СМИ указывают в основном первые три места — пандемию, выборы в Госдуму и лесные пожары.

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Скриншот TJ



8 декабря «Одноклассники» выпустили исследование об итогах 2021 года. Соцсеть составила рейтинг главных событий на основе анализа публикаций и комментариев.

Самыми обсуждаемыми темами по версии «Одноклассников» стала вакцинация и второй год пандемии, выборы в Госдуму, лесные пожары в России, а также суд над Алексеем Навальным и акции протеста. Некоторые СМИ, опубликовавшие новости о рейтинге, рассказали о главных трёх темах и о событиях с 5 по 10 место, но про политика (четвёртая строчка) не написали.

TJ убедился, что в материалах агентств — РИА «Новости» и ТАСС — нет упоминания суда над Навальным. «Прайм» (как и РИА «Новости», входит в холдинг МИА «Россия сегодня»), «Лента.ру» (Rambler Group, которым владеет Сбер) и «Regnum» также не отметили это событие в своих новостях. А, например, «Известия» опубликовали полный рейтинг и несколько раз упомянули политика.

Скриншот с сайта РИА «Новости»

Скриншот с сайта ТАСС

Скриншот с сайта «Лента.ру»

Скриншот с сайта «Прайм»

Скриншот с сайта «Regnum»

Скриншот с сайта «Известия»

В январе 2021 года Навального задержали сразу после возвращения в Россию после лечения от отравления в Германии. В феврале политика Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. В течение года во многих российских городах проводились протестные акции из-за суда над оппозиционером.