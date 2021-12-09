Министр отметила, что не получила вовремя уведомления из канцелярии правительства об ограничении контактов.

{"id":489870} 3305 просмотров Слушать

Фото AFP



Премьер-министр Финляндии Санна Марин принесла свои извинения за то, что не придерживалась существующих рекомендаций, согласно которым после контакта с инфицированным необходимо ограничить взаимодействия с людьми. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

3 декабря политик присутствовала на заседании правительства Финляндии с главой МИД Пеккой Хаависто. На следующий день стало известно, что министр иностранных дел заразился коронавирусом. Канцелярия правительства напомнила всем, кто общался с Хаависто, о необходимости избегать контактов и сдавать тест на коронавирус перед возвращениям на работу.

Позже стало известно, что Марин провела субботний вечер в ночном клубе вместе с друзьями. Она отметила, что на тот момент не получила указания от врачей или канцелярии воздержаться от контактов с посторонними людьми.

Премьера пытались предупредить несколько раз, но сообщения поступали на правительственный телефон, который она с собой не взяла. Она увидела уведомления лишь на следующий день, после чего ушла на самоизоляцию и сдала два теста на коронавирус, которые показали отрицательный результат.

По словам главы отдела безопасности Госсовета Финляндии Ахти Курвинена, премьер-министр всегда находится на связи, даже если у неё нет под рукой служебного телефона. В случаях крайней необходимости у центра безопасности страны всегда есть другие способы для связи с министром.

Сама же Марин отмечает, что поздний просмотр сообщений не оправдывает её, так как она знала о заражении главы МИД и знала содержание инструкций, которую подготовила канцелярия.