Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":928,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0437\u0438\u043c\u043e\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442\u044b \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0443\u0431\u0435\u0440\u0435\u0447\u044c \u0441\u0435\u0431\u044f \u043e\u0442 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=928&url=https:\/\/vc.ru\/renins\/322880-vzryvayushchiysya-videoregistrator-i-letayushchie-elki-redkie-no-nepriyatnye-strahovye-sluchai&placeBit=1&hash=57b6a0027e413bbe7f6028db27d2d173f26bdf3389765bada5952ae04efa98cb","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Жители Алма-Аты получили фейковую рассылку о списании кредитов. Из-за этого у бывшего здания Нацбанка образовалась толпа Статьи редакции

В сообщении обещали погасить задолженности всех граждан, которые подадут заявление до 15 декабря.

30
2681 просмотров
Фото Sputnik 

Несколько десятков человек выстроились в огромную очередь у здания в микрорайоне «Коктем-3», где раньше находился офис Национального банка. Столпотворение вызвано фейковой рассылкой с обещанием погасить кредиты. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Сообщения о «грядущей кредитной амнистии» граждане Казахстана получили в WhatsApp. Автор рассылки уверил, что для этого нужно подать заявление в отделение Нацбанка.

Если у вас есть кредит, то можете побыстрее принести заявление. Они дают разрешение только до 15-го числа, успейте до этого срока подать заявление. По всему Казахстану убирают кредиты. Это касается и коллекторских задолженностей, просрочек, займов в микрофинансовых организациях и банках.

из сообщения, распространившегося в WhatsApp

Сейчас в здании находится головной офис Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Национальный банк переехал оттуда летом 2020 года. Ведомство объявило о «недостоверности распространяемой информации». Поддержка оказывается только тем, кто взял ипотеку в тенге в 2004-2009 годах и кто получил валютные ипотечные займы до 1 января 2016 года.

О недостоверности сведений о «кредитной амнистии» для всех граждан объявил представитель АРРФР через громкоговоритель. Однако у здания всё ещё находятся десятки людей, некоторые из них поставили палатки, сообщает Zona.KZ. Они пишут заявления и кидают их в ящик, которые собираются передать в ведомство. В АРРФР также заявили, что не имеют полномочий списывать кредиты населения.

Сегодня мы собрались, так как нам сказали, что Нацбанк прощает наши кредиты. Заявление пишем и кидаем в ящик. У меня большой кредит, я многодетная мама, не могу платить дальше. Слышали, что это фейк, но один Аллах знает. Нам сказали прийти — мы пришли.

жительница Казахстана

В 2019 году более 500 тысячам гражданам Казахстана списали задолженность по потребительским кредитам в связи с указом президента Касым-Жомарта Токаева. После этого в стране распространились слухи «о полном списании кредитов государством», которые оказались фейком, а жители устроили митинг перед министерством труда и социальной защиты.

#новости #казахстан

30
19
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мистер Андерсон

Слышали, что это фейк, но один Аллах знает. Нам сказали прийти — мы пришли.

Ответить
57
Развернуть ветку
Coronadoden van Voronezj

Что знает один Аллах, то знают и двое

Ответить
18
Развернуть ветку
Артем Горбов

Аналогична реакция была, но раз уж в 19ом году подобная акция была, она могла надеяться на повтор.

Ответить
3
Развернуть ветку
Мистер Андерсон

сколько казахи будут это терпеть и приходить куда им сказали???? отвечает @Нейроорлов

Ответить
2
Развернуть ветку
Елизавета Михайлова

Мне нравится выражение «нам сказали». Нет, вы сами прочитали, не проверили и побежали как дурачки.

Ответить
0
Развернуть ветку
Eldar

Бля вот это я проорался. Побольше бы таких пранков.

Ответить
11
Развернуть ветку
Интимный франт

Сейчас начнутся протесты, что не хотят погашать их кредиты.

Ответить
7
Развернуть ветку
Интимный франт

Будут требовать пересчитать кредиты по ППС

Ответить
6
Развернуть ветку
Интимный франт

разбанить Орлова

Ответить
0
Развернуть ветку
Имя И Фамилия

И им их погасят, потому что они не разойдутся. Good ending.

Ответить
4
Развернуть ветку
Интимный франт

Дима ты чо вздурел

Ответить
7
Развернуть ветку
Елизавета Михайлова

А говорят, что дураков мало. А если б в Вотсапе прислали сообщение о прибытии пришельцев, они бы тоже в одно место все побежали?

Ответить
2
Развернуть ветку
Андрей Ионов

перешли это сообщение всем контактам или пришельцы прибудут защеку

Ответить
1
Развернуть ветку
Artem 88

Фото с места событий.

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Козаченко

А говорят, что дураков мало.
 Что за дураки такое говорят?

Ответить
0
Развернуть ветку
Michael Konovalov

А если бы написали что пришельцы будут бесплатно колбасу раздавать, то весь город бы пришёл.

Ответить
0
Развернуть ветку
Jonny Odyssey

власти просто решили подсчитать сколько населения в кредитах сидит. Всем спасибо за явку

Ответить
2
Развернуть ветку
Интимный франт

@Сталин спас Россию был замечен в толпе?

Ответить
1
Развернуть ветку
A Z

Он там в первых рядах

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Воронин

Нет такого города

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Звезда

есть

Ответить
1
Развернуть ветку
Интимный франт

Предлагаю переименовать в Нурсултан-2 для удобства

Ответить
2
Развернуть ветку
Интимный франт

Лучше сразу в Касым-Жомарт

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Воронин

ай бля, я тупое, астану же переименовали, всё хватит интырнетов на сегодня

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

Куда делся? Разбомбили?

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Воронин

Половина в Ленинграде вторая в Свердловске

Ответить
0
Развернуть ветку
Люц Шнайдер

Казахи, это обман. Просто лимит заявок на списание долгов ограничен и весь лимит выбрали чиновники, чтобы списать свои долги, а вы так и умрёте нищими! Выходите на улицы, требуйте справедливости для себя и своих близких!

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

У меня большой кредит, я многодетная мама, не могу платить дальше.
 бог в помощь

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

Орлов пришёл?

Ответить
0
Развернуть ветку
asbo

Что за микрорайон "COCK-тем?" сколько там стоит снять однушку? 300 bucks?

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null