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Концерн «Калашников» обвинили в краже дизайна дробовика из игры инди-студии. Оружейная компания всё отрицает Статьи редакции

Сделка без подписания документов, патент в России, обвинение в нарушении авторских прав и появление дробовика в Escape from Tarkov.

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Дизайн дробовика в реальности и в игре Oceanic Иллюстрация IGN

Разработчики из инди-студии Ward B утверждают, что российский оружейный концерн «Калашников» дважды использовал дизайн дробовика из их игры без разрешения. Более того, оружейная компания дала лицензию на использование этого образца в другой игре, не имеющей отношения к Ward B. Выбрали главное из материала IGN об этой истории.

Ward B — инди-студия, состоящая из 40 разработчиков. Большинство из них ранее работали над такими сериями, как Destiny, Call of Duty, Halo и Overwatch. Компанию основали в 2019 году для создания футуристичного мультиплеерного шутера Oceanic. Для привлечения инвестиций Ward B показала рендеры оружия, созданного для игры.

Среди образцов был и дробовик EPM28, также известный как Mastodon. Разработчики очень гордились тем, что с нуля создали такую правдоподобную модель дробовика: по словам генерального директора Ward B, они сразу отметали нереалистичные варианты.

Мы стремимся к тому, чтобы внешний вид каждого образца в нашей игре поддавался научному объяснению. На самом деле, есть несколько видов оружия, которые мы в итоге отбраковали и не включили в игру. У дизайна было несколько недостатков.

Марселлино Сауседа
генеральный директор Ward B
EPM28

В марте 2020 года со студией связался представитель «Калашникова» Максим Кузин, который попросил дать разрешения на использование концепта в качестве основы дробовика MP-155. Кузин предложил выгодный контракт разработчикам: оружейная компания воплотила бы EPM28 в жизнь для боевых дробовиков и игрушек, а взамен Ward B получила бы лицензию на использование бренда «Калашников» в игре.

Кроме того, Максим Кузин пообещал доставить три образца готового оружия без внутренних деталей прямо в офис Ward B. Предложенные условия понравились разработчикам, и представитель «Калашникова» заявил, что вскоре отправит все необходимые документы для юридического закрепления сделки. Марселлино Сауседа остался в восторге от переговоров.

Это было грандиозно. Ещё ни одна игровая студия не воплощала в жизнь придуманное ей оружие. А мы были бы первыми в индустрии.

Марселлино Сауседа
генеральный директор Ward B

Но время шло, но документы для сделки так и не доставили. Сауседа посчитал, что «Калашников» мог не одобрить идею Кузина, поэтому перестал ждать ответа. Но в августе 2020-го разработчики увидели в новостях анонс нового дробовика концерна. По странному стечению обстоятельств, MP-155 Ultima сильно напоминал Mastodon из Oceanic.

MP-155 Ultima

В тот день, когда «Калашников» впервые объявил о [MP-155 Ultima] и показал его, ко мне подошёл наш концепт-художник и сказал: «Эй, они наконец-то сделали наш дробовик!».

Марселлино Сауседа
генеральный директор Ward B

Сауседа заявил, что схожесть Ultima с Mastodon не могла быть случайностью: он обвинил «Калашников» в копировании мелких деталей EPM28, которые нужны скорее для эстетики, чем для боевых действий. Например, в MP-155 Ultima повторены элементы рукоятки и ствольной коробки из игры.

По словам генерального директора Ward B, оружейный концерн даже забыл убрать выемку рядом со спусковым крючком на левой стороне дробовика. Он посчитал это главным доказательством кражи их дизайна: на правой стороне MP-155 такой выемки нет.

«Калашников» на своей странице в Facebook указал, что дизайн MP-155 Ultima «вдохновлён компьютерными играми», но не указал, какими именно. По мнению Сауседы, внешний вид дробовика взят прямиком из Oceanic.

Чтобы прояснить ситуацию, Сауседа написал несколько писем на электронную почту Михаила Кузина. Сначала он думал, что произошла какая-то бюрократическая ошибка, и документы просто не дошли до студии. Но вскоре разработчик осознал, что его просто обманули: Кузин так и не ответил ни на одно из писем Ward B.

Я зашёл на страницу «Калашникова», думая про себя: «О, может быть, они упомянули Ward B». Но они явно этого не сделали. Я не хотел сразу же устраивать сцену в их юридическом отделе. И я написал Кузину: «Документы нам ещё не пришли, они не были подписаны. Мы просто проверяем, идёт ли сотрудничество по плану».

Мы молчали, потому что думали, что всё будет хорошо. Мы думали, что он всё же сдержит слово, хотя и не прислал нам контракт. Оружие уже показали, но мы вели себя тихо, надеясь, что всё будет сделано как надо, что это просто задержка или что-то в этом роде. Но у меня в голове уже была мысль, что Кузин точно не вернётся. Они полностью украли наш дробовик.

Марселлино Сауседа
генеральный директор Ward B

Издание IGN связалось с Михаилом Кузиным, чтобы тот ответил на обвинения Ward B. Представитель «Калашникова» заявил, что его переговоры со студией были «предварительными», поэтому ни о каких гарантиях для сделки речи не шло. Кроме того, он провёл собственное расследование и выяснил, что у Ward B нет необходимых средств на разработку Oceanic. Кузин посчитал, что «Калашникову» не стоит вести дела с подобной компанией.

Также Михаил Кузин рассказал, что Ward B не заплатила дизайнеру дробовика ни цента, поэтому с покупкой прав на оружие возникли сложности. Из-за этого он отказался от переговоров со студией. Марселлино Сауседа опроверг слова Кузина: он заверил, что студия полностью оплатила работу дизайнера и ищет инвесторов для окончания разработки. Сауседа заявил, что права на дробовик всегда принадлежали студии, а не дизайнеру — во всех рендерах есть логотипы Oceanic.

Презентация MP-155 Ultima от «Калашникова»

Кузин рассказал IGN, что дизайн MP-155 Ultima «сделан с нуля» — компания обращалась к российскому дизайнеру. Он предоставил изданию патент на дробовик и заключение об оригинальности от Российского союза дизайнеров. В документах указано оружие, которое легло в основу дробовика — среди них есть и Mastodon из Oceanic.

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Марселлино Сауседа не посчитал патент и заключение об оригинальности доказательствами непричастности «Калашникова» к «краже» дизайна дробовика его студии.

Подача заявки на патент ничего не значит, есть много случаев, когда патент оспаривается из-за предоставленных доказательств. Нам уже говорили, что они делали эскизы с нуля, но перерисовывание существующего дизайна не делает его вашим только потому, что у вас есть собственные эскизы чего-то, что вы украли. Похоже, Кузин подразумевает, что если они перерисовали наш дизайн на бумагу, затем перенесли его в реальный мир и добавили к нему Apple Watch, то это превращает его из кражи в инновацию.

Марселлино Сауседа
генеральный директор Ward B

Ward B обратилась напрямую к концерну и заявила о нарушении авторских прав. Руководители «Калашникова» ответили, что MP-155 Ultima создавали российские специалисты, и они никогда не видели рендеры Mastodon. В сентябре 2020 года Ward B отправила официальный запрос «Калашникову» с требованием прекратить производство Ultima и убрать все изображения дробовика с сайта и страниц концерна в социальных сетях.

Оружейная компания ответила на письмо Ward B, попросив предоставить доказательства того, что студия владеет правами на дизайн Ultima. Разработчики отправили все документы и рендеры, но концерн проигнорировал их письма.

Спустя несколько дней Ward B получила письмо со скриншотами переписки Михаила Кузина и дизайнера Mastodon. В сообщениях видно, что Кузин предложил художнику приобрести права на дробовик, чтобы решить конфликт со студией в досудебном порядке. IGN подтвердил подлинность скриншотов, но представитель «Калашникова» не ответил на запросы издания.

К письму также были прикреплены изображения первоначальных рендеров MP-155 Ultima. По утверждениям источника, «Калашников» перерисовал изображения Mastodon, заменив логотипы Oceanic на собственные.

В других скриншотах показана переписка Кузина с российским дизайнером, в которой представитель «Калашникова» предложил использовать Mastodon как основу для MP-155 Ultima. В конце сообщений Михаил Кузин написал, что отправил рендеры вице-президенту концерна.

Марселлино Сауседа направил скриншоты юридическому отделу «Калашникова», обвинив его во лжи. Оружейная компания не ответила на запросы IGN.

Демонстрация Mastodon

Из-за юридических разбирательств Ward B долгое время не занималась разработкой Oceanic. Новые изображения игры появились только в июне 2021-го — спустя почти год после предыдущего объявления студии.

В том же месяце MP-155 Ultima появился в Escape from Tarkov — по лицензионному соглашению с «Калашниковым». Ward B направила запрос Battlestate Games о незаконном использовании их дробовика, но не получила ответа.

Марселлино Сауседа заявил, что его студия уже не надеется на юридическое решение проблемы: им необходимо подавать заявление о нарушении авторских прав в российский суд, но сейчас у разработчиков нет денег на перелёты и оплату адвокатов.

По мнению Микаэлы Мантеньи, юриста по интеллектуальной собственности в игровой индустрии, Ward B сделала правильное решение: инди-студия вряд ли бы выиграла дело против оружейного концерна. Кроме того, российский суд вряд ли бы встал на сторону американской компании.

Марселлино Сауседа не жалеет о произошедшем. По его мнению, люди со всего мира так или иначе увидели дизайн придуманного его студией оружия, хоть и не совсем в правильном виде. В интервью IGN он выразил надежду, что эта история послужит уроком для других разработчиков.

#новости #калашников #игры #оружие #разборы

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Мутный корабль

Охуеть дробовик похож на дробовик, кто бы мог подумать. Дешовый хайп нонейм студии на имени великого бренда Калашников™

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–4
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Dmitry Ryleev

Классно, только вот их рендер с эскизами это перефотошопленный оригинал инди компании

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27
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Nikolay Mn

Какая разница, в реале он выглядит по другому.

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–7
23 комментария
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Мутный корабль

Этот комментарий примат-примат спиздил с ДТФ

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0
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Мутный корабль

@Санитар

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0
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Антон Лисин

Русские в своем репертуаре. Спиздить и все отрицать их девиз

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2
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Мутный корабль

Украинец, радиаторы отопления ещё не сдал в приёмку за ненадобностью?

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–2
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Aleksandr Dolgikh

Иди свой сортир выгребной проверь, вдруг там уже какой родственник плавает.

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6
2 комментария
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Андрей Охапкин

В чужом глазу соринку заметят, а в своём...

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1
3 комментария
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glimpse unthinkable

Ты говоришь так, будто это что то плохое.

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Lich Vehemens

так о чем речь, если калашников и свой легендарный автомат не сам придумал?

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6
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Doktor Streyndzhlav

Этому, конечно же, есть доказательства? Что конкретно он не сам придумал - механизм? Да, надо же, использование пороховых газов для перезаряжания автоматического оружия придумали до него.

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4
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Мутный корабль

просто победителей не судят и у них есть право присвоить трофейные разработки

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0
23 комментария
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Андрей Охапкин

Да, взял существующую технологию и довел до ума. Как Apple.

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4
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Сергей Степанов

Попробуй получать информацию об оружии на профильных площадках, а не в обсуждениях ужасов Путинской России с политизированными на всю голову клоунами.

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1
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Мутный корабль

А кто придумал, Шмайсер?

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1
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Мутный корабль

Да, Хуго. Работал в Ижевске.

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17 комментариев
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Мутный корабль

Типа, легенда?

Что ПМ с Вальтера слизали, знал.
Но думал, что калаш - оригинальный.

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Мутный корабль

Хуго Ш

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2
4 комментария
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Nikolay Mn

И кто же его придумал?

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Мутный корабль

Калашников опять что-то спиздел.
Поддерживают верность традициям

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5
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Денис Данилюк

О, адепты "украл у Шмайсера" подтянулись

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4
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Сергей Степанов

Почитал комментарии. Как обычно, политонутые эксперты по всем вопросам проявляют серьезную компетенцию в вопросах оружия (да и всего остального).

Если ты видишь человека, говорящего: "АК спижжен у немцев" - перед тобой со 100% вероятностью политизированный клоун, почерпнувший эту информацию на политизированной площадке в разговоре про Путина, и не отличающий поворотный затвор от дверной ручки.

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4
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VladimirV

Советские традиции.

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3
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Вадим Панкратов

просто так не забываются

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1
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Верен Дар

Что мешает подать в американский суд? Если выиграют, то будет запрет на продажи в США и возможно в других странах. Как юридические разбирательства мешали делать игру целый год, учитывая что суда не было тоже непонятно. Вобщем кто-то пиздит, скорее всего по традиции пиздят все. Но Кузин люлей всё равно получит за такую историю.

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3
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Dmitry Ryleev

Денег нету

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1
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Верен Дар

Если дело верное, то адвокаты за процент работают. Тут видимо не всё так однозначно)))

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2 комментария
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Alexander Personazhe

Если выиграют, то будет запрет на продажи в США

Вряд ли США являются основным или хотя бы значимым рынком для "Калашникова".

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Верен Дар

Я хз, но у калашникова есть представительство в сша kalshnikov usa, с них можно и за нарушение авторских прав стрясти. В заявления, что "у нас нет денег на адвоката" верится с трудом, зная какие американцы сутяги.

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2 комментария
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Мутный корабль

запрет на продажи в США
с добрым утром, уже 7 лет прошло

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Верен Дар

С добрым, поинтересуйся какой срок охраны на авторские права. В любом случае это проблемы Oceanic.

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Evgeny Kovalyov

Странный доёб от инди-галеры. Они вообще Ultima в глаза видели или единственное, что смогли — налепить лого концерна Калашникова на свои рендеры и нелепо попытаться заявить о себе, а-ля: "Смотрите, они спиздили у нас идею и попытались разместить свои логотипы на наших рендерах! Позор!"

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3
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mir aliev

А в каком именно месте есть сходства? Длина и общий силует?

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Иван Грозный

побег из пре альфа версии снова засветился

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1
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Мутный корабль

И вот опять

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Никита Бабич

> инди-студия вряд ли бы выиграла дело против оружейного концерна.
 Это как какой-то анекдот:

- И что ты мне сделаешь? У тебя дробовик на рендере, а у меня дробовик заряжен.

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Ivar Ragnarsson

Пользуясь случаем, хочу сказать, что Escape from Tarkov это лучший шутер всех времен и народов. Настоящая гордость российского геймдева.

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Бип Боп

но без антипригарного стула туда лучше не заходить

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Ivar Ragnarsson

Факт. У меня так друг на Донбас уехал

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Michael Konovalov

Чему тут удивляться? Калашников любит присваивать себе чужое.

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Doktor Streyndzhlav

Типа например?

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Бип Боп

шо то, шо это дженерик-пластиковое-угловатое нечто

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Мутный корабль

Ты это про Глок?

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Bad Mother Fucker

ты на самом деле такой, или удачно прикидываешься

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Chef

лучшеб кучность стрельбы для калаша спиздила

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Horny Owl

Ты последний АК образца 47 года видел чтоли?

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Doktor Streyndzhlav

Он ни одного не видел.

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Сергей Степанов

Он по контерстрайку судит, причем не умея играть нормально.

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Артем Горбов

Какой нахер российский суд? Пускай в американский подают, тот потом кинет санкцию/запрет на продажу. Концерн сможет свою инновацию спизженную только в Африку сбагрить.

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Алексей Галка

Да запрещена продукция КК в США уже лет 7.

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Артем Горбов

Я про запрет на продажу остальным странам, как с нынешними санкциями.

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1 комментарий
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Мутный корабль

Ладно мне надоело

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патау

концерн кстати

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Aleksandr Dolgikh

Крадут как художники.

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Exorcist

Напиздели, наебали и по губам провели

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Мутный корабль

ну спиздили , че орать, ну нельзя что ли? и вообще иди нахуй

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johny64 XZ

расеяне > обеспокоены стрельбой в школах
калашников > выпускает стильный дробовик по мотивам игры с тайп-си

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Сергей Сергеич

Что там утверждает парадокс Корабля Тесея?

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