В сеть слили трек Моргенштерна «Домой» с ответом Бастрыкину. Концертный директор сообщил о возвращении рэпера в Россию Статьи редакции
«Я просто сажусь на поезд — новость громче, чем камбэк Оксимирона».
В слитом в сеть треке Моргенштерна «Домой» рэпер говорит об отъезде в Дубай через Беларусь. На записи есть мат, поэтому TJ не публикует его, согласно требованиям Роскомнадзора.
24 ноября СМИ стали писать, что Моргенштерн уехал из России в Дубай. По словам Моргенштерна, он сделал это, поскольку «там стало холодно». «Я пока не хочу лететь домой, но когда-то прилечу», — заключает он.
В треке рэпер ссылается на проверки и закрытие его ресторана KAIF, а также отвечает на высказывание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, обвинившего Моргенштерна в «торговле наркотиками в соцсетях». «Bitch, это неправильно. Я в соцсетях торгую лишь своим ********** [лицом]», — говорит Моргенштерн.
Концертный директор рэпера сказал РИА «Новостям», что Моргенштерн, скорее всего, сегодня вернётся в Москву.
23 ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что «блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Моргенштерн публично не отреагировал на это высказывание. 24 ноября СМИ стали писать, что рэпер покинул Россию.
ох уж эти сливочники
Ради справедливости, на нойза и мирона недавно тот же бастрыкин выебнулся, они пока никуда не дернулись.
Лень устанавливать фотошоп...
А то дорисовал бы кое-чего на лицо и руки... Кое-что коричневое)))
Поняли типа гавно да?))))))))))....
Нит
It's soooo hard...
этот хоть тру, не то что Мирон
Он Бастрыкина битчью назвал?)
Кто такой этот ваш Битч что ему нужно? Подписать что-то? А что нужно подписать? Что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял. Что я должен подписать?
Доебался бы до Усманова, тоже Алишер
гений маркетинга
сколько морген заплатил за такую интеграцию??
СЛИЛИ НОВЫЙ ТРЕК МОРГЕНА ПАЦАНЫ
ЖАЛЬ
ну нет и нет
Текст годный, но репитить такое не стал бы.
письма пишет не навальный, голос не моргенштерна...
у всех по семь двойников
А че сам трек не залили и даже не вставили?
Что за жалкая пародия на kircore
ты вывозил его в Беларусь?
товарищу майору Звезде не понравилось
И что? Тжурнал не зарегистрирован как СМИ.
ему страшно
они просто моралфаги
Какая то залупа
будет работать на АП?
За ЗП на ИП
где послушать?
зря спросил
В смысле "зря"? Недаром говорят, что большое видится на расстоянии. Вы просто ещё не доросли, тогда как некоторые уже сейчас осознают масштаб личности:
Глава «Уфы»: «Моргенштерн – зеркало нового поколения. Такие исполнители были всегда – Высоцкий, «Сектор Газа»
Взвоет ветер над оврагами
скорее башкир
как ты его точно описал
Новость дня
Жду ответные панчи от Бастрыкина, сможет ли он записать годный рэп-ответ?
новость громче, чем камбек Оксимирона
В унитаз слили новый продукт моргенштерна
Где-то я уже это видел… Навальным захотел стать?!
Захотел бы стать навальным, то высказался бы, а не делал томное лицо.
Так куда о5 уезжает, в Дубай или Москву?
Теперь вся это ситуация официально стала кринжовой
моргенштерн уважаемый человек с железными принципами, вряд ли он согласится на пиар путина
Ладно. Буду знать. Важно. Внимание. Увага!