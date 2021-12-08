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Новости
Sasha Shambilova

Уроженка СССР отказалась от выдвижения на пост главы регулятора банков США. Её критиковали за связь с комсомолом Статьи редакции

«С самого начала своего выдвижения Сауле подвергалась неприемлемым личным выпадам», — заявил президент страны Джо Байден.

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Фото EPA

Кандидатка на пост руководителя Управления финансового контроля США Сауле Омарова отозвала свою кандидатуру. Президент страны Джон Байден принял отказ, объяснив, что предложил ей должность «из-за глубоких познаний в области финансового регулирования и давней карьеры в частном и государственном секторах». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Из-за рождения в СССР Омарова подверглась критике на публичных слушаниях со стороны республиканцев и демократов. Байден назвал это «нападками» и заявил, что такое поведение «неприемлемо».

К сожалению, с самого начала своего выдвижения Сауле подвергалась неприемлемым личным выпадам, выходившим далеко за рамки допустимого.

Джо Байден
президент США

В письме с просьбой отозвать её кандидатуру Омарова заявляет, что не считает «здравым» продолжать быть выдвинутой президентом. Она отметила, что ценит оказанное Байденом доверие и продолжает верить в «процветающее, инклюзивное и справедливое» будущее США.

На пост руководителя Управления финансового контроля США Сауле Омарову, родившуюся в 1966 году в Казахстане, выдвинул президент страны Джо Байден.

На публичных слушаниях, которые проводят для утверждения на должность, сенаторы раскритиковали политика за действия во время жизни в СССР — членство в комсомоле и выбор темы кандидатской диссертации. Например, республиканец Джон Кеннеди спросил, покинула ли она Коммунистический союз молодёжи.

Новости
Яна Ломакина
Сенатор в США спросил рождённую в СССР кандидатку на пост главы регулятора банков, выписалась ли она из комсомола Статьи редакции

«Называть вас товарищ или профессор?» — сказал Джон Кеннеди.

Сауле Омарова выступает во время слушаний в Сенате Фото Getty Images 

#новости #политика #сша

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Мутный корабль

Странная там толерантность всё таки.
На негра и гея и посмотреть косо нельзя, вой поднимается на весь мир, а советскую азиатку можно травить на государственном уровне

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75
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Jonathan Lynn

Тупо экономический вопрос. Америка страна магнатов, на них всё построено и всё держится. Никто не хочет доверять руль этой системы человеку (независимо от национальности и прочего), который в своей диссертации открыто топил за коммунизм. Мало ли что ей в голову придёт.

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11
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Константин Курасов

давно ничего глупее тут не видел
а ведь мы на ТЖ

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25
10 комментариев
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Иван Гессе

она не только в диссертации топила
до сих пор топит
только на словах отрицает свою причастность к красным, но каждое первое предложение сугубо коммическое

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9
23 комментария
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Alexandr Strijov

А почему ей в голову что-то не то придёт? Ты типа хочешь сказать что она тупая? Умственно отсталая? Что сказать то хотел

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0
1 комментарий
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Роман Олегович

В диссертации нельзя "топить" за что-то, это не выступление чиновника. Научные изыскания ничего общего с личным предпочтениями не имеют. А как только начинают иметь, это сразу перестаёт быть наукой

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1
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Рудольф Нуриев

страна магнатов
 Это мороженое что ли?

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0
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rustyrazor

Черные и голубые, в отличии от красных, твою экономику в помойку не отправят своими охуенными действиями.

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6
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Doktor Streyndzhlav

Это просто потому, что у них недостаточно власти

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2
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Horny Owl

Конечно, ведь черный/голубой это показатель компетентности)

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0
3 комментария
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Пётр Козлов

Скажи это охуительным продажам игр и фильмов, сделанных правильными людьми про правильных людей

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–1
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Horny Owl

Это не толерантность, а повестка. И неправильные азиаты из неправильных мест в эту повестку не входят

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4
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Дмитрий Орлов

обкома демпартии

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2
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Дмитрий Орлов

@badkid к ответу

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3
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Jonathan Lynn

Погоди у него мозги на CNN и NYT настраиваются, сейчас повестку прочитает и придёт строчить в комментариях.

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12
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Ganna Olenyeva

Негры в этом году иностранных азиатов кромсают на куски и всем кроме китайцев наплевать. В начале года застрелили китайского аспиранта по экономике UChicago, ведущего вуза в этой области: https://news.uchicago.edu/story/late-uchicago-student-yiran-fan-be-awarded-posthumous-phd . Недавно застрелили китайского магистра того же вуза: https://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_Zheng_Shaoxiong . В метро Нью-Йорка негры их несколько раз толкали на пути. В общем, их бьют так же, как и белых, только на белых совсем всем наплевать (на прошлой неделе бандит-негр зарезал итальянского аспиранта-инженера Колумбийского университета и почти зарезал еще одного, но все молчат, кроме итальянцев в Италии: https://www.corriere.it/esteri/21_dicembre_07/davide-giri-new-york-times-vincent-pinkney-46f8b334-56c6-11ec-a4e5-d793da90387e.shtml ).

Поэтому не следует приравнивать негров и азиатов; у них совсем разный статус. За азиатов максимум вступятся, если низкостатусные белые им что-нибудь сделают.

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1
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Emil

тут дело не в толерантности, а в страхе, что кто-то внедрится и разрушит систему изнутри, американцам со школьной скамьи вбивают (я так полагаю), что коммунизм это зло, что СССР были врагами США и т.п. отсюда и такое отношение

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1
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Мутный корабль

А тут ничего не надо вбивать. То, что марксизм-ленинизм - это зло - объективный факт, а то, что СССР враждовал с США - факт исторический. Достаточно просто не замалчивать это.

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1
1 комментарий
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Мутный корабль

ну типа её травили как коммунистку, а не азиатку.

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2
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Константин Курасов

Так оттого и "толерантная" истерия вообще возникла, что в их обществе тотальный шовинизм и травят всех, кого можно и нельзя.

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0
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ред.

вполне предсказуемая толерантность

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1
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Антигравитационный торт

Потому что нет никакой толерантности

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0
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Дмитрий Орлов

из оша виднее??

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9 комментариев
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Daniel Shnaider

Казашка может смотреть косо на кого угодно)

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0
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A patient patient

На негра и гея и посмотреть косо нельзя
 Политики заигрывают с социумом. Народ считает что травить негров и геев нельзя, а красных комми пока ещё можно. А она родилась в СССР это значит, что почти комми. В глазах обывателя очень легко рифмуется "рождена в СССР" - "враг страны". Это уже на грани, но политический риски ниже, чем возможный профит.

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0
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Мутный корабль

Ещё можно люто ненавидеть белых и писать о них в негативном ключе (хейтспич), никто в расизме не обвинит
"равные права"

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0
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Мутный корабль

Стравлена

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16
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Федя Прозоров

сенаторы раскритиковали политика за действия во время жизни в СССР — членство в комсомоле и выбор темы кандидатской диссертации.
 Доебы уровня российской твиттер-оппозиции

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5
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Федя Прозоров

Вот жила баба в ссср. У нее был выбор: вступить в комсомол и написать идеологически верную диссертацию, чтобы потом свалить в сша и добиться там успехов, либо не вступать в комсомол и сосать до сих пор сисю кобылы и избивать Орлова за его деятельность на тж

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9
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Мутный корабль

написать идеологически верную диссертацию
 А как сюда вписывается наличие номенклатурной стипендии? Её как бы не всем дают.

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3
6 комментариев
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Верен Дар

Т.е. менты, которые насаживают швабру - это оппозиционеры, которые потом свалят заграницу. И потом с насаженными у них будет мир, дружба, жвачка - ну просто так нужно было чтобы свалить - идеологически верное насаживание.

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1
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Дон Бот

сенаторы раскритиковали политика за действия во ДОН время жизни в СССР — членство в ДОН комсомоле и выбор темы кандидатской диссертации.
 ДОН Доебы уровня российской твиттер-оппозиции

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7
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Дмитрий Орлов

@дон бот

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1
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rustyrazor

И правильно делали, что критиковали. Красных ублюдков нельзя к власти ни на йоту подпускать.

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4
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Мутный корабль

Зеленский не был пионером?

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1
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rustyrazor

Во-первых Зеленский тот еще хуй. Во-вторых, я хоть и не помню, был ли он пионером, но он как минимум не отзывался положительно о совке и не предлагал ультралевые реформы в экономике и банковском секторе. Ее критикуют в первую очередь за это.

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5
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Мутный корабль

До сих пор

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0
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Дмитрий Орлов

особенно членов комсомола

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0
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Федя Прозоров

В который принимали почти всех

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3
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Мутный корабль

Хорошая ава

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1
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Мутный корабль

сенаторы раскритиковали политика за действия во время жизни в СССР
 Сенаторы хуйню, конечно, пороли, но она публично поддерживала СССР и хотела в сша притащить экономическую политику оттуда (угадайте с каким результатом).

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8
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Дмитрий Орлов

хвалила там, где можно похвалить

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–4
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rustyrazor

СССР негде хвалить. У этого говна нет попросту ни одной положительной стороны.

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10
6 комментариев
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Дмитрий Орлов

не вижу проблемы

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–1
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Daniel Shnaider

Сауле Омарову главой регулятора банков сша?
Что дальше? Асем на пост начальника генштаба НАТО?)

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2
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Мутный корабль

Орлов директор ЦРУ

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11
4 комментария
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Мутный корабль

Начальника комитета

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0
2 комментария
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Роман Олегович

Тяжело представить, что в надёжной и сбалансированной системе на должность можно поставить не родственника и даже не одноклассника?

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0
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Мутный корабль

Ну и зря, надо было это хуйло власть имущее бить до конца

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3
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Дмитрий Орлов

@кто это

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2
8 комментариев
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Антигравитационный торт

ДЕМОКРАТИЯ, АМЕРИКА

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1
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Мутный корабль

Да, сама же решила.

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4
1 комментарий
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Мутный корабль

Инклюзивность не работает, если ты не негр

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2
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Alexei Kuksin

Её критиковали за связь с комсомолом
 А еще она ведь казашка. Сто процентов коня в овраге доедала.

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4
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Мутный корабль

колбасу делала

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0
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Дмитрий Орлов

Республиканцы затравили женщину в рамках своей политической борьбы, в Барнауле кукарекают про повестку, леваков, толерантность... Веселые люди

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3
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Мутный корабль

Ты хочешь сказать что Обама был президентом потому что хороший политик, а не только потому что ЧОРНЫЙ?

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1
1 комментарий
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Антигравитационный торт

Тот сенатор, что травил тетку, республиканец?

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Люц Шнайдер

Толерантно затравили чукчу.

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Дмитрий Орлов

Кэнсел калча в действии!!

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Doktor Streyndzhlav

Кансер куча

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Andrew Sychev

Порватка

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Мутный корабль

Джон Кеннеди спросил
 Спиритический сеанс проводили по зуму?

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Shenmue

Что и даже фемки за неё не вступились?

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Роман Олегович

Толерантность прёт просто

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