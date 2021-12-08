По данным организации, он не увеличивает шансов выжить и не спасает от ухудшения состояния.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что лечение плазмой доноров, имеющих антитела к Covid-19, доказало свою эффективность на 20 тысячах пациентах. Такое заявление ведомство сделало в ответ на рекомендацию Всемирной организации здравоохранения не использовать этот метод. Об этом сообщает ТАСС.

Власти столицы отметили, что при своевременном назначении плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевод на ИВЛ снижается в два раза, а шансы выжить увеличиваются на 19%. В департаменте заявили, что лечение плазмой в 1,5 раза быстрее блокирует распространения вируса.

Согласно заявлению департамента здравоохранения, в Москве заготовили 23 тонны плазмы, а лечение ей прошли больше 20 тысяч человек. Около 75% переболевших сдали материал повторно, в качестве доноров ввыступили 30 тысяч человек, имеющих антитела.

7 декабря ВОЗ выступила против лечения плазмой. На основе 16 исследований, в которых поучаствовали больше 16 тысяч человек, организация пришла к выводу, что этот метод не приводит к значительному уменьшению смертности или потребности в искусственной вентиляции лёгких. Результаты лечения плазмой не оправдывают проведения дорогостоящего и времязатратного переливания, считают в ВОЗ.