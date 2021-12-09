Практика регулярной работы в доставке уже распространена среди руководителей компании.

С 2022 года в Delivery Club создадут механизм, который позволит попробовать себя в роли курьера. Выйти на заказы можно будет в любое удобное время и в любом месте. Об этом TJ рассказали в компании.

В Delivery Club отмечают, что новые инициативы позволят в следующем году попробовать себя в роли курьеров всем офисным сотрудникам. На вырученные деньги от доставки заказов компания закупит оборудование для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Генеральный директор Delivery Club Гюванч Донмез отмечает, что офисные сотрудники должны понимать, как они работают и как создать для курьеров максимально понятные и комфортные условия. Он также считает, что эффективность бизнеса во многом зависит от взаимопонимания между отделами внутри компании. «Именно поэтому каждый сотрудник должен знать, как устроена логистика и как доставляются заказы», — сказал Донмез.