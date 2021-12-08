Сделка без подписания документов, патент в России, обвинение в нарушении авторских прав и появление дробовика в Escape from Tarkov.

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Дизайн дробовика в реальности и в игре Oceanic Иллюстрация IGN



Разработчики из инди-студии Ward B утверждают, что российский оружейный концерн «Калашников» дважды использовал дизайн дробовика из их игры без разрешения. Более того, оружейная компания дала лицензию на использование этого образца в другой игре, не имеющей отношения к Ward B. Выбрали главное из материала IGN об этой истории.

Ward B — инди-студия, состоящая из 40 разработчиков. Большинство из них ранее работали над такими сериями, как Destiny, Call of Duty, Halo и Overwatch. Компанию основали в 2019 году для создания футуристичного мультиплеерного шутера Oceanic. Для привлечения инвестиций Ward B показала рендеры оружия, созданного для игры.

Среди образцов был и дробовик EPM28, также известный как Mastodon. Разработчики очень гордились тем, что с нуля создали такую правдоподобную модель дробовика: по словам генерального директора Ward B, они сразу отметали нереалистичные варианты.

Мы стремимся к тому, чтобы внешний вид каждого образца в нашей игре поддавался научному объяснению. На самом деле, есть несколько видов оружия, которые мы в итоге отбраковали и не включили в игру. У дизайна было несколько недостатков. Марселлино Сауседа генеральный директор Ward B

EPM28

В марте 2020 года со студией связался представитель «Калашникова» Максим Кузин, который попросил дать разрешения на использование концепта в качестве основы дробовика MP-155. Кузин предложил выгодный контракт разработчикам: оружейная компания воплотила бы EPM28 в жизнь для боевых дробовиков и игрушек, а взамен Ward B получила бы лицензию на использование бренда «Калашников» в игре.

Кроме того, Максим Кузин пообещал доставить три образца готового оружия без внутренних деталей прямо в офис Ward B. Предложенные условия понравились разработчикам, и представитель «Калашникова» заявил, что вскоре отправит все необходимые документы для юридического закрепления сделки. Марселлино Сауседа остался в восторге от переговоров.

Это было грандиозно. Ещё ни одна игровая студия не воплощала в жизнь придуманное ей оружие. А мы были бы первыми в индустрии. Марселлино Сауседа генеральный директор Ward B

Но время шло, но документы для сделки так и не доставили. Сауседа посчитал, что «Калашников» мог не одобрить идею Кузина, поэтому перестал ждать ответа. Но в августе 2020-го разработчики увидели в новостях анонс нового дробовика концерна. По странному стечению обстоятельств, MP-155 Ultima сильно напоминал Mastodon из Oceanic.

MP-155 Ultima

В тот день, когда «Калашников» впервые объявил о [MP-155 Ultima] и показал его, ко мне подошёл наш концепт-художник и сказал: «Эй, они наконец-то сделали наш дробовик!». Марселлино Сауседа генеральный директор Ward B

Сауседа заявил, что схожесть Ultima с Mastodon не могла быть случайностью: он обвинил «Калашников» в копировании мелких деталей EPM28, которые нужны скорее для эстетики, чем для боевых действий. Например, в MP-155 Ultima повторены элементы рукоятки и ствольной коробки из игры.

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По словам генерального директора Ward B, оружейный концерн даже забыл убрать выемку рядом со спусковым крючком на левой стороне дробовика. Он посчитал это главным доказательством кражи их дизайна: на правой стороне MP-155 такой выемки нет.

«Калашников» на своей странице в Facebook указал, что дизайн MP-155 Ultima «вдохновлён компьютерными играми», но не указал, какими именно. По мнению Сауседы, внешний вид дробовика взят прямиком из Oceanic.

Чтобы прояснить ситуацию, Сауседа написал несколько писем на электронную почту Михаила Кузина. Сначала он думал, что произошла какая-то бюрократическая ошибка, и документы просто не дошли до студии. Но вскоре разработчик осознал, что его просто обманули: Кузин так и не ответил ни на одно из писем Ward B.

Я зашёл на страницу «Калашникова», думая про себя: «О, может быть, они упомянули Ward B». Но они явно этого не сделали. Я не хотел сразу же устраивать сцену в их юридическом отделе. И я написал Кузину: «Документы нам ещё не пришли, они не были подписаны. Мы просто проверяем, идёт ли сотрудничество по плану».



Мы молчали, потому что думали, что всё будет хорошо. Мы думали, что он всё же сдержит слово, хотя и не прислал нам контракт. Оружие уже показали, но мы вели себя тихо, надеясь, что всё будет сделано как надо, что это просто задержка или что-то в этом роде. Но у меня в голове уже была мысль, что Кузин точно не вернётся. Они полностью украли наш дробовик.



Марселлино Сауседа генеральный директор Ward B

Издание IGN связалось с Михаилом Кузиным, чтобы тот ответил на обвинения Ward B. Представитель «Калашникова» заявил, что его переговоры со студией были «предварительными», поэтому ни о каких гарантиях для сделки речи не шло. Кроме того, он провёл собственное расследование и выяснил, что у Ward B нет необходимых средств на разработку Oceanic. Кузин посчитал, что «Калашникову» не стоит вести дела с подобной компанией.

Также Михаил Кузин рассказал, что Ward B не заплатила дизайнеру дробовика ни цента, поэтому с покупкой прав на оружие возникли сложности. Из-за этого он отказался от переговоров со студией. Марселлино Сауседа опроверг слова Кузина: он заверил, что студия полностью оплатила работу дизайнера и ищет инвесторов для окончания разработки. Сауседа заявил, что права на дробовик всегда принадлежали студии, а не дизайнеру — во всех рендерах есть логотипы Oceanic.

Презентация MP-155 Ultima от «Калашникова»

Кузин рассказал IGN, что дизайн MP-155 Ultima «сделан с нуля» — компания обращалась к российскому дизайнеру. Он предоставил изданию патент на дробовик и заключение об оригинальности от Российского союза дизайнеров. В документах указано оружие, которое легло в основу дробовика — среди них есть и Mastodon из Oceanic.

Марселлино Сауседа не посчитал патент и заключение об оригинальности доказательствами непричастности «Калашникова» к «краже» дизайна дробовика его студии.

Подача заявки на патент ничего не значит, есть много случаев, когда патент оспаривается из-за предоставленных доказательств. Нам уже говорили, что они делали эскизы с нуля, но перерисовывание существующего дизайна не делает его вашим только потому, что у вас есть собственные эскизы чего-то, что вы украли. Похоже, Кузин подразумевает, что если они перерисовали наш дизайн на бумагу, затем перенесли его в реальный мир и добавили к нему Apple Watch, то это превращает его из кражи в инновацию. Марселлино Сауседа генеральный директор Ward B

Ward B обратилась напрямую к концерну и заявила о нарушении авторских прав. Руководители «Калашникова» ответили, что MP-155 Ultima создавали российские специалисты, и они никогда не видели рендеры Mastodon. В сентябре 2020 года Ward B отправила официальный запрос «Калашникову» с требованием прекратить производство Ultima и убрать все изображения дробовика с сайта и страниц концерна в социальных сетях.

Оружейная компания ответила на письмо Ward B, попросив предоставить доказательства того, что студия владеет правами на дизайн Ultima. Разработчики отправили все документы и рендеры, но концерн проигнорировал их письма.

Спустя несколько дней Ward B получила письмо со скриншотами переписки Михаила Кузина и дизайнера Mastodon. В сообщениях видно, что Кузин предложил художнику приобрести права на дробовик, чтобы решить конфликт со студией в досудебном порядке. IGN подтвердил подлинность скриншотов, но представитель «Калашникова» не ответил на запросы издания.

К письму также были прикреплены изображения первоначальных рендеров MP-155 Ultima. По утверждениям источника, «Калашников» перерисовал изображения Mastodon, заменив логотипы Oceanic на собственные.

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В других скриншотах показана переписка Кузина с российским дизайнером, в которой представитель «Калашникова» предложил использовать Mastodon как основу для MP-155 Ultima. В конце сообщений Михаил Кузин написал, что отправил рендеры вице-президенту концерна.

Марселлино Сауседа направил скриншоты юридическому отделу «Калашникова», обвинив его во лжи. Оружейная компания не ответила на запросы IGN.

Демонстрация Mastodon

Из-за юридических разбирательств Ward B долгое время не занималась разработкой Oceanic. Новые изображения игры появились только в июне 2021-го — спустя почти год после предыдущего объявления студии.

В том же месяце MP-155 Ultima появился в Escape from Tarkov — по лицензионному соглашению с «Калашниковым». Ward B направила запрос Battlestate Games о незаконном использовании их дробовика, но не получила ответа.

Марселлино Сауседа заявил, что его студия уже не надеется на юридическое решение проблемы: им необходимо подавать заявление о нарушении авторских прав в российский суд, но сейчас у разработчиков нет денег на перелёты и оплату адвокатов.

По мнению Микаэлы Мантеньи, юриста по интеллектуальной собственности в игровой индустрии, Ward B сделала правильное решение: инди-студия вряд ли бы выиграла дело против оружейного концерна. Кроме того, российский суд вряд ли бы встал на сторону американской компании.