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Новости
Яна Ломакина

В сеть слили трек Моргенштерна «Домой» с ответом Бастрыкину. Концертный директор сообщил о возвращении рэпера в Россию Статьи редакции

«Я просто сажусь на поезд — новость громче, чем камбэк Оксимирона».

83
3674 просмотров
Фото из инстаграма Моргенштерна 

В слитом в сеть треке Моргенштерна «Домой» рэпер говорит об отъезде в Дубай через Беларусь. На записи есть мат, поэтому TJ не публикует его, согласно требованиям Роскомнадзора.

24 ноября СМИ стали писать, что Моргенштерн уехал из России в Дубай. По словам Моргенштерна, он сделал это, поскольку «там стало холодно». «Я пока не хочу лететь домой, но когда-то прилечу», — заключает он.

Видали как я дал по ******? [уехал] Через границу по паспорту, прям в вагоне. Я просто сажусь на поезд — новость громче, чем камбек Оксимирона. Я нечаянно, старый, sorry.

Моргенштерн
слова из трека «Домой»

В треке рэпер ссылается на проверки и закрытие его ресторана KAIF, а также отвечает на высказывание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, обвинившего Моргенштерна в «торговле наркотиками в соцсетях». «Bitch, это неправильно. Я в соцсетях торгую лишь своим ********** [лицом]», — говорит Моргенштерн.

Концертный директор рэпера сказал РИА «Новостям», что Моргенштерн, скорее всего, сегодня вернётся в Москву.

23 ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что «блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Моргенштерн публично не отреагировал на это высказывание. 24 ноября СМИ стали писать, что рэпер покинул Россию.

Разборы
Екатерина Кузнецова
Государство против Моргенштерна: от дел за «пропаганду» наркотиков до отмены концертов. Хронология конфликта Статьи редакции

Рэпер прежде отшучивался от обвинений в «развращении молодёжи», а теперь жертвует деньги на благотворительность после угроз и отменяет выступления.

Скриншот из клипа Моргенштерна «Pablo»

#новости #моргенштерн #музыка #соцсети

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83 комментария
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Интимный франт

В сеть слили
 Ох уж эти сливы

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24
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Интимный франт

у него каждый трек, якобы, слив

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4
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Kirill Semin

ох уж эти сливочники

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2
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Интимный франт

В сеть слили CUMback

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2
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Интимный франт

Интересный факт: Слива, Миндаль, Абрикос, Персик, Вишня и Черешня - очень близкие родственники. И правда:
Ох уж эти сливы

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0
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Сталин спас Россию
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18
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Интимный франт

По фактам

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6
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Eldar

Ради справедливости, на нойза и мирона недавно тот же бастрыкин выебнулся, они пока никуда не дернулись.

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2
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Интимный франт

Спасибо за очередной разбор русского рэпа

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19
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Резуан Бетоков

Лень устанавливать фотошоп...
А то дорисовал бы кое-чего на лицо и руки... Кое-что коричневое)))

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0
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Hagotireno

Поняли типа гавно да?))))))))))....

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1
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Резуан Бетоков

Нит

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0
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Интимный франт

Пейнта хватит.

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0
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Резуан Бетоков

It's soooo hard...

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0
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Антигравитационный торт

этот хоть тру, не то что Мирон

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0
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Dmitriy Volkov

Он Бастрыкина битчью назвал?)

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7
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No Name

Кто такой этот ваш Битч что ему нужно? Подписать что-то? А что нужно подписать? Что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял. Что я должен подписать?

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14
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Максим Готовцев

Доебался бы до Усманова, тоже Алишер

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0
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Интимный франт

И в чём он не прав?

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0
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Дмитрий Орлов

гений маркетинга

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8
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Интимный франт

у него глава СК на раскрутке

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4
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Дмитрий Орлов

сколько морген заплатил за такую интеграцию??

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0
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Интимный франт

Кинул ему сдачи с макдака

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3
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Интимный франт

Учитывая, что это вряд ли косплей на Навального, видимо добазарился пиарить выборы

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9
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Имя И Фамилия

СЛИЛИ НОВЫЙ ТРЕК МОРГЕНА ПАЦАНЫ

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8
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Интимный франт

это должен был запостить Трансгендолёт, но его нет...

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3
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Дмитрий Орлов

ЖАЛЬ

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2
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Имя И Фамилия

ну нет и нет

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0
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Интимный франт

он обещал вернуться

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0
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Имя И Фамилия
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1
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Интимный франт

😭😭😭

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0
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Интимный франт

Пенсионных накоплений хватило на 2 недели жизни в Дубае?

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6
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Интимный франт

Алишер ебёт

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3
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Eldar

Текст годный, но репитить такое не стал бы.

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2
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Интимный франт

дай ссылку

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0
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Eldar

https://www.youtube.com/watch?v=s6RiLI0c5qM

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0
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Интимный франт

это не его голос даже

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Дмитрий Орлов

письма пишет не навальный, голос не моргенштерна...

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1
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Антигравитационный торт

у всех по семь двойников

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1
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Neurotoxin001

А че сам трек не залили и даже не вставили?

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1
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IO

Что за жалкая пародия на kircore

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3
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Интимный франт

Ну и говнище

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1
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Антигравитационный торт

ты вывозил его в Беларусь?

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Антигравитационный торт

товарищу майору Звезде не понравилось

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1
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Интимный франт

мат

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0
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Neurotoxin001

И что? Тжурнал не зарегистрирован как СМИ.

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Интимный франт

нет никаких законов, алё

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1
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Дмитрий Орлов

ему страшно

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Имя И Фамилия

они просто моралфаги

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Закомплексованная Душа

Какая то залупа

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FOX

будет работать на АП?

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Интимный франт

Да

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2
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Интимный франт

определенно

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Закомплексованная Душа

За ЗП на ИП

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Твинкиллер

где послушать?

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1
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Интимный франт

https://youtu.be/s6RiLI0c5qM

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1
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Твинкиллер

зря спросил

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3
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Романелло Кивогенс

В смысле "зря"? Недаром говорят, что большое видится на расстоянии. Вы просто ещё не доросли, тогда как некоторые уже сейчас осознают масштаб личности:
Глава «Уфы»: «Моргенштерн – зеркало нового поколения. Такие исполнители были всегда – Высоцкий, «Сектор Газа»

Глава «Уфы»: «Моргенштерн – зеркало нового…
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал об отношении к рэперу…
www.sports.ru
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0
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Рудольф Нуриев

Взвоет ветер над оврагами

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1
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Интимный франт

И полетит узбек по этапам

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1
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Roman

скорее башкир

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Yaroslaff Chekunov

как ты его точно описал

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Интимный франт

Становится похожим на наливкина, наркоман

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Argumenta Ambigua

Новость дня

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Коровка говорит мууу

Жду ответные панчи от Бастрыкина, сможет ли он записать годный рэп-ответ?

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1
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Интимный франт

Вот настоящие стихи Бастрыкина:

"Чтобы за деньги от Ходора
Опять лет пять еще шуметь
И словно летчик у мотора
Команду ждать: когда лететь?
Туда, где символы свободы
Так очевидны! Так видны!
Как ягодицы Терпсихоры
Видны сквозь звездные штаны!"

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0
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Интимный франт

Лучший

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1
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Alexander the Nth

новость громче, чем камбек Оксимирона

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1
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Vladimir Medvedev

В унитаз слили новый продукт моргенштерна

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1
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Интимный франт

Я просто сажусь на поезд
 ну хорошо, что поезд

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1
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Sergey Eremeev

Где-то я уже это видел… Навальным захотел стать?!

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Интимный франт

захотел бабла ещё срубить за рекламу 2024

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aliftin

Захотел бы стать навальным, то высказался бы, а не делал томное лицо.

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Имя Фамилия
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0
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styll

Так куда о5 уезжает, в Дубай или Москву?

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Интимный франт

"Вы можете забрать мой бизнес, но не заберёте happiness" - ну ок, это неплохо=)

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Marhal_New _Arleana

Теперь вся это ситуация официально стала кринжовой

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Интимный франт

голосуем что дальше
Пешком с Арбата и до площади Гагарина, Там хлопну бургер за здоровье Путина*
 или
Костюмчик серенький, колёсики со скрипом, Я на тюремные бушлаты променял.

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Интимный франт

1

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Дмитрий Орлов

моргенштерн уважаемый человек с железными принципами, вряд ли он согласится на пиар путина

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Интимный франт

К тому же скован договором с Навальным

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Magnat

Ладно. Буду знать. Важно. Внимание. Увага!

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Интимный франт

Переговоры с АП прошли удачно

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