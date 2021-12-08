Поправки также позволяют силовику не представляться и не называть своё звание и должность, «если его жизни угрожает опасность».

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Госдума приняла в финальном, третьем чтении поправки к федеральному закону «О полиции», расширяющие полномочия силовиков. Информация об этом опубликована на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, сотрудникам полиции дали право совершать следующие действия:

проникать в жилые помещения и на земельные участки «против воли граждан», если это нужно для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, в том числе на основании показаний свидетелей;

вскрывать транспортные средства граждан в случае «обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках», для «пресечения преступления», «спасения жизни граждан» или если «есть основания полагать, что правонарушитель находится в состоянии опьянения»;

досматривать граждан, их вещи и автомобили, если «есть основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотики, психотропные вещества или радиоактивные вещества», а также если их заподозрят в сокрытии украденного;

обозначать и оцеплять места совершения преступлений, происшествий, публичных и массовых мероприятий и прочих территорий, где «опасно находиться гражданам»;

не называть свои должность и звание, не предъявлять удостоверение в случае, если возникают «обстоятельства, угрожающие его жизни и здоровью» или полицейский должен «незамедлительно пресечь преступление или правонарушение»;

требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.

Поправки позволяют МВД самостоятельно решать, когда информировать собственника жилья о том, что без его ведома в жилище попал полицейский. Однако рассказать об этом гражданину нужно не позднее 24 часов с момента проникновения.

Во время второго чтения законопроекта предложили поправку о необходимости возмещать ущерб от вскрытия квартиры или машины гражданина, если подозрения против него позже не подтвердились. Это предложение депутаты не одобрили.

В третьем чтении документ приняли с двумя поправками. Из него исключили право полицейского открывать огонь, если задержанный пытается приблизиться. Положение, освобождающее полицейского от ответственности за действия при исполнении, депутаты также отклонили.