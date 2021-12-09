Блогера Валентина Шлякова обвинили в публичных призывах к экстремизму на ютуб-канале Статьи редакции
Он распространял фейковую информацию, например, о том, что Китай планирует подавлять протесты в Хабаровске.
Мещанский суд Москвы отправил Валентина Шлякова в СИЗО «Лефортово» на время предварительного следствия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник издания заявил, что дело против блогера «связано с его высказываниями на личном аккаунте в YouTube». Там он распространял непроверенную информацию, например, говоря о смерти дочери Путина от вакцины и готовности Китая подавлять протесты в Хабаровске. На канал подписаны 25 тысяч человек, а последний ролик Шляков опубликовал в августе.
Как отмечает «Коммерсантъ», блогер участвовал в программе «Давай поженимся». Он также участвовал в создании так называемого комитета спасения России «по свержению антинародного режима».
ну что с деньгами?
С ароматом судака
ноунейм
И что нельзя об этом написать? На канал казанского стрелка вроде вообще он один был подписан
25к это не мало так то
Еще раз напишу всем блогерам, комментаторам и любым, кто высказывается в интернете.
Ну что вам стоит, эпизодически произносить фразу - "....по моему личному субъективному мнению, и моим убеждениям, дарованных мне на основе 29 и 13 статей Конституции России..."
Можно просто сказать - "по моему мнению...".
Этого достаточно, чтобы вас не привлекли к уголовной ответственности.
Но даже если вы это не сказали, при аресте и допросе, обязательно надо говорить, что это ваше субъективное мнение и убеждения.
Запомните, когда делаете типа "призывы", вам необходимо переходить в вопросительную и предположительную форму вашего заявления, а не утвердительную.
К примеру не надо писать - "люди собираемся свергать эту власть методом набития им рож такого то числа там та" - утвердительная форма - призыв к действиям.
Можно же написать - "власти дождутся, что народ выйдет и набьет им рожы, числа там такого-то в будущем" - предположительная форма.
Или - "... а власть не боится, что народ, такого-то числа выйдет, и набьет им рожи?" - вопросительная форма.
Будьте юридически корректными, и проблем не будет.
И запомните, на допросе, вы всегда можете заявить, что вы неправильно выразились и вас неправильно поняли. Не надо как барану упираться и настаивать на своем, это бесполезно, хитрее надо быть.
И не надо призывать народ свергать власть, можно ведь призвать народ, что такого та числа в таком та месте необходимо собраться, и обсудить что-то, выразить свое мнение.
А вот как оно будет выражено, это другой вопрос.
И на это есть действенный способ.
К примеру к вам подходит полицай или жандарм Нац. гвардии, наделенный сейчас полицайскими функциями, а вы ему ссылаетесь на 5 статью ФЗ-3 "Закона о полиции".
Он как минимум, должен представиться, и призвать что-то не делать, а потом уже совершать какие-то действия. Не провоцируйте его, переходите в юридическую правовую форму общения.
Будьте юридически грамотными, и вы с легкостью обезоружите полицая.
Если же он будет действовать не по закону, можете ему напомнить о Женевской Конвенции, ратифицированной Россией (Федеральный закон от 30.03.1998 г. № 54-ФЗ), и сослаться, что согласно п.4 15 статьи Конституции России, она обязательна к исполнению.
Обезоружьте полицая. Там как правило не "ума палата", пригрозите конкретно этому полицаю обращением вас в Прокуратуру и суд, и что ему грозит как минимум - полное служебное несоответствие, и что начальство его спасать не будет, т.к. тогда его начальник сам преступник, и у него отягчающие обстоятельства - группы лиц по предварительному сговору, либо организованной преступной группы, с использованием своего должностного служебного положения и антиконституционные деяния.
Кому показать?
После посадок, таким дуракам, ещё больше верят, ценители его контента.
Обычный среднестатистический поехавший ютьюбер.
Блять, нашлякал себе пять лет ради хайпа. П — популярностб.
А что, сейчас российские войска уже участвуют в (как бы) российско-китайских военных учениях в качестве китайских солдат.
Там он распространял непроверенную информацию
до чего ж заебательские статьи. Распространение непроверенной информации. Жду дела против научпоп каналов
Так научпоп вроде как должен попасть под закон о просветительской деятельности