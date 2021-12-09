В Новой Зеландии введут закон о запрете курения для родившихся после 2008 года Статьи редакции
Соответствующий законопроект представят в парламенте в 2022 году.
Правительство Новой Зеландии заявило, что запретит продажу сигарет в рамках плана действий по борьбе с курением. Об этом сказано на сайте парламента страны.
Как отмечает «Би-би-си», после введения закона все рождённые после 2008 года не смогут на протяжении всей жизни покупать сигареты. По словам представителей членов правительства, это позволит сделать Новую Зеландию первой страной, которая полностью избавится от табачной продукции.
Согласно законопроекту, число магазинов, которым разрешено продавать сигареты, планируется сократить приблизительно с 8 тысяч до менее 500 точек. Также правительство страны введёт меры поддержки людей, которые хотят бросить курить.
По словам заместителя главы Минздрава Айши Верралл, курение является «главной причиной смертности в Новой Зеландии, а также вызывает рак в одном из четырёх случаев». По официальным данным, в Новой Зеландии курят около 13% жителей, что на 5% меньше, чем десятилетие назад. Как отмечает Axios, главная цель властей Новой Зеландии — к 2025 году сократить показатели курения в стране на 5% и искоренить пагубную привычку у населения страны.
В 2017 году в Новой Зеландии разрешили курение электронных вейпов, чтобы помочь курильщикам отказаться от табака. Представители Минздрава заявляли, что они не так вредны, как сигареты.
Спустя три года правительство страны ввело новые правила для продажи вейпов. Согласно им, торговым точкам и продавцам запретили распространение такой продукции среди людей моложе 18 лет.
А можно пример успешной реализации сухого закона?
если грамотно организовать противодействие контрабанде
Типа как?
Мне скорее непонятно, зачем это вообще нужно. С местными ценами и так никто не курит. Идеальный механизм.
По психологическим причинам людям нужен алкоголь и т.п., но табак, в принципе, никакой потребности не соответствует - чистая зависимость. Так что, может сработать.
Я с 12 лет курил, сейчас оч редко (28 лет), в основном когда выпиваю или просто хочется дым попускать, даже не в затяг. Как таковой цели не было бросить, просто сигареты невероятным дерьмом стали, это просто невозможно курить, любой альянс/святой георгий нулевых готов будет на три головы выше любой овердорогой нынешней марки, воняет носками с мочой потом руки со шмотками, изо рта тоже, вкуса табака вообще никакого нет, опьенение как будто уже не никотиновое а асфиксия от гари соломы этой. В принципе снюс был пиздатый, но из-за ебучих школьников которые его жрали горстями его запретили и теперь я вынужденный ЗОЖ в никотиновом плане, просто вот так, нечем потравиться приятно
ты просто не открыл для себя безакцизный табак в килограммовых пакетах ввозимый и реализуемый серыми схемами)))
Перестал
Нужно такую дату отметить шотом и сигареткой)
Учитывая как быстро уменьшается численность бедных, скорее всего так оно и будет. *Происходит это, благодаря множеству факторов. Основные - это смертность и корректировки категории бедности.
К 2026 году может не остаться бедных.
Зачем заниматься пропагандой здорового образа жизни, если можно просто запретить курить? Flawless logic.
А кто сказал что они не занимаются пропагандой здорового образа жизни?
Зачем заниматься пропагандой трезвости за рулём, если можно запретить пить за рулём? Зачем заниматься пропагандой ненасилия, если можно запретить убивать?
Естественное нежелание курить/пить за рулём/заниматься насилием куда лучше, чем простой запрет. Курение не даёт моментального летального исхода, поэтому вроде не так страшно, что оно доступно. Чего не скажешь о пьянстве за рулём или насилии.
И в данном случае, это шаг назад, так как, скорее всего, приведёт к подпольной торговле табаком.
Прогрессивный мир - легализует лёгкие наркотики(зло), чтобы остановить бесконтрольное подпольное распространение потенциально опасных кустарных веществ.
Новая Зеландия - запрещает курение чтобы со всего размаху налететь на грабли
Так 13% курильщиков сейчас, а хотят сократить ещё на 5%. Сколько из этих 13% будут ебстись с подпольной покупкой сигарет за оверпрайс? Суть не в полном запрете, а в усложнении доступности курения
Сколько из этих 13% будут ебстись с подпольной покупкой сигарет за оверпрайс?
Дохуя.
А я лишь напомню, что в НЗ не преследуется употребление и совсем недавно был референдум о легализации лёгких наркотиков.
Тогда это выглядит как будто кто-то кого-то перелоббировал просто)
Правительство Новой Зеландии заявило, что запретит продажу сигарет в рамках плана действий по борьбе с курением.
Речь в том числе и про новых людей, которые (возможно) вообще не заинтересуется.
Не вижу небыдло, которое отходит на 10 метров от остановки, чтобы покурить, или которое выходит на улицу и курит там, а не на балконе, от которого стягивает дым к соседям. Был лишь 1 чел родственных связей, который реально бегал чтобы не мешать всем.
Типа они будут смотреть на остальных курящих? Какое то угнетение по признаку родился после н-го года
а еще угнетение ныне 13 летних курильщиков, которые мечтали о легальной покупке сигарет по становлению совершеннолетними и обломались
Когда в новой Зеландии запрещают: пориджи летят с пеной из рта хавают и поддерживают.
Когда в рф запрещают: пориджи ууу авторитаризм, нарушение прав человека,
Вы не понимаете, это другое
она же как раз из новой зеландии
и расово правильная версия, да
Видимо чиновникам Новой Зеландии никто не рассказал базовый курс экономики и человеческого поведения, потому что запреты на определённые товары/услуги работают примерно никогда, а зачастую дают только противоположный эффект
Нормально работают с сигаретами, количество курильщиков падает каждый год в мире. Банально закрытые витрины уже дают ощутимый эффект.
Сигареты говно. Одышка, тахикардия, говно изо рта. Бросил 2 года назад и охуенно рад. Вообще запрещать нахуй во всем мире это говно надо
Твое тело — не твоё, оно нужно родине, комрад!
круто! очень рад за новозеландцев. именно благодаря этой стране с их ценами на сигареты (на тот момент овер 400 руб за пачку) и отсутствием соблазна вокруг (курили только в Окленде, только туристы) я бросил курить еще несколько лет назад.
как оказалось бросить курить — это намного проще, чем может показаться на первый взгляд. даже с потреблением 1.5-2 пачек в день и стажем курильщика более 15 лет
Щас казахи свои сиги будут там продавать
А в КЗ до сих пор поштучно сигареты на улице можно купить?
Да и в РФ поштучно под прилавком продают
Поддерживаю, никакого положительного эффекта от курения нет.Это просто зависимость, которая вредит здоровью и только. И существует только из-за того, что гос-вам выгодно налоги с зависимых людей получать.
Хочешь курить, сам выращивай для себя табак, как с каннабисом в некоторых странах.
Когда ты уже чем-то насладился, и у тебя это забирают, то да, возникнет желание обойти запрет, пойти в подполье. Но этот закон не про этот случай. Когда ты чего-то ещё не пробовал, то ты не пережил опыт, об утрате которого мог бы сожалеть. Ты можешь лишь предполагать об упущенном, но во всей полноте осознавать то, что ты упускаешь ты не будешь. Например, я знаю, что у наркотиков сильный эффект и что они дают большой кайф, но на словах мне никто не передаст это чувство, и соответственно, я не осознаю, что я упускаю до конца. Дальтоник знает, что он не видит какие-то цвета, но ему на словах вы не передадите, что он упускает. Отправьтесь на машине времени к людям без интернета и поведайте им о прелестях интернета и гаджетов, и они удивятся, но убиваться не будут из-за того, что у них этого нет. А вот если у вас их отнять, то да, вы взвоете. Также тут и с курением для будущих поколений.
а если закурит то посадка за решетку?
Расстрел на месте
Неужели курение там такая серьезная проблема, когда пачка и так стоит баксов 20?
Нормально так в НЗ собираются нарушить базовые права человека.
Или вы не понимаете это другое тому шо демократия?
У нас некоторое время назад продавались сигареты в пачках по 25 и 30 шт.
Их запретили, ибо нефиг экономить - разрешено только по 20 шт. в пачке.
В Европе сигареты дорогие, от 4,5 Евро за пачку 20 шт.
Производители стали также выпускать пачки с 10 шт., стоит 1/2 пачки с 20 шт.
Тоже, запретили маленькие пачки. Посчитали, что это ориентировано на употребление молодёжью, у кого невысоки доходы.
Новая Зеландия - добро пожаловать в Бутан.
Очевидно, дело не в отсутствии ума и/или фантазии - так зачем пить и курить?
Ну и долбаебы, конечно
Когда это вообще срабатывало?
Дело не в законе, а в людях. Есть инструмент, а люди которые не курят, будут реализовывать этот проект.
Если они оставляют в доступе условный айкос, кубинские сигары и кальяны, а запрещают именно обычные сигареты - то решение можно понять, ибо у людей есть продукты аналоги.
А если запрещают курение полностью, как вид - то плохая затея.
Люди новая нефть, должны быть здоровыми чтобы больше работать
лучше вас знают что вам надо ,а вы и рады
Прикольно, скоро 30-ти летние мужики будут просить у пятидесятилетних дяденек купить им сигареты стоя под магазином.
Нормально так, и ничуть ни дискриминация? Одним модель, другим нельзя лишь из-за даты рождения. Понятно, со это вредно, но это право человека, которое взяли и отняли у части людей.
Дискриминация, но во-первых что ты им сделаеш
Вот уж не думаю, что многие будут заморачиваться с покупкой сигарет из-под полы. От сигареты не такой эффект, а объем пачки довольно большой. И цена будет соответствовать. Лучше уж травой баловаться.
В косяк иногда хочется добавить табака.
Получится прикольный эксперимент, узнаем что последует. Население Новой Зеландии - 5 миллионов, рождается всего по 60К человек в год, страна буквально на краю света, самое то для экспериментов.
2042 год
правоохранительные органы австралии проигрывают одну битву против махорочной мафии за другой.
глава самосадного картеля Мейт Капоне - самый богатый человек в австралии, арестован по обвинению в неуплате налогов
Электронки уже давно молодежь курит