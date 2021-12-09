Один укол стоит около 2,1 миллиона долларов — 155 миллионов рублей.

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Препарат «Золгенсма» для пациентов со спинальной мышечной атрофией, самое дорогое лекарство в мире, зарегистрировали в России, следует из данных государственного реестра. Внимание на это обратила «Новая газета».

«Золгенсма» производит швейцарская компания Novartis: она подала заявку на регистрацию препарата в России в июле 2020 года. До этого в стране зарегистрировали ещё два препарата от СМА — «Спинраза» и «Эврисди» (рисдиплам). Лечение ими нужно продолжать всю жизнь, а в случае с «Золгенсма» достаточно единственного укола в возрасте до двух лет. Стоимость одной инъекции препарата составляет от 2,1 до 2,5 миллионов долларов — минимум 155 миллионов рублей.

Как рассказала «Новой газете» глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко, обычно с момента регистрации препарата до поступления в гражданский оборот проходит от двух до шести месяцев. «На самом деле этот период достаточно тяжёлый, потому что, как правило, во время него снижается доступность препарата для пациентов даже по сравнению с незарегистрированными», — сказала она.

В 2020 году по инициативе Владимира Путина создали государственный фонд «Круг добра» для помощи детям с тяжёлыми заболеваниями. Как заметила «Новая газета», за четыре месяца фонд не закупил ни одной дозы препарата «Золгенсма» для лечения пациентов со СМА. Родители утверждают, что в Минздраве есть «негласный запрет» на оплату лечения «Золгенсмой».