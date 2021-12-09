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Новости
Артём Мазанов

СМИ написали о присуждении силовику литературной премии. Но к ней есть вопросы: участие платное, партнёр — госагентство Статьи редакции

Прапорщик Алексей Абрамов получил премию третьей степени имени Станислава Лема за книгу «Подземелье в облаках» о двух сёстрах.

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8 декабря пресс-служба Росгвардии рассказала, что прапорщик ведомства Алексей Абрамов получил премию третьей степени имени Станислава Лема в номинации «Фэнтези». Об этом написали многие издания (например, Znak.com, Snob, телеканал «Санкт-Петербург» и «Бумага»), в том числе и TJ.

Алексей Абрамов стал лауреатом III степени, уступив второе место канадскому писателю Стивену Эриксону, а первое — всемирно известному Стивену Кингу.

пресс-служба Росгвардии

После резонанса в СМИ и соцсетях SOTA назвала эту новость фейком и обратила внимание на несколько моментов. Такая премия действительно есть, и прапорщик Росгвардии занял там третье место. Но есть несколько моментов:

  • Премию вручают в рамках международного литературного фестиваля, который организует российская организация Интернациональный союз писателей. Она называет себя «крупнейшей в мире организацией профессиональных писателей»;
  • На фестивале вручают сразу несколько премий: международная премия имени Франца Кафки, всероссийская премия имени Федора Михайловича Достоевского, международный конкурс Станислава Лема, международная премия «Рыцарь фантастики и детской литературы» и международная премия «Рыцарь фэндома»;
  • Чтобы побороться за награды, нужно заплатить от 13 до 59 тысяч рублей. Есть и бесплатный пакет, но его выдают только авторам, которые относятся «к социально-незащищённой группе»;
  • Купившие пакет за 59 тысяч рублей попадают в короткие списки претендентов на премии. На сайте также сказано, что «VIP-cпонсоры автоматически попадают в шорт-лист и получают диплом финалиста имени Франца Кафки»;
  • Организаторы также обещают выдавать «паспорта писателей», гарантирующие в том числе «бесплатный проезд на общественном транспорте в большинстве стран»;
  • Неизвестно, какой пакет покупал (и покупал ли) Алексей Абрамов. Также нет информации, платил ли Стивен Кинг за участие. И заявлялся ли вообще;
  • «Медуза» обратила внимание, что интернациональный союз писателей уже критиковали из-за того, что в премиях организации участвовали люди, которые на них не заявлялись: канадская писательница Маргарет Этвуд, британский драматург Том Стоппард и Алексей Навальный;
  • Руководитель союза Александр Гриценко признавал, «что среди лауреатов премии, действительно, были и авторы, которые не выдвигались на неё сами»;
  • Информационный партнёр конкурса — информационное агентство МИА «Россия Сегодня», которым руководят ведущий Дмитрий Киселёв и главред RT Маргарита Симоньян.

TJ приносит извинения за некорректную информацию в оригинальной заметке.

#новости #сми #медиа #фейки #книги #росгвардия

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Интимный франт

TJ не написали о присуждении премии Сахарова. К этому есть вопросы.

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21
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Артём Мазанов

В ближайшее время у нас выйдет материал (в определённом видео) на эту тему.

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1
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Интимный франт

TJ Rewind 2021

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10
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Интимный франт

О том как хотели написать, но все таки не написали?

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3
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Артём Мазанов

не буду спойлерить!

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–2
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Интимный франт

Угадал значит

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3
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Интимный франт

Написание платное

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1
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x mst

Да кто такой этот ваш премия Сахарова блять

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0
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Жёлтый Арбуз

Они же не сладкие

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0
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Жёлтый Арбуз

мне нужна премия, я сладкий и жёлтый

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0
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Интимный франт

Информационный партнёр конкурса — МИА «Россия Сегодня», которым руководят Дмитрий Киселёв и Маргарита Симоньян.
Это гарантия 100% лжи

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14
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Интимный франт

в премиях организации участвовали люди, которые на них не заявлялись: канадская писательница Маргарет Этвуд, британский драматург Том Стоппард и Алексей Навальный;
 Это понижает вероятность лжи до 73%

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4
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Интимный франт

приношу извинения за все лайки на комменты в поддержку мужика

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9
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Анатолий Смолов

Ты не виноват. Любой мог быть на твоём месте. Дело в оригинальной заметке за авторством Sasha Shambilova.

Я вообще заметил, что если у меня подгорает от желтизны какого-то материала на TJ (а в последнее время такое случается часто), то с вероятностью 95% автором будет эта женщина.

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0
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Жёлтый Арбуз

Не прощу

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0
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Интимный франт

Неужели наебалово?

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4
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Интимный франт

TJ приносит извинения за некорректную информацию в оригинальной заметке.
 Я конечно принимаю извинения и прощаю

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3
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Интимный франт

Есть и бесплатный пакет, но его выдают только авторам, которые относятся «к социально-незащищённой группе»;
 Это как раз про служащих росгвардии.

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3
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Виктор Викторович

Также нет информации, платил ли Стивен Кинг за участие
 Сидит Кинг и думает: "Так, сейчас насобираю 59 тысяч рублей, чтобы без проблем попасть в шорт лист премии, которую проводит российская организация Интернациональный союз писателей"

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3
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Alexander Pleshkov

Запросили комментарии у Стивена Кинга?

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2
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Hagotireno

Так что, господа, отбой. Отрицательный отбор — он не только по моральным качествам отрицательный.

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2
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Кирилл Деревянко

Буду ждать разбор у Чужого в "Плохих книгах". :)

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2
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Интимный франт

«паспорта писателей», гарантирующие в том числе «бесплатный проезд на общественном транспорте в большинстве стран»;

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1
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Интимный франт

Так у него, походу, в этой стране и так проезд бесплатный?

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0
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Интимный франт

Их на служебном транспорте возят. Ты видел росгвардейца в троллейбусе когда нибудь?

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1
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Интимный франт

Да нет. Военных вроде видел.

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1
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Интимный франт

И то срочников каких нибудь или контрабасов

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1
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Интимный франт

Может. Ну не полковника, это уж точно.

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Интимный франт

Слабовики опять кого-то наебали, никогда такого не было и вот опять

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1
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A Z

А Стивен Кинг тоже заплатил?

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0
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Интимный франт
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2
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Твинкиллер

так заплатил или нет?

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A Z

Надеюсь, он когда-нибудь напишем об этом книгу

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Ваня Погост

Низвели прапорщика с облаков в подземелье, короче.

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Интимный франт

участие платное, партнёр — госагентство
 Ясн.

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aliftin

Почему издатель книги не мог про платить этот взнос что бы попиарить книгу?

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A Z

не было бы такого резонанса

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aliftin

Так может они на этот резонанс и рассчитывали? Деньги небольшие, премия наша. Тем более везде прям делается акцент на автора.

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Интимный франт

Дак именно, что акцент на то, где автор работает.
Он даже на фотке в форме.

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Резуан Бетоков

Никогда такого не было, и вот опять...

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Ну блин

«VIP-cпонсоры автоматически попадают в шорт-лист и получают диплом финалиста имени Франца Кафки»

Красиво

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Анатолий Смолов

А вот у Sasha Shambilova нет никаких вопросов к этой премии. Что ты придумываешь?! Там первое место у Стивена Спилберга, значит крутой конкурс.

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FOX

Это как мисс галактическая вселенная 2021

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Игорь 2.0

Рыцарь фантастики и детской литературы
 Рыцарь фэндома
ТЖ нужно свои премии придумать в таком духе

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N1kolay

Прямо как мистер вселенная Курицын

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Антон Сарамуд

Это как академик РАЕН, или кавалер ордена "за 35 лет", или абсолютли "Мистер Олимпия Александр Невский*
(*поверсииАлександраНевского).

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