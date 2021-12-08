Уроженка СССР отказалась от выдвижения на пост главы регулятора банков США. Её критиковали за связь с комсомолом Статьи редакции
«С самого начала своего выдвижения Сауле подвергалась неприемлемым личным выпадам», — заявил президент страны Джо Байден.
Кандидатка на пост руководителя Управления финансового контроля США Сауле Омарова отозвала свою кандидатуру. Президент страны Джон Байден принял отказ, объяснив, что предложил ей должность «из-за глубоких познаний в области финансового регулирования и давней карьеры в частном и государственном секторах». Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Из-за рождения в СССР Омарова подверглась критике на публичных слушаниях со стороны республиканцев и демократов. Байден назвал это «нападками» и заявил, что такое поведение «неприемлемо».
В письме с просьбой отозвать её кандидатуру Омарова заявляет, что не считает «здравым» продолжать быть выдвинутой президентом. Она отметила, что ценит оказанное Байденом доверие и продолжает верить в «процветающее, инклюзивное и справедливое» будущее США.
На пост руководителя Управления финансового контроля США Сауле Омарову, родившуюся в 1966 году в Казахстане, выдвинул президент страны Джо Байден.
На публичных слушаниях, которые проводят для утверждения на должность, сенаторы раскритиковали политика за действия во время жизни в СССР — членство в комсомоле и выбор темы кандидатской диссертации. Например, республиканец Джон Кеннеди спросил, покинула ли она Коммунистический союз молодёжи.
Тупо экономический вопрос. Америка страна магнатов, на них всё построено и всё держится. Никто не хочет доверять руль этой системы человеку (независимо от национальности и прочего), который в своей диссертации открыто топил за коммунизм. Мало ли что ей в голову придёт.
давно ничего глупее тут не видел
а ведь мы на ТЖ
она не только в диссертации топила
до сих пор топит
только на словах отрицает свою причастность к красным, но каждое первое предложение сугубо коммическое
А почему ей в голову что-то не то придёт? Ты типа хочешь сказать что она тупая? Умственно отсталая? Что сказать то хотел
В диссертации нельзя "топить" за что-то, это не выступление чиновника. Научные изыскания ничего общего с личным предпочтениями не имеют. А как только начинают иметь, это сразу перестаёт быть наукой
страна магнатов
Это мороженое что ли?
Черные и голубые, в отличии от красных, твою экономику в помойку не отправят своими охуенными действиями.
Это просто потому, что у них недостаточно власти
Конечно, ведь черный/голубой это показатель компетентности)
Скажи это охуительным продажам игр и фильмов, сделанных правильными людьми про правильных людей
Это не толерантность, а повестка. И неправильные азиаты из неправильных мест в эту повестку не входят
обкома демпартии
@badkid к ответу
Погоди у него мозги на CNN и NYT настраиваются, сейчас повестку прочитает и придёт строчить в комментариях.
Негры в этом году иностранных азиатов кромсают на куски и всем кроме китайцев наплевать. В начале года застрелили китайского аспиранта по экономике UChicago, ведущего вуза в этой области: https://news.uchicago.edu/story/late-uchicago-student-yiran-fan-be-awarded-posthumous-phd . Недавно застрелили китайского магистра того же вуза: https://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_Zheng_Shaoxiong . В метро Нью-Йорка негры их несколько раз толкали на пути. В общем, их бьют так же, как и белых, только на белых совсем всем наплевать (на прошлой неделе бандит-негр зарезал итальянского аспиранта-инженера Колумбийского университета и почти зарезал еще одного, но все молчат, кроме итальянцев в Италии: https://www.corriere.it/esteri/21_dicembre_07/davide-giri-new-york-times-vincent-pinkney-46f8b334-56c6-11ec-a4e5-d793da90387e.shtml ).
Поэтому не следует приравнивать негров и азиатов; у них совсем разный статус. За азиатов максимум вступятся, если низкостатусные белые им что-нибудь сделают.
тут дело не в толерантности, а в страхе, что кто-то внедрится и разрушит систему изнутри, американцам со школьной скамьи вбивают (я так полагаю), что коммунизм это зло, что СССР были врагами США и т.п. отсюда и такое отношение
Так оттого и "толерантная" истерия вообще возникла, что в их обществе тотальный шовинизм и травят всех, кого можно и нельзя.
вполне предсказуемая толерантность
Потому что нет никакой толерантности
из оша виднее??
Казашка может смотреть косо на кого угодно)
На негра и гея и посмотреть косо нельзя
Политики заигрывают с социумом. Народ считает что травить негров и геев нельзя, а красных комми пока ещё можно. А она родилась в СССР это значит, что почти комми. В глазах обывателя очень легко рифмуется "рождена в СССР" - "враг страны". Это уже на грани, но политический риски ниже, чем возможный профит.
сенаторы раскритиковали политика за действия во время жизни в СССР — членство в комсомоле и выбор темы кандидатской диссертации.
Доебы уровня российской твиттер-оппозиции
Вот жила баба в ссср. У нее был выбор: вступить в комсомол и написать идеологически верную диссертацию, чтобы потом свалить в сша и добиться там успехов, либо не вступать в комсомол и сосать до сих пор сисю кобылы и избивать Орлова за его деятельность на тж
Т.е. менты, которые насаживают швабру - это оппозиционеры, которые потом свалят заграницу. И потом с насаженными у них будет мир, дружба, жвачка - ну просто так нужно было чтобы свалить - идеологически верное насаживание.
сенаторы раскритиковали политика за действия во ДОН время жизни в СССР — членство в ДОН комсомоле и выбор темы кандидатской диссертации.
ДОН Доебы уровня российской твиттер-оппозиции
@дон бот
И правильно делали, что критиковали. Красных ублюдков нельзя к власти ни на йоту подпускать.
Во-первых Зеленский тот еще хуй. Во-вторых, я хоть и не помню, был ли он пионером, но он как минимум не отзывался положительно о совке и не предлагал ультралевые реформы в экономике и банковском секторе. Ее критикуют в первую очередь за это.
особенно членов комсомола
В который принимали почти всех
хвалила там, где можно похвалить
СССР негде хвалить. У этого говна нет попросту ни одной положительной стороны.
не вижу проблемы
Сауле Омарову главой регулятора банков сша?
Что дальше? Асем на пост начальника генштаба НАТО?)
Тяжело представить, что в надёжной и сбалансированной системе на должность можно поставить не родственника и даже не одноклассника?
@кто это
ДЕМОКРАТИЯ, АМЕРИКА
Её критиковали за связь с комсомолом
А еще она ведь казашка. Сто процентов коня в овраге доедала.
Республиканцы затравили женщину в рамках своей политической борьбы, в Барнауле кукарекают про повестку, леваков, толерантность... Веселые люди
Тот сенатор, что травил тетку, республиканец?
Толерантно затравили чукчу.
Кэнсел калча в действии!!
Кансер куча
Порватка
Что и даже фемки за неё не вступились?
Толерантность прёт просто