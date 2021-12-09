«Я просто сажусь на поезд — новость громче, чем камбэк Оксимирона».

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Фото из инстаграма Моргенштерна

В треке «Домой» рэпер говорит об отъезде в Дубай через Беларусь. На записи есть мат, поэтому TJ не публикует его, согласно требованиям Роскомнадзора.

24 ноября СМИ стали писать, что Моргенштерн уехал из России в Дубай. По словам Моргенштерна, он сделал это, поскольку «там стало холодно». «Я пока не хочу лететь домой, но когда-то прилечу», — заключает он.

Видали как я дал по ******? [уехал] Через границу по паспорту, прям в вагоне. Я просто сажусь на поезд — новость громче, чем камбек Оксимирона. Я нечаянно, старый, sorry. Моргенштерн слова из трека «Домой»

В треке рэпер ссылается на проверки и закрытие его ресторана KAIF, а также отвечает на высказывание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, обвинившего Моргенштерна в «торговле наркотиками в соцсетях». «Bitch, это неправильно. Я в соцсетях торгую лишь своим ********** [лицом]», — говорит Моргенштерн.

Концертный директор рэпера сказал РИА «Новостям», что Моргенштерн, скорее всего, сегодня вернётся в Москву.

23 ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что «блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Моргенштерн публично не отреагировал на это высказывание. 24 ноября СМИ стали писать, что рэпер покинул Россию.