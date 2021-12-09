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Новости
Сергей Исенеков

Офисных сотрудников Delivery Club привлекут к работе курьерами. На деньги от заказов купят оборудование для «ЛизаАлерт» Статьи редакции

Практика регулярной работы в доставке уже распространена среди руководителей компании.

С 2022 года в Delivery Club создадут механизм, который позволит попробовать себя в роли курьера. Выйти на заказы можно будет в любое удобное время и в любом месте. Об этом TJ рассказали в компании.

В Delivery Club отмечают, что новые инициативы позволят в следующем году попробовать себя в роли курьеров всем офисным сотрудникам. На вырученные деньги от доставки заказов компания закупит оборудование для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Генеральный директор Delivery Club Гюванч Донмез отмечает, что офисные сотрудники должны понимать, как они работают и как создать для курьеров максимально понятные и комфортные условия. Он также считает, что эффективность бизнеса во многом зависит от взаимопонимания между отделами внутри компании. «Именно поэтому каждый сотрудник должен знать, как устроена логистика и как доставляются заказы», — сказал Донмез.

#новости #deliveryclub

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Антигравитационный торт

Субботники когда введут?

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35
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Chikk

Проституция же незаконна.

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4
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Интимный франт

Субботники это не проституция, а лёгкое изнасилование

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1
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Интимный франт

в госконторах уже

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2
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Mario Puzo

Сейчас наваяют приказик, по которому для получения премии необходимо будет минимум 40 часов с рюкзачком по городу погонять. Как раз ВСЕ сотрудники смогут ощутить.

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25
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Верен Дар

Это будет большая ошибка. Люди просто уйдут. На крайняк можно ещё в трудинспекцию жалобу накатать, т.к. это явно трудовым договором не предусмотрено и в списке должностных обязанностей не значится.

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4
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Зянон

Зато там значится премирование, которого может и не быть. Если будешь на руководителя залупаться.

Эта идиотская инициатива попросту вытеснит часть нормальных людей из компании.

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2
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Верен Дар

Ну так я и говорю, Дондон в офисе будет один за всех работать. С премией не прокатит - правила премирования должны быть прописаны, если будет написано - не пошёл на доставку опять же трудинспекция их нагнёт. А переподписывать правила премирования можно и отказаться. Но это всё опять же зависит от хитрости отдела кадров и ума работников офиса.

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0
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Зянон

Это в абсолютно идеальном мире прописаны четкие правила премирования с конкретными показателями. Составлять их сложно, сложно поддерживать в актуальном состоянии. Потому всегда есть кусок ЗП, который платиться на усмотрение начальника.

Да и из этого есть выход: выговор за опоздание на совещание, за опоздание на работу и т.д. Тут надо сразу готовиться к тому, что житья не дадут на работе.

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0
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Алексей Куликов

С одной стороны да
т.к. это явно трудовым договором не предусмотрено
 С другой там может быть дофига чего предусмотрено. Не все из изучают внимательно, и уж тем более многие не юристы.

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0
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yikiko4351

привяжут количество доставок к KPI

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1
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Интимный франт

У меня знакомый какт в Деливери сделал за месяц 200к летом. Пахал без устали, конечно, но сам факт

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0
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Andrew Sychev

А мог бы программистом столько же зарабатывать

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Алексей Куликов

Слабо верится, летом там доставки стоят копейки, народ больше сам по кафешкам шарится, меньше заказывает..

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0
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Имя И Фамилия

могли бы просто дать денег лизе, но на самом деле просто курьеров не хватает

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16
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Интимный франт

Ещё бы, в Delivery самые поганые условия с кучей штрафов.

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2
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испанский смех

без штрафов не понимают, что надо работать усерднее ради увеличения чистой прибыли

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1
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Интимный франт

чистой прибыли мэйлру

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0
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испанский смех

бурханыча

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1
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Интимный франт

тьфу на тебя

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0
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испанский смех

но я не Навальный!

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1
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Интимный франт

а жаль(

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0
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испанский смех

нет, это плохо для бизнеса

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1
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Интимный франт

Который теперь VK сына Кириенко

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0
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Интимный франт

угу, сама ржала

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0
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Eugene Panfilov

Лиза денег не берет, но закупить оборудование могли бы. Но новости из этого не вышло бы

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1
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Vedmed

мммм, добровольно принудительная благотворительность

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9
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испанский смех

причем еще и не анонимная

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Интимный франт

Хорошая инициатива, а офисному планктону будет полезно побегать по району с унизительными сумками, чтобы знали свое место

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–2
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Азат Салихьянов

Что в этом унизительного?

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9
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Интимный франт

Не ведись на набрасы.

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2
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Интимный франт

Закрой свой рот

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0
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Интимный франт
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2
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Интимный франт

Думаю для офисных завсегдатаев это унизительно

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–1
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испанский смех

ващет да

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Ze Katze

Чем? Работать чем-то кроме головы для офисников унизительно?

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испанский смех

и что полезного?

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yikiko4351

для полного унижения ещё можно обязать работников при доставке представляться, говорить свое имя и должность:

Здравствуйте, я старший менеджер Олег,
Я принес Вам чебурек.

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6
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испанский смех

старший менеджер?!

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0
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Интимный франт

принес вам чебурек из младшего менеджера

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2
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испанский смех

после акта дефикации?

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Интимный франт

нет, младший попал под сокращение

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0
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Some Dude

а те, кому нельзя носить тяжести из-за здоровья?

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2
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Интимный франт

Я думаю это обсуждается внутри компании, не задавай глупых вопросов

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–1
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Some Dude

я думаю, что в рф начальству поебать на работников, а работникам поебать на компанию. поэтому просто курьеры будут гонять с телефонами манагеров за копейки) под страхов увольнения или урезания зп, например

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–1
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Интимный франт

Журналисты тж могли бы проследить за исполнением этой инициативы, отправить журналистов на место события, сделать репортаж. Но они сидят в офисе на жопе и перепечатывают новости с других сайтов

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4
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Some Dude

Журналисты тж могли бы
 нет, не могли бы

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1
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испанский смех

да и сами бы могли наконец то заняться полезным делом

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0
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Michael Konovalov

Будут чистить термосумки.

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Some Dude

тем курьерам, которые больше их на год работают? xD

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1
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Stolik Strigil

- увидел в детстве бомжкурьера, который ссыт в бутылку на морозе из-за того, что некуда и некогда сходить в туалет. Мамка сказала, что если не будешь учиться, тоже таким станешь
- прилежно учишься, въёбываешь, олимпиады, госы, эгэ мёд просто
- поступил на бюджет в суперохуенновуз имени илона маска в лондоне на проггера
- вернулся в россию, увидел вакансию старшего разраба в мегаотделе
- "ну ладно, это ж всё же не курьерить"
...
- ССССУУУУККККАААА

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6
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испанский смех

жиза

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Ze Katze

Какова судьба бутылки?

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0
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Some Dude

Об этом TJ рассказали в компании
 дальше можно не читать

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3
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Интимный франт

Гордость уже на этом месте распирает??

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1
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Some Dude

чемоданами запахло, я в туалет убежал просто

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1
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Интимный франт

Приходит Delivery Club в TJ сдавать рекламный проект и приносит трехлитровую банку мочи.
Звезда:
- Ну, Вы бы еще чемодан говна принесли!
Delivery Club (ставит на стол два чемодана):
- Ах, как знал, как знал!!!

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9
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Some Dude

на дтф настолько сильно не любят слово чемодан, что там автозамена настроена его на "хорошее настроение". как и "100 кг" меняется на вес елистратова

если уж туда заносят, то нет причин не заносить сюда. тем более, что реклама может быть не только в подсайте промо

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1
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Stolik Strigil

Ебать у него там не бомбит

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1
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Some Dude

ну, это уж старая хуита. но все еще робит, да

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0
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испанский смех

звучит правдободобно

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Ze Katze

Какие чемоданы? Термосумки, чтоб тепленькое

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0
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norm

Офисных сотрудников Delivery Club привлекут к работе курьерами
 Офисные сотрудники:

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3
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Super 72

Офисным сотрудникам во всех сферах полезно так делать
Обычно как? Сидит там у себя в Москве работница и ей лучше знать, что у меня тут на месте, хотя в дыре моей она не была и по специальности не работала
Но зато сидит в офисе управляет

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2
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испанский смех

полезно только продактам и дизайнерам/проектировщикам

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0
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Some Dude

Генеральный директор Delivery Club Гюванч Донмез отмечает, что офисные сотрудники должны понимать, как они работают и как создать для курьеров максимально понятные и комфортные условия
 а он не хочет просто зп повысить и временные рамки не такие жесткие ставить? а максимальный вес заказа ограничить? а всем велики служебные выдать?

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2
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испанский смех

нет

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Зянон

Когда на доставке будет сам Гюванч Донмез, директор?

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2
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Матвей Осокин

так вон он курьерил не так давно писали

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испанский смех

почему кота назвать васькой можно, а Гюванчом нельзя?

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Интимный франт
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1
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Интимный франт

Внедрил практику

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Jonny Odyssey

жестко)
Думаю скоро в офисах начнет прием новых сотрудников)

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Ivan

Был у нас такой Руководитель, который посчитал что все сотрудники должны поработать в магазинах сети раз в месяц)
И вот прогеры, админы , аналитики и другие работники стоят на розливе пива или фасовке товара раз в месяц, а задач твоих меньше не становится)

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Алексей Куликов

Практика регулярной работы в доставке уже распространена среди руководителей компании.
 Рекомендую им лучше попрактиковаться выживанию на среднюю зарплату курьера.

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yikiko4351

"попробовать себя в роли курьеров" - формулировка зашквар какой-то, вроде это не то о чем мечтает человек работающий в офисе

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испанский смех

Об этом TJ рассказали в компании.
 по секрету?

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Николай Иванов

А штрафы они тоже будут?

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