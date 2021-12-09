Подробностей ведомство не раскрывает.

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Генпрокурор Игорь Краснов рассказал о разработке норм, регулирующих обращение криптовалюты. Также ведомство планирует внести термин «криптовалюта» в законодательство РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации. Игорь Краснов генпрокурор РФ

Какие конкретно нормы разработал Генпрокуратора, Краснов не сообщил. Он отметил, что суды признают криптовалюту предметом взятки, то есть имуществом, но при этом нет «единого и устойчивого правоприменения».

В конце ноября ЦБ предложил ввести ответственность за незаконный оборот цифровых активов и установить порядок их налогообложения. При этом банк не поддержал инициативу Минэкономразвития. Ведомство запланировало признать майнинг криптовалют предпринимательством и облагать налогом.