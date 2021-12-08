Полиция Онтарио зафиксировала пять подобных случаев с сентября.

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Apple представила AirTag в апреле 2021 года — устройства предназначаются для поиска потерянных вещей и домашних животных. Однако, по данным СМИ, метками стали активно пользоваться автоугонщики — для отслеживания премиальных транспортных средств.

Полиция Онтарио зафиксировала как минимум пять подобных случаев с сентября 2021 года. Злоумышленники размещают трекеры на припаркованных автомобилях в труднодоступных частях — бамперах, фаркопах и даже бензобаках.

Фото York Regional Police

Маячок передаёт местоположение цели на iPhone в режиме реального времени и позволяет угонщикам определить оптимальное для кражи место и время — обычно преступления совершаются ночью на придомовых территориях.

В июне Apple обновила прошивку устройств, снизив периодичность предупредительных уведомлений с трёх суток до 8 часов. Полицейские отмечают, что этого всё ещё достаточно для совершения правонарушения, а владельцы автомобилей не всегда слышат издаваемые звуковые сигналы.