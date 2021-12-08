Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Sasha Shambilova

Власти Москвы заявили об эффективности лечения Covid-19 плазмой переболевших. ВОЗ не рекомендовала этот метод Статьи редакции

По данным организации, он не увеличивает шансов выжить и не спасает от ухудшения состояния.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что лечение плазмой доноров, имеющих антитела к Covid-19, доказало свою эффективность на 20 тысячах пациентах. Такое заявление ведомство сделало в ответ на рекомендацию Всемирной организации здравоохранения не использовать этот метод. Об этом сообщает ТАСС.

Власти столицы отметили, что при своевременном назначении плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевод на ИВЛ снижается в два раза, а шансы выжить увеличиваются на 19%. В департаменте заявили, что лечение плазмой в 1,5 раза быстрее блокирует распространения вируса.

Согласно заявлению департамента здравоохранения, в Москве заготовили 23 тонны плазмы, а лечение ей прошли больше 20 тысяч человек. Около 75% переболевших сдали материал повторно, в качестве доноров ввыступили 30 тысяч человек, имеющих антитела.

7 декабря ВОЗ выступила против лечения плазмой. На основе 16 исследований, в которых поучаствовали больше 16 тысяч человек, организация пришла к выводу, что этот метод не приводит к значительному уменьшению смертности или потребности в искусственной вентиляции лёгких. Результаты лечения плазмой не оправдывают проведения дорогостоящего и времязатратного переливания, считают в ВОЗ.

#новости #covid19

2689 просмотров
44
16
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
44 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мутный корабль

Власти Москвы заявили
Дальше это говно можно не читать

Ответить
23
Развернуть ветку
Мутный корабль

Так же как твои комментарии

Ответить
1
Развернуть ветку
Мутный корабль

Еще и рвешься

Ответить
1
Развернуть ветку
Мутный корабль

Прочитай мой комментарий пожалуйста еще этот

Ответить
5
Развернуть ветку
Мутный корабль

и этот

Ответить
5
Развернуть ветку
Мутный корабль

@Лёша уведомление

Ответить
6
Развернуть ветку
Мутный корабль

@Лёша смотри

Ответить
6
Развернуть ветку
Мутный корабль

Нахуя вы ему плюсв ставите??минусите

Ответить
1
Развернуть ветку
Мутный корабль

минусите
 Вас понял!

Ответить
2
Развернуть ветку
Мутный корабль
Ответить
2
Развернуть ветку
Мутный корабль

Я же снял!

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

весело же

Ответить
1
Развернуть ветку
Мутный корабль

Ты сам себе противоречишь

Ответить
–2
Развернуть ветку
Павел Фролов
Ответить
2
Развернуть ветку
Мутный корабль

Ты просто антиваксер

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Нет я законопослушный гражданин

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Сергеич

А что говорят власти Воронежа?

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Из Плазмогана уменьшать количество больных?

Ответить
12
Развернуть ветку
Мутный корабль

С одной стороны китайские подстилки и «коровавирус не опасен», с другой — любители арбидолов и подделки статистики.

Ответить
12
Развернуть ветку
Елена Скрэтова

Затрудняюсь решить, кому я верю меньше

Ответить
11
Развернуть ветку
Максим Манчестер

Главное вич не перелить, у нас это могут

Ответить
6
Развернуть ветку
Мутный корабль

Результаты лечения плазмой не стоят проведения дорогостоящего и времязатратного переливания
 ДОРОГОСТОЯЩЕГО
 А, понятно

Ответить
4
Развернуть ветку
Мутный корабль

Это видимо примерно из той же серии, что ВОЗ против бустерных вакцинаций из-за того, что в Африке и первую дозу никто не получил.

Ответить
2
Развернуть ветку
Иванов Олег

В Москве по 7к платят донорам плазмы с антителами. Любой может сдать.
Не знаю как в других странах, но 7-10к расходов на потенциальное спасение жизни это не дорого, лол.

Ответить
0
Развернуть ветку
Candy Boy

По-твоему, других расходов, кроме платы донорам, нет?

Ответить
2
Развернуть ветку
Иванов Олег

Есть, но это все равно копейки, если сравнивать со временем на ИВЛ или в палате.

Ответить
2
Развернуть ветку
Мутный корабль

Смотря какой результат. Если улучшает состояние на 1%, то может оно и не выгодно

Ответить
0
Развернуть ветку
Иванов Олег

Там вроде только более менее молодым таким процедуры делают, которые в тяжелом состоянии, а они ещё нологи могут платить.

Ответить
1
Развернуть ветку
Horny Owl

Сдавал в склифе, подруга затащила. Людей особо не было

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Власти Москвы заявили об эффективности лечения COVID-19 пиявками

Ответить
4
Развернуть ветку
Мутный корабль

плазмой гнид

Ответить
3
Развернуть ветку
Т

Общался с врачом из ковидного госпиталя в Мск. По его словам, они терпеть не могут переливание плазмы с антителами, поскольку рисков много, а профита для больных нет никакого.

Но из-за того, что эту плазму зачем-то заготавливают в огромных количествах, а срок годности ее не такой уж и высокий - врачей тупо заставляют ее применять.

Ответить
3
Развернуть ветку
Добро и позитив

Потому что есть клиенты, которые готовы платить за это, что уж.

Ответить
0
Развернуть ветку
Марк Цукор

*Воз* ебаный паровоз

Ответить
–1
Развернуть ветку
Llaren Hlaalo

А вообще чисто технически же должно помогать, не ? Вроде ранняя инокуляция в истории заключалась во втирании/занюхании растёртой кожи переболевших оспой или чё-то такое.

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

А вампиры плазму кушают?

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Ryleev

Их не существует

Ответить
0
Развернуть ветку
Ivan Boldyrev

Как ты это установил?

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Ryleev

Сфоткал одного через зеркало

Ответить
0
Развернуть ветку
Стас Станиславский

хотел сдать плазму после уколки спутником, но сказали, что антител маловато(

Ответить
0
Развернуть ветку
Рита Таинственная

Так еще в прошлом году так лечились, потом перестали, а теперь новинка.... ну-ну..

Ответить
0
Развернуть ветку
Jonny Odyssey

предлагаю вводить ее через анал всем ура-патриотам. Они должны ощутить всю гордость за отечественную вакцину разработанную на коленках за пару недель

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Ой блять, опять этот ВОЗ и вся европа, запад хотят, чтобы мы не лечились. Да здравствует Россия, наш президент и дай Господь здоровья и терпения всем олигархам, миллиардерам нашим, которые скупают пачками дома и машины на западе, чтобы пендосам негде было жить и не на чем кататься!!!

Ответить
–1
Развернуть ветку
Лысина Арика
Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 44 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null