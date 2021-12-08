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Новости
Сергей Исенеков

The Information: Apple подписала тайное соглашение с Китаем на 275 миллиардов долларов взамен на послабления регуляторов Статьи редакции

Компания пока никак не прокомментировала расследование издания.

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Фото The China Daily

Соглашение с китайскими властями предложил подписать лично генеральный директор Apple Тим Кук во время своих визитов в Пекин. Он курировал процесс совместно с китайским офисом компании. Об этом пишет агентство The Information.

В 2016 году Apple столкнулась со всплеском активности регуляторов в Китае. Тогда Кук предложил китайскому правительству получить некоторую свободу на работу компании и подписать соглашение на пять лет с целью инвестиции в экономику страны 275 миллиардов долларов.

Согласно условиям сделки, американская компания должна была помогать китайским коллегам разрабатывать передовые технологии, обучать специалистов и сотрудничать с китайскими учебными заведениями в области новых технологий. Компания также была обязана использовать в своей продукции больше компонентов, которые произвели в Китае.

Чтобы показать свои серьёзные намерения Apple инвестировала миллиард долларов в китайских сервис такси Didi Chuxing. Компания также заявила, что начнёт инвестировать в центры исследований и разработок, проекты в области возобновляемых источников энергии и торговые точки. Уточняется, что условия сделки допускают возможность продлить её ещё на один год — до мая 2022 года, но только в случае отсутствия возражений обеих сторон.

Согласно соглашению, взамен этого Apple смогла без проблем продолжить работать в Китае. Издание также отмечает, что компания боялась угроз от правительства, которые бы повлияли на работу устройств и сервисов компании — Apple Pay, iCloud и App Store.

#новости #китай #apple

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63 комментария
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Дмитрий Орлов

Это совершенно точно НЕ выглядит как коррупционная схема

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Chef

останется еще только подтвердить что эта инфа не пиздешный вброс

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3
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Chef

ага, забавный журналист «Wayne Ma», заработал миска риса

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Мутный корабль

они что так, что так бы проебали эти 275 лярдов.
только тут они зачем то еще их подарили винни пуху

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Sanek Igoshev

Ты так понял, что они не правительству бабки отдали, а скорее вложили в целевые активы, то есть имеют долю в этих компаниях. Типо они ещё могут кэшбэк с этих 250 млрд получить. Так что тут не совсем история про проебанные бабки

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Мутный корабль

только не стоит верить этой новости)

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Sanek Igoshev

Сергей Исенеков никогда меня не обманывал, не вижу причин не доверять этой новости

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Дмитрий Орлов

ебучие совковые вымогатели

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испанский смех

коррупция это когда бабки в карман берут, а тут вынудили инвестировать в науку и технологии

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Marhal_New _Arleana

Это называется лоббирование

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Мутный корабль

помогать китайским коллегам разрабатывать передовые технологии
 как бы нахуя помогать рисовым становиться умными в ущерб своей стране ( в данном случае для америкосов - США )?

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3
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Федя Прозоров

Эти высококлассные специалисты потом пойдут сяоми проектировать

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2
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Мутный корабль

Потому что бабки важнее

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1
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Мутный корабль

так проебали бабки всё равно получается

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Мутный корабль

Ну раз корпорация пошла на это, то там не проебали

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Мутный корабль

значит на продаже персональных данных отыграются

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Chef

ну либо кто-то пестит из информера

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Мутный корабль

из Wikipedia про этот The information

The Information publishes content behind a paywall. A basic subscription allows access to the site and access to global networking events.[2][8] The company held an international networking event 2016 in Beijing, where annual subscribers met with leaders from Asian companies such as electronics company Xiaomi, venture capital firm Shunwei Capital, and investment management firm Hillhouse Capital Group.[2][9] In October 2016, it was announced that a student edition and Investor level would be added to the subscription levels. An Investor subscription includes private monthly conference calls and in-person briefings with the reporting team.[10][7]

это какой азиатский вариант TJ на подсосе у китая.

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Мутный корабль

короче это очередной тупой китайский вброс что с ними все соглашаются и все помогают.

ну это глу по было бы по логике, аппле же за такое бы взъебнули регуляторы американские

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Мутный корабль

@Сергей Исенеков обратите внимание, вы тут случайно китайскую пропаганду опубликовали по ходу

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Сергей Исенеков

Привет! Я отметил в заголовке и анонсах ссылку на издание, что это информация по их расследованию

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Мутный корабль

Круто! Спасибо. Два плюса

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Chef

именно, и журналюга:
By Wayne Ma

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Мутный корабль

Чтобы взамен никто их не ебал и могли продолжать зарабатывать деньги в Китае.

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Мутный корабль

Ответ становится не таким абсурдным если не ставить обязательное условие - "Тебе не похуй на свою страну".
Да и с этим условием вполне можно сочетать условия "помогать рисовым становиться умнее" и "Тебе не похуй на свою страну". Например, если условие "помогать рисовым становиться умнее" при правильном подходе может не наносить ущерб твоей стране, а наоборот идти во благо.

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Мутный корабль

да вот только пост - китай пропаганда

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Мутный корабль

Откуда ты это знаешь?

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Мутный корабль

а ты почитай кто автор и че это вообще за The Information

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Мутный корабль

Так ты расскажи если знаешь, зачем мне заново велосипед изобретать

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–1
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Мутный корабль

ну я там выше писал в комментах.
это псевдоСМИ восхваляющее китай, и автор из Гонконга( внезапно просто совпадение )

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Мутный корабль

Что-то я не увидел в тексте который ты скинул доказательств что это псевдоСМИ и что они восхваляют Китай. Ты этот вывод сделал на основании того что они в 2016 провели в Пекине международное мероприятие?
Автор из Гонконга - это вообще какая-то хуйня а не доказательство. Гонконг - это большой город, в котором есть люди совершенно разных, часто противоположных взглядов. Как это вообще хоть что-то может доказать?

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Мутный корабль

ну ладно. верь.

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Мутный корабль

Я ни во что не верю. Я предпочитаю опираться на факты, и делать более или менее осторожные выводы в зависимости от надёжности фактов. Ты делаешь очень сильные выводы основываясь по сути ни на чём.

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Мутный корабль

а еще я не люблю китай .
меня устраивает вариант когда они болеют коммунизмом и делают дешевые товары

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Мутный корабль

Ещё хуже. То есть ты заранее заангажирован и вряд ли делаешь на это поправку.

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Мутный корабль

иногда самая простая мысль одновременно и самая верная

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Мутный корабль

Иногда - очень расплывчатое слово. Оно может значить и в 1 случае из 3, и в 1 случае из 10 в 20 степени.

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Мутный корабль

да

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Мутный корабль

И то что что-то иногда может случиться вовсе не значит, что надо рассматривать это в качестве основной версии

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Мутный корабль

yes

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Marhal_New _Arleana

Так Эпл это транснациональная корпорация.

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Мутный корабль

чтобы были транснациональные корпорации, нужно чтобы бьыло транснациональное правительство.
главные для них всё равно одни

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Ze Katze

Бизнес
Постоянно с пацанами мутим про-китайский бизнес (Бизнес)
Не стой на пути, мой миска рис ждёт, когда из тебя кровь брызнет (pow pow)
Да, кошка-жена капризная, значит вот и пришёл твой конец
Постоянно мутим про-китайский бизнес

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3
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Ze Katze

Глупый Госдеп ты не въезжаешь
Как свежие платы вывозят у эпла
Очередной чип, он как дозаправка
Фасуем процессоры, напротив Шанхая
Недавно мы были на старте
Щас QQ и сели на Chery
Большие монеты растянули мой Wallet
Заблюреный фон, глаз красный , как флаги
Фасуем просессоры, как будто доставка

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1
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Мутный корабль

+ миска рис и кошка жена

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Мутный корабль

Очень тебе понравился этот мем. Под каждым постом с упоминанием Китая его используешь. Даже после исчезновения положительного подкрепления в виде лайков.

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Мутный корабль

В качестве подкрепления мне нужно только электричество

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Мутный корабль

Такими публикациями вы разрываете черно-белый мир либералов. Зачем? На кого вы работаете???

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Shenmue

Очевидно же, что на WB

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Marhal_New _Arleana

Warner Brazzers?

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Мутный корабль

Тим Кук - человеков принципов, конечно, моральный авторитет.

Надо запретить радужный ремешок и обои для Apple Watch в России, когда этого даже никто не требовал, - пожалуйста.

Надо провести экскурсию по Apple Park для главы страны, где геев казнят, жать ему руку и улыбаться - пожалуйста.

Хотя, казалось бы, это его должно трогать лично, в отличие от национальных интересов США.

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Shenmue

Ну чего ещё ждать от ...

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Егор Владимирович

Наоборот, Кук всегда был челом, который может договориться с кем угодно и о чём угодно. Для комментаторов ТЖ это зашкварное качество, понимаю, но бизнесу помогает

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Мутный корабль

помогает до поры до времени

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испанский смех

он профессионал

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Мутный корабль

своего дела

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испанский смех

жарки ветчины

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Teddy Loaf

транзакция произведен
+1000000 миска рис + кошки жены + анлим социальный рейтинг праздничный связка получен

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Мутный корабль

Корпорации это хорошие и честные ребята, в отличие от политиков

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Shenmue

Тайное соглашение на ТЖ)

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Мутный корабль

Пиздец, практически весь украинский бюджет за последние 10 лет за одно торговое соглашение

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Denis Shevchuk

Пиздеж. Если учесть что сша против вообще передачи каких либо технологий китаю и везде ставит ему палки в колеса. А такие бабки уже вызовут интерес. И Яблоко точно не спасет что его глава гей

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Алексей Токмолаев

Так, что у нас всё неплохо с коррупцией, движемся в мировом тренде

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