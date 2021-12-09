Жители Алма-Аты получили фейковую рассылку о списании кредитов. Из-за этого у бывшего здания Нацбанка образовалась толпа Статьи редакции
В сообщении обещали погасить задолженности всех граждан, которые подадут заявление до 15 декабря.
Несколько десятков человек выстроились в огромную очередь у здания в микрорайоне «Коктем-3», где раньше находился офис Национального банка. Столпотворение вызвано фейковой рассылкой с обещанием погасить кредиты. Об этом сообщает Tengrinews.kz.
Сообщения о «грядущей кредитной амнистии» граждане Казахстана получили в WhatsApp. Автор рассылки уверил, что для этого нужно подать заявление в отделение Нацбанка.
Сейчас в здании находится головной офис Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Национальный банк переехал оттуда летом 2020 года. Ведомство объявило о «недостоверности распространяемой информации». Поддержка оказывается только тем, кто взял ипотеку в тенге в 2004-2009 годах и кто получил валютные ипотечные займы до 1 января 2016 года.
О недостоверности сведений о «кредитной амнистии» для всех граждан объявил представитель АРРФР через громкоговоритель. Однако у здания всё ещё находятся десятки людей, некоторые из них поставили палатки, сообщает Zona.KZ. Они пишут заявления и кидают их в ящик, которые собираются передать в ведомство. В АРРФР также заявили, что не имеют полномочий списывать кредиты населения.
В 2019 году более 500 тысячам гражданам Казахстана списали задолженность по потребительским кредитам в связи с указом президента Касым-Жомарта Токаева. После этого в стране распространились слухи «о полном списании кредитов государством», которые оказались фейком, а жители устроили митинг перед министерством труда и социальной защиты.
Слышали, что это фейк, но один Аллах знает. Нам сказали прийти — мы пришли.
Что знает один Аллах, то знают и двое
Аналогична реакция была, но раз уж в 19ом году подобная акция была, она могла надеяться на повтор.
сколько казахи будут это терпеть и приходить куда им сказали???? отвечает @Нейроорлов
Мне нравится выражение «нам сказали». Нет, вы сами прочитали, не проверили и побежали как дурачки.
Бля вот это я проорался. Побольше бы таких пранков.
И им их погасят, потому что они не разойдутся. Good ending.
А говорят, что дураков мало. А если б в Вотсапе прислали сообщение о прибытии пришельцев, они бы тоже в одно место все побежали?
перешли это сообщение всем контактам или пришельцы прибудут защеку
Фото с места событий.
А говорят, что дураков мало.
Что за дураки такое говорят?
А если бы написали что пришельцы будут бесплатно колбасу раздавать, то весь город бы пришёл.
власти просто решили подсчитать сколько населения в кредитах сидит. Всем спасибо за явку
@Сталин спас Россию был замечен в толпе?
Он там в первых рядах
Нет такого города
есть
ай бля, я тупое, астану же переименовали, всё хватит интырнетов на сегодня
Половина в Ленинграде вторая в Свердловске
Казахи, это обман. Просто лимит заявок на списание долгов ограничен и весь лимит выбрали чиновники, чтобы списать свои долги, а вы так и умрёте нищими! Выходите на улицы, требуйте справедливости для себя и своих близких!
Что за микрорайон "COCK-тем?" сколько там стоит снять однушку? 300 bucks?
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