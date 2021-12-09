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Новости
Яна Ломакина

В России зарегистрировали самый дорогой препарат в мире — «Золгенсма» для лечения СМА Статьи редакции

Один укол стоит около 2,1 миллиона долларов — 155 миллионов рублей.

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Препарат «Золгенсма» для пациентов со спинальной мышечной атрофией, самое дорогое лекарство в мире, зарегистрировали в России, следует из данных государственного реестра. Внимание на это обратила «Новая газета».

«Золгенсма» производит швейцарская компания Novartis: она подала заявку на регистрацию препарата в России в июле 2020 года. До этого в стране зарегистрировали ещё два препарата от СМА — «Спинраза» и «Эврисди» (рисдиплам). Лечение ими нужно продолжать всю жизнь, а в случае с «Золгенсма» достаточно единственного укола в возрасте до двух лет. Стоимость одной инъекции препарата составляет от 2,1 до 2,5 миллионов долларов — минимум 155 миллионов рублей.

Как рассказала «Новой газете» глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко, обычно с момента регистрации препарата до поступления в гражданский оборот проходит от двух до шести месяцев. «На самом деле этот период достаточно тяжёлый, потому что, как правило, во время него снижается доступность препарата для пациентов даже по сравнению с незарегистрированными», — сказала она.

В 2020 году по инициативе Владимира Путина создали государственный фонд «Круг добра» для помощи детям с тяжёлыми заболеваниями. Как заметила «Новая газета», за четыре месяца фонд не закупил ни одной дозы препарата «Золгенсма» для лечения пациентов со СМА. Родители утверждают, что в Минздраве есть «негласный запрет» на оплату лечения «Золгенсмой».

5 марта 2020 года родители девяти детей из Тюмени пожаловались в прокуратуру на департамент здравоохранения из-за отказа в назначении другого препарата — «Спинразы». По их словам, врачи проговорились, что руководство и Депздрав запретили выдавать медицинские документы для получения лекарства, так как расходы на лечение лягут на региональный бюджет.

#новости #здравоохранение

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Интимный франт

в чистом виде генная модификация
генно-терапевтическое лечение, обеспечивающее замену отсутствующего или дефектного гена SMN1 на его функциональную копию,
 антиваксеры анти-гмо уже вышли с протестами?

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23
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Bibba La Bibba

Все лекарства отобрать, всех детей забрать к себе травами лечить

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Интимный франт

в случае с «Золгенсма» достаточно единственного укола в возрасте до двух лет
 Админы, как вы допустили что регистрацию прошёл младенец?

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30
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rustyrazor

Мало какие страны покрывают этот препарат бюджетом/страховкой.

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2
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Интимный франт

Например Эстония покрывает.

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2
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Резуан Бетоков

Маленькая Эстония не перестает удивлять! Хех!...

Как там жизнь? Тихо, спокойно?

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1
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Интимный франт

Могла быть и тише, если б не опнутый сосед на востоке.

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Luchano Spaguetti

Поболя сразу его себе въеби, и в хуй, в жопу.

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Фома Платонов

Ты не смешной 🤡

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1
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Андрей Фокин

Он вчера пытался шутить. Получалось просто СВЕРХхуево.
А еще он правит сообщения на лету, как будто сразу не может выразить свои мысли.

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2
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Vladislav Pauls
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0
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VladimirV

В ФРГ покрывают

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1
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Интимный франт

Тебе нужны другие таблетки

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Александр Белов

Пришли мне ДРУГИХ таблеток.

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Интимный франт

В дурку отправляйся, там тебе правильных таблеток пропишут.

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0
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Stan Majors

И надо просвещать людей делать тесты до зачатия для проверки рисков генетических болезней, тыща рублей

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2
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Интимный франт

И надо просвещать людей
 Главное потом не сесть за такое просвещение

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3
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Интимный франт

Случайная мутация.

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Иванов Олег

Сперму надо тестировать тогда и обратно забирать потом, т.к. именно в ней бывают случайные мутации.

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Интимный франт

Интересно, сколько ученых выпрыгнуло в окно, после изобретения более доступного лекарства

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1
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Stan Majors

Есть 2 аналога вроде
Лям и пол ляма, ток их надо каждый год принимать вроде(я не врач и это не точно)

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0
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Интимный франт

Я имел ввиду прям совсем доступный, прорывной. А так получается по ляму в год то экономнее

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Madegghead

в смысле совсем доступное?
Это как?
Это генетическая болезнь. Разработка таких лекарств стоит миллиарды долларов, а болеет им пара тысяч человеков в мире.
Оно никак не может стоить дешево.
Дешево может стоить лекарство от гриппа, которое тоже разработать миллиард, но болеют им миллиарды также и затраты на разработку просто растворяются...
Вон не менее прорывная вакцина Pfizer, такое же чудо как и это лекарство, стоит 20 баксов. Потому что делают по 2-3 миллиарда доз в год...

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4
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Интимный франт

Отлично!

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1
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Madegghead

Он же уже давно подешевел, перегугли актуальную цену...

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1
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Luchano Spaguetti

Теперь стал вполне доступным даже без квот?

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0
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Интимный франт

В ипотеку под низкий процент

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Миша Рашкин

Один укол стоит около 2,1 миллиона долларов — 155 миллионов рублей.
 А вот если бы не отжимали то самое, то было бы в 2,5 раза дешевле

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Миша Рашкин

Я бы выбрал смерть, чем такую трату на себя(будучи не богачем)

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Михаил Ч

Долгенсма никогденсма не отдавемсма

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Василий Дробовский

Два флакона "Золгенсма" - и никакой элитной недвижимости. (препарат и правда продуман)

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Vladislav Pauls

Какой нахуй гражданский оборот!

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Интимный франт

@Сторож

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Интимный франт

Забавно, что @Сторожа можно призавть только по ИД

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Интимный франт

Забавно, что ты сделал ошибку в слове, которое автокоррект отметил.

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