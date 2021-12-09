Офисных сотрудников Delivery Club привлекут к работе курьерами. На деньги от заказов купят оборудование для «ЛизаАлерт» Статьи редакции
Практика регулярной работы в доставке уже распространена среди руководителей компании.
С 2022 года в Delivery Club создадут механизм, который позволит попробовать себя в роли курьера. Выйти на заказы можно будет в любое удобное время и в любом месте. Об этом TJ рассказали в компании.
В Delivery Club отмечают, что новые инициативы позволят в следующем году попробовать себя в роли курьеров всем офисным сотрудникам. На вырученные деньги от доставки заказов компания закупит оборудование для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Генеральный директор Delivery Club Гюванч Донмез отмечает, что офисные сотрудники должны понимать, как они работают и как создать для курьеров максимально понятные и комфортные условия. Он также считает, что эффективность бизнеса во многом зависит от взаимопонимания между отделами внутри компании. «Именно поэтому каждый сотрудник должен знать, как устроена логистика и как доставляются заказы», — сказал Донмез.
Субботники когда введут?
Проституция же незаконна.
Сейчас наваяют приказик, по которому для получения премии необходимо будет минимум 40 часов с рюкзачком по городу погонять. Как раз ВСЕ сотрудники смогут ощутить.
Это будет большая ошибка. Люди просто уйдут. На крайняк можно ещё в трудинспекцию жалобу накатать, т.к. это явно трудовым договором не предусмотрено и в списке должностных обязанностей не значится.
Зато там значится премирование, которого может и не быть. Если будешь на руководителя залупаться.
Эта идиотская инициатива попросту вытеснит часть нормальных людей из компании.
Ну так я и говорю, Дондон в офисе будет один за всех работать. С премией не прокатит - правила премирования должны быть прописаны, если будет написано - не пошёл на доставку опять же трудинспекция их нагнёт. А переподписывать правила премирования можно и отказаться. Но это всё опять же зависит от хитрости отдела кадров и ума работников офиса.
Это в абсолютно идеальном мире прописаны четкие правила премирования с конкретными показателями. Составлять их сложно, сложно поддерживать в актуальном состоянии. Потому всегда есть кусок ЗП, который платиться на усмотрение начальника.
Да и из этого есть выход: выговор за опоздание на совещание, за опоздание на работу и т.д. Тут надо сразу готовиться к тому, что житья не дадут на работе.
С одной стороны да
т.к. это явно трудовым договором не предусмотрено
С другой там может быть дофига чего предусмотрено. Не все из изучают внимательно, и уж тем более многие не юристы.
привяжут количество доставок к KPI
А мог бы программистом столько же зарабатывать
Слабо верится, летом там доставки стоят копейки, народ больше сам по кафешкам шарится, меньше заказывает..
могли бы просто дать денег лизе, но на самом деле просто курьеров не хватает
без штрафов не понимают, что надо работать усерднее ради увеличения чистой прибыли
бурханыча
но я не Навальный!
нет, это плохо для бизнеса
Лиза денег не берет, но закупить оборудование могли бы. Но новости из этого не вышло бы
мммм, добровольно принудительная благотворительность
причем еще и не анонимная
Что в этом унизительного?
ващет да
Чем? Работать чем-то кроме головы для офисников унизительно?
и что полезного?
для полного унижения ещё можно обязать работников при доставке представляться, говорить свое имя и должность:
Здравствуйте, я старший менеджер Олег,
Я принес Вам чебурек.
старший менеджер?!
после акта дефикации?
а те, кому нельзя носить тяжести из-за здоровья?
я думаю, что в рф начальству поебать на работников, а работникам поебать на компанию. поэтому просто курьеры будут гонять с телефонами манагеров за копейки) под страхов увольнения или урезания зп, например
Журналисты тж могли бы
нет, не могли бы
да и сами бы могли наконец то заняться полезным делом
Будут чистить термосумки.
тем курьерам, которые больше их на год работают? xD
- увидел в детстве бомжкурьера, который ссыт в бутылку на морозе из-за того, что некуда и некогда сходить в туалет. Мамка сказала, что если не будешь учиться, тоже таким станешь
- прилежно учишься, въёбываешь, олимпиады, госы, эгэ мёд просто
- поступил на бюджет в суперохуенновуз имени илона маска в лондоне на проггера
- вернулся в россию, увидел вакансию старшего разраба в мегаотделе
- "ну ладно, это ж всё же не курьерить"
...
- ССССУУУУККККАААА
жиза
Какова судьба бутылки?
Об этом TJ рассказали в компании
дальше можно не читать
чемоданами запахло, я в туалет убежал просто
на дтф настолько сильно не любят слово чемодан, что там автозамена настроена его на "хорошее настроение". как и "100 кг" меняется на вес елистратова
если уж туда заносят, то нет причин не заносить сюда. тем более, что реклама может быть не только в подсайте промо
Ебать у него там не бомбит
ну, это уж старая хуита. но все еще робит, да
звучит правдободобно
Какие чемоданы? Термосумки, чтоб тепленькое
Офисных сотрудников Delivery Club привлекут к работе курьерами
Офисные сотрудники:
Офисным сотрудникам во всех сферах полезно так делать
Обычно как? Сидит там у себя в Москве работница и ей лучше знать, что у меня тут на месте, хотя в дыре моей она не была и по специальности не работала
Но зато сидит в офисе управляет
полезно только продактам и дизайнерам/проектировщикам
Генеральный директор Delivery Club Гюванч Донмез отмечает, что офисные сотрудники должны понимать, как они работают и как создать для курьеров максимально понятные и комфортные условия
а он не хочет просто зп повысить и временные рамки не такие жесткие ставить? а максимальный вес заказа ограничить? а всем велики служебные выдать?
нет
Когда на доставке будет сам Гюванч Донмез, директор?
так вон он курьерил не так давно писали
почему кота назвать васькой можно, а Гюванчом нельзя?
жестко)
Думаю скоро в офисах начнет прием новых сотрудников)
Был у нас такой Руководитель, который посчитал что все сотрудники должны поработать в магазинах сети раз в месяц)
И вот прогеры, админы , аналитики и другие работники стоят на розливе пива или фасовке товара раз в месяц, а задач твоих меньше не становится)
Практика регулярной работы в доставке уже распространена среди руководителей компании.
Рекомендую им лучше попрактиковаться выживанию на среднюю зарплату курьера.
"попробовать себя в роли курьеров" - формулировка зашквар какой-то, вроде это не то о чем мечтает человек работающий в офисе
Об этом TJ рассказали в компании.
по секрету?
А штрафы они тоже будут?