В книге прапорщика полиции рассказывается о двух девочках в сказочном мире.

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Фото пресс-службы Росгвардии Петербурга

Прапорщик полиции Алексей Абрамов получил премию третьей степени имени Станислава Лема в номинации «Фэнтези». Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Гран-при в этой категории получил английский писатель Майкл Муркок, второе место занял канадский фантаст Стивен Эриксон. Премию первой степени отдали Стивену Кингу.

На премии Абрамов представил книгу «Подземелье в облаках» о двух сёстрах, прообразами которых стали дочери прапорщика. Это продолжение серии детских сказок о приключениях героинь в сказочном мире. Премию вручили в рамках IV Большого литературного онлайн-проекта Интернационального союза писателей.

В аннотации книги Абрамова сказано, что история начинается с получения персонажами «письма с приглашением посетить мир Гномов и помочь разобраться с загадочными исчезновениями отдельных домов и целых посёлков гномов». Росгвардеец также написал «Тайну старого дома и другие приключения Лизы и Ани» и «Океан над головой. Служба ведьминой доставки».

Победителей и призёров премии определили на литературном фестивале, проходившем с 26 по 28 ноября. На сайте Интернационального союза писателей написано, что его основал американский писатель Майкл Суэнвик, а председателем правительства выступает россиянин Александр Гриценко. Среди членов оргкомитета конкурса — журнал Союза писателей России «Российский колокол».

Чтобы принять участие в премии, нужно заплатить от 13 до 59 тысяч. Бесплатно участвовать могут только писатели из «социально незащищённых группы». Главным спонсором выступает МИА «Россия сегодня», возглавляемой Маргаритой Симоньян.