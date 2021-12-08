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Новости
Яна Ломакина

Reuters: Великобритания к 2033 году постепенно отключит сети 2G и 3G, чтобы освободить частоты для 5G Статьи редакции

Все четыре мобильных оператора страны согласовали график выведения оборудования из эксплуатации — один из них отключит его уже к началу 2023 года.

В правительстве Великобритании запланировали к 2033 году полностью отказаться от сетей 2G и 3G. Это должно облегчить выход на рынок новых производителей оборудования для мобильной связи 5G и впоследствии 6G, поскольку их электроника не будет обязана поддерживать устаревшие технологии, сообщает агентство Reuters.

По мнению властей, решение поможет освободить частоты для связи, используемой для высокотехнологичных устройств: беспилотных автомобилей, летательных аппаратов и устройств с доступом к виртуальной реальности.

Все четыре мобильных оператора Великобритании — EE, Vodafone, O2 и Three — уже согласовали расписание отключений 2G и 3G-сетей. British Telecom, владеющая оператором EE, объявила, что выведет из эксплуатации оборудование для 3G уже к началу 2023 года.

#новости #сети #5g

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Максим Грандов

Вот и подходит к концу эпоха, когда старые нокиа ещё ловят сеть

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15
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Bartashevish- kun

У нас неактуально, большие площади 5g не покрыть, так что 2g будет работать до последнего 'прости'.
Большой ошибкой было закрыть стандарт nmt-450 в России, дальность приёма была-моё почтение. Про CDMA даже не говорю.

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11
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Pavel Perestoronin

У нас неактуально, большие площади 5g не покрыть
Не только можно покрыть за счет использования тех же частот, но и значительно улучшить покрытие за счет нововведений (MU-MIMO, beamforming etc)

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2
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Мутный корабль

2G + 3G = 5G

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11
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Мутный корабль

5GG

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3
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Мутный корабль

Не, ни хуя...

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Мутный корабль

А если конкатенация, то 2G3G

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Мутный корабль

(2+3)*G²

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zheka100pudov

Файв-г-г.

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Владислав Недзвецкий

5 прививок ещё никто наверно не делал кроме Гинзбурга, там все 100

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Мутный корабль
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2
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Глеб Ворончихин
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Dmitry Novikov

5g^2

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Shenmue

=TG

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Мутный корабль

отключит сети 2G и 3G, чтобы освободить частоты для 5G
 Как всегда заголовок из параллельной реальности.

2/3G работают не на тех же частотах, что 5G.
Даже из текста следует, что освобождают частоты не для 5G, а для прочих устройств, которые не связаны с мобильной связью.

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Bartashevish- kun

Не факт, может экономически невыгодно содержать.

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Алексей Чернобаев

Все верно

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Мутный корабль

То есть к этому моменту не будет никаких сетей 7G?

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Антигравитационный торт

7g уже кожаные мешки не держат

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Мутный корабль

Держат даже 9

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Антигравитационный торт

обученные, обычные нет

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Мутный корабль

Ну очевидно

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Антигравитационный торт

ну а по телефону же все хотят говорить, не зря военные не хотели давать 5G, результат на лицо, все неподготовленные заболи короной

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Багровый Фантомас

Так частоты же разные, как можно освободить место для одной частоты, выключив другую? Или я не понимаю как это работает?

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