Команда Навального объявила награду до пяти миллионов рублей за информацию о предполагаемых отравителях политика Статьи редакции
Три миллиона рублей выплатят за видео из гостиницы в день отравления, а 1,5 миллиона рублей — за информацию о предполагаемых отравителях из ФСБ.
Команда Алексея Навального объявила о том, что ищет свидетелей отравления политика, а также объявила о вознаграждении общей суммой в пять миллионов рублей — за видео из томской гостиницы и информацию об отравлении и отправителях. Об этом сказано на сайте, посвящённом отравлению Алексея Навального.
Члены команды Навального отмечают, что видеозаписи с камер видеонаблюдения из гостиницы Xander в Томске «исчезли». Якобы их нет в материалах доследственной проверки, но, по мнению соратников оппозиционера, они существуют. На видеозаписях должно быть видно, кто заходил в номер Навального.
Также они предложили денежное вознаграждение за проверяемую информацию об отравлении или отравителях из ФСБ, которая «существенно дополнит общую картину и даст дополнительные неопровержимые доказательства». Награда предназначена и за сведения о других аналогичных спецоперациях и о том, кто отдаёт приказы и как устроены ведомства.
Соратники политикa объявили и о награде в 500 тысяч рублей за дополнительную информацию о судьбе предполагаемых отравителей Навального из ФСБ, о которых говорилось в их расследовании. В своём обращении они призвали сотрудников спецслужб не становиться «соучастниками государственного терроризма».
Навальному стало плохо во время полёта из Томска в Москву в августе 2020 года. Рейс экстренно посадили, а политика госпитализировали. Российские врачи утверждали, что не нашли следов ядов в его организме, однако когда оппозиционера вывезли на лечение в Германию, немецкие врачи заявили о его отравлении ядом из группы «Новичок».
В декабре The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, где назвали имена 15 сотрудников ФСБ, которые могли быть причастны к отравлению Навального. После этого Навальный связался с одним из героев расследования, представившись помощником секретаря Совбеза, и расспросил его об операции.
вот они, где мой кэш?
Омерзительная шестёрка
Кажется, средний из верхнего ряда живет сейчас в Тольятти и заведует каким-то автосервисом
Не петушись, петух!
это ж эхо из тж 2014
госдеп, разведка, сорос, "ОНИ"
Почему они называют их убийцами, если они так и не убили Навального?
профессия у них - убивать, просто они профнепрегодны
"покушавшиеся на убийство" звучит хуже
Они уже употребляют клише "отравители"
"отравители" звучит хуже
@stikerman , ну ты же понимаешь, что это просто подмена понятий. С таким же успехом я могу назвать убийцей продавца шавермы после которой получил охуенное пищевое отравление и два дня срал не слезая с толчка.
Ой, блять.
Неслизывая?
а может, красный тред?
чёт не хотят(( плюсики свои ебаные ставят, соевые дрочеры на рейтинг
да
3 ляма очень мало, там люди часы дороже носят
где там?
меньше знаешь крепче спишь
спасибо за заботу ❤️
Я не понял, уже же всё расследовали и всех нашли, даже отравителям звонили лично, вся информация уже есть, или получается что нет?
Зачем? Почему именно сейчас? Почему ещё лет 10 не подождали, а потом бы стали искать, по моему это ХАЙПАЖОРСТВО, все стали забывать уже и надо снова бочку с говном помешать, чтобы вонять стало. Других причин я не вижу.
Это не они переобулись, это просто ботинки слетели
Это Путин!
Прошу перевести деньги на мою карту
5254 773061723940
Мне вот интересно, с юридической точки зрения как будет расцениваться предоставление данных сведений, в которых будут фигурировать якобы сотрудники одной известной службы, представителям запрещённой экстремистской организации, которые находятся в странах НАТО? За такое нынче сразу положен расстрел из зенитки или всего лишь пожизненное с правом лет через двадцать пять запросить о предоставлении возможности смягчить условия заключения в виде разрешение на то, чтобы спать в горизонтальном положении и с закрытыми глазами?
Это гепард. Shut up & give my money
Команда Навального, папы мамы сестра братья