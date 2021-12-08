Тиктокер, на митинге в Москве закидавший снежками автомобиль ФСБ, получил два года и восемь месяцев колонии Статьи редакции
Он признал вину.
Тверской суд Москвы признал виновным тикток-блогера Константина Лакеева (Костю Киевского), который закидал снежками машину со спецномерами и прыгнул на неё во время январского митинга в поддержку Алексея Навального в Москве. Об этом сообщают «Би-би-си» и «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Сергея Загребельного.
Лакеева признали виновным в хулиганстве, совершённом группой лиц, а также в умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений. Ему назначили наказание в виде двух лет и восьми месяцев колонии общего режима. Прокурор запрашивал для Лакеева три года колонии. Приговор будет обжалован, сообщил адвокат.
Как пишет «Медиазона», с Лакеева также взыскали 337 тысяч рублей по гражданскому иску о порче имущества.
Во время протестной акции 23 января в поддержку Алексея Навального в Москве на Цветном бульваре митингующие напали на автомобиль с номером АМР: они закидывали его снежками и били. По данным ТАСС, водитель получил травму глаза из-за того, что ему в лицо распылили газовый баллончик.
После этого полиция провела в тикток-хаусе Good People задержания блогеров, подозреваемых в нападении на машину ФСБ. По этому делу задержали Константина Лакеева, также известного как Костя Киевский, и ещё до 12 других блогеров. Тиктокер извинился перед госслужащими и признал вину.
28 января Пресненский районный суд арестовал Лакеева. Ему предъявили обвинение по статье о хулиганстве и порче имущества.
ты пропустил "прыгнул на авто"
а, ну тогда всё норм!
И это тянет на три года?
Надо более возмущённые комменты писать, тогда что-то, да изменится.
Нормальная тема для России, потом еще и шваброй изнасилуют.
Нападение на сотрудников типо
есть отличная английская фраза "confident gait"
Тиктокеры заобижали
Интересно, в Америках и европах погромы регулярно устраивают и опиздюливают полицию. Там наверное миллионов пятьдесят сидит в лагерях за такое
поэтому и не сидят, что опиздюливают
Расскажешь это 10к задержанным кого они там опиздюливали)
Снежки и стаканчики летящие в ебала мусарские - это конечно ахуеть какие погромы.
Я как то отмечал НГ в Праге.
Спешу вам доложить - нам такое даже и не снилось. Там, в евпопах, творится порой такая хуета, ужос.
И на том НГ я впервые увидел ментов с щитами, в противогазах на лошадях.
У других были в руках автоматические винтовки.
И это всего лишь НГ.
Так что тут нужно смотреть статистику - как население ведёт себя в той или иной ситуации и принимать соизмеримые меры для предотвращения и профилактики нарушения законов.
По классике
Правильно, раз признал - сейчас ещё докинут.
ты где-то потерял ещё два абзаца, друг
Да успокойтесь вы, это превьюха, все на месте
в вебе все норм, так что выкидывай трубку и покупай кампуктер
Да как прочитать этот заголовок?
F5
Да, теперь лучше. А то раз 5 прочитал и не въехал в набор слов.
Там снежки. Они не кровь.
Не хило он её снежками закидал
Ну так ему и дали за "хулиганство совершённое группой лиц". Это уже другая статья. Так что про снежки Ахеджаковой заливайте.
Тиктокер получил два года и восемь месяцев колонии
Вот так правильно и справедливо
Зато я не тиктокер
«Тиктокер, на митинге снежками автомобиль ФСБ» - шифровка в центр
Норм расклад.
3 года "за снежки" VS 5 лет колонии-поселения, cуд вынес приговор 19-летней москвичке, сбившей насмерть двоих детей.
Мне кажется, я знаю как нужно действовать ...если что...
СРОЧНО МЕНЯЙ ЗАГОЛОВОК ОН НЕ ЧИТАБЕЛЕН!
Снежок - это даже тяжелее стаканчика.
Справедливый приговор. Там ущерба тысяч на 200, если не больше.
Не сравнивай ДТП и намеренное нападение.
Тянет.
1. Намеренно.
2. В составе группы.
3. Зная, что это автомобиль силового ведомства.
Одни отягощающие.
Зато узнает, что значит "нести ответственность за свои действия"
Да, на видео я очень чётко вижу, как оно хуйню творит, разбивая ногами чужое имущество
вот уж удивительно
Костю Киевского
За погоняло получил. Ждем санкций против котлет по-киевски.
ГУЛАГ - ТИКТОК В КУЛАК
Так-то его не за снежки привлекали
Снежки, ни снежки, но факт есть факт «выгодней» сесть за руль и ухерачиться хер знает куда ... зато красиво ....мол не справился с управлением, перепутал педали.
И да, как там поживает парень с битой? Сидит уже?
что с качеством видео? это точно снято в 2021 году?
Когда пересажают всех тиктокеров, возьмутся за тех кто дрочит и не заклеивает камеру.
Ебать они нежные
Тиктокер
Не жалко.