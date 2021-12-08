«С самого начала своего выдвижения Сауле подвергалась неприемлемым личным выпадам», — заявил президент страны Джо Байден.

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Фото EPA

Кандидатка на пост руководителя Управления финансового контроля США Сауле Омарова отозвала свою кандидатуру. Президент страны Джон Байден принял отказ, объяснив, что предложил ей должность «из-за глубоких познаний в области финансового регулирования и давней карьеры в частном и государственном секторах». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Из-за рождения в СССР Омарова подверглась критике на публичных слушаниях со стороны республиканцев и демократов. Байден назвал это «нападками» и заявил, что такое поведение «неприемлемо».

К сожалению, с самого начала своего выдвижения Сауле подвергалась неприемлемым личным выпадам, выходившим далеко за рамки допустимого. Джо Байден президент США

В письме с просьбой отозвать её кандидатуру Омарова заявляет, что не считает «здравым» продолжать быть выдвинутой президентом. Она отметила, что ценит оказанное Байденом доверие и продолжает верить в «процветающее, инклюзивное и справедливое» будущее США.

На пост руководителя Управления финансового контроля США Сауле Омарову, родившуюся в 1966 году в Казахстане, выдвинул президент страны Джо Байден.

На публичных слушаниях, которые проводят для утверждения на должность, сенаторы раскритиковали политика за действия во время жизни в СССР — членство в комсомоле и выбор темы кандидатской диссертации. Например, республиканец Джон Кеннеди спросил, покинула ли она Коммунистический союз молодёжи.