«Роскомсвобода»: Роскомнадзор перестал блокировать сеть Tor. Заблокированным остаётся только сайт проекта Статьи редакции
Доступ к сети Tor у российских пользователей снова работает.
Утром 9 декабря Роскомнадзор отменил блокировку сети Tor. В частности перестали блокироваться «IP-адреса известных нод, некоторые мосты и транспорта snowflake». Российские пользователи вновь могут воспользоваться системой прокси-серверов. Об этом пишет «Роскомсвобода».
Издание отмечает, что заблокированным на данный момент остаётся только лишь сайт проекта.
3 декабря 2021 года ИТ-специалисты рассказали о возможной блокировке Tor в России. Специалисты сайта мониторинга цензуры в интернете OONI Explorer провели 15 тестов для проверки работы ПО, из которых ни один не сработал. Сбои заметили в том числе в отдельных подсетях «Ростелекома», МТС, Beeline, Tele2 и «Мегафона».
7 декабря Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещённую информацию», которая находится на странице, где рассказывается о проекте. В случае отказа регулятор пригрозил заблокировать сайт. Спустя сутки ведомство заблокировало основной сайт Tor по решению Саратовского районного суда.
Прост менты поняли, что если закрыть ТОР, то крышевать наркотрафик неудобно будет
короче говоря
а путин крым?
и да, я ельцина пропустил точно, хз что он дал, напишите в комментариях
Вышли сами на себя?
Путин был в ярости когда узнал.
Россияне были шокированы, узнав приемника Путина, им станет...
Ручка упавшая на стол.
мне тоже кажется, что тестили. эх, пора p2p тестить и форсить всем один и тот же клиент ставить? вроде в белоруси во время протестов некоторые пользовали. по крайней мере так писал черный треугольник у себя в канале. и у него там есть список необходимого по
Зачем частично? Юр.лица будут подавать в нужные органы списки белых айпишников, на которых размещены их VPN-серверы и список сотрудников, к оному подключающихся. А для физ.еблетов всё полностью заблочат.
Скриньте нахуй.
Росштрафналогшвабралахтанадзор
И Тор вслед за телегой продался
Прочли на сайте роскомсвободы разбор того, почему тор не получится заблокировать? Понимаю.
Но ведь получится
Свои руты повесили в сети и разблокировали. Сомневаюсь, что они на такое способны, но кто знает
«Роскомсвобода»: Роскомнадзор не смог заблокировать сеть Tor