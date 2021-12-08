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vc.ru

Энергетики в Иркутской области через суд добились повышения тарифов на электричество для майнеров Статьи редакции

Регион считается «столицей майнинга» в России из-за низких цен на электроэнергию.

  • «Иркутскэнергосбыт» подал 85 исков к владельцам криптоферм в частных домах на 73,3 миллиона рублей. В девяти случаях компания смогла перевести фермы с тарифов для населения на цены для предприятий, сообщает «Ъ» со ссылкой на оператора. Энергетики смогут вернуть 18,7 миллиона рублей.
  • В Иркутской области — самые низкие цены на электроэнергию в России, пишет издание. Для жителей сельской местности электричество стоит 0,86 рубля за один кВт⋅ч, для малого бизнеса — 3,6 рубля.
  • С января «Иркутскэнергосбыт» обнаружил более 1000 случаев «серого» майнинга в регионе. Компания считает, что криптофермы опасны для стабильного энергоснабжения и могут привести к авариям.
  • Первую ферму энергетики нашли в 2019 году в поселке Плишкино. Расход дома площадью 148,5 м² составил 193 тысяч кВт⋅ч в месяц, это около четверти потребления всего поселка. После суда перерасчёт за электричество для владельца дома составил более 7,5 миллиона рублей, из них он выплатил уже 6,9 миллиона рублей.

#новости #майнинг #криптовалюты

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Мутный корабль

Ну и в чем они не правы?

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6
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Слава Инженеров

для оптовиков наоборот обычно скидки делают

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6
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Ra

Это как если бы ты пришёл в магазин за чесноком, который 50 рублей стоит, а на кассе тебе сказали: мы обычно всем продаём за 50 рублей, но вам за 100, потому что зачем вы так много набрали

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4
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Таир Бакиев

Да, часто на распродажах бывает ограничение не более х штук по такой цене.

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0
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Владислав Микк

Энергетики в Иркутской области через суд добились повышения тарифов на электричество для майнеров

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5
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Антигравитационный торт

В Иркутской области — самые низкие цены на электроэнергию в России
 А почему?

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1
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Chikk

Речки там. Большие и поменьше.

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7
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господин Эдик

ГЭС с дешевым электричеством

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1
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Антигравитационный торт

Разве атомная энергия не дешевле?

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1
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Максим Чернышенко

На доставку видимо затраты меньше.

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0
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Антигравитационный торт

Наоборот, ГЭС это же отсутствие стабильности, находится далеко

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1
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Максим Чернышенко

Речь о регионе рядом с ГЭС. Где бы ни была ГЭС и АЭС. Что ближе, то и дешевле. Так как доставка это тоже затраты. У них есть ГЭС, вот и дешево.

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1
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Антигравитационный торт

себестоимость энергии ГЭС в разы дороже энергии АЭС

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1
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Константин Курасов

если огромный ГЭС достался управляющей компании от СССР на халяву, а новый энегоблок построили в последние 20 лет, то не факт
да и совсем вблизи от АЭС без пропуска не пускают, значит доставка дороже будет

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Максим Чернышенко

Вижу ты лучше разбираешься. Предлагаю самому ответить на вопрос, почему в иркутской области низкие тарифы. Я лишь предположил.

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1
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Антигравитационный торт

Нет, мои познания в ГЭС заканчиваются фотографированием на их фоне на реке Нарын

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Luchano Spaguetti

Наша ГЭС в Иркутске прямо в городе, не за городом.

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господин Эдик

Нет

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Таир Бакиев

нет. Даже у нас она дорогая. А в загнивающих - один из самых дорогих источников электроэнергии.

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Luchano Spaguetti

Да лан тебе, за то у нас за 5 лет самый высокий рост цен на недвижку среди всех городов России после Сочи. На 45% выросла цена за метр в однокомнатке той же. Лучше за свет платить побольше, нежели иметь такой пиздец с недвижкой.

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Макс Зубрейчук

Три ГЭС (две из них одни из крупнейших в России).
Угольные электростанции питаются углём с Черемховского разреза. Газ - с Усть-Кута. Банально дешманская транспортировка + большой избыток электричества.
Вопрос - а нахуя столько ГЭС? Ответ - Алюминиевые заводы. Они дохрена электричества жрут.

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Мутный корабль

Ух, майнеры. Один вред от них.

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1
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Мутный корабль

Я слышал даже коронавирус от них пошёл

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Слава Инженеров

если бы человек сидел играл в игры на крутой видяхе, ему бы и в голову не пришло шляться по рынкам и жрать мышей, или ебать панголинов

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4
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Shenmue

Согласен, теперь солнечные батареи взлетят в цене.

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Мутный корабль

Так их!

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Shenmue

Ну хоть цены на видюхи вниз пойдут в Иркутске

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Мутный корабль

Меня терзают смутные сомнения

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Shenmue

Пологаете их скупят энергетики?

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Мутный корабль

И майнеры

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Shenmue

О майн год

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Suntori

Скорее всего там ASIC-и, а не видюхи. Уж больно большое потребление для видеокарт - 193 МВт. Из расчёта среднего потребления одной видеокартой в 300 Вт получается, что там более 640 тысяч карт должно быть. Физически столько не запихнуть в такую площадь жилого дома

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Мутный корабль

Ну сделали бы ввод в частные дома 4 квадрата и те попробовали бы свои фермы на 25й автомат посадить.
Нет же, наверняка энергетики за маленький откатик сами тянули какую-нибудь трёхфазную магистраль к дому, а теперь очухались

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Mikhail Paulyshka

Расход дома площадью 148,5 м² составил 193 тысяч кВт⋅ч в месяц, это около четверти потребления всего поселка.
Если правильно посчитал, это 400V/670A, что же там за подвод к дому такой?

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Artem Aksamentov

Живу в иркутске и тут возле одной электростанции загородом, а также прямо на ее территории стоят огромные майнинг фермы. Смех, для чего эта показательная борьба?

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Мутный корабль

официальный майнер?

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Shenmue

Ждём жалобы пенсионеров, что их по ошибке замайнили)

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Быр Быр 8 дыр

Конечно смешно что до сих пор этих майнеров не взяли за яйца т к. по сути они воруют деньги из бюджета, чтобы обогащаться т.к. эти тарифы субсидированы за счет государства только для обычных жителей не занимающихся коммерческой деятельностью, а тут они еще и денежный суррогат производят который не признаётся официально ЦБ РФ

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