The Information: Apple подписала тайное соглашение с Китаем на 275 миллиардов долларов взамен на послабления регуляторов Статьи редакции
Компания пока никак не прокомментировала расследование издания.
Соглашение с китайскими властями предложил подписать лично генеральный директор Apple Тим Кук во время своих визитов в Пекин. Он курировал процесс совместно с китайским офисом компании. Об этом пишет агентство The Information.
В 2016 году Apple столкнулась со всплеском активности регуляторов в Китае. Тогда Кук предложил китайскому правительству получить некоторую свободу на работу компании и подписать соглашение на пять лет с целью инвестиции в экономику страны 275 миллиардов долларов.
Согласно условиям сделки, американская компания должна была помогать китайским коллегам разрабатывать передовые технологии, обучать специалистов и сотрудничать с китайскими учебными заведениями в области новых технологий. Компания также была обязана использовать в своей продукции больше компонентов, которые произвели в Китае.
Чтобы показать свои серьёзные намерения Apple инвестировала миллиард долларов в китайских сервис такси Didi Chuxing. Компания также заявила, что начнёт инвестировать в центры исследований и разработок, проекты в области возобновляемых источников энергии и торговые точки. Уточняется, что условия сделки допускают возможность продлить её ещё на один год — до мая 2022 года, но только в случае отсутствия возражений обеих сторон.
Согласно соглашению, взамен этого Apple смогла без проблем продолжить работать в Китае. Издание также отмечает, что компания боялась угроз от правительства, которые бы повлияли на работу устройств и сервисов компании — Apple Pay, iCloud и App Store.
Это совершенно точно НЕ выглядит как коррупционная схема
останется еще только подтвердить что эта инфа не пиздешный вброс
ага, забавный журналист «Wayne Ma», заработал миска риса
Ты так понял, что они не правительству бабки отдали, а скорее вложили в целевые активы, то есть имеют долю в этих компаниях. Типо они ещё могут кэшбэк с этих 250 млрд получить. Так что тут не совсем история про проебанные бабки
Сергей Исенеков никогда меня не обманывал, не вижу причин не доверять этой новости
ебучие совковые вымогатели
коррупция это когда бабки в карман берут, а тут вынудили инвестировать в науку и технологии
Это называется лоббирование
Эти высококлассные специалисты потом пойдут сяоми проектировать
ну либо кто-то пестит из информера
из Wikipedia про этот The information
The Information publishes content behind a paywall. A basic subscription allows access to the site and access to global networking events.[2][8] The company held an international networking event 2016 in Beijing, where annual subscribers met with leaders from Asian companies such as electronics company Xiaomi, venture capital firm Shunwei Capital, and investment management firm Hillhouse Capital Group.[2][9] In October 2016, it was announced that a student edition and Investor level would be added to the subscription levels. An Investor subscription includes private monthly conference calls and in-person briefings with the reporting team.[10][7]
это какой азиатский вариант TJ на подсосе у китая.
@Сергей Исенеков обратите внимание, вы тут случайно китайскую пропаганду опубликовали по ходу
Привет! Я отметил в заголовке и анонсах ссылку на издание, что это информация по их расследованию
именно, и журналюга:
By Wayne Ma
Ответ становится не таким абсурдным если не ставить обязательное условие - "Тебе не похуй на свою страну".
Да и с этим условием вполне можно сочетать условия "помогать рисовым становиться умнее" и "Тебе не похуй на свою страну". Например, если условие "помогать рисовым становиться умнее" при правильном подходе может не наносить ущерб твоей стране, а наоборот идти во благо.
Что-то я не увидел в тексте который ты скинул доказательств что это псевдоСМИ и что они восхваляют Китай. Ты этот вывод сделал на основании того что они в 2016 провели в Пекине международное мероприятие?
Автор из Гонконга - это вообще какая-то хуйня а не доказательство. Гонконг - это большой город, в котором есть люди совершенно разных, часто противоположных взглядов. Как это вообще хоть что-то может доказать?
Так Эпл это транснациональная корпорация.
Бизнес
Постоянно с пацанами мутим про-китайский бизнес (Бизнес)
Не стой на пути, мой миска рис ждёт, когда из тебя кровь брызнет (pow pow)
Да, кошка-жена капризная, значит вот и пришёл твой конец
Постоянно мутим про-китайский бизнес
Глупый Госдеп ты не въезжаешь
Как свежие платы вывозят у эпла
Очередной чип, он как дозаправка
Фасуем процессоры, напротив Шанхая
Недавно мы были на старте
Щас QQ и сели на Chery
Большие монеты растянули мой Wallet
Заблюреный фон, глаз красный , как флаги
Фасуем просессоры, как будто доставка
Очевидно же, что на WB
Warner Brazzers?
Тим Кук - человеков принципов, конечно, моральный авторитет.
Надо запретить радужный ремешок и обои для Apple Watch в России, когда этого даже никто не требовал, - пожалуйста.
Надо провести экскурсию по Apple Park для главы страны, где геев казнят, жать ему руку и улыбаться - пожалуйста.
Хотя, казалось бы, это его должно трогать лично, в отличие от национальных интересов США.
Ну чего ещё ждать от ...
Наоборот, Кук всегда был челом, который может договориться с кем угодно и о чём угодно. Для комментаторов ТЖ это зашкварное качество, понимаю, но бизнесу помогает
он профессионал
жарки ветчины
транзакция произведен
+1000000 миска рис + кошки жены + анлим социальный рейтинг праздничный связка получен
Тайное соглашение на ТЖ)
Пиздеж. Если учесть что сша против вообще передачи каких либо технологий китаю и везде ставит ему палки в колеса. А такие бабки уже вызовут интерес. И Яблоко точно не спасет что его глава гей
Так, что у нас всё неплохо с коррупцией, движемся в мировом тренде