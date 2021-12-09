8 декабря пресс-служба Росгвардии рассказала, что прапорщик ведомства Алексей Абрамов получил премию третьей степени имени Станислава Лема в номинации «Фэнтези». Об этом написали многие издания (например, Znak.com , Snob , телеканал «Санкт-Петербург» и «Бумага» ), в том числе и TJ .

После резонанса в СМИ и соцсетях SOTA назвала эту новость фейком и обратила внимание на несколько моментов. Такая премия действительно есть, и прапорщик Росгвардии занял там третье место. Но есть несколько моментов: