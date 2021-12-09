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Новости
Сергей Исенеков

Команда Навального объявила награду до пяти миллионов рублей за информацию о предполагаемых отравителях политика Статьи редакции

Три миллиона рублей выплатят за видео из гостиницы в день отравления, а 1,5 миллиона рублей — за информацию о предполагаемых отравителях из ФСБ.

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Скриншот TJ

Команда Алексея Навального объявила о том, что ищет свидетелей отравления политика, а также объявила о вознаграждении общей суммой в пять миллионов рублей — за видео из томской гостиницы и информацию об отравлении и отправителях. Об этом сказано на сайте, посвящённом отравлению Алексея Навального.

Вы могли задаться вопросом: «Вы ведь уже нашли убийц, а кое с кем из них Навальный даже поговорил по телефону, какая ещё помощь нужна?». Но наши расследования об отравителях из ФСБ — это только верхушка айсберга. Мы хотим собрать как можно больше доказательств, чтобы весь мир узнал об отравлении Навального и других аналогичных спецоперациях.

из текста письма команды Алексея Навального

Члены команды Навального отмечают, что видеозаписи с камер видеонаблюдения из гостиницы Xander в Томске «исчезли». Якобы их нет в материалах доследственной проверки, но, по мнению соратников оппозиционера, они существуют. На видеозаписях должно быть видно, кто заходил в номер Навального.

Также они предложили денежное вознаграждение за проверяемую информацию об отравлении или отравителях из ФСБ, которая «существенно дополнит общую картину и даст дополнительные неопровержимые доказательства». Награда предназначена и за сведения о других аналогичных спецоперациях и о том, кто отдаёт приказы и как устроены ведомства.

Соратники политикa объявили и о награде в 500 тысяч рублей за дополнительную информацию о судьбе предполагаемых отравителей Навального из ФСБ, о которых говорилось в их расследовании. В своём обращении они призвали сотрудников спецслужб не становиться «соучастниками государственного терроризма».

Навальному стало плохо во время полёта из Томска в Москву в августе 2020 года. Рейс экстренно посадили, а политика госпитализировали. Российские врачи утверждали, что не нашли следов ядов в его организме, однако когда оппозиционера вывезли на лечение в Германию, немецкие врачи заявили о его отравлении ядом из группы «Новичок».

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Политику стало плохо в самолёте, утром он пил чай в аэропорту. Сейчас он на аппарате ИВЛ. В больницу приехали полиция, ФСБ и СК.

Фото Павла Головкина, AP

В декабре The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, где назвали имена 15 сотрудников ФСБ, которые могли быть причастны к отравлению Навального. После этого Навальный связался с одним из героев расследования, представившись помощником секретаря Совбеза, и расспросил его об операции.

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Из нового расследования стало понятно, как сотрудники ФСБ, вероятно, пытались отравить Навального и его жену. Хронология Статьи редакции

Навальный заявил, что его пытались отравить трижды — впервые с симптомами отравления он столкнулся ещё «пару лет назад».

#новости #навальный #отравлениенавального

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groostlan

вот они, где мой кэш?

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15
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Ze Katze

Омерзительная шестёрка

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3
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Smaug The Terrible

Кажется, средний из верхнего ряда живет сейчас в Тольятти и заведует каким-то автосервисом

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2
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Интимный франт

Откуда у команды Навального такие деньги??

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–3
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Интимный франт

Получай минус свинья

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5
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Александр Белов

Не петушись, петух!

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4
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Интимный франт

Ко-ко-ко

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1
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умный человек

это ж эхо из тж 2014

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некипишуй

госдеп, разведка, сорос, "ОНИ"

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4
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Люц Шнайдер

Почему они называют их убийцами, если они так и не убили Навального?

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некипишуй

профессия у них - убивать, просто они профнепрегодны

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4
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Твинкиллер

"покушавшиеся на убийство" звучит хуже

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1
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Люц Шнайдер

Они уже употребляют клише "отравители"

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1
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Твинкиллер

"отравители" звучит хуже

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Люц Шнайдер

@stikerman , ну ты же понимаешь, что это просто подмена понятий. С таким же успехом я могу назвать убийцей продавца шавермы после которой получил охуенное пищевое отравление и два дня срал не слезая с толчка.

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Интимный франт

неслизая

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Люц Шнайдер

Ой, блять.

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Arthur Zugrov

Неслизывая?

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Интимный франт

удивительно что это два дня

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Интимный франт

Зачем вы занимаетесь этой софистикой? Они убийцы. Никиту Исаева убили. Навальный чудом выжил. Буквально чудом! Обстоятельства случайно сложились в его пользу.

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Интимный франт

Welcome to Omsk, 47

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groostlan

а может, красный тред?

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2
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Интимный франт

Поехали

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1
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groostlan

чёт не хотят(( плюсики свои ебаные ставят, соевые дрочеры на рейтинг

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1
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Интимный франт

Отвратительно

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0
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Интимный франт

они ради мемов это сделали? тут вся лента сейчас будет в фото и "где деньги?"

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1
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groostlan

да

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Интимный франт

Это был Клутин. Жду деняк

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некипишуй

3 ляма очень мало, там люди часы дороже носят

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Твинкиллер

где там?

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некипишуй

меньше знаешь крепче спишь

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Твинкиллер

спасибо за заботу ❤️

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Александр Белов

Я не понял, уже же всё расследовали и всех нашли, даже отравителям звонили лично, вся информация уже есть, или получается что нет?

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Интимный франт

Хотят видео с камер

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Александр Белов

Зачем? Почему именно сейчас? Почему ещё лет 10 не подождали, а потом бы стали искать, по моему это ХАЙПАЖОРСТВО, все стали забывать уже и надо снова бочку с говном помешать, чтобы вонять стало. Других причин я не вижу.

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Илья Захаров

Это не они переобулись, это просто ботинки слетели

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Leha Shum

Это Путин!
Прошу перевести деньги на мою карту
5254 773061723940

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Романелло Кивогенс

Мне вот интересно, с юридической точки зрения как будет расцениваться предоставление данных сведений, в которых будут фигурировать якобы сотрудники одной известной службы, представителям запрещённой экстремистской организации, которые находятся в странах НАТО? За такое нынче сразу положен расстрел из зенитки или всего лишь пожизненное с правом лет через двадцать пять запросить о предоставлении возможности смягчить условия заключения в виде разрешение на то, чтобы спать в горизонтальном положении и с закрытыми глазами?

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Daniel Shnaider

Это гепард. Shut up & give my money

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испанский смех

Команда Навального, папы мамы сестра братья

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