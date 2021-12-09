Пользователи также сообщают о проблемах с соединением бесплатного VPN-сервиса Psiphon.

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Роскомнадзор вновь начал блокировать сеть Tor. О блокировках также сообщили абоненты провайдера МГТС. Об этом пишет «Роскомсвобода».

Издание отмечает, что некоторые пользователи жалуются на проблемы с соединением у бесплатного VPN-сервиса Psiphon. Например, на это обратили внимание абоненты «Мегафона» в Москве.

В начале декабря 2021 года пользователи начали жаловаться на недоступность Tor. 3 декабря ИТ-специалисты рассказали о возможной блокировке Tor в России. Они провели 15 тестов для проверки работы ПО, из которых ни один не сработал. Сбои заметили в том числе в отдельных подсетях «Ростелекома», МТС, Beeline, Tele2 и «Мегафона».

7 декабря Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещённую информацию», которая находится на странице, где рассказывается о проекте. В случае отказа регулятор пригрозил заблокировать сайт. Спустя сутки ведомство заблокировало основной сайт Tor по решению Саратовского районного суда.

Утром 9 декабря ведомство отменило бан сети Tor, а заблокированным на тот момент оставался лишь лишь сайт проекта.