СМИ написали о присуждении силовику литературной премии. Но к ней есть вопросы: участие платное, партнёр — госагентство Статьи редакции
Прапорщик Алексей Абрамов получил премию третьей степени имени Станислава Лема за книгу «Подземелье в облаках» о двух сёстрах.
8 декабря пресс-служба Росгвардии рассказала, что прапорщик ведомства Алексей Абрамов получил премию третьей степени имени Станислава Лема в номинации «Фэнтези». Об этом написали многие издания (например, Znak.com, Snob, телеканал «Санкт-Петербург» и «Бумага»), в том числе и TJ.
После резонанса в СМИ и соцсетях SOTA назвала эту новость фейком и обратила внимание на несколько моментов. Такая премия действительно есть, и прапорщик Росгвардии занял там третье место. Но есть несколько моментов:
- Премию вручают в рамках международного литературного фестиваля, который организует российская организация Интернациональный союз писателей. Она называет себя «крупнейшей в мире организацией профессиональных писателей»;
- На фестивале вручают сразу несколько премий: международная премия имени Франца Кафки, всероссийская премия имени Федора Михайловича Достоевского, международный конкурс Станислава Лема, международная премия «Рыцарь фантастики и детской литературы» и международная премия «Рыцарь фэндома»;
- Чтобы побороться за награды, нужно заплатить от 13 до 59 тысяч рублей. Есть и бесплатный пакет, но его выдают только авторам, которые относятся «к социально-незащищённой группе»;
- Купившие пакет за 59 тысяч рублей попадают в короткие списки претендентов на премии. На сайте также сказано, что «VIP-cпонсоры автоматически попадают в шорт-лист и получают диплом финалиста имени Франца Кафки»;
- Организаторы также обещают выдавать «паспорта писателей», гарантирующие в том числе «бесплатный проезд на общественном транспорте в большинстве стран»;
- Неизвестно, какой пакет покупал (и покупал ли) Алексей Абрамов. Также нет информации, платил ли Стивен Кинг за участие. И заявлялся ли вообще;
- «Медуза» обратила внимание, что интернациональный союз писателей уже критиковали из-за того, что в премиях организации участвовали люди, которые на них не заявлялись: канадская писательница Маргарет Этвуд, британский драматург Том Стоппард и Алексей Навальный;
- Руководитель союза Александр Гриценко признавал, «что среди лауреатов премии, действительно, были и авторы, которые не выдвигались на неё сами»;
- Информационный партнёр конкурса — информационное агентство МИА «Россия Сегодня», которым руководят ведущий Дмитрий Киселёв и главред RT Маргарита Симоньян.
TJ приносит извинения за некорректную информацию в оригинальной заметке.
В ближайшее время у нас выйдет материал (в определённом видео) на эту тему.
не буду спойлерить!
Да кто такой этот ваш премия Сахарова блять
Они же не сладкие
мне нужна премия, я сладкий и жёлтый
Ты не виноват. Любой мог быть на твоём месте. Дело в оригинальной заметке за авторством Sasha Shambilova.
Я вообще заметил, что если у меня подгорает от желтизны какого-то материала на TJ (а в последнее время такое случается часто), то с вероятностью 95% автором будет эта женщина.
Не прощу
Также нет информации, платил ли Стивен Кинг за участие
Сидит Кинг и думает: "Так, сейчас насобираю 59 тысяч рублей, чтобы без проблем попасть в шорт лист премии, которую проводит российская организация Интернациональный союз писателей"
Запросили комментарии у Стивена Кинга?
Так что, господа, отбой. Отрицательный отбор — он не только по моральным качествам отрицательный.
Буду ждать разбор у Чужого в "Плохих книгах". :)
А Стивен Кинг тоже заплатил?
так заплатил или нет?
Надеюсь, он когда-нибудь напишем об этом книгу
Низвели прапорщика с облаков в подземелье, короче.
Почему издатель книги не мог про платить этот взнос что бы попиарить книгу?
не было бы такого резонанса
Так может они на этот резонанс и рассчитывали? Деньги небольшие, премия наша. Тем более везде прям делается акцент на автора.
Никогда такого не было, и вот опять...
«VIP-cпонсоры автоматически попадают в шорт-лист и получают диплом финалиста имени Франца Кафки»
Красиво
А вот у Sasha Shambilova нет никаких вопросов к этой премии. Что ты придумываешь?! Там первое место у Стивена Спилберга, значит крутой конкурс.
Это как мисс галактическая вселенная 2021
Рыцарь фантастики и детской литературы
Рыцарь фэндома
ТЖ нужно свои премии придумать в таком духе
Прямо как мистер вселенная Курицын
Это как академик РАЕН, или кавалер ордена "за 35 лет", или абсолютли "Мистер Олимпия Александр Невский*
(*поверсииАлександраНевского).
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