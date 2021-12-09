Доступ к сети Tor у российских пользователей снова работает.

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Утром 9 декабря Роскомнадзор отменил блокировку сети Tor. В частности перестали блокироваться «IP-адреса известных нод, некоторые мосты и транспорта snowflake». Российские пользователи вновь могут воспользоваться системой прокси-серверов. Об этом пишет «Роскомсвобода».

Издание отмечает, что заблокированным на данный момент остаётся только лишь сайт проекта.

3 декабря 2021 года ИТ-специалисты рассказали о возможной блокировке Tor в России. Специалисты сайта мониторинга цензуры в интернете OONI Explorer провели 15 тестов для проверки работы ПО, из которых ни один не сработал. Сбои заметили в том числе в отдельных подсетях «Ростелекома», МТС, Beeline, Tele2 и «Мегафона».

7 декабря Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещённую информацию», которая находится на странице, где рассказывается о проекте. В случае отказа регулятор пригрозил заблокировать сайт. Спустя сутки ведомство заблокировало основной сайт Tor по решению Саратовского районного суда.