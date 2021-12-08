Шольц — четвёртый социал-демократ на посту за всю историю ФРГ.

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За Олафа Шольца из СДПГ проголосовали 395 депутатов Бундестага, сообщает Der Spiegel. На посту канцлера он сменит Ангелу Меркель, возглавлявшую правительство Германии на протяжении 16 лет.

Шольц одержал победу благодаря голосам не только членов СДПГ, но и «Зеленых» и СвДП. Именно три эти партии сформировали новую правящую коалицию в Германии.

Ангелу Меркель депутаты поприветствовали аплодисментами: она заняла место на трибуне для почётных гостей рядом с Йоахимом Гауком, бывшим президентом ФРГ.

Видео: Ruptly



Олаф Шольц стал девятым канцлером Германии и четвёртым от СДПГ. Последние три года 63-летний политик занимал пост вице-канцлера и министра финансов в правительстве Ангелы Меркель. С 2011 по 2018 годы Шольц работал бургомистром Гамбурга.

Официально Ангелу Меркель проводили с поста канцлера 3 декабря. Мероприятие провели вооружённые силы Германии, в качестве музыкального сопровождения звучали песни панк-певицы Нины Хаген «Ты забыл цветную плёнку» и «Для меня должен идти дождь из красных роз» Хильдегарда Кнефа.