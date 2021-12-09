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Новости
Сергей Исенеков

В Новой Зеландии введут закон о запрете курения для родившихся после 2008 года Статьи редакции

Соответствующий законопроект представят в парламенте в 2022 году.

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Один из магазинов с табачной продукцией в Веллингтоне Фото The New Zealand Herald

Правительство Новой Зеландии заявило, что запретит продажу сигарет в рамках плана действий по борьбе с курением. Об этом сказано на сайте парламента страны.

Как отмечает «Би-би-си», после введения закона все рождённые после 2008 года не смогут на протяжении всей жизни покупать сигареты. По словам представителей членов правительства, это позволит сделать Новую Зеландию первой страной, которая полностью избавится от табачной продукции.

Согласно законопроекту, число магазинов, которым разрешено продавать сигареты, планируется сократить приблизительно с 8 тысяч до менее 500 точек. Также правительство страны введёт меры поддержки людей, которые хотят бросить курить.

По словам заместителя главы Минздрава Айши Верралл, курение является «главной причиной смертности в Новой Зеландии, а также вызывает рак в одном из четырёх случаев». По официальным данным, в Новой Зеландии курят около 13% жителей, что на 5% меньше, чем десятилетие назад. Как отмечает Axios, главная цель властей Новой Зеландии — к 2025 году сократить показатели курения в стране на 5% и искоренить пагубную привычку у населения страны.

В 2017 году в Новой Зеландии разрешили курение электронных вейпов, чтобы помочь курильщикам отказаться от табака. Представители Минздрава заявляли, что они не так вредны, как сигареты.

Спустя три года правительство страны ввело новые правила для продажи вейпов. Согласно им, торговым точкам и продавцам запретили распространение такой продукции среди людей моложе 18 лет.

#новости #новаязеландия #законы #курение

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Интимный франт

В ответ власти получат организованную подпольную табакоторговлю

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57
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Интимный франт

Это не обязательно так работает. Сухой закон не обязательно невозможен. Если грамотно организовать противодействие контрабанде, то может и сработать.

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–9
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Интимный франт

Это ВСЕГДА так работает

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33
27 комментариев
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Интимный франт

грамотно можно только заблокировать свой анус , смотри кейс РКН

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4
7 комментариев
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Doktor Streyndzhlav

А можно пример успешной реализации сухого закона?
если грамотно организовать противодействие контрабанде
 Типа как?

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0
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Интимный франт

Нет такого спроса, чтобы оправдать

В отличие от наркоты, которая даёт реальные приятные ощущения сразу — табак это социальный наркотик, который меняет твой метаболизм только со временем.

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12
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Интимный франт

жи есть. попиздеть в курилке больше для социализации работает, чем для получения удовольствия от никотина.

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1
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Pavel Zamyatin

Мне скорее непонятно, зачем это вообще нужно. С местными ценами и так никто не курит. Идеальный механизм.

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1
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Интимный франт

Беспокоятся о детях элиток

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0
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Alexander Fo

По психологическим причинам людям нужен алкоголь и т.п., но табак, в принципе, никакой потребности не соответствует - чистая зависимость. Так что, может сработать.

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0
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Интимный франт

Через 5 дней будет 5 лет как я бросил курить и пить

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22
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Интимный франт

надо отметить

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31
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Интимный франт

Каждый год такая мысль возникает, но я на такое не куплюсь

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5
3 комментария
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Владислав Егоров

Я с 12 лет курил, сейчас оч редко (28 лет), в основном когда выпиваю или просто хочется дым попускать, даже не в затяг. Как таковой цели не было бросить, просто сигареты невероятным дерьмом стали, это просто невозможно курить, любой альянс/святой георгий нулевых готов будет на три головы выше любой овердорогой нынешней марки, воняет носками с мочой потом руки со шмотками, изо рта тоже, вкуса табака вообще никакого нет, опьенение как будто уже не никотиновое а асфиксия от гари соломы этой. В принципе снюс был пиздатый, но из-за ебучих школьников которые его жрали горстями его запретили и теперь я вынужденный ЗОЖ в никотиновом плане, просто вот так, нечем потравиться приятно

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3
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Сергей Ахрем

ты просто не открыл для себя безакцизный табак в килограммовых пакетах ввозимый и реализуемый серыми схемами)))

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0
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Интимный франт

Сколько лет курил?

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1
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Интимный франт

Лет 8-9

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2
10 комментариев
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Интимный франт

И трахаться.

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1
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Интимный франт

Через 5 лет будет 5 дней как я не бросил курить и пить

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1
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Dmitry Golubev

Перестал

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0
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Верен Дар

Нужно такую дату отметить шотом и сигареткой)

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0
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Интимный франт

Вот это меры. Предлагаю запретить русским, родившимся после 2008 годы быть бедными!

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21
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Резуан Бетоков

Учитывая как быстро уменьшается численность бедных, скорее всего так оно и будет. *Происходит это, благодаря множеству факторов. Основные - это смертность и корректировки категории бедности.
К 2026 году может не остаться бедных.

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0
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Интимный франт

Звучит как предвыборная кампания

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1
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Alexander the Nth

Зачем заниматься пропагандой здорового образа жизни, если можно просто запретить курить? Flawless logic.

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14
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Igor Antarov

А кто сказал что они не занимаются пропагандой здорового образа жизни?

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10
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Интимный франт

Ну это один из путей. Пропаганда здорового образа жизни - это не единственный путь, хоть он тебе и кажется самым правильным.

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2
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Аристотель Аваносов

Зачем заниматься пропагандой трезвости за рулём, если можно запретить пить за рулём? Зачем заниматься пропагандой ненасилия, если можно запретить убивать?

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2
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Alexander the Nth

Естественное нежелание курить/пить за рулём/заниматься насилием куда лучше, чем простой запрет. Курение не даёт моментального летального исхода, поэтому вроде не так страшно, что оно доступно. Чего не скажешь о пьянстве за рулём или насилии.

И в данном случае, это шаг назад, так как, скорее всего, приведёт к подпольной торговле табаком.

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0
1 комментарий
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Пётр Козлов

Прогрессивный мир - легализует лёгкие наркотики(зло), чтобы остановить бесконтрольное подпольное распространение потенциально опасных кустарных веществ.
Новая Зеландия - запрещает курение чтобы со всего размаху налететь на грабли

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10
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No Name

Так 13% курильщиков сейчас, а хотят сократить ещё на 5%. Сколько из этих 13% будут ебстись с подпольной покупкой сигарет за оверпрайс? Суть не в полном запрете, а в усложнении доступности курения

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5
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Chikk

Сколько из этих 13% будут ебстись с подпольной покупкой сигарет за оверпрайс?
 Дохуя.

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3
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Pavel Zamyatin

А я лишь напомню, что в НЗ не преследуется употребление и совсем недавно был референдум о легализации лёгких наркотиков.

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0
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Пётр Козлов

Тогда это выглядит как будто кто-то кого-то перелоббировал просто)

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2
1 комментарий
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Интимный франт

Они не запрещают курение.

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0
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Пётр Козлов

Правительство Новой Зеландии заявило, что запретит продажу сигарет в рамках плана действий по борьбе с курением.

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1
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Svargr

Речь в том числе и про новых людей, которые (возможно) вообще не заинтересуется.

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0
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Интимный франт
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1
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Интимный франт

Удел быдла это самоцитирование

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30
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Интимный франт

Знаешь что хорошего в слове "быдло"?
Что это всегда не ты сам.

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7
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Интимный франт

Я быдло
Го раз на раз на плюсах

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1
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Александр Федоров

Не вижу небыдло, которое отходит на 10 метров от остановки, чтобы покурить, или которое выходит на улицу и курит там, а не на балконе, от которого стягивает дым к соседям. Был лишь 1 чел родственных связей, который реально бегал чтобы не мешать всем.

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0
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Максим Степанов

Типа они будут смотреть на остальных курящих? Какое то угнетение по признаку родился после н-го года

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3
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Интимный франт

человек родившийся 31 декабря 2007 : ебать вы лохи конечно я с вас угораю

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24
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Максоний

а еще угнетение ныне 13 летних курильщиков, которые мечтали о легальной покупке сигарет по становлению совершеннолетними и обломались

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2
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Интимный франт

офигенный же прикол, через пять лет закон можно отменить, зато в новостях дважды напишут

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2
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Стас Фарбер

Когда в новой Зеландии запрещают: пориджи летят с пеной из рта хавают и поддерживают.
Когда в рф запрещают: пориджи ууу авторитаризм, нарушение прав человека,

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6
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Борис Уткин

Вы не понимаете, это другое

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0
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Some Dude

она же как раз из новой зеландии

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4
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Some Dude

и расово правильная версия, да

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2
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Рейтгейт

Видимо чиновникам Новой Зеландии никто не рассказал базовый курс экономики и человеческого поведения, потому что запреты на определённые товары/услуги работают примерно никогда, а зачастую дают только противоположный эффект

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0
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Иванов Олег

Нормально работают с сигаретами, количество курильщиков падает каждый год в мире. Банально закрытые витрины уже дают ощутимый эффект.

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9
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Борис Уткин

Сигареты говно. Одышка, тахикардия, говно изо рта. Бросил 2 года назад и охуенно рад. Вообще запрещать нахуй во всем мире это говно надо

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1
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apranzo

Твое тело — не твоё, оно нужно родине, комрад!

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3
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Aram Mirzoyants

круто! очень рад за новозеландцев. именно благодаря этой стране с их ценами на сигареты (на тот момент овер 400 руб за пачку) и отсутствием соблазна вокруг (курили только в Окленде, только туристы) я бросил курить еще несколько лет назад.
как оказалось бросить курить — это намного проще, чем может показаться на первый взгляд. даже с потреблением 1.5-2 пачек в день и стажем курильщика более 15 лет

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2
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Интимный франт

легко когда вокруг тебя никто не курит, да.

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2
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Интимный франт

Новая Зожандия

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2
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Алексей Горячев

Щас казахи свои сиги будут там продавать

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Horny Owl

А в КЗ до сих пор поштучно сигареты на улице можно купить?

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Алексей Горячев

Да и в РФ поштучно под прилавком продают

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Vlad Kucherenko

Поддерживаю, никакого положительного эффекта от курения нет.Это просто зависимость, которая вредит здоровью и только. И существует только из-за того, что гос-вам выгодно налоги с зависимых людей получать.

Хочешь курить, сам выращивай для себя табак, как с каннабисом в некоторых странах.

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1
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Dmitry Bondar

Когда ты уже чем-то насладился, и у тебя это забирают, то да, возникнет желание обойти запрет, пойти в подполье. Но этот закон не про этот случай. Когда ты чего-то ещё не пробовал, то ты не пережил опыт, об утрате которого мог бы сожалеть. Ты можешь лишь предполагать об упущенном, но во всей полноте осознавать то, что ты упускаешь ты не будешь. Например, я знаю, что у наркотиков сильный эффект и что они дают большой кайф, но на словах мне никто не передаст это чувство, и соответственно, я не осознаю, что я упускаю до конца. Дальтоник знает, что он не видит какие-то цвета, но ему на словах вы не передадите, что он упускает. Отправьтесь на машине времени к людям без интернета и поведайте им о прелестях интернета и гаджетов, и они удивятся, но убиваться не будут из-за того, что у них этого нет. А вот если у вас их отнять, то да, вы взвоете. Также тут и с курением для будущих поколений.

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1
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Интимный франт
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–1
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Jonny Odyssey

а если закурит то посадка за решетку?

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Роман Александров

Расстрел на месте

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2
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Anton Gostev

Неужели курение там такая серьезная проблема, когда пачка и так стоит баксов 20?

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Alice

Нормально так в НЗ собираются нарушить базовые права человека.

Или вы не понимаете это другое тому шо демократия?

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0
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Интимный франт

У нас некоторое время назад продавались сигареты в пачках по 25 и 30 шт.
Их запретили, ибо нефиг экономить - разрешено только по 20 шт. в пачке.

В Европе сигареты дорогие, от 4,5 Евро за пачку 20 шт.
Производители стали также выпускать пачки с 10 шт., стоит 1/2 пачки с 20 шт.
Тоже, запретили маленькие пачки. Посчитали, что это ориентировано на употребление молодёжью, у кого невысоки доходы.

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0
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Chikk

Новая Зеландия - добро пожаловать в Бутан.

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Резуан Бетоков

Очевидно, дело не в отсутствии ума и/или фантазии - так зачем пить и курить?

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0
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Mikki Rurk

Ну и долбаебы, конечно

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Marhal_New _Arleana

Когда это вообще срабатывало?

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Максим Егоров

Дело не в законе, а в людях. Есть инструмент, а люди которые не курят, будут реализовывать этот проект.

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Stanley Lieman

Если они оставляют в доступе условный айкос, кубинские сигары и кальяны, а запрещают именно обычные сигареты - то решение можно понять, ибо у людей есть продукты аналоги.

А если запрещают курение полностью, как вид - то плохая затея.

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Mikhail Kuropatkin

Люди новая нефть, должны быть здоровыми чтобы больше работать

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Сергей Ахрем

лучше вас знают что вам надо ,а вы и рады

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Анатолий Польский

Прикольно, скоро 30-ти летние мужики будут просить у пятидесятилетних дяденек купить им сигареты стоя под магазином.

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Алексей Куликов

Нормально так, и ничуть ни дискриминация? Одним модель, другим нельзя лишь из-за даты рождения. Понятно, со это вредно, но это право человека, которое взяли и отняли у части людей.

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Doktor Streyndzhlav

Дискриминация, но во-первых что ты им сделаеш

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0
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Зянон

Вот уж не думаю, что многие будут заморачиваться с покупкой сигарет из-под полы. От сигареты не такой эффект, а объем пачки довольно большой. И цена будет соответствовать. Лучше уж травой баловаться.

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Sergey Michko

В косяк иногда хочется добавить табака.

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Алексей Акулов

Получится прикольный эксперимент, узнаем что последует. Население Новой Зеландии - 5 миллионов, рождается всего по 60К человек в год, страна буквально на краю света, самое то для экспериментов.

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master of mastery

2042 год
 правоохранительные органы австралии проигрывают одну битву против махорочной мафии за другой.
 глава самосадного картеля Мейт Капоне - самый богатый человек в австралии, арестован по обвинению в неуплате налогов

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Максим Манчестер

Электронки уже давно молодежь курит

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