Reuters: Великобритания к 2033 году постепенно отключит сети 2G и 3G, чтобы освободить частоты для 5G Статьи редакции
Все четыре мобильных оператора страны согласовали график выведения оборудования из эксплуатации — один из них отключит его уже к началу 2023 года.
В правительстве Великобритании запланировали к 2033 году полностью отказаться от сетей 2G и 3G. Это должно облегчить выход на рынок новых производителей оборудования для мобильной связи 5G и впоследствии 6G, поскольку их электроника не будет обязана поддерживать устаревшие технологии, сообщает агентство Reuters.
По мнению властей, решение поможет освободить частоты для связи, используемой для высокотехнологичных устройств: беспилотных автомобилей, летательных аппаратов и устройств с доступом к виртуальной реальности.
Все четыре мобильных оператора Великобритании — EE, Vodafone, O2 и Three — уже согласовали расписание отключений 2G и 3G-сетей. British Telecom, владеющая оператором EE, объявила, что выведет из эксплуатации оборудование для 3G уже к началу 2023 года.
Вот и подходит к концу эпоха, когда старые нокиа ещё ловят сеть
У нас неактуально, большие площади 5g не покрыть, так что 2g будет работать до последнего 'прости'.
Большой ошибкой было закрыть стандарт nmt-450 в России, дальность приёма была-моё почтение. Про CDMA даже не говорю.
У нас неактуально, большие площади 5g не покрыть
Не только можно покрыть за счет использования тех же частот, но и значительно улучшить покрытие за счет нововведений (MU-MIMO, beamforming etc)
Файв-г-г.
5 прививок ещё никто наверно не делал кроме Гинзбурга, там все 100
5g^2
=TG
Не факт, может экономически невыгодно содержать.
Все верно
7g уже кожаные мешки не держат
обученные, обычные нет
ну а по телефону же все хотят говорить, не зря военные не хотели давать 5G, результат на лицо, все неподготовленные заболи короной
Так частоты же разные, как можно освободить место для одной частоты, выключив другую? Или я не понимаю как это работает?