В сообщении обещали погасить задолженности всех граждан, которые подадут заявление до 15 декабря.

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Фото Sputnik

Несколько десятков человек выстроились в огромную очередь у здания в микрорайоне «Коктем-3», где раньше находился офис Национального банка. Столпотворение вызвано фейковой рассылкой с обещанием погасить кредиты. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Сообщения о «грядущей кредитной амнистии» граждане Казахстана получили в WhatsApp. Автор рассылки уверил, что для этого нужно подать заявление в отделение Нацбанка.

Если у вас есть кредит, то можете побыстрее принести заявление. Они дают разрешение только до 15-го числа, успейте до этого срока подать заявление. По всему Казахстану убирают кредиты. Это касается и коллекторских задолженностей, просрочек, займов в микрофинансовых организациях и банках. из сообщения, распространившегося в WhatsApp

Сейчас в здании находится головной офис Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Национальный банк переехал оттуда летом 2020 года. Ведомство объявило о «недостоверности распространяемой информации». Поддержка оказывается только тем, кто взял ипотеку в тенге в 2004-2009 годах и кто получил валютные ипотечные займы до 1 января 2016 года.

О недостоверности сведений о «кредитной амнистии» для всех граждан объявил представитель АРРФР через громкоговоритель. Однако у здания всё ещё находятся десятки людей, некоторые из них поставили палатки, сообщает Zona.KZ. Они пишут заявления и кидают их в ящик, которые собираются передать в ведомство. В АРРФР также заявили, что не имеют полномочий списывать кредиты населения.

Сегодня мы собрались, так как нам сказали, что Нацбанк прощает наши кредиты. Заявление пишем и кидаем в ящик. У меня большой кредит, я многодетная мама, не могу платить дальше. Слышали, что это фейк, но один Аллах знает. Нам сказали прийти — мы пришли. жительница Казахстана