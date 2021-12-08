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Новости
Яна Ломакина

Госдума разрешила полиции вскрывать машины и проникать в квартиры без согласия граждан Статьи редакции

Поправки также позволяют силовику не представляться и не называть своё звание и должность, «если его жизни угрожает опасность».

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2743 просмотров

Госдума приняла в финальном, третьем чтении поправки к федеральному закону «О полиции», расширяющие полномочия силовиков. Информация об этом опубликована на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, сотрудникам полиции дали право совершать следующие действия:

  • проникать в жилые помещения и на земельные участки «против воли граждан», если это нужно для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, в том числе на основании показаний свидетелей;
  • вскрывать транспортные средства граждан в случае «обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках», для «пресечения преступления», «спасения жизни граждан» или если «есть основания полагать, что правонарушитель находится в состоянии опьянения»;
  • досматривать граждан, их вещи и автомобили, если «есть основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотики, психотропные вещества или радиоактивные вещества», а также если их заподозрят в сокрытии украденного;
  • обозначать и оцеплять места совершения преступлений, происшествий, публичных и массовых мероприятий и прочих территорий, где «опасно находиться гражданам»;
  • не называть свои должность и звание, не предъявлять удостоверение в случае, если возникают «обстоятельства, угрожающие его жизни и здоровью» или полицейский должен «незамедлительно пресечь преступление или правонарушение»;
  • требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.

Поправки позволяют МВД самостоятельно решать, когда информировать собственника жилья о том, что без его ведома в жилище попал полицейский. Однако рассказать об этом гражданину нужно не позднее 24 часов с момента проникновения.

Во время второго чтения законопроекта предложили поправку о необходимости возмещать ущерб от вскрытия квартиры или машины гражданина, если подозрения против него позже не подтвердились. Это предложение депутаты не одобрили.

В третьем чтении документ приняли с двумя поправками. Из него исключили право полицейского открывать огонь, если задержанный пытается приблизиться. Положение, освобождающее полицейского от ответственности за действия при исполнении, депутаты также отклонили.

Проект поправок к закону «О полиции» внесли в Госдуму в мае 2020 года. В первом чтении их приняли в декабре того же года.

#новости #полиция #право

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43 комментария
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Мутный корабль
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24
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Alex Volkov

А кто это?

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Мутный корабль

Прощающаяся со всеми женщина

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11
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Мутный корабль

Жизнь (напарница Смерти)

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1
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Some Dude

наташа какая-то, к турку жить поехала

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1
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Сергей Колесников

на марию кожемякину похожа..

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0
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Мутный корабль

Вскрытие (машины) покажет

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0
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Николай Чумаков

досматривать граждан, их вещи и автомобили, если «есть основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотики, психотропные вещества или радиоактивные вещества», а также если их заподозрят в сокрытии украденного
228 зацветет новыми красками

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17
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TJaba

исключили право полицейского открывать огонь, если задержанный пытается приблизиться
 Оттепель

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13
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Мутный корабль

В третьем чтении документ приняли с двумя поправками. Из него исключили право полицейского открывать огонь, если задержанный пытается приблизиться.

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12
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Some Dude

они просто вспомнили, что мы налогоплательщики, а они еще не все яхты скупили)

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1
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Мутный корабль

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10
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4
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Мутный корабль

нет спасибо, Латвия дешевле

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–2
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Мутный корабль

Тупо узаконили практики, которые и так применялись.

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5
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Мутный корабль

проникать в жилые помещения и на земельные участки «против воли граждан», если это нужно для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, в том числе на основании показаний свидетелей
 Одно вот это чего стоит. Вон сколько дверей людям Навального переломали.

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3
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Some Dude

так это же и плохо. эти узаконили, со временем копы охуеют и пойдут дальше. а потом и их новые, более охуевшие "практики" узаконят

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3
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Рыжий

Да чет не слышал про практики вскрывать от нехуй делать машины и квартиры

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0
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Мутный корабль

А тут и не от нехуй делать, а с целью задержания. Мало такого было?

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6
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Мутный корабль

Я не понимаю какой смысл платить такие деньжища депутатам, если они вместо придумывания законов просто нагло сдирают их "1984"

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5
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Мутный корабль

Во время второго чтения законопроекта предложили поправку о необходимости возмещать ущерб от вскрытия квартиры или машины гражданина, если подозрения против него позже не подтвердились. Это предложение депутаты не одобрили.
 На этом месте у меня вырвался каскад искренних смешков. Я редко смеюсь наедине, так что видимо это очень меня повеселило.

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3
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Романелло Кивогенс

Вот ещё один повод надорвать животики (сегодня прямо юморной день):

За нарушение масочного режима будут штрафовать по фото. Теперь для этого не надо будет проводить расследование и назначать экспертизы, достаточно будет протокола и фотофиксации. Об этом сказано в постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда РФ.
 https://news.mail.ru/society/49130504/

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1
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Мутный корабль

не называть свои должность и звание, не предъявлять удостоверение
А вот это удобненько

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OleGo17

Офигеть у вас там пиздец происходит...

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Мутный корабль

Госдума разрешила полиции вскрывать машины и проникать в квартиры депутатов без согласия?

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Some Dude

у них неприкосновенность, ты что

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4
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Мутный корабль

удобненько

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Мутный корабль

Русские стерпят

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Рыжий

Татары тоже

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Snöw

и якуты и буряты

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Some Dude

у якутов там своя атмосфера, им вообще поебать, главное чтобы ягель был

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Дмитрий Сафронов

досматривать граждан, их вещи и автомобили, если «есть основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотики, психотропные вещества или радиоактивные вещества», а также если их заподозрят в сокрытии украденного;
Теперь подкидывать будет нааамного проще)

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Andrew Sychev

Да и раньше не сложно было

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Павел Зюкин

Во время второго чтения законопроекта предложили поправку о необходимости возмещать ущерб от вскрытия квартиры или машины гражданина, если подозрения против него позже не подтвердились. Это предложение депутаты не одобрили
То есть следствие ошибочно что-то там порешало и к тебе пришли вскрывать квартиру, потом признали, что ошибочка вышла, но дверь запиливай сам. Верно?

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1
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Andrew Sychev

Мент шёл по улице и ему ударила моча в голову, он взял и вскрыл твою хату. Потом скажет, что заподозрил в <<выберите из списка>>

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Роман Александров

*выебите

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Мутный корабль

Похуй, нам важнее знать сколько Леха Навальный в тюрьме

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Vovonyka .

Какая цена твоему смешку?

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Мутный корабль

обозначать и оцеплять места совершения преступлений
 а до этого все ходили рядом с местом преступления и мешали работать

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Rindfleisch

Вам в жилище попал полицейский

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Andrew Sychev

Положение, освобождающее полицейского от ответственности за действия при исполнении, депутаты также отклонили.
 Надо было это положение принять, а остальные отменить. Ничего не изменилось бы. Но закон «о полиции» стало бы проще запомнить

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Damir ReDevil

Они там вообще охренели вконец? Твари кнопочные

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Мутный корабль
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