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Новости
Яна Ломакина

Путина спросили о пытках в колониях. Президент назвал их «недопустимыми», но не ответил на все вопросы правозащитницы Статьи редакции

«Чего там комментировать? Всё правильно вы говорите».

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4241 просмотров
Отрывок из трансляции заседания СПЧ телеканала «Россия 24» 

9 декабря состоялось заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Журналистка и правозащитница Ева Меркачева выступила перед Владимиром Путиным с речью о пытках в колониях. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Меркачева обратилась к Путину с неколькими просьбами:

  • Ввести в УК статью о пытках (а не превышении должностных полномочий). Она ссылалась на то, что Россия ратифицировала соответствующую конвенцию ООН. Меркачева считает необходимым, чтобы у каждого, кто применял насилие, в биографии была строчка «осуждён за пытки»;
  • Попросила, чтобы дела о пытках расследовало главное управление Cледственного комитета;
  • Проверить все колонии, известные как «пыточные»;
  • Обратить внимание на ситуацию с иркутской колонией, где заключённых, ставших жертвами пыток, обвинили в бунте;

  • Прекратить аресты обвиняемых по ненасильственным преступлениям.

Речь Евы Меркачевой о пытках в колониях и аресте ректора «Шанинки» Сергея Зуева

Путин в ответ заявил, что сообщения о пытках в колониях «подлежат внимательному рассмотрению» и «нужны системные меры». По его словам, центральный аппарат СК уже проводит предварительные следственные действия по «вопросам, которые стали известны» и которые рассматриваются в рамках возбуждённых уголовных дел.

Как заявил президент, Совет Федерации начал работу по внесению изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления «пытки». Вероятнее всего, Путин имеет в виду законопроект сенатора Людмилы Нарусовой и уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, по которому силовикам и сотрудникам ФСИН грозит до десяти лет лишения свободы.

Безусловно, очень важная для всех нас тема. Вещи абсолютно недопустимые. Чего там комментировать? Всё правильно вы говорите. Работать надо по этому направлению последовательно и добавиться нужных нам результатов.

Владимир Путин
президент РФ

В ответ на речь Меркачевой об арестованном по экономической статье ректоре «Шанинки» Сергее Зуеве и просьбу не отправлять в СИЗО обвиняемых в ненасильственных преступлениях Путин заявил, что «и домашний арест, и браслеты — всё должно быть использовано в качестве контроля».

Засаживать человека за решётку, в камеру — совершенно неоправданно.

Владимир Путин
президент РФ

Президент также отметил, что власти работают над тем, чтобы наказывать за ненасильственные преступления не реальным сроком, а исправительными работами. «Правительством утверждена концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. Одним из её основных направлений является более широкое применение принудительных работ», — сказал Путин.

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В октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал «секретный архив» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Программист, передавший организации 40 гигабайт материалов, снятых на служебные видеорегистраторы, уехал из России.

После публикации видеоархива Следственный комитет возбудил против сотрудников ФСИН несколько уголовных дел. Из областного управления службы по отрицательным мотивам уволили 18 сотрудников. 25 ноября Путин снял с должности главу ФСИН Александра Калашникова. В правительстве причину отставки не назвали. Источник «Интерфакса» уточнил, что отстранение связано с публикацией видео с пытками.

12 октября ректора «Шанинки» Сергея Зуева задержали, а на следующий день отправили под домашний арест. Его обвинили в хищении 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования. 9 ноября суд постановил отправить его в СИЗО. 25 ноября Зуеву предъявили новое обвинение — в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он якобы фиктивно устраивал на работу людей, которые ничего не делали, но получали зарплату. Зуев свою вину не признал.

#новости #пыткивколонии #путин

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79 комментариев
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Интимный франт

Что надо комментировать? комментировать что нужно? Не понял, что я должен комментировать?

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79
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Ху Эмай

Ну ты типа за или против?

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4
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Alexandr Strijov

Вопрос то какой?

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12
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Ху Эмай

Ты поддерживаешь?

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5
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Alexandr Strijov

Это вопрос

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11
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Alexandr Strijov

Что сказать то хотел

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9
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Интимный франт

Вот видите. Он просто не знал. Потому что он занимается внешней политикой, а не внутренней. Не даёт американцам на Россию напасть. Теперь узнал и со всем разберётся

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50
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Интимный франт

Указом путина, убрать швабры из всех исправительных учреждений, заменить на роботы-пылесосы.

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9
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Интимный франт

Вертикальные пылесосы

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0
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Интимный франт

Ты вообще представляешь, что можно с роботом-пылесосом придумать?!

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0
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german.akimov

Что? Даже интересно стало

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0
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Интимный франт

Подключаешь к жопе испытуемого и смотришь как эта дрянь урча высасывает кишки

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–1
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КоеКто

Для чего тогда остальные двойники спрашивается?

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1
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Олег Тимофеев

Это шутка у тебя такая неудачная?
Для чего он тогда всю эту систему 20 лет выстраивал?
И если он не занимается внутренними делами, зачем поменял конституцию, повысил пенсионный возраст, повысил налоги и штрафы, взвинтил тарифы на ЖКХ, и переложил 100% оплаты этих услуг на народ, зачем наделил себя полномочиями снимать губернаторов, мэров, и любого чиновника с формулировкой "утрата доверия", и т.д. и т.л..
Именно для этого он понабрал столько прав и полномочий?
Если Путин не занимается внутренней политикой и силовыми ведомствами, почему не премьер министр и Совет Министров управляет всеми силовыми ведомствами, включая МВД, Минюст, включая ФСИН, ФСБ, Минобороны, Росгвардии и т.д, а напрямую Путин? Почему Путин наделил себя полномочиями снимать и назначать Ген.Прокурора (раньше только Совет Федерации)? Почему Путин назначает всех федеральных судей? Помнится даже Путин местами поменял министра Юстиции, в чьем подчинении ФСИН и Ген.Прокурора, так, одним росчерком пера, причем абсолютно антиконституционно.
Или опять Путин не при делах?

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0
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Андрей Охапкин

Да, это была шутка.

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1
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Олег Тимофеев

Сам Миша Копейкин почему-то молчит. Пойди пойми, может он из адептов-зомбаков Путина?

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1
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Олег Тимофеев

А может Миша Копейкин журнашлист Путина или путираст, воспылавший особой "любовью" к своему предмету страсти, кумиру Путину?

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1
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Андрей Охапкин

Возможно, подождём, пока он сам ответит

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0
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Интимный франт

Чел, у тебя шиза. Если тебе кто-то не отвечает в течение 5 минут - самый очевидный вариант, что он ещё не прочитал твой комментарий. Чуть менее вероятный - что с тобой не хотят общаться. А всякая конспирология идёт значительно позже.
Если ты в первую очередь рассматриваешь маловероятные сценарии, то у тебя проблемы с оценкой вероятности как минимум.

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0
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Ivar Ragnarsson

Ты говоришь вполне реальный сценарий, но Путин далеко не глупый мужик и все прекрасно понимает

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–1
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Интимный франт

upd. посмеялись — и хватит

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26
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Резуан Бетоков

Ты проживаешь в России (Или Белоруссии)?)

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0
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Интимный франт

хорошая попытка

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4
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Резуан Бетоков

Я боюсь даже лайк тебе поставить)

А ты такое выкладываешь... Хех. Если из перечисленных стран : восхищаюсь твоими самоотверженностью и храбростью.

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0
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Ху Эмай

Вангую, найдутся смельчаки, которые накидают ему лайков по самые помидоры.

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2
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Резуан Бетоков

Уже пять героев.

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1
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Интимный франт

Хуя ты ссыкло

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0
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Интимный франт

Не ссыкло, а либертарианец!

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1
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Интимный франт

В раше мы ещё пока не докатились до посадок каждого рандома за коммент.

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0
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Резуан Бетоков

Хорошая попытка!
Мы с тобой пересекались пару раз. И каждый раз не очень хорошо.

Хорошая попытка...

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0
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Александр Воронин

Попытка не пытка

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0
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Интимный франт

А в чём он не прав?

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0
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Резуан Бетоков

Об обвинении в неправоте, и речи не шло.
Я о другом...

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0
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Интимный франт

Забыл кхе-кхе.

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0
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woqugyzo

upd. посмеялись — и хватит
 Нет.

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0
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Интимный франт

Извините, СК занят оценкой творчества рэперов. Некогда заниматься вашей хуйней.

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22
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Павел Фролов

-Алло, это ск, сейчас очень занят, не могу говорить
-Но вы сами мне позвонили
-Все, пока, творчество само себя не оценит

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0
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rustyrazor

Опять царь хороший, бояре плохие.

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11
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Максим Чернышенко

«Правительством утверждена концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. Одним из её основных направлений является более широкое применение принудительных работ», — сказал Путин.
 Понятно, нас ждёт новый ГУЛАГ.

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8
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Интимный франт

То есть просто наличие принудительных работ в списке мер наказания - это не гулаг, а применять его вместо тюремного заключения (что, в общем-то, более мягкая мера) - уже гулаг? Логика - мое почтение.

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4
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rustyrazor

Не хочу показаться сталинистом, но что плохого в принудительных работах? Которые позволят хоть немного отбить бюджет, который государство тратит на содержание заключенных. Главная проблема совка и гулагов - то, что поломанная судебная система отправляла в них кого угодно, а не то, что там в принципе был принудительный труд.

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–3
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Интимный франт

В сталинском СССР принудительные работы, помимо всего прочего, были во-первых "приятным" дополнением к простой отсидке, во-вторых - еще и в откровенно скотских условиях.
Собственно ИТК существуют и поныне, и с чем связан алармизм на тему "Ааа, гулаг!" - непонятно.

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0
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rustyrazor

Так и что в этом плохого? Я не отрицаю, что были. Но, по большому счету, что такого страшного в том, что заключенные отработают хотя-бы часть ресурсов, которые государство на их затратило? Если эти заключенные сидят за реальные злодеяния, а не по какой-то хуйне, разумеется.

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–1
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Leemiak

Формы принудительного труда, близкие к нему (например, ГУЛАГ в СССР), экономически неэффективны.
https://tjournal.ru/stories/392910-neeffektivnyy-menedzhment-pochemu-trud-zaklyuchennyh-v-stalinskom-sssr-prines-ubytki-i-razocharovanie

Неэффективный менеджмент: почему труд…
Вместо самоокупаемости ГУЛАГ провоцировал растраты, ошибки и войны заключённых.
tjournal.ru
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0
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rustyrazor

Я в курсе, что гулаг обладал весьма сомнительной экономической эффективностью. Но что если сделать гипотетическую систему, в которой будут лучше условия и, вполне возможно, эффективность которой тоже будет выше.
На первый взгляд это всяко лучше, чем бесплатно содержать уголовников в тюрьмах.

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1
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Madegghead

рабовладельческий строй довольно неэффективен, вроде известный факт...

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0
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Yufers

Ответ - как это будет реализовано. Вон на бумаге тоже сажают и работать дают на пром. производствах, даже столовка с меню и все в роде замечательно. Даже отчитываются, мол смотрите, у нас заключенные по 70к в месяц зарабатывают. А на практике швабры и 103 рубля на нос, пока ФСИН леса в Китай вывозит в тихушку, используя зэков, а как за жопу схватят, вдруг случается бунт и все концы в воду, вместе с зэками. Отсюда и недоверие к подобным инициативам, которые могут привести к отправкам в рабочие лагеря, за любую фигню с такими же условиями. И я думаю обязательно приведут, так как какого-то контроля за этим нет и не будет.

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0
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Интимный франт

Вы взволновали деда

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8
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Паисий Пчельник

Какой же у нас хороший президент. Вот ему про пытки в колониях рассказали, и он обеспокоился. Наверняка возмёт всё на личный контроль и исправит ситуацию. Хоть бы он пошёл на новый срок в 2024 году, а то говорит, что ещё не определился. А представляете, что будет, если вдруг откажется? Вопрос пыток так и не решат(((

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7
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Интимный франт

«Правительством утверждена концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. Одним из её основных направлений является более широкое применение…
Швабр

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4
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Интимный франт

Да не интересно ему это. Пытки какие то.
У него же вон , геополитика. Царь в шахматы играет. он байдена все натянуть хочет. В цивилизацию играет.

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3
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Интимный франт

я почитал статью в новой и тепреь не согласен с твоим комментом

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0
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Интимный франт

Давай поспорим что ли

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0
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Интимный франт

мне понравился основной вывод статьи, что вся геополитика путина в итоге сейчас свелась к обычной дешевой манипуляции с единственной целью - ощущать себя значимым хотя бы на уровне лидеров других стран. при этом под значимостью он понимает возможность сесть за стол переговоров (пусть и через телемост) с байденом

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2
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Интимный франт

А что он обсуждать то хочет?
Успехи внутренней политики конвертируются во внешнюю. За 20 лет он так и не понял это.

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2
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Интимный франт

"не надо украину в нато" хочет обсуждать. крайне этим напуган и обеспокоен

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1
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Интимный франт

НАТО в Казахстане военных инструктирует. Але!!

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0
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Интимный франт

ты куда звонишь

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2
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Интимный франт

Жуймансабы

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0
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Ivar Ragnarsson

Ему похуй на НАТО, он не считает Украину за государство, которое может быть суверенным. Украина - его сфера влияния

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0
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Интимный франт

это взгляд на ситуацию, продиктованный западной пропагандой

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Ivar Ragnarsson

Сыглы че. Только какая наиболее приятной кажется? Жить в развивающемся государстве с экономическим ростом, как европейская страна? Или жить в том, что сейчас? Что ты ни выберешь ты всегда придешь к тому, что это либо вредит обществу, либо это ему помогает. Ты за общество или за выживание?

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Интимный франт

потому что теперь я знаю, что речь идет не о "нагнуть байдена", а о бряцании оружием, лишь бы обратили внимание и позволили с собой поговорить как с равным

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Интимный франт

В северной Корее когда с бюджетом проблемы, те тоже начинают ракетами угрожать.

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Интимный франт

Работать надо по этому направлению последовательно и добавиться нужных нам результатов.
 Короч, опять болт положат, расходимся

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2
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Майка Ника

Да не, ведь если вчитаться:
добавиться нужных нам результатов
 то неизвестно, кто в этом случае "мы" и какие результаты являются нужными

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1
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Майка Ника

* добиваться
@Яна Ломакина там в цитате маленькая очепятка

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0
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stikerman

Внесут поправку о понятии пытках и вот уже не пытки, а воспитательные меры. А расследуют так тщательно, что накажут какого нить дворника из Воронежа и на этом всё.

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2
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Интимный франт

Они сейчас у них в протоколах называются оперативные мероприятия

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1
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stikerman

ждем когда в законе так и пропишут

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0
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aliftin

Так солдаты в армии отвечают. Говорят "это не мы сделали, а другие пидорасы".

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2
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Слава Инженеров

внесению в законодательство понятия «пытки»
 нам пiзда

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0
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Андрей Петкевич

Путин всегда все хорошо говорит, жаль только пиздит

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Наблюдатель

Telegram-канал «ЧТД»:
«Путин присвоил звание генерал-майора начальнику иркутского ФСИН Сагалакову. Наверное, за организованную в регионе "фабрику пыток"

Именно в Иркутской области находится печально известная ИК-15, где в 2020 году произошел бунт, а сотни заключенных нанесли себе увечья в знак протеста против издевательств. Правозащитники в целом называют тюрьмы и СИЗО в городах области "фабрикой пыток"»

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0
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johny64 XZ

Вопрос конечно важный и надо разобраться, но...

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0
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Дмитрий Григорьев
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0
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Ivar Ragnarsson

«Правительством утверждена концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. Одним из её основных направлений является более широкое применение принудительных работ», — сказал Путин.
Анонс гулага.

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Рыжий

Заебали с этим гулагом уже. если честно. Уже лет 80 как труд заключенных применяется (а то и больше, но это надо гуглить), а гулаг только сейчас у тебя начинается?

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Ivar Ragnarsson

Я под гулагом понимаю не факт, а период истории 20 века

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