«Роскомсвобода»: Роскомнадзор вновь начал банить сеть Tor через несколько часов после разблокировки Статьи редакции
Пользователи также сообщают о проблемах с соединением бесплатного VPN-сервиса Psiphon.
Роскомнадзор вновь начал блокировать сеть Tor. О блокировках также сообщили абоненты провайдера МГТС. Об этом пишет «Роскомсвобода».
Издание отмечает, что некоторые пользователи жалуются на проблемы с соединением у бесплатного VPN-сервиса Psiphon. Например, на это обратили внимание абоненты «Мегафона» в Москве.
В начале декабря 2021 года пользователи начали жаловаться на недоступность Tor. 3 декабря ИТ-специалисты рассказали о возможной блокировке Tor в России. Они провели 15 тестов для проверки работы ПО, из которых ни один не сработал. Сбои заметили в том числе в отдельных подсетях «Ростелекома», МТС, Beeline, Tele2 и «Мегафона».
7 декабря Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещённую информацию», которая находится на странице, где рассказывается о проекте. В случае отказа регулятор пригрозил заблокировать сайт. Спустя сутки ведомство заблокировало основной сайт Tor по решению Саратовского районного суда.
Утром 9 декабря ведомство отменило бан сети Tor, а заблокированным на тот момент оставался лишь лишь сайт проекта.
Тор в основном использовали для покупки наркоты, оружия, заказа убийств и просмотра цп. Кто-то будет с этим спорить?
это на первом канале сказали?
в методичке написали
А для чего ещё его использовать? Для обхода блокировок есть впн.
Почему вас это волнует? Вопрос "для чего" крайне неуместен. Это технология и только. Если вам она не зашла, то это не значит, что она ненужна всем.
Этот ркн сейчас с нами в одной комнате?
Всё верно. ПМС включает в себя два синдрома: пред и пост. :)
Ну как бы сам Роскомнадзор ничего такого не объявлял. Это пользователи с чего-то решили, что перестали банить потому, что сеть стала доступна. Вполне возможно просто изменили схему блокировки или проводили технические работы.
Оттепель кончилась
Это конец широкого использования Tor в России
"Прямо как с телеграмом" некоммерческие ребята из тора будут бегать по половине хостеров разворачивать ноды, я правильно понял?
Покушаем, покакаем
коммерческие ребята с маркетплейсов найдут того кто будет бегать.
москва, мгтс, работает.
брянск, север, принято
Начало хотел сказать?
За тор даже пазор не покричишь, забанят и никто ничего не сделает
Обход найдут
ЗАМОРОЗКИ
Отморозки
Это же лост, верно?
Это мем в который я поленился вписывать слова.