Космические туристы из Японии проведут на борту станции 12 суток.

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Фото РИА «Новости»



С космодрома Байконур стартовал корабль «Союз МС-20» с двумя космическими туристами на борту — японским предпринимателем Юсаку Маэзава и его ассистентом Йозо Хирано. Об этом сказано на сайте корпорации.

Маэзава и Хирано стали первыми, кого «Роскосмос» и компания Space Adventures отправили на Международную космическую станцию (МКС) с 2009 года. Всего они проведут на станции 12 дней и вернутся на Землю 20 декабря.

Также на борту корабля находится космонавт Александр Мисуркин. Он будет исполнять обязанности корреспондента ТАСС на МКС.

За всё время существования программы от «Роскосмоса» в полётах приняли участие семь космических туристов. По данным на 2008 год, стоимость отправления к МКС оценивается в 30 миллионов долларов.

В октябре на МКС отправили съёмочную группу фильма «Вызов», в составе которой были режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.