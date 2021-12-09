Генпрокуратура разработала нормы для ареста и конфискации незаконно добытой криптовалюты Статьи редакции
Подробностей ведомство не раскрывает.
Генпрокурор Игорь Краснов рассказал о разработке норм, регулирующих обращение криптовалюты. Также ведомство планирует внести термин «криптовалюта» в законодательство РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Какие конкретно нормы разработал Генпрокуратора, Краснов не сообщил. Он отметил, что суды признают криптовалюту предметом взятки, то есть имуществом, но при этом нет «единого и устойчивого правоприменения».
В конце ноября ЦБ предложил ввести ответственность за незаконный оборот цифровых активов и установить порядок их налогообложения. При этом банк не поддержал инициативу Минэкономразвития. Ведомство запланировало признать майнинг криптовалют предпринимательством и облагать налогом.
Сейчас термин «криптовалюта» включён в закон «О цифровых финансовых активах», вступивший в силу в январе. Он запрещает использовать её для оплаты.
это же не счёт в банке, как они его могут заблокировать и изъять? Если только не палкой в жопу
Иначе Роскомнадзор заблокирует блокчейн)))))0000
Ключи от телеграмма запили мне на стол
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выведешь на карту, тут тебя через тинькова и нахлабучат
Ну так не выводи себе на карту
Сразу на прокурорскую карту?
Умно
wallet.dat заберут, куки заберут - вот тебе и изъяли.
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Прокурорские уже присматривают новые бреге и ролексы.
Утюг на брюхе поможет легализовать крипту
нет «единого и устойчивого правоприменения» Цитата про всю суть юридической системы России
Вот и до крипты добрались))))))))
че пацаны, в Сальвадор