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Новости
Саша Кириллова

Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц. Бундестаг встретил Меркель в её последний день аплодисментами Статьи редакции

Шольц — четвёртый социал-демократ на посту за всю историю ФРГ.

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За Олафа Шольца из СДПГ проголосовали 395 депутатов Бундестага, сообщает Der Spiegel. На посту канцлера он сменит Ангелу Меркель, возглавлявшую правительство Германии на протяжении 16 лет.

Шольц одержал победу благодаря голосам не только членов СДПГ, но и «Зеленых» и СвДП. Именно три эти партии сформировали новую правящую коалицию в Германии.

Ангелу Меркель депутаты поприветствовали аплодисментами: она заняла место на трибуне для почётных гостей рядом с Йоахимом Гауком, бывшим президентом ФРГ.

Видео: Ruptly

Олаф Шольц стал девятым канцлером Германии и четвёртым от СДПГ. Последние три года 63-летний политик занимал пост вице-канцлера и министра финансов в правительстве Ангелы Меркель. С 2011 по 2018 годы Шольц работал бургомистром Гамбурга.

Официально Ангелу Меркель проводили с поста канцлера 3 декабря. Мероприятие провели вооружённые силы Германии, в качестве музыкального сопровождения звучали песни панк-певицы Нины Хаген «Ты забыл цветную плёнку» и «Для меня должен идти дождь из красных роз» Хильдегарда Кнефа.

Истории
Саша Кириллова
Профиль: Ангела Меркель — дочь пастора из ГДР, ставшая первой женщиной-канцлером и спасшая Германию от дефицита Статьи редакции

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Ангела Меркель Фото пресс-службы канцлера

#новости #германия

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Мутный корабль

она когда нибудь уже уйдет???

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Виталий Голубятин
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Константин Курасов

факельное шествие ей уже устроили, так что станет Матерью Нации, как Назарбаев
Ein Volk!
Ein Reich!
Ein Mutter!

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Борис Уткин

фекальное шествие

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Твинкиллер

кажется, на тж когда-то выходил обзор политической деятельности шольца, возможно, даже пользовательский. если я не ошибаюсь, скиньте ссылку, пожалуйста

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2
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aliftin

Более противной фотографии не было что ли.

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Мутный корабль

ногти не стрижены

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Андрей Рядькин

Это гельлак

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1
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Андрей Рядькин

Как это отразится на Барнауле?

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Джон Кроули

А че депутаты будестага как последние лошары в масках сидят?

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0
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Имя Фамилия

Как будут провожать Путина?

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Мутный корабль

Чото у него имя какое-то не русское

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