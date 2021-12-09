Он распространял фейковую информацию, например, о том, что Китай планирует подавлять протесты в Хабаровске.

Кадр из видео Шлякова Скриншот TJ

Мещанский суд Москвы отправил Валентина Шлякова в СИЗО «Лефортово» на время предварительного следствия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания заявил, что дело против блогера «связано с его высказываниями на личном аккаунте в YouTube». Там он распространял непроверенную информацию, например, говоря о смерти дочери Путина от вакцины и готовности Китая подавлять протесты в Хабаровске. На канал подписаны 25 тысяч человек, а последний ролик Шляков опубликовал в августе.

Как отмечает «Коммерсантъ», блогер участвовал в программе «Давай поженимся». Он также участвовал в создании так называемого комитета спасения России «по свержению антинародного режима».