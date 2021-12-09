В России зарегистрировали самый дорогой препарат в мире — «Золгенсма» для лечения СМА Статьи редакции
Один укол стоит около 2,1 миллиона долларов — 155 миллионов рублей.
Препарат «Золгенсма» для пациентов со спинальной мышечной атрофией, самое дорогое лекарство в мире, зарегистрировали в России, следует из данных государственного реестра. Внимание на это обратила «Новая газета».
«Золгенсма» производит швейцарская компания Novartis: она подала заявку на регистрацию препарата в России в июле 2020 года. До этого в стране зарегистрировали ещё два препарата от СМА — «Спинраза» и «Эврисди» (рисдиплам). Лечение ими нужно продолжать всю жизнь, а в случае с «Золгенсма» достаточно единственного укола в возрасте до двух лет. Стоимость одной инъекции препарата составляет от 2,1 до 2,5 миллионов долларов — минимум 155 миллионов рублей.
Как рассказала «Новой газете» глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко, обычно с момента регистрации препарата до поступления в гражданский оборот проходит от двух до шести месяцев. «На самом деле этот период достаточно тяжёлый, потому что, как правило, во время него снижается доступность препарата для пациентов даже по сравнению с незарегистрированными», — сказала она.
В 2020 году по инициативе Владимира Путина создали государственный фонд «Круг добра» для помощи детям с тяжёлыми заболеваниями. Как заметила «Новая газета», за четыре месяца фонд не закупил ни одной дозы препарата «Золгенсма» для лечения пациентов со СМА. Родители утверждают, что в Минздраве есть «негласный запрет» на оплату лечения «Золгенсмой».
5 марта 2020 года родители девяти детей из Тюмени пожаловались в прокуратуру на департамент здравоохранения из-за отказа в назначении другого препарата — «Спинразы». По их словам, врачи проговорились, что руководство и Депздрав запретили выдавать медицинские документы для получения лекарства, так как расходы на лечение лягут на региональный бюджет.
Все лекарства отобрать, всех детей забрать к себе травами лечить
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Мало какие страны покрывают этот препарат бюджетом/страховкой.
Маленькая Эстония не перестает удивлять! Хех!...
Как там жизнь? Тихо, спокойно?
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Поболя сразу его себе въеби, и в хуй, в жопу.
Ты не смешной 🤡
Он вчера пытался шутить. Получалось просто СВЕРХхуево.
А еще он правит сообщения на лету, как будто сразу не может выразить свои мысли.
В ФРГ покрывают
Пришли мне ДРУГИХ таблеток.
И надо просвещать людей делать тесты до зачатия для проверки рисков генетических болезней, тыща рублей
Сперму надо тестировать тогда и обратно забирать потом, т.к. именно в ней бывают случайные мутации.
Есть 2 аналога вроде
Лям и пол ляма, ток их надо каждый год принимать вроде(я не врач и это не точно)
в смысле совсем доступное?
Это как?
Это генетическая болезнь. Разработка таких лекарств стоит миллиарды долларов, а болеет им пара тысяч человеков в мире.
Оно никак не может стоить дешево.
Дешево может стоить лекарство от гриппа, которое тоже разработать миллиард, но болеют им миллиарды также и затраты на разработку просто растворяются...
Вон не менее прорывная вакцина Pfizer, такое же чудо как и это лекарство, стоит 20 баксов. Потому что делают по 2-3 миллиарда доз в год...
Он же уже давно подешевел, перегугли актуальную цену...
Теперь стал вполне доступным даже без квот?
Один укол стоит около 2,1 миллиона долларов — 155 миллионов рублей.
А вот если бы не отжимали то самое, то было бы в 2,5 раза дешевле
Я бы выбрал смерть, чем такую трату на себя(будучи не богачем)
Долгенсма никогденсма не отдавемсма
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Два флакона "Золгенсма" - и никакой элитной недвижимости. (препарат и правда продуман)
Какой нахуй гражданский оборот!
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