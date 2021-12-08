Он признал вину.

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Видео с протестной акции в Москве в январе 2021 года

Тверской суд Москвы признал виновным тикток-блогера Константина Лакеева (Костю Киевского), который закидал снежками машину со спецномерами и прыгнул на неё во время январского митинга в поддержку Алексея Навального в Москве. Об этом сообщают «Би-би-си» и «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Сергея Загребельного.

Лакеева признали виновным в хулиганстве, совершённом группой лиц, а также в умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений. Ему назначили наказание в виде двух лет и восьми месяцев колонии общего режима. Прокурор запрашивал для Лакеева три года колонии. Приговор будет обжалован, сообщил адвокат.

Как пишет «Медиазона», с Лакеева также взыскали 337 тысяч рублей по гражданскому иску о порче имущества.

Во время протестной акции 23 января в поддержку Алексея Навального в Москве на Цветном бульваре митингующие напали на автомобиль с номером АМР: они закидывали его снежками и били. По данным ТАСС, водитель получил травму глаза из-за того, что ему в лицо распылили газовый баллончик.

После этого полиция провела в тикток-хаусе Good People задержания блогеров, подозреваемых в нападении на машину ФСБ. По этому делу задержали Константина Лакеева, также известного как Костя Киевский, и ещё до 12 других блогеров. Тиктокер извинился перед госслужащими и признал вину.