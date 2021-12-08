Энергетики в Иркутской области через суд добились повышения тарифов на электричество для майнеров Статьи редакции
Регион считается «столицей майнинга» в России из-за низких цен на электроэнергию.
- «Иркутскэнергосбыт» подал 85 исков к владельцам криптоферм в частных домах на 73,3 миллиона рублей. В девяти случаях компания смогла перевести фермы с тарифов для населения на цены для предприятий, сообщает «Ъ» со ссылкой на оператора. Энергетики смогут вернуть 18,7 миллиона рублей.
- В Иркутской области — самые низкие цены на электроэнергию в России, пишет издание. Для жителей сельской местности электричество стоит 0,86 рубля за один кВт⋅ч, для малого бизнеса — 3,6 рубля.
- С января «Иркутскэнергосбыт» обнаружил более 1000 случаев «серого» майнинга в регионе. Компания считает, что криптофермы опасны для стабильного энергоснабжения и могут привести к авариям.
- Первую ферму энергетики нашли в 2019 году в поселке Плишкино. Расход дома площадью 148,5 м² составил 193 тысяч кВт⋅ч в месяц, это около четверти потребления всего поселка. После суда перерасчёт за электричество для владельца дома составил более 7,5 миллиона рублей, из них он выплатил уже 6,9 миллиона рублей.
для оптовиков наоборот обычно скидки делают
Это как если бы ты пришёл в магазин за чесноком, который 50 рублей стоит, а на кассе тебе сказали: мы обычно всем продаём за 50 рублей, но вам за 100, потому что зачем вы так много набрали
Да, часто на распродажах бывает ограничение не более х штук по такой цене.
Энергетики в Иркутской области через суд добились повышения тарифов на электричество для майнеров
В Иркутской области — самые низкие цены на электроэнергию в России
А почему?
Речки там. Большие и поменьше.
ГЭС с дешевым электричеством
Разве атомная энергия не дешевле?
На доставку видимо затраты меньше.
Наоборот, ГЭС это же отсутствие стабильности, находится далеко
Речь о регионе рядом с ГЭС. Где бы ни была ГЭС и АЭС. Что ближе, то и дешевле. Так как доставка это тоже затраты. У них есть ГЭС, вот и дешево.
себестоимость энергии ГЭС в разы дороже энергии АЭС
если огромный ГЭС достался управляющей компании от СССР на халяву, а новый энегоблок построили в последние 20 лет, то не факт
да и совсем вблизи от АЭС без пропуска не пускают, значит доставка дороже будет
Вижу ты лучше разбираешься. Предлагаю самому ответить на вопрос, почему в иркутской области низкие тарифы. Я лишь предположил.
Нет, мои познания в ГЭС заканчиваются фотографированием на их фоне на реке Нарын
Наша ГЭС в Иркутске прямо в городе, не за городом.
Нет
нет. Даже у нас она дорогая. А в загнивающих - один из самых дорогих источников электроэнергии.
Да лан тебе, за то у нас за 5 лет самый высокий рост цен на недвижку среди всех городов России после Сочи. На 45% выросла цена за метр в однокомнатке той же. Лучше за свет платить побольше, нежели иметь такой пиздец с недвижкой.
Три ГЭС (две из них одни из крупнейших в России).
Угольные электростанции питаются углём с Черемховского разреза. Газ - с Усть-Кута. Банально дешманская транспортировка + большой избыток электричества.
Вопрос - а нахуя столько ГЭС? Ответ - Алюминиевые заводы. Они дохрена электричества жрут.
если бы человек сидел играл в игры на крутой видяхе, ему бы и в голову не пришло шляться по рынкам и жрать мышей, или ебать панголинов
Согласен, теперь солнечные батареи взлетят в цене.
Ну хоть цены на видюхи вниз пойдут в Иркутске
Пологаете их скупят энергетики?
О майн год
Скорее всего там ASIC-и, а не видюхи. Уж больно большое потребление для видеокарт - 193 МВт. Из расчёта среднего потребления одной видеокартой в 300 Вт получается, что там более 640 тысяч карт должно быть. Физически столько не запихнуть в такую площадь жилого дома
Расход дома площадью 148,5 м² составил 193 тысяч кВт⋅ч в месяц, это около четверти потребления всего поселка.
Если правильно посчитал, это 400V/670A, что же там за подвод к дому такой?
Живу в иркутске и тут возле одной электростанции загородом, а также прямо на ее территории стоят огромные майнинг фермы. Смех, для чего эта показательная борьба?
Ждём жалобы пенсионеров, что их по ошибке замайнили)
Конечно смешно что до сих пор этих майнеров не взяли за яйца т к. по сути они воруют деньги из бюджета, чтобы обогащаться т.к. эти тарифы субсидированы за счет государства только для обычных жителей не занимающихся коммерческой деятельностью, а тут они еще и денежный суррогат производят который не признаётся официально ЦБ РФ