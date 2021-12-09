Росгвардеец из Петербурга получил международную премию за детскую сказку, заняв третье место. На первом — Стивен Кинг Статьи редакции
В книге прапорщика полиции рассказывается о двух девочках в сказочном мире.
Прапорщик полиции Алексей Абрамов получил премию третьей степени имени Станислава Лема в номинации «Фэнтези». Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Гран-при в этой категории получил английский писатель Майкл Муркок, второе место занял канадский фантаст Стивен Эриксон. Премию первой степени отдали Стивену Кингу.
На премии Абрамов представил книгу «Подземелье в облаках» о двух сёстрах, прообразами которых стали дочери прапорщика. Это продолжение серии детских сказок о приключениях героинь в сказочном мире. Премию вручили в рамках IV Большого литературного онлайн-проекта Интернационального союза писателей.
В аннотации книги Абрамова сказано, что история начинается с получения персонажами «письма с приглашением посетить мир Гномов и помочь разобраться с загадочными исчезновениями отдельных домов и целых посёлков гномов». Росгвардеец также написал «Тайну старого дома и другие приключения Лизы и Ани» и «Океан над головой. Служба ведьминой доставки».
Победителей и призёров премии определили на литературном фестивале, проходившем с 26 по 28 ноября. На сайте Интернационального союза писателей написано, что его основал американский писатель Майкл Суэнвик, а председателем правительства выступает россиянин Александр Гриценко. Среди членов оргкомитета конкурса — журнал Союза писателей России «Российский колокол».
Чтобы принять участие в премии, нужно заплатить от 13 до 59 тысяч. Бесплатно участвовать могут только писатели из «социально незащищённых группы». Главным спонсором выступает МИА «Россия сегодня», возглавляемой Маргаритой Симоньян.
В ноябре вручили ещё одну премию конкурса научно-фантастических рассказов памяти Станислава Лема, которую организовало в России посольство Польши. Среди лауреатов — Артём Хлебников, Владимир Березин и Михаил Гаёхо. Абрамов в списки победителей не попал.
Слушай, ну есть и нормальные росгвардейцы. А прежде, чем ты потянешься дизлайкать, подумай, что ненависть ко всей социальной группе приведёт лишь к отрицательной селекции, когда "хорошие" уходят, а на их место приходят "плохие".
Если этот человек "пинал бабку" — да, заслуживает порицания, вопросов нет. А если не пинал?
Писать заявы в усб, по каждому факту превышения кем-то должностных полномочий))))
Жаль только, что его за это в жопу самого выебут.
Соответсвенно остаётся или уходить, или закрывать глаза на то, что порочит их честь мундира или что там у них есть.
Как можно называть хорошим того, кто закрывает глаза на беспредел вокруг за хату и пенсию в 45?
Ты много заяв в ОСБ написал? Туда могут все граждане писать, если что.
Если не писал, то как ты себя хорошим человеком можешь считать?
Мало того, что не считаю себя хорошим человеком, я и присяг не давал
уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы;
быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью;
достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну.
Ну и? В твоем мирке все росгвардейцы только на митингах бабок пиздят, или допускаешь, что они так-то охраняют общественный порядок и участвуют в задержаниях преступников?
А есть мир, где они охраняют правопорядок и НЕ пиздят людей, НЕ подкидывают наркотики, НЕ крышуют проституток?
Или это как на кабельном, чисто пакетами только услуги подключаются? Для того, чтобы они только охраняли порядок, а их не поносили при любом упоминании, полицейские первые должны внутри бороться с этой хуйней.
Но очевидно не хотят
А есть мир, где они охраняют правопорядок и НЕ пиздят людей, НЕ подкидывают наркотики, НЕ крышуют проституток?
Да, Воображляндия называется.
О Я помню лет 10 назад написал на одного мента. Меня потом вызвали в УСБ МВД по области и там Я узнал, что на всю область УСБшников 4 человека и сидят они в самом обсосном углу здания, в хуёвом кабинете.
В общем крайне эффективные ребята
Россиянцы даже на митинг выйти не могут, зато все вокруг им обязаны свергать режим изнутри
ну, допустим, да
Аналогия не аргумент
украина не россия
Россия - Россия
Ты охуеешь, но да.
По предложению Обвинения Трибунал не включает лиц, находившихся на службе в гестапо для выполнения чисто канцелярской, стенографической, хозяйственной или подобного рода технической повседневной работы.
Все росгвардейцы соучастники преступления хунты чекистов, захвативший власть в России. И будь он святее папы римского - это от ответственности его не освобождает за соучастие в преступлениях в банде Путина и компании.
Всех расстреляем? Или срочников помилуем?
А если срочников будем миловать, то получается не все росгвардейцы соучастники преступлений хунты, которая якобы захватила власть в России.
Ты не мешай либерахенам переводить в статус своих врагов чуть ли не половину населения России. Для них даже какая-нибудь сраная Малышева - вражина, которую нужно повесить. Разве не смешно потом наблюдать, как эти поехавшие плачутся, что клятые россияне не хотят бежать за ними на баррикады?
переводить в статус своих врагов чуть ли не половину населения России
Весьма скрепные традиции, не завидуй!
Любая срочная служба аналог рабства. Миловать или нет боевых рабов на суде (которого никогда не будет) – я хз, но учитывать этот факт надо
Любая работа по найму форма рабства
Не, лучше всех.
Сейчас тебе скажут, что он должен был уволиться 15 лет назад, когда понял во что превращается путинская Россия и стать аналитиком или датасосаенс
Должен-не должен, пусть решает сам.
У меня логика простая:
Если узнав профессию человека, твоё мнение меняется о нём с положительного/нейтрального на отрицательное, значит, основная проблема не в нём, а в профессии.
А в статье речь про конкретного человека.
Если узнав национальность человека, твоё мнение меняется о нём с положительного/нейтрального на отрицательное, значит, основная проблема не в нём, а в национальности.
Если узнав что человек смотрит видосы ФБК, твоё мнение меняется о нём с положительного/нейтрального на отрицательное, значит, основная проблема не в нём, а в ФБК.
Я об этом и пишу.
Ну наверное и в СС были нормальные и в НКВД некоторые шли работать, что бы выжить и "времена были такие", но чо нам теперь их всех любить из-за того, что сколько-то нормальных людей гипотетически там есть?
Про ненависть вообще смешно. Одна социальная группа пиздит другую палками, а отпиздженные их всё равно любить должны. Норм.
Если он такой хороший и правильный, хули работает в росгвардии? Пусть идёт на завод как Я например.
Невозможность влиять на этот процесс – сама по себе проблема
Он защищает и служит режиму поддерживающему и одобряющему пинание бабок
если не пинал - значит такой приказ не поступал
Вэто время ты стрязнуо крошки с пуща, выдавил прыщи и полрочил на фото своей мамы. Излил желчь в интернете, но ничего менять ни в своей жалкой жизни нигде вообще даже не собирался.
Ну а что... Я так вижу социальную группу хейтеров-тролей.
Слушай, ну есть и нормальные хейтеры-тролли на тж, а прежде чем ты потянешься дизлайкать, подумай, что ненависть ко всей социальной группе приведёт лишь к отрицательной селекции, когда "хорошие" уходят, а на их место приходят "плохие".
Если этот человек "дрочил на фото мамки" — да, заслуживает порицания, вопросов нет. А если не дрочил? Дрочил без фото? Дрочил на саму мамку?
Ждал такого коммента)
Известный сказочник Павел Бажов был главарем отряда продразверстки.
Отбирал у детей последнюю еду, а потом писал для них сказочки.
Ха-ха-ха, вот говно-то из людей лезет)) я про комментаторов
Международная премия имени 26 съезда КПСС
А ты и дальше сиди на тж и пиши гневные комментарии!!
А я работай до 65 лет и плати ипотеку
Чувак монетизировал стресс от работы.
Вот пытаюсь как-то не связывать его работу и достижение, а это реально достижение. Не хочу думать о том, что он как все на своей работе.
Россия, что ты со мной делаешь? Почему я не могу просто порадоваться за человека незнакомого, а в голову лезут мысли как уже написали выше.
Это не клише а объективная реальность
Спасибо мудиле "незаконно 365 дней в тюрьме"
Ага, прям каждый второй там пытает. Я хуею с вашей логики
Потому что мудила который 365 дней незаконно находится в тюрьме последние 10 лет стравливал людей с силовиками. Поэтому и порадоваться теперь ты не можешь, потому что ты такая же озлобленная мразь как и они (а такие ли они?)
Пошёл в пизду
Ебать, спасибо нахуй. Пойду 15 заберу в лахту на дошик
Мне по кайфу орнуть с либерах, а твинк потому что меня каждый раз минусят всякие одноклеточные кончи
Это не Россия с тобой делает, а твой инфопузырь
Проверять не буду, но у меня такое чувство, что фиктивная премия от фиктивной организации
Исчезновение домов и целых поселков - ну вы поняли)
Только это не фентези, а магический реализм, наверное
Лиза и Аня разобрались, у гномов нашли мефедрон.
приходит он вечером домой заебанный, весь день школьников на митинге гонял, садится и пишет сказки...
Ну, писатель из первого ряда писателей 20 века Франц Фердинанд Селин был отпетым нацистом, а роман «Путешествие на край ночи» все равно великий. Такое бывает.
Вспомнилось ещё, как Шолохов хотел расстрелять своих же собратьев по перу, как Гамсун корешился с нацистами, а Айтматов запомоился, поставив подпись под письмом против диссидентов…
Я бы хотел сказать, что это благотворное влияние Культурной столицы, но я был на митингах зимой в СПб и всё видел.
Молодец мужик
Кингу все неймётся
Надо будет глянуть
А что если он поймал хипстеров на очередном митинге и сделал из них литературных негров? Да нее, бред какой-то.
Есть люди, которые туда идут чисто ради раннего выхода на пенсию и других льгот.
Какие талантливые полицейские! То книги пишут, то стихи, то на митингах всех пиздят дубинкой!