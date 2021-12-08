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Новости
Яна Ломакина

Тиктокер, на митинге в Москве закидавший снежками автомобиль ФСБ, получил два года и восемь месяцев колонии Статьи редакции

Он признал вину.

169
3935 просмотров
Видео с протестной акции в Москве в январе 2021 года 

Тверской суд Москвы признал виновным тикток-блогера Константина Лакеева (Костю Киевского), который закидал снежками машину со спецномерами и прыгнул на неё во время январского митинга в поддержку Алексея Навального в Москве. Об этом сообщают «Би-би-си» и «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Сергея Загребельного.

Лакеева признали виновным в хулиганстве, совершённом группой лиц, а также в умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений. Ему назначили наказание в виде двух лет и восьми месяцев колонии общего режима. Прокурор запрашивал для Лакеева три года колонии. Приговор будет обжалован, сообщил адвокат.

Как пишет «Медиазона», с Лакеева также взыскали 337 тысяч рублей по гражданскому иску о порче имущества.

Во время протестной акции 23 января в поддержку Алексея Навального в Москве на Цветном бульваре митингующие напали на автомобиль с номером АМР: они закидывали его снежками и били. По данным ТАСС, водитель получил травму глаза из-за того, что ему в лицо распылили газовый баллончик.

После этого полиция провела в тикток-хаусе Good People задержания блогеров, подозреваемых в нападении на машину ФСБ. По этому делу задержали Константина Лакеева, также известного как Костя Киевский, и ещё до 12 других блогеров. Тиктокер извинился перед госслужащими и признал вину.

28 января Пресненский районный суд арестовал Лакеева. Ему предъявили обвинение по статье о хулиганстве и порче имущества.

#новости #суды #митинги

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169 комментариев
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Мутный корабль

Блять, за снежки на почти 3 года в колонию. Заебись. Движемся прямиком в ад нахуй

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75
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Владислав Микк

ты пропустил "прыгнул на авто"

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15
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Папуша

а, ну тогда всё норм!

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39
18 комментариев
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Мутный корабль

Все ещё явно недостаточно на 2 года и 8 месяцев колонии

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11
11 комментариев
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aliftin

И это тянет на три года?

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5
3 комментария
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Мутный корабль

Мне нравится, что в заголовке это не отражено. Будто он именно за снежки получил срок такой.

P.s. Хотя не могу исключать, что получил бы не сильно меньше...

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2
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Мутный корабль

Россия и есть ад

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11
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Мутный корабль

Украина - это рай, мигрируйте глупцы

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5
26 комментариев
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Madao

Надо более возмущённые комменты писать, тогда что-то, да изменится.

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3
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Мутный корабль

Выкладываюсь по полной

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5
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Мутный корабль

Рашка всегда была филиалом ада на земле

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2
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Александр Барановский

Нормальная тема для России, потом еще и шваброй изнасилуют.

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2
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Мутный корабль

С подключением

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1
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Мутный корабль

Спасибо! Хоть кто-то вежливый на этом сайте. Покажешь мне тут все?

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0
1 комментарий
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Мутный корабль

Согласен, мало, лет 20 лагерей было бы достаточно

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1
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Мутный корабль

А за изнасилование год

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1
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Мутный корабль

Вырываете из контекста, ай ай ай.
"и прыгнул на неё"

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Мутный корабль

Ст.374 ч.2. Прыжок на машину представителя власти, совершенный из хулиганских побуждений. Наказывается лишением свободы до 12 лет

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4 комментария
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Вадим Панкратов

Нападение на сотрудников типо

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Мутный корабль

Не, статья другая

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0
3 комментария
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Argumenta Ambigua

есть отличная английская фраза "confident gait"

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0
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Мутный корабль

Бедные слабовики

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20
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Smaug The Terrible

Тиктокеры заобижали

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13
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VladimirV

Интересно, в Америках и европах погромы регулярно устраивают и опиздюливают полицию. Там наверное миллионов пятьдесят сидит в лагерях за такое

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12
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Some Dude

поэтому и не сидят, что опиздюливают

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1
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Horny Owl

Расскажешь это 10к задержанным кого они там опиздюливали)

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4 комментария
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Robo Krabe

Снежки и стаканчики летящие в ебала мусарские - это конечно ахуеть какие погромы.
Я как то отмечал НГ в Праге.
Спешу вам доложить - нам такое даже и не снилось. Там, в евпопах, творится порой такая хуета, ужос.
И на том НГ я впервые увидел ментов с щитами, в противогазах на лошадях.
У других были в руках автоматические винтовки.
И это всего лишь НГ.
Так что тут нужно смотреть статистику - как население ведёт себя в той или иной ситуации и принимать соизмеримые меры для предотвращения и профилактики нарушения законов.

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0
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Максим Соколовский

По классике

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6
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WED CR.ST.

Правильно, раз признал - сейчас ещё докинут.

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3
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Яна Ломакина

ты где-то потерял ещё два абзаца, друг

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1
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Максим Соколовский

Да успокойтесь вы, это превьюха, все на месте

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1
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Владислав Микк

в вебе все норм, так что выкидывай трубку и покупай кампуктер

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0
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Ёршик Золотой

Да как прочитать этот заголовок?

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3
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Владислав Микк

F5

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1
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Ёршик Золотой

Да, теперь лучше. А то раз 5 прочитал и не въехал в набор слов.

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1
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Мутный корабль

Людоедам мало крови.

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3
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Chikk

Там снежки. Они не кровь.

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0
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Верен Дар

Не хило он её снежками закидал

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2
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Мутный корабль

Там целая толпа кидалась. И била машину

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0
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Верен Дар

Ну так ему и дали за "хулиганство совершённое группой лиц". Это уже другая статья. Так что про снежки Ахеджаковой заливайте.

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25 комментариев
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Миша Рашкин

Тиктокер получил два года и восемь месяцев колонии
 Вот так правильно и справедливо

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0
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Мутный корабль

ты же следующий, за то что пукнешь не там.

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2
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Миша Рашкин

Зато я не тиктокер

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1
2 комментария
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Chef

«Тиктокер, на митинге снежками автомобиль ФСБ» - шифровка в центр

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2
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Diablo

Норм расклад.
3 года "за снежки" VS 5 лет колонии-поселения, cуд вынес приговор 19-летней москвичке, сбившей насмерть двоих детей.
Мне кажется, я знаю как нужно действовать ...если что...

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0
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Мутный корабль

Ты плохо подумал. За попытку убийства полицейского от 12 до 20, или пожизненное.

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Мутный корабль

"Тиктокер, на митинге снежками автомобиль ФСБ"
Классные заголовки

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1
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Игорь Герцев

СРОЧНО МЕНЯЙ ЗАГОЛОВОК ОН НЕ ЧИТАБЕЛЕН!

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1
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Мутный корабль

Надо так: Тиктокер, кормивший уток на пруду, получил два года и восемь месяцев колонии

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1
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Michael Konovalov

Снежок - это даже тяжелее стаканчика.

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1
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Photuum

Справедливый приговор. Там ущерба тысяч на 200, если не больше.

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–5
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Мутный корабль

машины каждый день стукаются.
посадить всех?

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3
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Photuum

Не сравнивай ДТП и намеренное нападение.

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–2
1 комментарий
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Мутный корабль

Все ещё не тянет на 3 года тюрьмы

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2
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Photuum

Тянет.
1. Намеренно.
2. В составе группы.
3. Зная, что это автомобиль силового ведомства.
Одни отягощающие.

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–2
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Максим Саввин

Зато узнает, что значит "нести ответственность за свои действия"

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–4
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Мутный корабль

да, узнал, что государство в очередной раз хуйню творит и беззаконие устраивает.

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1
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Максим Саввин

Да, на видео я очень чётко вижу, как оно хуйню творит, разбивая ногами чужое имущество

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–6
2 комментария
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Мутный корабль

Это все хорошо и правильно когда есть закон, он соблюдается всегда и по отношению ко всем. У нас же это русская Рулетка. За убийство дадут двушечку, а за украденный батон хлеба - десятку. А если спиздишь пару ярдов - условкой отделаешься

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0
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Вадим Панкратов

вот уж удивительно

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0
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Вася Пражкин

Костю Киевского
 За погоняло получил. Ждем санкций против котлет по-киевски.

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Лев Глебович

ГУЛАГ - ТИКТОК В КУЛАК

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Мутный корабль

Костю Киевского
 Ещё и украинский шпион

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Miguel

Так-то его не за снежки привлекали

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Diablo

Снежки, ни снежки, но факт есть факт «выгодней» сесть за руль и ухерачиться хер знает куда ... зато красиво ....мол не справился с управлением, перепутал педали.
И да, как там поживает парень с битой? Сидит уже?

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Зарегистрировался только что

что с качеством видео? это точно снято в 2021 году?

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Джон Кроули

Когда пересажают всех тиктокеров, возьмутся за тех кто дрочит и не заклеивает камеру.

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Сергей Сергеич

Ебать они нежные

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Сознательный франт

Тиктокер
 Не жалко.

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–5
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