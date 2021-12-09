Путина спросили о пытках в колониях. Президент назвал их «недопустимыми», но не ответил на все вопросы правозащитницы Статьи редакции
«Чего там комментировать? Всё правильно вы говорите».
9 декабря состоялось заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Журналистка и правозащитница Ева Меркачева выступила перед Владимиром Путиным с речью о пытках в колониях. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
Меркачева обратилась к Путину с неколькими просьбами:
- Ввести в УК статью о пытках (а не превышении должностных полномочий). Она ссылалась на то, что Россия ратифицировала соответствующую конвенцию ООН. Меркачева считает необходимым, чтобы у каждого, кто применял насилие, в биографии была строчка «осуждён за пытки»;
- Попросила, чтобы дела о пытках расследовало главное управление Cледственного комитета;
- Проверить все колонии, известные как «пыточные»;
- Обратить внимание на ситуацию с иркутской колонией, где заключённых, ставших жертвами пыток, обвинили в бунте;
Прекратить аресты обвиняемых по ненасильственным преступлениям.
Путин в ответ заявил, что сообщения о пытках в колониях «подлежат внимательному рассмотрению» и «нужны системные меры». По его словам, центральный аппарат СК уже проводит предварительные следственные действия по «вопросам, которые стали известны» и которые рассматриваются в рамках возбуждённых уголовных дел.
Как заявил президент, Совет Федерации начал работу по внесению изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления «пытки». Вероятнее всего, Путин имеет в виду законопроект сенатора Людмилы Нарусовой и уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, по которому силовикам и сотрудникам ФСИН грозит до десяти лет лишения свободы.
В ответ на речь Меркачевой об арестованном по экономической статье ректоре «Шанинки» Сергее Зуеве и просьбу не отправлять в СИЗО обвиняемых в ненасильственных преступлениях Путин заявил, что «и домашний арест, и браслеты — всё должно быть использовано в качестве контроля».
Президент также отметил, что власти работают над тем, чтобы наказывать за ненасильственные преступления не реальным сроком, а исправительными работами. «Правительством утверждена концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. Одним из её основных направлений является более широкое применение принудительных работ», — сказал Путин.
В октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал «секретный архив» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Программист, передавший организации 40 гигабайт материалов, снятых на служебные видеорегистраторы, уехал из России.
После публикации видеоархива Следственный комитет возбудил против сотрудников ФСИН несколько уголовных дел. Из областного управления службы по отрицательным мотивам уволили 18 сотрудников. 25 ноября Путин снял с должности главу ФСИН Александра Калашникова. В правительстве причину отставки не назвали. Источник «Интерфакса» уточнил, что отстранение связано с публикацией видео с пытками.
12 октября ректора «Шанинки» Сергея Зуева задержали, а на следующий день отправили под домашний арест. Его обвинили в хищении 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования. 9 ноября суд постановил отправить его в СИЗО. 25 ноября Зуеву предъявили новое обвинение — в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он якобы фиктивно устраивал на работу людей, которые ничего не делали, но получали зарплату. Зуев свою вину не признал.
Ну ты типа за или против?
Вопрос то какой?
Ты поддерживаешь?
Это вопрос
Что сказать то хотел
Что? Даже интересно стало
Для чего тогда остальные двойники спрашивается?
Это шутка у тебя такая неудачная?
Для чего он тогда всю эту систему 20 лет выстраивал?
И если он не занимается внутренними делами, зачем поменял конституцию, повысил пенсионный возраст, повысил налоги и штрафы, взвинтил тарифы на ЖКХ, и переложил 100% оплаты этих услуг на народ, зачем наделил себя полномочиями снимать губернаторов, мэров, и любого чиновника с формулировкой "утрата доверия", и т.д. и т.л..
Именно для этого он понабрал столько прав и полномочий?
Если Путин не занимается внутренней политикой и силовыми ведомствами, почему не премьер министр и Совет Министров управляет всеми силовыми ведомствами, включая МВД, Минюст, включая ФСИН, ФСБ, Минобороны, Росгвардии и т.д, а напрямую Путин? Почему Путин наделил себя полномочиями снимать и назначать Ген.Прокурора (раньше только Совет Федерации)? Почему Путин назначает всех федеральных судей? Помнится даже Путин местами поменял министра Юстиции, в чьем подчинении ФСИН и Ген.Прокурора, так, одним росчерком пера, причем абсолютно антиконституционно.
Или опять Путин не при делах?
Да, это была шутка.
Сам Миша Копейкин почему-то молчит. Пойди пойми, может он из адептов-зомбаков Путина?
А может Миша Копейкин журнашлист Путина или путираст, воспылавший особой "любовью" к своему предмету страсти, кумиру Путину?
Возможно, подождём, пока он сам ответит
Чел, у тебя шиза. Если тебе кто-то не отвечает в течение 5 минут - самый очевидный вариант, что он ещё не прочитал твой комментарий. Чуть менее вероятный - что с тобой не хотят общаться. А всякая конспирология идёт значительно позже.
Если ты в первую очередь рассматриваешь маловероятные сценарии, то у тебя проблемы с оценкой вероятности как минимум.
Ты говоришь вполне реальный сценарий, но Путин далеко не глупый мужик и все прекрасно понимает
Ты проживаешь в России (Или Белоруссии)?)
Я боюсь даже лайк тебе поставить)
А ты такое выкладываешь... Хех. Если из перечисленных стран : восхищаюсь твоими самоотверженностью и храбростью.
Вангую, найдутся смельчаки, которые накидают ему лайков по самые помидоры.
Уже пять героев.
Хорошая попытка!
Мы с тобой пересекались пару раз. И каждый раз не очень хорошо.
Хорошая попытка...
Попытка не пытка
Об обвинении в неправоте, и речи не шло.
Я о другом...
upd. посмеялись — и хватит
Нет.
-Алло, это ск, сейчас очень занят, не могу говорить
-Но вы сами мне позвонили
-Все, пока, творчество само себя не оценит
Опять царь хороший, бояре плохие.
«Правительством утверждена концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. Одним из её основных направлений является более широкое применение принудительных работ», — сказал Путин.
Понятно, нас ждёт новый ГУЛАГ.
Не хочу показаться сталинистом, но что плохого в принудительных работах? Которые позволят хоть немного отбить бюджет, который государство тратит на содержание заключенных. Главная проблема совка и гулагов - то, что поломанная судебная система отправляла в них кого угодно, а не то, что там в принципе был принудительный труд.
Так и что в этом плохого? Я не отрицаю, что были. Но, по большому счету, что такого страшного в том, что заключенные отработают хотя-бы часть ресурсов, которые государство на их затратило? Если эти заключенные сидят за реальные злодеяния, а не по какой-то хуйне, разумеется.
Формы принудительного труда, близкие к нему (например, ГУЛАГ в СССР), экономически неэффективны.
https://tjournal.ru/stories/392910-neeffektivnyy-menedzhment-pochemu-trud-zaklyuchennyh-v-stalinskom-sssr-prines-ubytki-i-razocharovanie
Я в курсе, что гулаг обладал весьма сомнительной экономической эффективностью. Но что если сделать гипотетическую систему, в которой будут лучше условия и, вполне возможно, эффективность которой тоже будет выше.
На первый взгляд это всяко лучше, чем бесплатно содержать уголовников в тюрьмах.
рабовладельческий строй довольно неэффективен, вроде известный факт...
Ответ - как это будет реализовано. Вон на бумаге тоже сажают и работать дают на пром. производствах, даже столовка с меню и все в роде замечательно. Даже отчитываются, мол смотрите, у нас заключенные по 70к в месяц зарабатывают. А на практике швабры и 103 рубля на нос, пока ФСИН леса в Китай вывозит в тихушку, используя зэков, а как за жопу схватят, вдруг случается бунт и все концы в воду, вместе с зэками. Отсюда и недоверие к подобным инициативам, которые могут привести к отправкам в рабочие лагеря, за любую фигню с такими же условиями. И я думаю обязательно приведут, так как какого-то контроля за этим нет и не будет.
Какой же у нас хороший президент. Вот ему про пытки в колониях рассказали, и он обеспокоился. Наверняка возмёт всё на личный контроль и исправит ситуацию. Хоть бы он пошёл на новый срок в 2024 году, а то говорит, что ещё не определился. А представляете, что будет, если вдруг откажется? Вопрос пыток так и не решат(((
мне понравился основной вывод статьи, что вся геополитика путина в итоге сейчас свелась к обычной дешевой манипуляции с единственной целью - ощущать себя значимым хотя бы на уровне лидеров других стран. при этом под значимостью он понимает возможность сесть за стол переговоров (пусть и через телемост) с байденом
Ему похуй на НАТО, он не считает Украину за государство, которое может быть суверенным. Украина - его сфера влияния
Сыглы че. Только какая наиболее приятной кажется? Жить в развивающемся государстве с экономическим ростом, как европейская страна? Или жить в том, что сейчас? Что ты ни выберешь ты всегда придешь к тому, что это либо вредит обществу, либо это ему помогает. Ты за общество или за выживание?
Да не, ведь если вчитаться:
добавиться нужных нам результатов
то неизвестно, кто в этом случае "мы" и какие результаты являются нужными
* добиваться
@Яна Ломакина там в цитате маленькая очепятка
Внесут поправку о понятии пытках и вот уже не пытки, а воспитательные меры. А расследуют так тщательно, что накажут какого нить дворника из Воронежа и на этом всё.
ждем когда в законе так и пропишут
Так солдаты в армии отвечают. Говорят "это не мы сделали, а другие пидорасы".
внесению в законодательство понятия «пытки»
нам пiзда
Путин всегда все хорошо говорит, жаль только пиздит
Telegram-канал «ЧТД»:
«Путин присвоил звание генерал-майора начальнику иркутского ФСИН Сагалакову. Наверное, за организованную в регионе "фабрику пыток"
Именно в Иркутской области находится печально известная ИК-15, где в 2020 году произошел бунт, а сотни заключенных нанесли себе увечья в знак протеста против издевательств. Правозащитники в целом называют тюрьмы и СИЗО в городах области "фабрикой пыток"»
Вопрос конечно важный и надо разобраться, но...
«Правительством утверждена концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. Одним из её основных направлений является более широкое применение принудительных работ», — сказал Путин.
Анонс гулага.
Заебали с этим гулагом уже. если честно. Уже лет 80 как труд заключенных применяется (а то и больше, но это надо гуглить), а гулаг только сейчас у тебя начинается?
Я под гулагом понимаю не факт, а период истории 20 века