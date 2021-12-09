Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":906,"title":"\u0427\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u043e\u0433\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0438\u0437 \u0440\u044b\u0431\u044c\u0435\u0439 \u0447\u0435\u0448\u0443\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=906&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/316632-odezhda-kotoraya-rastet-vmeste-s-rebenkom-biotoplivo-i-krossovki-iz-chaynogo-griba&placeBit=1&hash=413af13d844da7e84c97fdf1d29e78ebf1a11a0edd61d068a8ddf7c16768b86e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Росгвардеец из Петербурга получил международную премию за детскую сказку, заняв третье место. На первом — Стивен Кинг Статьи редакции

В книге прапорщика полиции рассказывается о двух девочках в сказочном мире.

99
6348 просмотров
Фото пресс-службы Росгвардии Петербурга 

Прапорщик полиции Алексей Абрамов получил премию третьей степени имени Станислава Лема в номинации «Фэнтези». Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Гран-при в этой категории получил английский писатель Майкл Муркок, второе место занял канадский фантаст Стивен Эриксон. Премию первой степени отдали Стивену Кингу.

На премии Абрамов представил книгу «Подземелье в облаках» о двух сёстрах, прообразами которых стали дочери прапорщика. Это продолжение серии детских сказок о приключениях героинь в сказочном мире. Премию вручили в рамках IV Большого литературного онлайн-проекта Интернационального союза писателей.

В аннотации книги Абрамова сказано, что история начинается с получения персонажами «письма с приглашением посетить мир Гномов и помочь разобраться с загадочными исчезновениями отдельных домов и целых посёлков гномов». Росгвардеец также написал «Тайну старого дома и другие приключения Лизы и Ани» и «Океан над головой. Служба ведьминой доставки».

Победителей и призёров премии определили на литературном фестивале, проходившем с 26 по 28 ноября. На сайте Интернационального союза писателей написано, что его основал американский писатель Майкл Суэнвик, а председателем правительства выступает россиянин Александр Гриценко. Среди членов оргкомитета конкурса — журнал Союза писателей России «Российский колокол».

Чтобы принять участие в премии, нужно заплатить от 13 до 59 тысяч. Бесплатно участвовать могут только писатели из «социально незащищённых группы». Главным спонсором выступает МИА «Россия сегодня», возглавляемой Маргаритой Симоньян.

В ноябре вручили ещё одну премию конкурса научно-фантастических рассказов памяти Станислава Лема, которую организовало в России посольство Польши. Среди лауреатов — Артём Хлебников, Владимир Березин и Михаил Гаёхо. Абрамов в списки победителей не попал.

#новости #литература

99
61
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
99 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Интимный франт

Попинал бабку, оттаскал фемку за радужные волосья, пришел домой румяный, довольный и доцям скязоцку на ноць после смены.

Милота то какая, крипота!

Ответить
53
Развернуть ветку
Groosha

Слушай, ну есть и нормальные росгвардейцы. А прежде, чем ты потянешься дизлайкать, подумай, что ненависть ко всей социальной группе приведёт лишь к отрицательной селекции, когда "хорошие" уходят, а на их место приходят "плохие".

Если этот человек "пинал бабку" — да, заслуживает порицания, вопросов нет. А если не пинал?

Ответить
52
Развернуть ветку
Интимный франт

Этот спор уже десять раз проходили

Почему хорошие менты не останавливают плохих ментов?

Ответить
27
Развернуть ветку
Интимный франт

не успевают, увольняют задним числом

Ответить
15
Развернуть ветку
Интимный франт

Каким образом это должно происходить, когда плохой мент пнул бабку, хороший как бэтмен должен подскочить в это время?

Ответить
5
Развернуть ветку
Интимный франт

Писать заявы в усб, по каждому факту превышения кем-то должностных полномочий))))
Жаль только, что его за это в жопу самого выебут.
Соответсвенно остаётся или уходить, или закрывать глаза на то, что порочит их честь мундира или что там у них есть.
Как можно называть хорошим того, кто закрывает глаза на беспредел вокруг за хату и пенсию в 45?

Ответить
8
Развернуть ветку
Ilya Shrike

Ты много заяв в ОСБ написал? Туда могут все граждане писать, если что.
Если не писал, то как ты себя хорошим человеком можешь считать?

Ответить
4
Развернуть ветку
Интимный франт

Мало того, что не считаю себя хорошим человеком, я и присяг не давал
уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы;
 быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью;
 достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну.

Ответить
3
Развернуть ветку
Ilya Shrike

Ну и? В твоем мирке все росгвардейцы только на митингах бабок пиздят, или допускаешь, что они так-то охраняют общественный порядок и участвуют в задержаниях преступников?

Ответить
5
Развернуть ветку
Интимный франт

А есть мир, где они охраняют правопорядок и НЕ пиздят людей, НЕ подкидывают наркотики, НЕ крышуют проституток?

Или это как на кабельном, чисто пакетами только услуги подключаются? Для того, чтобы они только охраняли порядок, а их не поносили при любом упоминании, полицейские первые должны внутри бороться с этой хуйней.
Но очевидно не хотят

Ответить
1
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

А есть мир, где они охраняют правопорядок и НЕ пиздят людей, НЕ подкидывают наркотики, НЕ крышуют проституток?
Да, Воображляндия называется.

Ответить
2
Развернуть ветку
Интимный франт

Хочу туда, вот бы мент какой написал сказку, чтобы я мог читать и представлять

Ответить
1
Развернуть ветку
Интимный франт

Ну раз нету - значит можно и дальше бесприделить

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

Я и не считаю себя хорошим человеком

Ответить
2
Развернуть ветку
Aleksandr Dolgikh

О Я помню лет 10 назад написал на одного мента. Меня потом вызвали в УСБ МВД по области и там Я узнал, что на всю область УСБшников 4 человека и сидят они в самом обсосном углу здания, в хуёвом кабинете.

В общем крайне эффективные ребята

Ответить
2
Развернуть ветку
Alice

Россиянцы даже на митинг выйти не могут, зато все вокруг им обязаны свергать режим изнутри

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Чернуский

ну, допустим, да

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

В Гестапо были невиновные?

Ответить
–2
Развернуть ветку
Михаил Страхов

Аналогия не аргумент

Ответить
11
Развернуть ветку
Интимный франт

Аргумент не аналогия

Ответить
3
Развернуть ветку
Интимный франт

Аналогия не аналогия

Ответить
1
Развернуть ветку
Интимный франт

Аргумент не аргумент

Ответить
2
Развернуть ветку
Андрей Галицкий

украина не россия

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

Россия не украина

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Pasyutin

Россия - Россия

Ответить
1
Развернуть ветку
Интимный франт

Ходов больше нет. Мат. Я победил.

Ответить
0
Развернуть ветку
Alice

Ты охуеешь, но да.

По предложению Обвинения Трибунал не включает лиц, находившихся на службе в гестапо для выполнения чисто канцелярской, стенографической, хозяйственной или подобного рода технической повседневной работы.

Ответить
8
Развернуть ветку
Очень Cерьёзный Валера
Ответить
1
Развернуть ветку
Джон Кроули

Все росгвардейцы соучастники преступления хунты чекистов, захвативший власть в России. И будь он святее папы римского - это от ответственности его не освобождает за соучастие в преступлениях в банде Путина и компании.

Ответить
3
Развернуть ветку
Ilya Shrike

Всех расстреляем? Или срочников помилуем?
А если срочников будем миловать, то получается не все росгвардейцы соучастники преступлений хунты, которая якобы захватила власть в России.

Ответить
4
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

Ты не мешай либерахенам переводить в статус своих врагов чуть ли не половину населения России. Для них даже какая-нибудь сраная Малышева - вражина, которую нужно повесить. Разве не смешно потом наблюдать, как эти поехавшие плачутся, что клятые россияне не хотят бежать за ними на баррикады?

Ответить
4
Развернуть ветку
Очень Cерьёзный Валера

переводить в статус своих врагов чуть ли не половину населения России
 Весьма скрепные традиции, не завидуй!

Ответить
1
Развернуть ветку
супрематизм 2.0

Любая срочная служба аналог рабства. Миловать или нет боевых рабов на суде (которого никогда не будет) – я хз, но учитывать этот факт надо

Ответить
0
Развернуть ветку
Horny Owl

Любая работа по найму форма рабства

Ответить
–1
Развернуть ветку
Очень Cерьёзный Валера

Не, лучше всех.

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexandr Strijov

Сейчас тебе скажут, что он должен был уволиться 15 лет назад, когда понял во что превращается путинская Россия и стать аналитиком или датасосаенс

Ответить
3
Развернуть ветку
Groosha

Должен-не должен, пусть решает сам.
У меня логика простая:
Если узнав профессию человека, твоё мнение меняется о нём с положительного/нейтрального на отрицательное, значит, основная проблема не в нём, а в профессии.

А в статье речь про конкретного человека.

Ответить
5
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

Если узнав национальность человека, твоё мнение меняется о нём с положительного/нейтрального на отрицательное, значит, основная проблема не в нём, а в национальности.
Если узнав что человек смотрит видосы ФБК, твоё мнение меняется о нём с положительного/нейтрального на отрицательное, значит, основная проблема не в нём, а в ФБК.

Ответить
3
Развернуть ветку
Интимный франт

Не профессия избивает людей на митингах

Ответить
1
Развернуть ветку
Groosha

Я об этом и пишу.

Ответить
1
Развернуть ветку
Aleksandr Dolgikh

Ну наверное и в СС были нормальные и в НКВД некоторые шли работать, что бы выжить и "времена были такие", но чо нам теперь их всех любить из-за того, что сколько-то нормальных людей гипотетически там есть?

Про ненависть вообще смешно. Одна социальная группа пиздит другую палками, а отпиздженные их всё равно любить должны. Норм.

Если он такой хороший и правильный, хули работает в росгвардии? Пусть идёт на завод как Я например.

Ответить
4
Развернуть ветку
Интимный франт

приведёт лишь к отрицательной селекции
 Этот процесс идет десятки лет и уже давно не зависит от твоего личного отношения

Ответить
3
Развернуть ветку
Groosha

Невозможность влиять на этот процесс – сама по себе проблема

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

Это не проблема, это наоборот задумано как решение. Институт шерифов налаживали сотню лет, и то не все довольны. Но там и цель как раз была поставлена получить полицию близкую к людям на земле. А у нас цель обратная.

Ответить
0
Развернуть ветку
Mitya 🍀🔰⚡

Он защищает и служит режиму поддерживающему и одобряющему пинание бабок

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

Дефинишен оф нормалити, плиз

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Pasyutin

если не пинал - значит такой приказ не поступал

Ответить
0
Развернуть ветку
Mr Hidden

Вэто время ты стрязнуо крошки с пуща, выдавил прыщи и полрочил на фото своей мамы. Излил желчь в интернете, но ничего менять ни в своей жалкой жизни нигде вообще даже не собирался.

Ну а что... Я так вижу социальную группу хейтеров-тролей.

Ответить
–5
Развернуть ветку
Интимный франт

Слушай, ну есть и нормальные хейтеры-тролли на тж, а прежде чем ты потянешься дизлайкать, подумай, что ненависть ко всей социальной группе приведёт лишь к отрицательной селекции, когда "хорошие" уходят, а на их место приходят "плохие".

Если этот человек "дрочил на фото мамки" — да, заслуживает порицания, вопросов нет. А если не дрочил? Дрочил без фото? Дрочил на саму мамку?

Ответить
4
Развернуть ветку
Интимный франт

Полагаю, мистера хиддена в первую очередь оскорбляет факт того, что на свою, а не его мамку.

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexandr Strijov

Ждал такого коммента)

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

ох уж эти фемки, пинать не перепинать

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex V

Известный сказочник Павел Бажов был главарем отряда продразверстки.
Отбирал у детей последнюю еду, а потом писал для них сказочки.

Ответить
0
Развернуть ветку
Верен Дар

Ха-ха-ха, вот говно-то из людей лезет)) я про комментаторов

Ответить
24
Развернуть ветку
Интимный франт

Судя по сайту - премия такая же "международная", как было с олимпиадой между Венесуэлой, Азербайджаном и РФ. В членах правления один Майкл и тридцать Вась.

Ответить
15
Развернуть ветку
Интимный франт

Международность во все поля.

Ответить
9
Развернуть ветку
Anton NS

Международная премия имени 26 съезда КПСС

Ответить
2
Развернуть ветку
Интимный франт

красава. хату от государства получит, пенсию в 45, на личном фронте достижения - две дочки, книжки, призы за своё творчество. жизнь удалась

Ответить
11
Развернуть ветку
Madao

А ты и дальше сиди на тж и пиши гневные комментарии!!

Ответить
3
Развернуть ветку
Федя Прозоров

А я работай до 65 лет и плати ипотеку

Ответить
2
Развернуть ветку
Alexander the Nth

Чувак монетизировал стресс от работы.

Ответить
11
Развернуть ветку
Александр Бормотин

Вот пытаюсь как-то не связывать его работу и достижение, а это реально достижение. Не хочу думать о том, что он как все на своей работе.

Россия, что ты со мной делаешь? Почему я не могу просто порадоваться за человека незнакомого, а в голову лезут мысли как уже написали выше.

Ответить
5
Развернуть ветку
Интимный франт

Ну просто эти клише: "силовик", "полицейский", "росгвардеец" сильно вбиты нам в головы. Причём, с абсолютно негативным контекстом.

Ответить
2
Развернуть ветку
Mitya 🍀🔰⚡

Это не клише а объективная реальность

Ответить
–1
Развернуть ветку
Интимный франт

Парадокс, да?
Вроде, они должны нас защищать, а, по факту, ты их боишься сильнее бандюков.

Ответить
1
Развернуть ветку
Быр Быр 8 дыр

Спасибо мудиле "незаконно 365 дней в тюрьме"

Ответить
–1
Развернуть ветку
Интимный франт

Да ладно, Навальный что ли заставлял силовиков людей пытать в тюрьмах и отделениях полиции? Когда он там всё успевает))

Ответить
0
Развернуть ветку
Быр Быр 8 дыр

Ага, прям каждый второй там пытает. Я хуею с вашей логики

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

Да нет, мало кто пытает. Но имидж-то сложился из новостей, непричём тут Навальный. Если после кажой дичи будут проводить нормальные расследования, сажать всех причастных и публично извиняться перед гражданами- мб поправят имидж. Не сразу, и придётся постараться.

Ответить
0
Развернуть ветку
Быр Быр 8 дыр

Потому что мудила который 365 дней незаконно находится в тюрьме последние 10 лет стравливал людей с силовиками. Поэтому и порадоваться теперь ты не можешь, потому что ты такая же озлобленная мразь как и они (а такие ли они?)

Ответить
–6
Развернуть ветку
Berendey

Пошёл в пизду

Ответить
2
Развернуть ветку
Быр Быр 8 дыр

Ебать, спасибо нахуй. Пойду 15 заберу в лахту на дошик

Ответить
–4
Развернуть ветку
Интимный франт

Но это вранье, потому что, к примеру, расследование по хищению ссаной капусты у рядовых силовиков как нельзя больше их объединяло с остальной россией.
А теперь подумаем, зачем же анимешный твинк
На проекте с 26 ноя 2021
 пиздит?

Ответить
0
Развернуть ветку
Быр Быр 8 дыр

Мне по кайфу орнуть с либерах, а твинк потому что меня каждый раз минусят всякие одноклеточные кончи

Ответить
0
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

Это не Россия с тобой делает, а твой инфопузырь

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Щёлоков

Проверять не буду, но у меня такое чувство, что фиктивная премия от фиктивной организации

Ответить
6
Развернуть ветку
Интимный франт

Да, как-то странно, что "об этом сообщает пресс-служба Росгвардии". О вручнии других литературных наград обычно сообщает не она.

Ответить
0
Развернуть ветку
Stepan Trifonov

Исчезновение домов и целых поселков - ну вы поняли)

Ответить
5
Развернуть ветку
Stepan Trifonov

Только это не фентези, а магический реализм, наверное

Ответить
3
Развернуть ветку
Паша Осетров

Лиза и Аня разобрались, у гномов нашли мефедрон.

Ответить
0
Развернуть ветку
Some Dude

приходит он вечером домой заебанный, весь день школьников на митинге гонял, садится и пишет сказки...

Ответить
1
Развернуть ветку
Арсений Шубин
Ответить
4
Развернуть ветку
Интимный франт

Классика ранних фанзинов

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

ох уж эти сказочники

Ответить
3
Развернуть ветку
Ольга Шестова

Ну, писатель из первого ряда писателей 20 века Франц Фердинанд Селин был отпетым нацистом, а роман «Путешествие на край ночи» все равно великий. Такое бывает.

Ответить
2
Развернуть ветку
Славой Жижек

Вспомнилось ещё, как Шолохов хотел расстрелять своих же собратьев по перу, как Гамсун корешился с нацистами, а Айтматов запомоился, поставив подпись под письмом против диссидентов…

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Воронин
Ответить
1
Развернуть ветку
Ivan Boldyrev

Я бы хотел сказать, что это благотворное влияние Культурной столицы, но я был на митингах зимой в СПб и всё видел.

Ответить
1
Развернуть ветку
Photuum

Молодец мужик

Ответить
1
Развернуть ветку
Майка Ника

Кингу все неймётся
Надо будет глянуть

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

Да, Стивен Кинг отдыхает!

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

В книге прапорщика полиции рассказывает
 феминитив?

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

Это же Джо Пантолиано!

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

Станет инагентом теперь?

Ответить
0
Развернуть ветку
Доктор Корнелиус

А что если он поймал хипстеров на очередном митинге и сделал из них литературных негров? Да нее, бред какой-то.

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

Аркадий Гайдар тоже для детей писал, если вы понимаете о чём я

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

оуу.. росгвардейцы такие милые. В глубине души они всего лишь маленькие девочки!

Ответить
0
Развернуть ветку
Ertens Oned

Есть люди, которые туда идут чисто ради раннего выхода на пенсию и других льгот.

Ответить
0
Развернуть ветку
Федя Прозоров

Какие талантливые полицейские! То книги пишут, то стихи, то на митингах всех пиздят дубинкой!

Ответить
–1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 99 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null