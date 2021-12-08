Концерн «Калашников» обвинили в краже дизайна дробовика из игры инди-студии. Оружейная компания всё отрицает Статьи редакции
Сделка без подписания документов, патент в России, обвинение в нарушении авторских прав и появление дробовика в Escape from Tarkov.
Разработчики из инди-студии Ward B утверждают, что российский оружейный концерн «Калашников» дважды использовал дизайн дробовика из их игры без разрешения. Более того, оружейная компания дала лицензию на использование этого образца в другой игре, не имеющей отношения к Ward B. Выбрали главное из материала IGN об этой истории.
Ward B — инди-студия, состоящая из 40 разработчиков. Большинство из них ранее работали над такими сериями, как Destiny, Call of Duty, Halo и Overwatch. Компанию основали в 2019 году для создания футуристичного мультиплеерного шутера Oceanic. Для привлечения инвестиций Ward B показала рендеры оружия, созданного для игры.
Среди образцов был и дробовик EPM28, также известный как Mastodon. Разработчики очень гордились тем, что с нуля создали такую правдоподобную модель дробовика: по словам генерального директора Ward B, они сразу отметали нереалистичные варианты.
В марте 2020 года со студией связался представитель «Калашникова» Максим Кузин, который попросил дать разрешения на использование концепта в качестве основы дробовика MP-155. Кузин предложил выгодный контракт разработчикам: оружейная компания воплотила бы EPM28 в жизнь для боевых дробовиков и игрушек, а взамен Ward B получила бы лицензию на использование бренда «Калашников» в игре.
Кроме того, Максим Кузин пообещал доставить три образца готового оружия без внутренних деталей прямо в офис Ward B. Предложенные условия понравились разработчикам, и представитель «Калашникова» заявил, что вскоре отправит все необходимые документы для юридического закрепления сделки. Марселлино Сауседа остался в восторге от переговоров.
Но время шло, но документы для сделки так и не доставили. Сауседа посчитал, что «Калашников» мог не одобрить идею Кузина, поэтому перестал ждать ответа. Но в августе 2020-го разработчики увидели в новостях анонс нового дробовика концерна. По странному стечению обстоятельств, MP-155 Ultima сильно напоминал Mastodon из Oceanic.
Сауседа заявил, что схожесть Ultima с Mastodon не могла быть случайностью: он обвинил «Калашников» в копировании мелких деталей EPM28, которые нужны скорее для эстетики, чем для боевых действий. Например, в MP-155 Ultima повторены элементы рукоятки и ствольной коробки из игры.
По словам генерального директора Ward B, оружейный концерн даже забыл убрать выемку рядом со спусковым крючком на левой стороне дробовика. Он посчитал это главным доказательством кражи их дизайна: на правой стороне MP-155 такой выемки нет.
«Калашников» на своей странице в Facebook указал, что дизайн MP-155 Ultima «вдохновлён компьютерными играми», но не указал, какими именно. По мнению Сауседы, внешний вид дробовика взят прямиком из Oceanic.
Чтобы прояснить ситуацию, Сауседа написал несколько писем на электронную почту Михаила Кузина. Сначала он думал, что произошла какая-то бюрократическая ошибка, и документы просто не дошли до студии. Но вскоре разработчик осознал, что его просто обманули: Кузин так и не ответил ни на одно из писем Ward B.
Издание IGN связалось с Михаилом Кузиным, чтобы тот ответил на обвинения Ward B. Представитель «Калашникова» заявил, что его переговоры со студией были «предварительными», поэтому ни о каких гарантиях для сделки речи не шло. Кроме того, он провёл собственное расследование и выяснил, что у Ward B нет необходимых средств на разработку Oceanic. Кузин посчитал, что «Калашникову» не стоит вести дела с подобной компанией.
Также Михаил Кузин рассказал, что Ward B не заплатила дизайнеру дробовика ни цента, поэтому с покупкой прав на оружие возникли сложности. Из-за этого он отказался от переговоров со студией. Марселлино Сауседа опроверг слова Кузина: он заверил, что студия полностью оплатила работу дизайнера и ищет инвесторов для окончания разработки. Сауседа заявил, что права на дробовик всегда принадлежали студии, а не дизайнеру — во всех рендерах есть логотипы Oceanic.
Кузин рассказал IGN, что дизайн MP-155 Ultima «сделан с нуля» — компания обращалась к российскому дизайнеру. Он предоставил изданию патент на дробовик и заключение об оригинальности от Российского союза дизайнеров. В документах указано оружие, которое легло в основу дробовика — среди них есть и Mastodon из Oceanic.
Марселлино Сауседа не посчитал патент и заключение об оригинальности доказательствами непричастности «Калашникова» к «краже» дизайна дробовика его студии.
Ward B обратилась напрямую к концерну и заявила о нарушении авторских прав. Руководители «Калашникова» ответили, что MP-155 Ultima создавали российские специалисты, и они никогда не видели рендеры Mastodon. В сентябре 2020 года Ward B отправила официальный запрос «Калашникову» с требованием прекратить производство Ultima и убрать все изображения дробовика с сайта и страниц концерна в социальных сетях.
Оружейная компания ответила на письмо Ward B, попросив предоставить доказательства того, что студия владеет правами на дизайн Ultima. Разработчики отправили все документы и рендеры, но концерн проигнорировал их письма.
Спустя несколько дней Ward B получила письмо со скриншотами переписки Михаила Кузина и дизайнера Mastodon. В сообщениях видно, что Кузин предложил художнику приобрести права на дробовик, чтобы решить конфликт со студией в досудебном порядке. IGN подтвердил подлинность скриншотов, но представитель «Калашникова» не ответил на запросы издания.
К письму также были прикреплены изображения первоначальных рендеров MP-155 Ultima. По утверждениям источника, «Калашников» перерисовал изображения Mastodon, заменив логотипы Oceanic на собственные.
В других скриншотах показана переписка Кузина с российским дизайнером, в которой представитель «Калашникова» предложил использовать Mastodon как основу для MP-155 Ultima. В конце сообщений Михаил Кузин написал, что отправил рендеры вице-президенту концерна.
Марселлино Сауседа направил скриншоты юридическому отделу «Калашникова», обвинив его во лжи. Оружейная компания не ответила на запросы IGN.
Из-за юридических разбирательств Ward B долгое время не занималась разработкой Oceanic. Новые изображения игры появились только в июне 2021-го — спустя почти год после предыдущего объявления студии.
В том же месяце MP-155 Ultima появился в Escape from Tarkov — по лицензионному соглашению с «Калашниковым». Ward B направила запрос Battlestate Games о незаконном использовании их дробовика, но не получила ответа.
Марселлино Сауседа заявил, что его студия уже не надеется на юридическое решение проблемы: им необходимо подавать заявление о нарушении авторских прав в российский суд, но сейчас у разработчиков нет денег на перелёты и оплату адвокатов.
По мнению Микаэлы Мантеньи, юриста по интеллектуальной собственности в игровой индустрии, Ward B сделала правильное решение: инди-студия вряд ли бы выиграла дело против оружейного концерна. Кроме того, российский суд вряд ли бы встал на сторону американской компании.
Марселлино Сауседа не жалеет о произошедшем. По его мнению, люди со всего мира так или иначе увидели дизайн придуманного его студией оружия, хоть и не совсем в правильном виде. В интервью IGN он выразил надежду, что эта история послужит уроком для других разработчиков.
Классно, только вот их рендер с эскизами это перефотошопленный оригинал инди компании
Какая разница, в реале он выглядит по другому.
Русские в своем репертуаре. Спиздить и все отрицать их девиз
Иди свой сортир выгребной проверь, вдруг там уже какой родственник плавает.
В чужом глазу соринку заметят, а в своём...
Ты говоришь так, будто это что то плохое.
так о чем речь, если калашников и свой легендарный автомат не сам придумал?
Этому, конечно же, есть доказательства? Что конкретно он не сам придумал - механизм? Да, надо же, использование пороховых газов для перезаряжания автоматического оружия придумали до него.
Да, взял существующую технологию и довел до ума. Как Apple.
Попробуй получать информацию об оружии на профильных площадках, а не в обсуждениях ужасов Путинской России с политизированными на всю голову клоунами.
И кто же его придумал?
О, адепты "украл у Шмайсера" подтянулись
Почитал комментарии. Как обычно, политонутые эксперты по всем вопросам проявляют серьезную компетенцию в вопросах оружия (да и всего остального).
Если ты видишь человека, говорящего: "АК спижжен у немцев" - перед тобой со 100% вероятностью политизированный клоун, почерпнувший эту информацию на политизированной площадке в разговоре про Путина, и не отличающий поворотный затвор от дверной ручки.
Советские традиции.
просто так не забываются
Что мешает подать в американский суд? Если выиграют, то будет запрет на продажи в США и возможно в других странах. Как юридические разбирательства мешали делать игру целый год, учитывая что суда не было тоже непонятно. Вобщем кто-то пиздит, скорее всего по традиции пиздят все. Но Кузин люлей всё равно получит за такую историю.
Денег нету
Если дело верное, то адвокаты за процент работают. Тут видимо не всё так однозначно)))
Если выиграют, то будет запрет на продажи в США
Вряд ли США являются основным или хотя бы значимым рынком для "Калашникова".
Я хз, но у калашникова есть представительство в сша kalshnikov usa, с них можно и за нарушение авторских прав стрясти. В заявления, что "у нас нет денег на адвоката" верится с трудом, зная какие американцы сутяги.
С добрым, поинтересуйся какой срок охраны на авторские права. В любом случае это проблемы Oceanic.
Странный доёб от инди-галеры. Они вообще Ultima в глаза видели или единственное, что смогли — налепить лого концерна Калашникова на свои рендеры и нелепо попытаться заявить о себе, а-ля: "Смотрите, они спиздили у нас идею и попытались разместить свои логотипы на наших рендерах! Позор!"
А в каком именно месте есть сходства? Длина и общий силует?
побег из пре альфа версии снова засветился
> инди-студия вряд ли бы выиграла дело против оружейного концерна.
Это как какой-то анекдот:
- И что ты мне сделаешь? У тебя дробовик на рендере, а у меня дробовик заряжен.
Пользуясь случаем, хочу сказать, что Escape from Tarkov это лучший шутер всех времен и народов. Настоящая гордость российского геймдева.
но без антипригарного стула туда лучше не заходить
Факт. У меня так друг на Донбас уехал
Чему тут удивляться? Калашников любит присваивать себе чужое.
Типа например?
шо то, шо это дженерик-пластиковое-угловатое нечто
ты на самом деле такой, или удачно прикидываешься
лучшеб кучность стрельбы для калаша спиздила
Ты последний АК образца 47 года видел чтоли?
Он ни одного не видел.
Он по контерстрайку судит, причем не умея играть нормально.
Какой нахер российский суд? Пускай в американский подают, тот потом кинет санкцию/запрет на продажу. Концерн сможет свою инновацию спизженную только в Африку сбагрить.
Да запрещена продукция КК в США уже лет 7.
Я про запрет на продажу остальным странам, как с нынешними санкциями.
концерн кстати
Крадут как художники.
Напиздели, наебали и по губам провели
расеяне > обеспокоены стрельбой в школах
калашников > выпускает стильный дробовик по мотивам игры с тайп-си
Что там утверждает парадокс Корабля Тесея?