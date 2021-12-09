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Новости
Сергей Исенеков

«Роскомсвобода»: Роскомнадзор перестал блокировать сеть Tor. Заблокированным остаётся только сайт проекта Статьи редакции

Доступ к сети Tor у российских пользователей снова работает.

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Утром 9 декабря Роскомнадзор отменил блокировку сети Tor. В частности перестали блокироваться «IP-адреса известных нод, некоторые мосты и транспорта snowflake». Российские пользователи вновь могут воспользоваться системой прокси-серверов. Об этом пишет «Роскомсвобода».

Издание отмечает, что заблокированным на данный момент остаётся только лишь сайт проекта.

3 декабря 2021 года ИТ-специалисты рассказали о возможной блокировке Tor в России. Специалисты сайта мониторинга цензуры в интернете OONI Explorer провели 15 тестов для проверки работы ПО, из которых ни один не сработал. Сбои заметили в том числе в отдельных подсетях «Ростелекома», МТС, Beeline, Tele2 и «Мегафона».

7 декабря Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещённую информацию», которая находится на странице, где рассказывается о проекте. В случае отказа регулятор пригрозил заблокировать сайт. Спустя сутки ведомство заблокировало основной сайт Tor по решению Саратовского районного суда.

Разборы
Екатерина Кузнецова
В России жалуются на блокировку Tor. Его можно заблокировать полностью? И что тогда делать? Отвечают специалисты Статьи редакции

Блокировки коснулись правительственного сайта, сайта Xbox и могут навредить работе колл-центров, но официально провайдеры и Роскомнадзор молчат.

Плакаты «Заблокировано» на петербургском офисе Роскомнадзора

#новости #tor #роскомнадзор #блокировки

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25 комментариев
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Интимный франт

ОТТЕПЕЛЬ

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15
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Вайти Вайти

Прост менты поняли, что если закрыть ТОР, то крышевать наркотрафик неудобно будет

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22
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Максим Соколовский

короче говоря

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4
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Интимный франт

ленин дал свободу, сталин дал победу

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Интимный франт

хрущёв дал кукурузу, брежнев жигули

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0
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Some Dude

а путин крым?
и да, я ельцина пропустил точно, хз что он дал, напишите в комментариях

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0
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Интимный франт

жару

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0
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Антигравитационный торт

Вышли сами на себя?

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12
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Интимный франт

Крыша гидры не дремлет.

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8
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Очень Cерьёзный Валера

Путин был в ярости когда узнал.

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4
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Veres

Россияне были шокированы, узнав приемника Путина, им станет...

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0
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Интимный франт

Ленинградец

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2
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Очень Cерьёзный Валера

Ручка упавшая на стол.

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0
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Интимный франт

Не могли они так отступить. В чем то подвох
Либо тестили так фичу. К выборам например.
Значит надо раскатывать закрытые списки мостов к тому времени

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3
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Some Dude

мне тоже кажется, что тестили. эх, пора p2p тестить и форсить всем один и тот же клиент ставить? вроде в белоруси во время протестов некоторые пользовали. по крайней мере так писал черный треугольник у себя в канале. и у него там есть список необходимого по

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1
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Интимный франт

Но Тор поверх ВПН все равно не блокировался.
И тут встаёт моральная дилемма. Им нужно заблочить ВПН, но частично

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0
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Icipher

Зачем частично? Юр.лица будут подавать в нужные органы списки белых айпишников, на которых размещены их VPN-серверы и список сотрудников, к оному подключающихся. А для физ.еблетов всё полностью заблочат.
Скриньте нахуй.

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0
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Интимный франт

Даже в Китае он работает, а этим ещё развиваться до него надо

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1
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Интимный франт

Росторнадзор

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2
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Veres

Росштрафналогшвабралахтанадзор

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Shenmue

И Тор вслед за телегой продался

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Имя И Фамилия

Прочли на сайте роскомсвободы разбор того, почему тор не получится заблокировать? Понимаю.

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1
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Andrew Sychev

Но ведь получится

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0
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Ivar Ragnarsson

Свои руты повесили в сети и разблокировали. Сомневаюсь, что они на такое способны, но кто знает

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1
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Сергей Иванов

«Роскомсвобода»: Роскомнадзор не смог заблокировать сеть Tor

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