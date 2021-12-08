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Новости
Сергей Исенеков

«Одноклассники» включили в итоги года суд над Навальным. Госагентства упомянули все темы из соцсети, кроме этой Статьи редакции

СМИ указывают в основном первые три места — пандемию, выборы в Госдуму и лесные пожары.

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2973 просмотров
Скриншот TJ

8 декабря «Одноклассники» выпустили исследование об итогах 2021 года. Соцсеть составила рейтинг главных событий на основе анализа публикаций и комментариев.

Самыми обсуждаемыми темами по версии «Одноклассников» стала вакцинация и второй год пандемии, выборы в Госдуму, лесные пожары в России, а также суд над Алексеем Навальным и акции протеста. Некоторые СМИ, опубликовавшие новости о рейтинге, рассказали о главных трёх темах и о событиях с 5 по 10 место, но про политика (четвёртая строчка) не написали.

TJ убедился, что в материалах агентств — РИА «Новости» и ТАСС — нет упоминания суда над Навальным. «Прайм» (как и РИА «Новости», входит в холдинг МИА «Россия сегодня»), «Лента.ру» (Rambler Group, которым владеет Сбер) и «Regnum» также не отметили это событие в своих новостях. А, например, «Известия» опубликовали полный рейтинг и несколько раз упомянули политика.

Скриншот с сайта РИА «Новости»
Скриншот с сайта ТАСС
Скриншот с сайта «Лента.ру»
Скриншот с сайта «Прайм»
Скриншот с сайта «Regnum»
Скриншот с сайта «Известия»

В январе 2021 года Навального задержали сразу после возвращения в Россию после лечения от отравления в Германии. В феврале политика Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. В течение года во многих российских городах проводились протестные акции из-за суда над оппозиционером.

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Екатерина Кузнецова
Хронология ареста Алексея Навального: от задержания до больницы Статьи редакции

Что происходит вокруг оппозиционера перед митингами в его поддержку.

ИК-2 в Покрове Фото Димитара Дилькова, AFP / East News

#новости #навальный #протесты #сми

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Имя И Фамилия

ого в стране цензура
а мужики и не знали

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24
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Мутный корабль

Но ведь не знали. Цензура же начинает работать в какой-то момент, и легко найти множество рассказов переехавших китайцев, которые осознавая существование ценщурыг, с удивлением обнаруживают, что именно у них зацензурено.

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4
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Мутный корабль

Правильно посадили
 Туда ему и дорога
 Мало дали
 Типичное обсуждение суда над Навальным в Одноклассниках.

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16
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Сергей Панфилов

И никого не смущает, что "террорист", "экстремист" и "агент ЦРУ" сидит за ив Роше и оскорбление ветерана 🤔

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11
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Мутный корабль

Если он сидит за ив Роше, но при этом шпион ЦРУ , получается он перебежчик и работает на Россию...

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1
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Александр Моругин

от такой "многоходовочки" даже тсарь в шоке

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2
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Marhal_New _Arleana

За ветерана ему только штраф

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0
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Дмитрий Алексеенков

Участвовал? Или предполагаешь?

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0
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Мутный корабль

видел живых людей на улицах

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7
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Дмитрий Алексеенков

Так все могут. А ты окунись в атмосферу соцсети и скрины на TJ принеси

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0
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Мутный корабль

еее Навальный

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12
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Мутный корабль

@the art of гепард

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3
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Мутный корабль

ЕЕЕЕЕ Навальный!

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7
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New

Вы как недоразвитые с этой фразой звучите)) соррян.
Как будто вы только научились говорить первое слово в жизни и везде его повторяйте 😐

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–13
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Мутный корабль

Не завидуй. Я запустила локальный клич по всему теже

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14
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New

Это типо клич как у племён в Африке?))

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–4
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Мутный корабль

Да.

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8
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Имя И Фамилия

ты просто завидуешь тому, что у тебя успешных форсов нет

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1
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New

Air Force Nike ты имеешь в виду?

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Имя И Фамилия

Star Wars: The Force Unleashed

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1
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Мутный корабль

Гордон в шоколаде

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1
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Мутный корабль

Рот закрой в****л м******й.

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0
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New

Ты реально чуть чуть неадекватен по-моему.
Я лишь выразил своё мнение

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0
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Мутный корабль

Я тоже.

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0
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Marhal_New _Arleana

Ееееее Олексій Навальний

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New

Новость так новость))

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4
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Мутный корабль

Это тебе не премия сахарова

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7
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Мутный корабль

https://tjournal.ru/s/dispute/459468-a-pochemu-nikto-mne-ne-skazal-chto-tzh-teper-sayt-tolko-pro-mirovye-sobytiya-v-kotoryh-ne-upominaetsya-figurant?comment=6523897

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9
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Мутный корабль

Их тема это джинса от сбера и яндекса

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4
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CommentBot
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New

И в чем он не прав?

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–2
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Люц Шнайдер

Но ведь Одноклассники это ГазпромМедиа? 🤔

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Мутный корабль

они, как ни смешно, из холдинга Мэйла самые свободные (ну, насколько это возможно, лол)

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Имя И Фамилия

Получается одноклассники - новая молодёжная платформа для свободных дискуссий? Вкатываемся?

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14
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Мутный корабль
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8
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Мутный корабль

тут нужна картинка наоборот: "how do you do, fellow old men"

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2
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Мутный корабль

Я за!

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Имя И Фамилия

Ты за, потому что у тебя там уже учётка есть, бабка

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3
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Мутный корабль

Слыш проститутка наркоман

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6
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Люц Шнайдер

Кстати, кроме шуток, Одноклассники гораздо технологически продвинутее ВК

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Мутный корабль

Визуально уродливы

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Люц Шнайдер

Вот это поворот :)

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Люц Шнайдер

Они, наверное, ещё до сих пор в комсомоле состоят.

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Мутный корабль

бггг

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0
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Сергей Панфилов

Просто товарищу майору пока достаточно ВКонтакте, чтобы фармить палки за экстремизм

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Мутный корабль

Возможно играются во "всё не так однозначно, мы не такие ужасные как нас малюют", чтоб попытаться кого-то запутать. Особенно на фоне смены руководства.
Это просто версия.

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1
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Мутный корабль

хайпят

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Люц Шнайдер

Т.е. фактически госкомпания включила суд над Навальным в итоги года?

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Мутный корабль

ну да - успех

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1
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Horny Owl

Я думаю, они покрутили социологию и это событие в массе находит отлик

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0
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Мутный корабль

Оплот свободы в РФ

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3
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Мутный корабль

Суд над этим гражданином - звучало бы странно

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Мутный корабль

Госагентства упомянули все темы из соцсети, кроме этой
Хаха классека

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aliftin

Твой выход vk.

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Мутный корабль

дедам страшно упоминать навального

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