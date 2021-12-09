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Новости
Сергей Исенеков

Премьер-министр Финляндии Санна Марин извинилась за поход в ночной клуб после контакта с заражённым коронавирусом Статьи редакции

Министр отметила, что не получила вовремя уведомления из канцелярии правительства об ограничении контактов.

68
3305 просмотров
Фото AFP

Премьер-министр Финляндии Санна Марин принесла свои извинения за то, что не придерживалась существующих рекомендаций, согласно которым после контакта с инфицированным необходимо ограничить взаимодействия с людьми. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

3 декабря политик присутствовала на заседании правительства Финляндии с главой МИД Пеккой Хаависто. На следующий день стало известно, что министр иностранных дел заразился коронавирусом. Канцелярия правительства напомнила всем, кто общался с Хаависто, о необходимости избегать контактов и сдавать тест на коронавирус перед возвращениям на работу.

Позже стало известно, что Марин провела субботний вечер в ночном клубе вместе с друзьями. Она отметила, что на тот момент не получила указания от врачей или канцелярии воздержаться от контактов с посторонними людьми.

Премьера пытались предупредить несколько раз, но сообщения поступали на правительственный телефон, который она с собой не взяла. Она увидела уведомления лишь на следующий день, после чего ушла на самоизоляцию и сдала два теста на коронавирус, которые показали отрицательный результат.

По словам главы отдела безопасности Госсовета Финляндии Ахти Курвинена, премьер-министр всегда находится на связи, даже если у неё нет под рукой служебного телефона. В случаях крайней необходимости у центра безопасности страны всегда есть другие способы для связи с министром.

Сама же Марин отмечает, что поздний просмотр сообщений не оправдывает её, так как она знала о заражении главы МИД и знала содержание инструкций, которую подготовила канцелярия.

Я не ставила под сомнение полученную информацию, потому что министерство здравоохранения дало аналогичную инструкцию гражданам. Если вы получили два компонента вакцины, то не обязаны сдавать тесты или сидеть на карантине после контакта с заражённым. Поэтому в субботу я подумала, что работа Правительственного Совета продолжится в обычном режиме, если только Минздрав не изменит правила для нас.

Санна Марин
премьер-министр Финляндии

#новости #финляндия #covid19

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Интимный франт

Почему финская гуляющая девка на должности премьер-министра???

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26
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Интимный франт

Потому что она не дед

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19
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Интимный франт

Инсайд

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0
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ред.

возглавляет должность
 садисъ, два

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7
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Интимный франт

Спасибо, Тамара Николаевна

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1
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ред.

Вообще-то Тамара Николаевич

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8
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Интимный франт

Хренова?

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1
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ред.

Хуёва

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–1
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Интимный франт

Уже пофиксил. Слабак!

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1
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ред.

Вот так вот легко и непринужденно можно подчинить себе человек-человека

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1
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Интимный франт

Может её еще и выебали там в туалете без презерватива???

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–7
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Интимный франт

Снюхивала в кабинке туалета путинскую порошковую вакцину.

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4
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Интимный франт

и что ты этим хотел сказать?

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1
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Интимный франт

Что она Ш!!!

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–1
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Интимный франт

Имеет право

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5
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Интимный франт

Типичная европа

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–1
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папа Кырр

ипит

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0
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Интимный франт

Почему бы и нет?

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1
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Интимный франт

Как тебя?

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1
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Интимный франт

Было дело

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0
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Интимный франт

и че дальше?

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0
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Интимный франт

Потому что население Финляндии - 5 лямов, в три раза меньше чем в мск. Премьер-министр финляндии это примерно как глава южного и восточного административного округов Москвы :)

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1
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Serega Stepyuk

Президенту России не полагается странички на википедии. Потому что население России 140 млн, это в ~10 раз меньше населения Китая. Президент России это примерно как глава провинции Гуанчжоу;)

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3
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Интимный франт

Ну знаешь, население России - 9-е место в мире, а это как бы не хухры мухры :) А Финка всего на 117.

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0
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Интимный франт

Ох уж эти имперские сравнения )

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1
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Интимный франт

Почему имперские? Чем больше население, тем хитрожопее некоторые индивидумы, а там уже начинает решать естественный отбор заместо на горе. Это как быть директором торгового центра и маленького бутика.

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0
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Интимный франт

Ну я про то, что Россию (или Москву) всегда начинают сравнивать по населению или размеру территории. Типа, вот страна карлик, как 1 район в Москве по населению. Ну да, а дальше что? К чему этот гонор...

Премьер-министр финляндии это примерно как глава южного и восточного административного округов Москвы

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0
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Alexandr Strijov

Почему нет фоток из клуба?! Или хотя бы из ее инсты в белье

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2
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Виталий Лановой

В ночном клубе, да как она посмела. Хотя она не учительница ей можно

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7
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VladimirV

Ходит в один клуб с плебеями. Что это за элиты

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7
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VladimirV

Тряпка. Проявление слабости.

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6
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Интимный франт

извините что хожу в клуб за ваши налоги

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0
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VladimirV

Надеюсь хоть собак на самолёте привезла

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1
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Интимный франт

Премьера пытались предупредить несколько раз, но сообщения поступали на правительственный телефон, который она с собой не взяла
 збс, так война начнется, а она в клубе бухает

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2
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neolol

В прекрасном мире будущего армии вообще отменить должны. Человек не должен гибнуть от того, что другой человек «поважнее» так решил. Если раньше лохов призывали туда через героизацию и романтизацию, то сейчас только отбитков или задротов по военной теме.

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9
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Интимный франт

Поэтому важно разрешить ношение оружия населению.

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1
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Андрей Охапкин

Это будет работать до тех пор, пока кто-то один не решит таки обмануть всех, втихую собрать армию, а потом захватить остальных. Так что армии нужны, добровольные и для защиты границ. Ну возможно в будущем можно будет обойтись роботами

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0
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neolol

Ну захватит, дальше что? Сейчас отмирает божественная сущность лидера, за него никто не будет убивать, менять своё мнение или жертвовать чем-то. Лидер страны по сути является конкурсным наёмным рабочим. Ну вот в теории захватила тебя злая Америка. Что поменяется? Ты так же можешь показать свой голос и выбрать кого тебе надо. Захватывать никого нет смысла, а с течением времени демократия становится неизбежнее.

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0
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Александр Елисеев

У них, по-моему, президент является главнокомандующим.

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0
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Serge

тогда межклассовая резня

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1
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Интимный франт

тогда отбой

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0
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Имя И Фамилия

Дай угадаю, раз тут про войну, то про мужские жопы ты сегодня уже писал?

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0
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Интимный франт

получается не угадал

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0
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Имя И Фамилия

Джентльменский набор ватника не до конца собран, старайся упорнее

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0
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Интимный франт

нее, старайся лучше угадывать))

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0
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Интимный франт

Вот проблемы в первом мире!

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4
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Верен Дар

А порно с ней есть?

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3
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Интимный франт

С одной стороны маловероятно, что она бы добровольно пошла на создание такого компромата.
С другой стороны - обмен компроматом может служить инстурментом лояльности - я тебе даю компромат на себя, ты мне на себя. И мы друг друга не предадим, так как можем испортить друг другу жизнь.
Также высока вероятность, что за ней следит разведка. И она ведёт видеозапись её жизни.

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1
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Верен Дар

Хз, может студенткой подрабатывала в эскорте или в порно)) мы обязаны учитывать все варианты)

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2
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Игорь Голованов

Также высока вероятность, что за ней следит разведка. И она ведёт видеозапись её жизни.
Значит высока вероятность, что порно с ней все таки есть.

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0
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Максоний

Является ли просто порно, в крысу снятое разведкой, компроматом?

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3
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VladimirV

Короче нет там демократии.

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0
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Максим Ростокин

А со всех сторон сразу - просто замечательно)

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Интимный франт

Взрослые люди как бы занимаются сексом и это не может быть компроматом

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0
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Otto Blotto

Тема сисек полностью не раскрыта.

Девушка сама решает, куда ей ходить - в клуб, богадельню или куда то еще.

Че то на всех российских интернет порталах при виде этой милой и красивой и умной девушки возбудились.

Добавляю пару фоток

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3
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Интимный франт

Чуть видно сиськи

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Алексей Наумов

Хороша писечка ... скиньте ее онлифанс

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1
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VladimirV

Лучше чем Кабаева?

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2
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Интимный франт

А она симпотная (для финнки имею в виду).

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Михаил Октябрьский

она симпотная (для всех)

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3
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Интимный франт

Да, пожалуй.
Просто, бывая в Финляндии, обратил внимание, что обычно дамы там - какие-то коряги на внешность.

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Михаил Октябрьский

я там тоже бывал, да, а любителя. Но и в РФ сейчас таких как она не часто встретишь

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Интимный франт

Переезжай на Украину. Тут тяны отменные водятся.

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0
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Petr

А в какой клуб она ходила? Я бы подкатил

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1
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Интимный франт

нувыпонели

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Интимный франт

В Финляндии в древности был матриархат.
Поэтому аналогом "иди на хуй" будет "haista vittu". Это - самое жёсткое ругательство.
Значит "понюхай пизду".

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Владислав Недзвецкий

да она явно на мефе русском сидит

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–1
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Интимный франт

Зрачки у неё всё ещё после ночного клуба

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