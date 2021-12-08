«Одноклассники» включили в итоги года суд над Навальным. Госагентства упомянули все темы из соцсети, кроме этой Статьи редакции
СМИ указывают в основном первые три места — пандемию, выборы в Госдуму и лесные пожары.
8 декабря «Одноклассники» выпустили исследование об итогах 2021 года. Соцсеть составила рейтинг главных событий на основе анализа публикаций и комментариев.
Самыми обсуждаемыми темами по версии «Одноклассников» стала вакцинация и второй год пандемии, выборы в Госдуму, лесные пожары в России, а также суд над Алексеем Навальным и акции протеста. Некоторые СМИ, опубликовавшие новости о рейтинге, рассказали о главных трёх темах и о событиях с 5 по 10 место, но про политика (четвёртая строчка) не написали.
TJ убедился, что в материалах агентств — РИА «Новости» и ТАСС — нет упоминания суда над Навальным. «Прайм» (как и РИА «Новости», входит в холдинг МИА «Россия сегодня»), «Лента.ру» (Rambler Group, которым владеет Сбер) и «Regnum» также не отметили это событие в своих новостях. А, например, «Известия» опубликовали полный рейтинг и несколько раз упомянули политика.
В январе 2021 года Навального задержали сразу после возвращения в Россию после лечения от отравления в Германии. В феврале политика Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. В течение года во многих российских городах проводились протестные акции из-за суда над оппозиционером.
ого в стране цензура
а мужики и не знали
И никого не смущает, что "террорист", "экстремист" и "агент ЦРУ" сидит за ив Роше и оскорбление ветерана 🤔
от такой "многоходовочки" даже тсарь в шоке
За ветерана ему только штраф
Участвовал? Или предполагаешь?
Так все могут. А ты окунись в атмосферу соцсети и скрины на TJ принеси
Вы как недоразвитые с этой фразой звучите)) соррян.
Как будто вы только научились говорить первое слово в жизни и везде его повторяйте 😐
Это типо клич как у племён в Африке?))
ты просто завидуешь тому, что у тебя успешных форсов нет
Air Force Nike ты имеешь в виду?
Star Wars: The Force Unleashed
Ты реально чуть чуть неадекватен по-моему.
Я лишь выразил своё мнение
Ееееее Олексій Навальний
Новость так новость))
И в чем он не прав?
Но ведь Одноклассники это ГазпромМедиа? 🤔
Получается одноклассники - новая молодёжная платформа для свободных дискуссий? Вкатываемся?
Ты за, потому что у тебя там уже учётка есть, бабка
Кстати, кроме шуток, Одноклассники гораздо технологически продвинутее ВК
Вот это поворот :)
Они, наверное, ещё до сих пор в комсомоле состоят.
Просто товарищу майору пока достаточно ВКонтакте, чтобы фармить палки за экстремизм
Т.е. фактически госкомпания включила суд над Навальным в итоги года?
Я думаю, они покрутили социологию и это событие в массе находит отлик
Твой выход vk.