«Чего там комментировать? Всё правильно вы говорите».

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Отрывок из трансляции заседания СПЧ телеканала «Россия 24»

9 декабря состоялось заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Журналистка и правозащитница Ева Меркачева выступила перед Владимиром Путиным с речью о пытках в колониях. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Меркачева обратилась к Путину с неколькими просьбами:

Ввести в УК статью о пытках (а не превышении должностных полномочий). Она ссылалась на то, что Россия ратифицировала соответствующую конвенцию ООН. Меркачева считает необходимым, чтобы у каждого, кто применял насилие, в биографии была строчка «осуждён за пытки»;

Попросила, чтобы дела о пытках расследовало главное управление Cледственного комитета;

Проверить все колонии, известные как «пыточные»;

Обратить внимание на ситуацию с иркутской колонией, где заключённых, ставших жертвами пыток, обвинили в бунте;

Прекратить аресты обвиняемых по ненасильственным преступлениям.

Речь Евы Меркачевой о пытках в колониях и аресте ректора «Шанинки» Сергея Зуева

Путин в ответ заявил, что сообщения о пытках в колониях «подлежат внимательному рассмотрению» и «нужны системные меры». По его словам, центральный аппарат СК уже проводит предварительные следственные действия по «вопросам, которые стали известны» и которые рассматриваются в рамках возбуждённых уголовных дел.

Как заявил президент, Совет Федерации начал работу по внесению изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления «пытки». Вероятнее всего, Путин имеет в виду законопроект сенатора Людмилы Нарусовой и уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, по которому силовикам и сотрудникам ФСИН грозит до десяти лет лишения свободы.

Безусловно, очень важная для всех нас тема. Вещи абсолютно недопустимые. Чего там комментировать? Всё правильно вы говорите. Работать надо по этому направлению последовательно и добавиться нужных нам результатов. Владимир Путин президент РФ

В ответ на речь Меркачевой об арестованном по экономической статье ректоре «Шанинки» Сергее Зуеве и просьбу не отправлять в СИЗО обвиняемых в ненасильственных преступлениях Путин заявил, что «и домашний арест, и браслеты — всё должно быть использовано в качестве контроля».

Засаживать человека за решётку, в камеру — совершенно неоправданно. Владимир Путин президент РФ

Президент также отметил, что власти работают над тем, чтобы наказывать за ненасильственные преступления не реальным сроком, а исправительными работами. «Правительством утверждена концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. Одним из её основных направлений является более широкое применение принудительных работ», — сказал Путин.

В октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал «секретный архив» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Программист, передавший организации 40 гигабайт материалов, снятых на служебные видеорегистраторы, уехал из России.

После публикации видеоархива Следственный комитет возбудил против сотрудников ФСИН несколько уголовных дел. Из областного управления службы по отрицательным мотивам уволили 18 сотрудников. 25 ноября Путин снял с должности главу ФСИН Александра Калашникова. В правительстве причину отставки не назвали. Источник «Интерфакса» уточнил, что отстранение связано с публикацией видео с пытками.