В сети появился трек Моргенштерна «Домой» с ответом главе СК. Концертный директор сообщил о возвращении рэпера в Россию Статьи редакции
«Я просто сажусь на поезд — новость громче, чем камбэк Оксимирона».
В треке «Домой» рэпер говорит об отъезде в Дубай через Беларусь. На записи есть мат, поэтому TJ не публикует его, согласно требованиям Роскомнадзора.
24 ноября СМИ стали писать, что Моргенштерн уехал из России в Дубай. По словам Моргенштерна, он сделал это, поскольку «там стало холодно». «Я пока не хочу лететь домой, но когда-то прилечу», — заключает он.
В треке рэпер ссылается на проверки и закрытие его ресторана KAIF, а также отвечает на высказывание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, обвинившего Моргенштерна в «торговле наркотиками в соцсетях». «Bitch, это неправильно. Я в соцсетях торгую лишь своим ********** [лицом]», — говорит Моргенштерн.
Концертный директор рэпера сказал РИА «Новостям», что Моргенштерн, скорее всего, сегодня вернётся в Москву.
23 ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что «блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Моргенштерн публично не отреагировал на это высказывание. 24 ноября СМИ стали писать, что рэпер покинул Россию.
Ради справедливости, на нойза и мирона недавно тот же бастрыкин выебнулся, они пока никуда не дернулись.
Так там проверить тесты это, максимум - бан песни и посильный штраф. А за торговлю наркотой сроки и проблемы совсем другие.
Один уже приехал
По приезду хлопать бургеры начнёт за здоровье всех и вся
Слева Навальный?
ох уж эти сливочники
Силовики-слиловики
Лень устанавливать фотошоп...
А то дорисовал бы кое-чего на лицо и руки... Кое-что коричневое)))
Поняли типа гавно да?))))))))))....
этот хоть тру, не то что Мирон
СЛИЛИ НОВЫЙ ТРЕК МОРГЕНА ПАЦАНЫ
ЖАЛЬ
ну нет и нет
Ты и его стравил????
Как это нет????
Он Бастрыкина битчью назвал?)
Кто такой этот ваш Битч что ему нужно? Подписать что-то? А что нужно подписать? Что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял. Что я должен подписать?
Доебался бы до Усманова, тоже Алишер
да
гений маркетинга
сколько морген заплатил за такую интеграцию??
когда стрим с прилёта?
новость громче, чем камбек Оксимирона
лучший. не заберут хаппинес
А че сам трек не залили и даже не вставили?
ты вывозил его в Беларусь?
Что за жалкая пародия на kircore
товарищу майору Звезде не понравилось
Какая то залупа
И что? Тжурнал не зарегистрирован как СМИ.
Жду ответные панчи от Бастрыкина, сможет ли он записать годный рэп-ответ?
Через 10 лет трек, про компенсирование обстоятельств и о том, как АП поставила на колени и дала пощёчину.
В унитаз слили новый продукт моргенштерна
будет работать на АП?
За ЗП на ИП
где послушать?
зря спросил
Текст годный, но репитить такое не стал бы.
Взвоет ветер над оврагами
скорее башкир
моргенштерн уважаемый человек с железными принципами, вряд ли он согласится на пиар путина
Где-то я уже это видел… Навальным захотел стать?!
Захотел бы стать навальным, то высказался бы, а не делал томное лицо.
Новость дня
Теперь вся это ситуация официально стала кринжовой
Так куда о5 уезжает, в Дубай или Москву?
Ладно. Буду знать. Важно. Внимание. Увага!
ну то есть договорились?
Cum-back Оксимирона
На записи есть мат, поэтому TJ не публикует его, согласно требованиям Роскомнадзора.
А почему треки Оксимирона публиковали?
К Навальному подселят?