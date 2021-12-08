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Новости
Сергей Исенеков

«Роскосмос» впервые за 12 лет отправил на МКС космических туристов Статьи редакции

Космические туристы из Японии проведут на борту станции 12 суток.

28
1609 просмотров
Фото РИА «Новости»

С космодрома Байконур стартовал корабль «Союз МС-20» с двумя космическими туристами на борту — японским предпринимателем Юсаку Маэзава и его ассистентом Йозо Хирано. Об этом сказано на сайте корпорации.

Маэзава и Хирано стали первыми, кого «Роскосмос» и компания Space Adventures отправили на Международную космическую станцию (МКС) с 2009 года. Всего они проведут на станции 12 дней и вернутся на Землю 20 декабря.

Также на борту корабля находится космонавт Александр Мисуркин. Он будет исполнять обязанности корреспондента ТАСС на МКС.

За всё время существования программы от «Роскосмоса» в полётах приняли участие семь космических туристов. По данным на 2008 год, стоимость отправления к МКС оценивается в 30 миллионов долларов.

В октябре на МКС отправили съёмочную группу фильма «Вызов», в составе которой были режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

Кино и сериалы
Ольга Щербинина
«Вызов»: что происходит вокруг первого в мире художественного фильма, который частично снимут в космосе Статьи редакции

Желание Роскосмоса обогнать Тома Круза, трёхмесячная подготовка, попытка уволить Сергея Крикалёва и критика космонавтов.

Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров, Клим Шипенко Фото РИА «Новости»

#новости #космоc #мкс

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Мутный корабль

Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
Двое в космос улетели, нахуя - не поняли

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20
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папа Кырр
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3
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Мутный корабль

русским космос оплатили

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1
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Мутный корабль

японцы тупа сэкономили на полете , других причин не вижу

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5
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Мутный корабль

То что ты чего-то не видишь не значит что этого не существует

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1
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Мутный корабль

искусство войны, сунь цзы, седьмая глава, восьмой абзац

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4
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Мутный корабль

Книга Пророка Иезекииля, Глава 25, Стих 17

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2
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Мутный корабль

Букварь, страница 19, Буква П-пошли оба нахуй

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10
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Ze Katze

Ясли
Повторяем за мной
Два плюс два
Равно
Хуй на

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0
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Игорь 2.0

Интересно, это коммерческая реклама? И сколько отвалили за неё

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3
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Мутный корабль

прям футбольное поле блять

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0
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Игорь 2.0

Но всё ещё не дотягивает до формы ЦСКА

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6
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Мутный корабль

ну уж нет я лучше к Илонмаску

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3
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Alexandr Strijov

Дороже в 5 раз

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Мутный корабль

Переплата за бренд

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1
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Мутный корабль

прочитал как "за обед"

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Мутный корабль

за бред

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Мутный корабль
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3
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Мутный корабль

Да тут как бы и на роскомос бабок нет. Дай хоть помечтать

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Мутный корабль

как и всё что лучше дешёвого, да, удивительно

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Alexandr Strijov

Ну тут речь идёт о нормальных суммах, кроме того рашка вроде первая страна отправившая человека в космос в истории. То есть не прям аборигены чего-то делают непонятное

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Мутный корабль

Роскосмос впервые за 12 лет отправил космических туристов попрыгать на батуте
 Космические туристы попрыгают на батуте 12 суток

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2
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Artyom Sidorov

Можно добавить, наверно, что Юсаку Маэзава ещё выкупил целый Starship для полёта вокруг Луны

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2
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Дмитрий Семёнов

Приятно знать, что за мои налоги в космос катают актеров и владельцев интернет-магазинов. Кстати, поздравьте: исполнился ровно год, как мне уменьшили в несколько раз зарплату ("потому что кризис", "потому что не хватает денег", "потому что надо потерпеть").

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–1
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Ганс Крот

за мои налоги
Они заплатили Роскосмосу за полет
мне уменьшили зарплату
 Всем плевать на твою зарплату

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2
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Павел Мухунов

20 сентября 2020 года «Роскосмос» объявил о планах снять «первый художественный фильм в космосе»
 В октябре на МКС отправили съёмочную группу фильма «Вызов», в составе которой были режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.
 Актеров на МКС как раз таки за наш с тобой счёт отправили

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папа Кырр

.

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Мутный корабль

Тжешники даже от таких новостей рвутся

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