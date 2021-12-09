Премьер-министр Финляндии Санна Марин извинилась за поход в ночной клуб после контакта с заражённым коронавирусом Статьи редакции
Министр отметила, что не получила вовремя уведомления из канцелярии правительства об ограничении контактов.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин принесла свои извинения за то, что не придерживалась существующих рекомендаций, согласно которым после контакта с инфицированным необходимо ограничить взаимодействия с людьми. Об этом сообщает «Би-Би-Си».
3 декабря политик присутствовала на заседании правительства Финляндии с главой МИД Пеккой Хаависто. На следующий день стало известно, что министр иностранных дел заразился коронавирусом. Канцелярия правительства напомнила всем, кто общался с Хаависто, о необходимости избегать контактов и сдавать тест на коронавирус перед возвращениям на работу.
Позже стало известно, что Марин провела субботний вечер в ночном клубе вместе с друзьями. Она отметила, что на тот момент не получила указания от врачей или канцелярии воздержаться от контактов с посторонними людьми.
Премьера пытались предупредить несколько раз, но сообщения поступали на правительственный телефон, который она с собой не взяла. Она увидела уведомления лишь на следующий день, после чего ушла на самоизоляцию и сдала два теста на коронавирус, которые показали отрицательный результат.
По словам главы отдела безопасности Госсовета Финляндии Ахти Курвинена, премьер-министр всегда находится на связи, даже если у неё нет под рукой служебного телефона. В случаях крайней необходимости у центра безопасности страны всегда есть другие способы для связи с министром.
Сама же Марин отмечает, что поздний просмотр сообщений не оправдывает её, так как она знала о заражении главы МИД и знала содержание инструкций, которую подготовила канцелярия.
возглавляет должность
садисъ, два
Вообще-то Тамара Николаевич
Хуёва
Вот так вот легко и непринужденно можно подчинить себе человек-человека
ипит
Президенту России не полагается странички на википедии. Потому что население России 140 млн, это в ~10 раз меньше населения Китая. Президент России это примерно как глава провинции Гуанчжоу;)
Ну я про то, что Россию (или Москву) всегда начинают сравнивать по населению или размеру территории. Типа, вот страна карлик, как 1 район в Москве по населению. Ну да, а дальше что? К чему этот гонор...
Премьер-министр финляндии это примерно как глава южного и восточного административного округов Москвы
Почему нет фоток из клуба?! Или хотя бы из ее инсты в белье
В ночном клубе, да как она посмела. Хотя она не учительница ей можно
Ходит в один клуб с плебеями. Что это за элиты
Тряпка. Проявление слабости.
Надеюсь хоть собак на самолёте привезла
В прекрасном мире будущего армии вообще отменить должны. Человек не должен гибнуть от того, что другой человек «поважнее» так решил. Если раньше лохов призывали туда через героизацию и романтизацию, то сейчас только отбитков или задротов по военной теме.
Это будет работать до тех пор, пока кто-то один не решит таки обмануть всех, втихую собрать армию, а потом захватить остальных. Так что армии нужны, добровольные и для защиты границ. Ну возможно в будущем можно будет обойтись роботами
Ну захватит, дальше что? Сейчас отмирает божественная сущность лидера, за него никто не будет убивать, менять своё мнение или жертвовать чем-то. Лидер страны по сути является конкурсным наёмным рабочим. Ну вот в теории захватила тебя злая Америка. Что поменяется? Ты так же можешь показать свой голос и выбрать кого тебе надо. Захватывать никого нет смысла, а с течением времени демократия становится неизбежнее.
У них, по-моему, президент является главнокомандующим.
тогда межклассовая резня
Дай угадаю, раз тут про войну, то про мужские жопы ты сегодня уже писал?
Джентльменский набор ватника не до конца собран, старайся упорнее
А порно с ней есть?
С одной стороны маловероятно, что она бы добровольно пошла на создание такого компромата.
С другой стороны - обмен компроматом может служить инстурментом лояльности - я тебе даю компромат на себя, ты мне на себя. И мы друг друга не предадим, так как можем испортить друг другу жизнь.
Также высока вероятность, что за ней следит разведка. И она ведёт видеозапись её жизни.
Хз, может студенткой подрабатывала в эскорте или в порно)) мы обязаны учитывать все варианты)
Также высока вероятность, что за ней следит разведка. И она ведёт видеозапись её жизни.
Значит высока вероятность, что порно с ней все таки есть.
Является ли просто порно, в крысу снятое разведкой, компроматом?
Короче нет там демократии.
А со всех сторон сразу - просто замечательно)
Тема сисек полностью не раскрыта.
Девушка сама решает, куда ей ходить - в клуб, богадельню или куда то еще.
Че то на всех российских интернет порталах при виде этой милой и красивой и умной девушки возбудились.
Добавляю пару фоток
Хороша писечка ... скиньте ее онлифанс
Лучше чем Кабаева?
она симпотная (для всех)
я там тоже бывал, да, а любителя. Но и в РФ сейчас таких как она не часто встретишь
А в какой клуб она ходила? Я бы подкатил
да она явно на мефе русском сидит