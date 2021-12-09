Соответствующий законопроект представят в парламенте в 2022 году.

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Один из магазинов с табачной продукцией в Веллингтоне Фото The New Zealand Herald



Правительство Новой Зеландии заявило, что запретит продажу сигарет в рамках плана действий по борьбе с курением. Об этом сказано на сайте парламента страны.

Как отмечает «Би-би-си», после введения закона все рождённые после 2008 года не смогут на протяжении всей жизни покупать сигареты. По словам представителей членов правительства, это позволит сделать Новую Зеландию первой страной, которая полностью избавится от табачной продукции.

Согласно законопроекту, число магазинов, которым разрешено продавать сигареты, планируется сократить приблизительно с 8 тысяч до менее 500 точек. Также правительство страны введёт меры поддержки людей, которые хотят бросить курить.

По словам заместителя главы Минздрава Айши Верралл, курение является «главной причиной смертности в Новой Зеландии, а также вызывает рак в одном из четырёх случаев». По официальным данным, в Новой Зеландии курят около 13% жителей, что на 5% меньше, чем десятилетие назад. Как отмечает Axios, главная цель властей Новой Зеландии — к 2025 году сократить показатели курения в стране на 5% и искоренить пагубную привычку у населения страны.

В 2017 году в Новой Зеландии разрешили курение электронных вейпов, чтобы помочь курильщикам отказаться от табака. Представители Минздрава заявляли, что они не так вредны, как сигареты.