Госдума разрешила полиции вскрывать машины и проникать в квартиры без согласия граждан Статьи редакции
Поправки также позволяют силовику не представляться и не называть своё звание и должность, «если его жизни угрожает опасность».
Госдума приняла в финальном, третьем чтении поправки к федеральному закону «О полиции», расширяющие полномочия силовиков. Информация об этом опубликована на сайте нижней палаты парламента.
Согласно документу, сотрудникам полиции дали право совершать следующие действия:
- проникать в жилые помещения и на земельные участки «против воли граждан», если это нужно для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, в том числе на основании показаний свидетелей;
- вскрывать транспортные средства граждан в случае «обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках», для «пресечения преступления», «спасения жизни граждан» или если «есть основания полагать, что правонарушитель находится в состоянии опьянения»;
- досматривать граждан, их вещи и автомобили, если «есть основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотики, психотропные вещества или радиоактивные вещества», а также если их заподозрят в сокрытии украденного;
- обозначать и оцеплять места совершения преступлений, происшествий, публичных и массовых мероприятий и прочих территорий, где «опасно находиться гражданам»;
- не называть свои должность и звание, не предъявлять удостоверение в случае, если возникают «обстоятельства, угрожающие его жизни и здоровью» или полицейский должен «незамедлительно пресечь преступление или правонарушение»;
- требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.
Поправки позволяют МВД самостоятельно решать, когда информировать собственника жилья о том, что без его ведома в жилище попал полицейский. Однако рассказать об этом гражданину нужно не позднее 24 часов с момента проникновения.
Во время второго чтения законопроекта предложили поправку о необходимости возмещать ущерб от вскрытия квартиры или машины гражданина, если подозрения против него позже не подтвердились. Это предложение депутаты не одобрили.
В третьем чтении документ приняли с двумя поправками. Из него исключили право полицейского открывать огонь, если задержанный пытается приблизиться. Положение, освобождающее полицейского от ответственности за действия при исполнении, депутаты также отклонили.
Проект поправок к закону «О полиции» внесли в Госдуму в мае 2020 года. В первом чтении их приняли в декабре того же года.
А кто это?
наташа какая-то, к турку жить поехала
на марию кожемякину похожа..
досматривать граждан, их вещи и автомобили, если «есть основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотики, психотропные вещества или радиоактивные вещества», а также если их заподозрят в сокрытии украденного
228 зацветет новыми красками
исключили право полицейского открывать огонь, если задержанный пытается приблизиться
Оттепель
они просто вспомнили, что мы налогоплательщики, а они еще не все яхты скупили)
проникать в жилые помещения и на земельные участки «против воли граждан», если это нужно для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, в том числе на основании показаний свидетелей
Одно вот это чего стоит. Вон сколько дверей людям Навального переломали.
так это же и плохо. эти узаконили, со временем копы охуеют и пойдут дальше. а потом и их новые, более охуевшие "практики" узаконят
Да чет не слышал про практики вскрывать от нехуй делать машины и квартиры
Во время второго чтения законопроекта предложили поправку о необходимости возмещать ущерб от вскрытия квартиры или машины гражданина, если подозрения против него позже не подтвердились. Это предложение депутаты не одобрили.
На этом месте у меня вырвался каскад искренних смешков. Я редко смеюсь наедине, так что видимо это очень меня повеселило.
Вот ещё один повод надорвать животики (сегодня прямо юморной день):
За нарушение масочного режима будут штрафовать по фото. Теперь для этого не надо будет проводить расследование и назначать экспертизы, достаточно будет протокола и фотофиксации. Об этом сказано в постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда РФ.
https://news.mail.ru/society/49130504/
Офигеть у вас там пиздец происходит...
у них неприкосновенность, ты что
Татары тоже
и якуты и буряты
у якутов там своя атмосфера, им вообще поебать, главное чтобы ягель был
досматривать граждан, их вещи и автомобили, если «есть основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотики, психотропные вещества или радиоактивные вещества», а также если их заподозрят в сокрытии украденного;
Теперь подкидывать будет нааамного проще)
Да и раньше не сложно было
Во время второго чтения законопроекта предложили поправку о необходимости возмещать ущерб от вскрытия квартиры или машины гражданина, если подозрения против него позже не подтвердились. Это предложение депутаты не одобрили
То есть следствие ошибочно что-то там порешало и к тебе пришли вскрывать квартиру, потом признали, что ошибочка вышла, но дверь запиливай сам. Верно?
Мент шёл по улице и ему ударила моча в голову, он взял и вскрыл твою хату. Потом скажет, что заподозрил в <<выберите из списка>>
*выебите
Какая цена твоему смешку?
Вам в жилище попал полицейский
Положение, освобождающее полицейского от ответственности за действия при исполнении, депутаты также отклонили.
Надо было это положение принять, а остальные отменить. Ничего не изменилось бы. Но закон «о полиции» стало бы проще запомнить
Они там вообще охренели вконец? Твари кнопочные