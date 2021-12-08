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Новости
Сергей Исенеков

Верховный суд РФ разрешил штрафовать за отсутствие маски по фотографии нарушителя Статьи редакции

Суд постановил, что фотографии — это «достоверное доказательство» по административным делам о нарушении масочного режима.

Для назначения штрафа за отсутствие маски в условиях антиковидных ограничений достаточно будет протокола и фотофиксации. Об этом сказано в постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда России.

Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу продуктового магазина из московского района Люблино, который оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье 20.6 («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности») о нарушении масочного режима. Решение выписать штраф приняли из-за продавца, который работал без медицинской маски. Представитель магазина оспорил решение и указал, что районный суд не назначил экспертизу по фотографии сотрудника и не допросил понятых.

Верховный суд согласился выводами районного суда и отметил, что для установления виновности в этом случае нет «необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике». Согласно постановлению, записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован продавец, «обоснованно признаны судебными инстанциями достоверными и допустимыми доказательством по делу».

В суде также отметили, что не видят необходимости в административном расследовании, так как оно «проводится только в тех случаях, когда осуществляется экспертиза или иные требующих больших затрат действия».

#новости #covid19 #законы

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Мутный корабль

достаточно будет протокола и фотофиксации
 Протокол, я так понимаю, будут составлять менты, у которых маска на подбородок спущена?

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13
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Мутный корабль

Интересно посмотреть заседание суда, были ли хоть в кармане у кого тряпочки

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3
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Gre Li

Сфотографируй их тоже.

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0
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Мутный корабль

А протокол кто составит??

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0
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Задумчивой Кот

Они же на тебя за оскорбления власти

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0
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Анар FS

Человек не нужен. Все сможет сделать ИИ.

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0
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Мутный корабль

Там сказочный дед ни разу маску не носил

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6
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Vladimir Medvedev

Можно скриншоты в суд слать?

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0
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TJaba

Только нотариально заверенные

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0
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Роман Александров
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5
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Smaug The Terrible

Новая нефть, плати!

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4
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Мутный корабль

одна новость охуеннее другой

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3
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Мутный корабль

А заебись выходит. Вломился в квартиру, зафиксировал гражданина без маски, зафиксировал преступление, так сказать.

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3
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Мутный корабль

Достаточно просто сказать человеку в маске "не слышно", он ее приспустит и вот

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2
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I S

Зафиксировал гражданина, достал швабру

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0
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Дмитрий Орлов

кого ебет что эта хуйня решила

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1
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Мутный корабль

Ему наверное понравилось оплачивать свое упрямство за свой счет

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Мутный корабль

Берите выше, ёбана. Со слов уж тогда

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0
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Мутный корабль

А вот кстати и да.

Буквально в этот понедельник я в 8:45 был осуждён в городском суде Центрального района города Симферополя по факту составленного на меня двумя неделями ранее административного протокола по причине нахождения меня в общественном месте без маски.

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Мутный корабль
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