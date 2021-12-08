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Новости
DTF

В Канаде злоумышленники стали использовать трекеры Apple AirTag для отслеживания и угона дорогих автомобилей Статьи редакции

Полиция Онтарио зафиксировала пять подобных случаев с сентября.

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3212 просмотров

Apple представила AirTag в апреле 2021 года — устройства предназначаются для поиска потерянных вещей и домашних животных. Однако, по данным СМИ, метками стали активно пользоваться автоугонщики — для отслеживания премиальных транспортных средств.

Полиция Онтарио зафиксировала как минимум пять подобных случаев с сентября 2021 года. Злоумышленники размещают трекеры на припаркованных автомобилях в труднодоступных частях — бамперах, фаркопах и даже бензобаках.

Фото York Regional Police

Маячок передаёт местоположение цели на iPhone в режиме реального времени и позволяет угонщикам определить оптимальное для кражи место и время — обычно преступления совершаются ночью на придомовых территориях.

В июне Apple обновила прошивку устройств, снизив периодичность предупредительных уведомлений с трёх суток до 8 часов. Полицейские отмечают, что этого всё ещё достаточно для совершения правонарушения, а владельцы автомобилей не всегда слышат издаваемые звуковые сигналы.

В России метки AirTag работают с ограничениями, поскольку Apple не удалось получить разрешения от властей на использование UWB-частот, необходимых для точного позиционирования.

#новости #apple #канада

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Александр Горелик

в России стали использовать фальшивые автомобили, чтобы украсть у злоумышленников эртаги

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37
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Мутный корабль

в Калифорнии умные автомобили стали использовать эйртаги, чтобы заманивать злоумышленников

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1
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Max Yankov

снизив периодичность предупредительных уведомлений с трёх суток до 8 часов
Когда период меняется с трёх суток до 8 часов, периодичность повышается же

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22
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Мутный корабль

всмысле угонщики в канаде
там же рай на земле

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3
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Мутный корабль

они воруют тачки для интереса, а потом возвращают хозяевам. типо как спортивная рыбалка

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24
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Мутный корабль

)))
ОРУ!

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0
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Грустная Псина

Это украинская диаспора.

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10
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Мутный корабль

это гастролёры из сша

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4
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Грустная Псина

а что обычными gps трекерами им сексуальная ориентация не позволяет?

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5
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Мутный корабль

Ну ты чё, эпл же- это качество! Продуты для профессионалов. Каждый угонщик это знает. Только нищие угонщики пользуются дешёвыми китайскими маячками.

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1
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Sam Lowry

Чтобы не писать такую хуиту, нужно разбираться в вопросе, на который пишешь

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0
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Мутный корабль

Всё очень серьёзно! Чувства эплодрочеров задеты, вызывай подкрепление

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1
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Sam Lowry

Попробуй раздуплить мой ответ в соседней ветке, если получится хотя бы 20 секунд не писать камменты, дав прилить крови к мозгу

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0
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Sam Lowry

В тэгах нет gps, неужели ты ни разу не видел настоящий трекер, коль упоминаешь его? Это ебучая коробка размером с телефон и батарея точно также будет садиться, как на телефоне. Ну и цена соотв. Не говоря о том, что при продаже симки могут регать покупателя.

Тэги выдают сигналы другим айфонам, а те, в свою очередь, отсылают инфу на серваки. Батарейки хватает на дохуя времени, ну а сигнал - какой-то радио, близкого действия.

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1
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Мутный корабль

Так GPS трекер получается лучше для угонщика?

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Имя И Фамилия

Не живу в Канаде, не имею машины, нищий, нечего красть

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4
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New

Ну допустим для какого нибудь бедного из Африки ты богатый.
Так что все относительно. Согласись?

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4
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Sail
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1
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New

Ладно, я пойду в пятёрочку. Тебе что нибудь взять?

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1
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Анатолий Филиппов

Пива по акции) там амстел и факс по 39,99 щас)

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4
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New

Серьезно?
Я думал такие цены остались в 2015ом 😂😂

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Анатолий Филиппов

Я сам офигел)

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1
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Имя И Фамилия

Я раз в неделю заказываю доставку со сбермаркета, там цены ниже. Нищие знают где брать

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1
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New

Ты не похож на нищего))

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0
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New

И потом. У тебя есть возможность ходить пятёрочку и выбирать товар по АКЦИИ... за такое можно и душу продать!

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1
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Дмитрий Орлов

НА фото один из воров???)))))))))))))))))))

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–1
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Дмитрий Орлов

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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–1
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Мутный корабль

привет, я из комитета.

скинь фотку жопы (раздвинь руками чтобы было видно анус)

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2
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Мутный корабль
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16
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Мутный корабль
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6
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Мутный корабль

So close

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1
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Мутный корабль

Бендер, ты?

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1
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New

Что это?

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Мутный корабль
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1
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Мутный корабль

.

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taraskiy lotots

Интересно, угонщики ведут холивары на тему какой трекер лучше, от Apple или обычный GSM? Зачем переплачивать, если есть от xhingaomi

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Sam Lowry

Тэг тупо дешевле и миниатюрнее. Правда, будет работать только там, где много юзеров айфонов.

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Мутный корабль

Звучит круто

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Kizitron3000

Я правильно понимаю, что теперь найдутся люди, что будут рыскать по дорогим машинам в поисках халявных аиртагов?

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Sam Lowry

Ну они в жопах всяких будут лежать, в пыли, резине и масле.

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Ёршик Золотой

Нет. Скорее всего владельцы дорогих автомобилей будут прятать свои airtag'и в машинах и будут искать грабителей. - круг замкнулся.

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