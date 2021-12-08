«Роскосмос» впервые за 12 лет отправил на МКС космических туристов Статьи редакции
Космические туристы из Японии проведут на борту станции 12 суток.
С космодрома Байконур стартовал корабль «Союз МС-20» с двумя космическими туристами на борту — японским предпринимателем Юсаку Маэзава и его ассистентом Йозо Хирано. Об этом сказано на сайте корпорации.
Маэзава и Хирано стали первыми, кого «Роскосмос» и компания Space Adventures отправили на Международную космическую станцию (МКС) с 2009 года. Всего они проведут на станции 12 дней и вернутся на Землю 20 декабря.
Также на борту корабля находится космонавт Александр Мисуркин. Он будет исполнять обязанности корреспондента ТАСС на МКС.
За всё время существования программы от «Роскосмоса» в полётах приняли участие семь космических туристов. По данным на 2008 год, стоимость отправления к МКС оценивается в 30 миллионов долларов.
В октябре на МКС отправили съёмочную группу фильма «Вызов», в составе которой были режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.
Ясли
Повторяем за мной
Два плюс два
Равно
Хуй на
Интересно, это коммерческая реклама? И сколько отвалили за неё
Но всё ещё не дотягивает до формы ЦСКА
Дороже в 5 раз
Ну тут речь идёт о нормальных суммах, кроме того рашка вроде первая страна отправившая человека в космос в истории. То есть не прям аборигены чего-то делают непонятное
Можно добавить, наверно, что Юсаку Маэзава ещё выкупил целый Starship для полёта вокруг Луны
Приятно знать, что за мои налоги в космос катают актеров и владельцев интернет-магазинов. Кстати, поздравьте: исполнился ровно год, как мне уменьшили в несколько раз зарплату ("потому что кризис", "потому что не хватает денег", "потому что надо потерпеть").
за мои налоги
Они заплатили Роскосмосу за полет
мне уменьшили зарплату
Всем плевать на твою зарплату
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В октябре на МКС отправили съёмочную группу фильма «Вызов», в составе которой были режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.
Актеров на МКС как раз таки за наш с тобой счёт отправили
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