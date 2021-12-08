В Канаде злоумышленники стали использовать трекеры Apple AirTag для отслеживания и угона дорогих автомобилей Статьи редакции
Полиция Онтарио зафиксировала пять подобных случаев с сентября.
Apple представила AirTag в апреле 2021 года — устройства предназначаются для поиска потерянных вещей и домашних животных. Однако, по данным СМИ, метками стали активно пользоваться автоугонщики — для отслеживания премиальных транспортных средств.
Полиция Онтарио зафиксировала как минимум пять подобных случаев с сентября 2021 года. Злоумышленники размещают трекеры на припаркованных автомобилях в труднодоступных частях — бамперах, фаркопах и даже бензобаках.
Маячок передаёт местоположение цели на iPhone в режиме реального времени и позволяет угонщикам определить оптимальное для кражи место и время — обычно преступления совершаются ночью на придомовых территориях.
В июне Apple обновила прошивку устройств, снизив периодичность предупредительных уведомлений с трёх суток до 8 часов. Полицейские отмечают, что этого всё ещё достаточно для совершения правонарушения, а владельцы автомобилей не всегда слышат издаваемые звуковые сигналы.
В России метки AirTag работают с ограничениями, поскольку Apple не удалось получить разрешения от властей на использование UWB-частот, необходимых для точного позиционирования.
в России стали использовать фальшивые автомобили, чтобы украсть у злоумышленников эртаги
снизив периодичность предупредительных уведомлений с трёх суток до 8 часов
Когда период меняется с трёх суток до 8 часов, периодичность повышается же
Это украинская диаспора.
а что обычными gps трекерами им сексуальная ориентация не позволяет?
Чтобы не писать такую хуиту, нужно разбираться в вопросе, на который пишешь
Попробуй раздуплить мой ответ в соседней ветке, если получится хотя бы 20 секунд не писать камменты, дав прилить крови к мозгу
В тэгах нет gps, неужели ты ни разу не видел настоящий трекер, коль упоминаешь его? Это ебучая коробка размером с телефон и батарея точно также будет садиться, как на телефоне. Ну и цена соотв. Не говоря о том, что при продаже симки могут регать покупателя.
Тэги выдают сигналы другим айфонам, а те, в свою очередь, отсылают инфу на серваки. Батарейки хватает на дохуя времени, ну а сигнал - какой-то радио, близкого действия.
Не живу в Канаде, не имею машины, нищий, нечего красть
Ну допустим для какого нибудь бедного из Африки ты богатый.
Так что все относительно. Согласись?
Ладно, я пойду в пятёрочку. Тебе что нибудь взять?
Пива по акции) там амстел и факс по 39,99 щас)
Серьезно?
Я думал такие цены остались в 2015ом 😂😂
Я сам офигел)
Я раз в неделю заказываю доставку со сбермаркета, там цены ниже. Нищие знают где брать
Ты не похож на нищего))
И потом. У тебя есть возможность ходить пятёрочку и выбирать товар по АКЦИИ... за такое можно и душу продать!
НА фото один из воров???)))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Что это?
Интересно, угонщики ведут холивары на тему какой трекер лучше, от Apple или обычный GSM? Зачем переплачивать, если есть от xhingaomi
Тэг тупо дешевле и миниатюрнее. Правда, будет работать только там, где много юзеров айфонов.
Я правильно понимаю, что теперь найдутся люди, что будут рыскать по дорогим машинам в поисках халявных аиртагов?
Ну они в жопах всяких будут лежать, в пыли, резине и масле.
Нет. Скорее всего владельцы дорогих автомобилей будут прятать свои airtag'и в машинах и будут искать грабителей. - круг замкнулся.