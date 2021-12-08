Власти Москвы заявили об эффективности лечения Covid-19 плазмой переболевших. ВОЗ не рекомендовала этот метод Статьи редакции
По данным организации, он не увеличивает шансов выжить и не спасает от ухудшения состояния.
В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что лечение плазмой доноров, имеющих антитела к Covid-19, доказало свою эффективность на 20 тысячах пациентах. Такое заявление ведомство сделало в ответ на рекомендацию Всемирной организации здравоохранения не использовать этот метод. Об этом сообщает ТАСС.
Власти столицы отметили, что при своевременном назначении плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевод на ИВЛ снижается в два раза, а шансы выжить увеличиваются на 19%. В департаменте заявили, что лечение плазмой в 1,5 раза быстрее блокирует распространения вируса.
Согласно заявлению департамента здравоохранения, в Москве заготовили 23 тонны плазмы, а лечение ей прошли больше 20 тысяч человек. Около 75% переболевших сдали материал повторно, в качестве доноров ввыступили 30 тысяч человек, имеющих антитела.
7 декабря ВОЗ выступила против лечения плазмой. На основе 16 исследований, в которых поучаствовали больше 16 тысяч человек, организация пришла к выводу, что этот метод не приводит к значительному уменьшению смертности или потребности в искусственной вентиляции лёгких. Результаты лечения плазмой не оправдывают проведения дорогостоящего и времязатратного переливания, считают в ВОЗ.
@Лёша уведомление
@Лёша смотри
А что говорят власти Воронежа?
Затрудняюсь решить, кому я верю меньше
Главное вич не перелить, у нас это могут
В Москве по 7к платят донорам плазмы с антителами. Любой может сдать.
Не знаю как в других странах, но 7-10к расходов на потенциальное спасение жизни это не дорого, лол.
По-твоему, других расходов, кроме платы донорам, нет?
Есть, но это все равно копейки, если сравнивать со временем на ИВЛ или в палате.
Там вроде только более менее молодым таким процедуры делают, которые в тяжелом состоянии, а они ещё нологи могут платить.
Сдавал в склифе, подруга затащила. Людей особо не было
Общался с врачом из ковидного госпиталя в Мск. По его словам, они терпеть не могут переливание плазмы с антителами, поскольку рисков много, а профита для больных нет никакого.
Но из-за того, что эту плазму зачем-то заготавливают в огромных количествах, а срок годности ее не такой уж и высокий - врачей тупо заставляют ее применять.
Потому что есть клиенты, которые готовы платить за это, что уж.
*Воз* ебаный паровоз
А вообще чисто технически же должно помогать, не ? Вроде ранняя инокуляция в истории заключалась во втирании/занюхании растёртой кожи переболевших оспой или чё-то такое.
Их не существует
Как ты это установил?
Сфоткал одного через зеркало
хотел сдать плазму после уколки спутником, но сказали, что антител маловато(
Так еще в прошлом году так лечились, потом перестали, а теперь новинка.... ну-ну..
предлагаю вводить ее через анал всем ура-патриотам. Они должны ощутить всю гордость за отечественную вакцину разработанную на коленках за пару недель
Ой блять, опять этот ВОЗ и вся европа, запад хотят, чтобы мы не лечились. Да здравствует Россия, наш президент и дай Господь здоровья и терпения всем олигархам, миллиардерам нашим, которые скупают пачками дома и машины на западе, чтобы пендосам негде было жить и не на чем кататься!!!