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Новости
Sasha Shambilova

Генпрокуратура разработала нормы для ареста и конфискации незаконно добытой криптовалюты Статьи редакции

Подробностей ведомство не раскрывает.

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Генпрокурор Игорь Краснов рассказал о разработке норм, регулирующих обращение криптовалюты. Также ведомство планирует внести термин «криптовалюта» в законодательство РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации.

Игорь Краснов
генпрокурор РФ

Какие конкретно нормы разработал Генпрокуратора, Краснов не сообщил. Он отметил, что суды признают криптовалюту предметом взятки, то есть имуществом, но при этом нет «единого и устойчивого правоприменения».

В конце ноября ЦБ предложил ввести ответственность за незаконный оборот цифровых активов и установить порядок их налогообложения. При этом банк не поддержал инициативу Минэкономразвития. Ведомство запланировало признать майнинг криптовалют предпринимательством и облагать налогом.

Сейчас термин «криптовалюта» включён в закон «О цифровых финансовых активах», вступивший в силу в январе. Он запрещает использовать её для оплаты.

#новости #криптовалюты #право

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21 комментарий
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Луиджи Вампа

это же не счёт в банке, как они его могут заблокировать и изъять? Если только не палкой в жопу

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Иван Вундермахер

Иначе Роскомнадзор заблокирует блокчейн)))))0000

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Соколов Андрей

Ключи от телеграмма запили мне на стол

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Антигравитационный торт

выведешь на карту, тут тебя через тинькова и нахлабучат

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Иван Вундермахер

Ну так не выводи себе на карту

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0
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Антигравитационный торт

Сразу на прокурорскую карту?

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6
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Антигравитационный торт

Умно

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2
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Имя И Фамилия

wallet.dat заберут, куки заберут - вот тебе и изъяли.

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1
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Интимный франт

но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации

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Интимный франт

Миша осваивает мемы в комментах!

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Интимный франт
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Интимный франт

Так я уже, котик.

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Котик Ботик
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Соколов Андрей

Прокурорские уже присматривают новые бреге и ролексы.

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Стас Фарбер

Утюг на брюхе поможет легализовать крипту

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Alex

нет «единого и устойчивого правоприменения» Цитата про всю суть юридической системы России

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Интимный франт

Швабра в анус до выдачи криптопароля

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aliftin
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Al

Вот и до крипты добрались))))))))

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Максим Соколовский

че пацаны, в Сальвадор

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Интимный франт

А что такое законно добытая крипта?

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