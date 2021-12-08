Суд постановил, что фотографии — это «достоверное доказательство» по административным делам о нарушении масочного режима.

Для назначения штрафа за отсутствие маски в условиях антиковидных ограничений достаточно будет протокола и фотофиксации. Об этом сказано в постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда России.

Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу продуктового магазина из московского района Люблино, который оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье 20.6 («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности») о нарушении масочного режима. Решение выписать штраф приняли из-за продавца, который работал без медицинской маски. Представитель магазина оспорил решение и указал, что районный суд не назначил экспертизу по фотографии сотрудника и не допросил понятых.

Верховный суд согласился выводами районного суда и отметил, что для установления виновности в этом случае нет «необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике». Согласно постановлению, записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован продавец, «обоснованно признаны судебными инстанциями достоверными и допустимыми доказательством по делу».

В суде также отметили, что не видят необходимости в административном расследовании, так как оно «проводится только в тех случаях, когда осуществляется экспертиза или иные требующих больших затрат действия».