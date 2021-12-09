Три миллиона рублей выплатят за видео из гостиницы в день отравления, а 1,5 миллиона рублей — за информацию о предполагаемых отравителях из ФСБ.

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Скриншот TJ



Команда Алексея Навального объявила о том, что ищет свидетелей отравления политика, а также объявила о вознаграждении общей суммой в пять миллионов рублей — за видео из томской гостиницы и информацию об отравлении и отправителях. Об этом сказано на сайте, посвящённом отравлению Алексея Навального.

Вы могли задаться вопросом: «Вы ведь уже нашли убийц, а кое с кем из них Навальный даже поговорил по телефону, какая ещё помощь нужна?». Но наши расследования об отравителях из ФСБ — это только верхушка айсберга. Мы хотим собрать как можно больше доказательств, чтобы весь мир узнал об отравлении Навального и других аналогичных спецоперациях. из текста письма команды Алексея Навального



Члены команды Навального отмечают, что видеозаписи с камер видеонаблюдения из гостиницы Xander в Томске «исчезли». Якобы их нет в материалах доследственной проверки, но, по мнению соратников оппозиционера, они существуют. На видеозаписях должно быть видно, кто заходил в номер Навального.

Также они предложили денежное вознаграждение за проверяемую информацию об отравлении или отравителях из ФСБ, которая «существенно дополнит общую картину и даст дополнительные неопровержимые доказательства». Награда предназначена и за сведения о других аналогичных спецоперациях и о том, кто отдаёт приказы и как устроены ведомства.

Соратники политикa объявили и о награде в 500 тысяч рублей за дополнительную информацию о судьбе предполагаемых отравителей Навального из ФСБ, о которых говорилось в их расследовании. В своём обращении они призвали сотрудников спецслужб не становиться «соучастниками государственного терроризма».

Навальному стало плохо во время полёта из Томска в Москву в августе 2020 года. Рейс экстренно посадили, а политика госпитализировали. Российские врачи утверждали, что не нашли следов ядов в его организме, однако когда оппозиционера вывезли на лечение в Германию, немецкие врачи заявили о его отравлении ядом из группы «Новичок».

Разборы Аня Бегиашвили 20.08.2020 Главное Статьи редакции Навальный в коме: его, предположительно, отравили токсином. Политику стало плохо в самолёте, утром он пил чай в аэропорту. Сейчас он на аппарате ИВЛ. В больницу приехали полиция, ФСБ и СК. Фото Павла Головкина, AP

В декабре The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, где назвали имена 15 сотрудников ФСБ, которые могли быть причастны к отравлению Навального. После этого Навальный связался с одним из героев расследования, представившись помощником секретаря Совбеза, и расспросил его об операции.