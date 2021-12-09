В Кабардино-Балкарии арестовали блогера Инсу по делу о содействии терроризму Статьи редакции
По словам знакомых девушки, она готовила расследование о высокопоставленном чиновнике.
В городе Баксан Кабардино-Балкарской Республики силовики пришли домой к блогеру Инсе Ландер и увезли девушку на допрос в Нальчик, сообщили «ОВД-Инфо» её знакомые.
По предварительным данным, Инсу обвиняют по статье о содействии террористической деятельности. Предположений, с чем связано обвинение, у близких девушки нет. «ОВД-Инфо» сообщает, что Инсе избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до февраля.
Как рассказали The Insider знакомые девушки, она готовила расследование о высокопоставленном чиновнике и утечке денег из его благотворительного фонда. По их словам, госслужащий знал о деятельности Инсы.
Инса Ландер — автор расследования о женщине из Красноярска, которая продавала полуобнажённые фотографии своей 13-летней дочери. Блогер предоставила доказательства, что мать продаёт снимки на специальных площадках в интернете. После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль и поручил красноярским следователям предоставить по ней доклад.
Когда нибудь мы все пропадем на месяц, кто будет писать комменты под новостями об арестах?
На самом деле я боюсь заходя утром на этот сайт увидеть решение суда о блокировке в один день
Инсаблогер
преемник
Сук, Инсу не трогайте
Ждём радостных визгов фемлядей от посадки невиновного человека
визгов кого?
Хованскому будет не скучно, близкие по беде, так сказать
Если за тобой завтра приедут за очередную подобную шутку на ТЖ — кто будет шутить вместо тебя?
есть подсайт тупые шутки
подпишись и страдать не будешь
Баксан, Нальчик ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯