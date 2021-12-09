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Новости
Сергей Исенеков

«Роскомсвобода»: Роскомнадзор вновь начал банить сеть Tor через несколько часов после разблокировки Статьи редакции

Пользователи также сообщают о проблемах с соединением бесплатного VPN-сервиса Psiphon.

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818 просмотров

Роскомнадзор вновь начал блокировать сеть Tor. О блокировках также сообщили абоненты провайдера МГТС. Об этом пишет «Роскомсвобода».

Издание отмечает, что некоторые пользователи жалуются на проблемы с соединением у бесплатного VPN-сервиса Psiphon. Например, на это обратили внимание абоненты «Мегафона» в Москве.

В начале декабря 2021 года пользователи начали жаловаться на недоступность Tor. 3 декабря ИТ-специалисты рассказали о возможной блокировке Tor в России. Они провели 15 тестов для проверки работы ПО, из которых ни один не сработал. Сбои заметили в том числе в отдельных подсетях «Ростелекома», МТС, Beeline, Tele2 и «Мегафона».

7 декабря Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещённую информацию», которая находится на странице, где рассказывается о проекте. В случае отказа регулятор пригрозил заблокировать сайт. Спустя сутки ведомство заблокировало основной сайт Tor по решению Саратовского районного суда.

Утром 9 декабря ведомство отменило бан сети Tor, а заблокированным на тот момент оставался лишь лишь сайт проекта.

Разборы
Екатерина Кузнецова
В России жалуются на блокировку Tor. Его можно заблокировать полностью? И что тогда делать? Отвечают специалисты Статьи редакции

Блокировки коснулись правительственного сайта, сайта Xbox и могут навредить работе колл-центров, но официально провайдеры и Роскомнадзор молчат.

Плакаты «Заблокировано» на петербургском офисе Роскомнадзора

#новости #tor #роскомнадзор #блокировки

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Neurotoxin001

Тор в основном использовали для покупки наркоты, оружия, заказа убийств и просмотра цп. Кто-то будет с этим спорить?

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–5
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Андрей Парусников

это на первом канале сказали?

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11
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yikiko4351

в методичке написали

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2
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Neurotoxin001

А для чего ещё его использовать? Для обхода блокировок есть впн.

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–1
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Chikk

Почему вас это волнует? Вопрос "для чего" крайне неуместен. Это технология и только. Если вам она не зашла, то это не значит, что она ненужна всем.

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4
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Интимный франт

полумеры.
ркн, будьте мужиками - просто перережьте магистральный кабель.
ах да вы же тогда работу потеряете

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3
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Nick Rosenberg

Этот ркн сейчас с нами в одной комнате?

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1
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Интимный франт

ПМС какой-то

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Chikk

Всё верно. ПМС включает в себя два синдрома: пред и пост. :)

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1
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Верен Дар

Ну как бы сам Роскомнадзор ничего такого не объявлял. Это пользователи с чего-то решили, что перестали банить потому, что сеть стала доступна. Вполне возможно просто изменили схему блокировки или проводили технические работы.

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0
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Максим Соколовский

Оттепель кончилась

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1
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Имя И Фамилия

Это конец широкого использования Tor в России

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0
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Интимный франт

Прямо как с телеграмом

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1
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Имя И Фамилия

"Прямо как с телеграмом" некоммерческие ребята из тора будут бегать по половине хостеров разворачивать ноды, я правильно понял?

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0
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Интимный франт

Поживём, увидим

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Имя И Фамилия

Покушаем, покакаем

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Интимный франт

О, да!

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1
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Антон Сарамуд

коммерческие ребята с маркетплейсов найдут того кто будет бегать.

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Андрей Парусников

москва, мгтс, работает.

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Имя И Фамилия

брянск, север, принято

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2
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Максим Соколовский

Начало хотел сказать?

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Имя И Фамилия

За тор даже пазор не покричишь, забанят и никто ничего не сделает

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0
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Максим Соколовский

Обход найдут

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–1
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Hagotireno

ЗАМОРОЗКИ

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Майка Ника

Отморозки

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Антигравитационный торт
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aliftin
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Майка Ника

Это же лост, верно?

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aliftin

Это мем в который я поленился вписывать слова.

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Интимный франт

Недолго музыка играла

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