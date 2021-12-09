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Новости
Яна Ломакина

В Кабардино-Балкарии арестовали блогера Инсу по делу о содействии терроризму Статьи редакции

По словам знакомых девушки, она готовила расследование о высокопоставленном чиновнике.

27
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Фото из соцсетей

В городе Баксан Кабардино-Балкарской Республики силовики пришли домой к блогеру Инсе Ландер и увезли девушку на допрос в Нальчик, сообщили «ОВД-Инфо» её знакомые.

По предварительным данным, Инсу обвиняют по статье о содействии террористической деятельности. Предположений, с чем связано обвинение, у близких девушки нет. «ОВД-Инфо» сообщает, что Инсе избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до февраля.

Как рассказали The Insider знакомые девушки, она готовила расследование о высокопоставленном чиновнике и утечке денег из его благотворительного фонда. По их словам, госслужащий знал о деятельности Инсы.

Инса Ландер — автор расследования о женщине из Красноярска, которая продавала полуобнажённые фотографии своей 13-летней дочери. Блогер предоставила доказательства, что мать продаёт снимки на специальных площадках в интернете. После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль и поручил красноярским следователям предоставить по ней доклад.

Интернет
Даша Лейзаренко
Красноярка ведёт инстаграм несовершеннолетней дочери и продаёт её снимки. После интернет-расследования СК возбудил дело Статьи редакции

Мать заявляет, что не видит сексуального подтекста, о котором говорят в сети, а за фото дочери платят «истинные фанаты». Главное из материала «Холода».

#новости #соцсети #терроризм

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27 комментариев
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Интимный франт

Ебать, одна из тех, от кого не тошнило в твиттере.

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19
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Интимный франт

Твиттер читаешь? Ты что, дурак?

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4
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Интимный франт

Да. Да.

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4
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Интимный франт

Ещё один повод мне завести твиттер. Чтобы когда и меня посадют, ты про меня то же самое написал

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0
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Интимный франт

Я тебя тут читаю. Тебя вот месяц не было! Я ПЕРЕЖИВАЛ!

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3
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Bibba La Bibba

Когда нибудь мы все пропадем на месяц, кто будет писать комменты под новостями об арестах?

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1
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Интимный франт

Новые пользователи.

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1
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Bibba La Bibba

На самом деле я боюсь заходя утром на этот сайт увидеть решение суда о блокировке в один день

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1
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Александр Воронин

Инсаблогер

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10
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Интимный франт

После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль и поручил красноярским следователям предоставить по ней доклад.
 Ну вот, взял под свой контроль и решил проблему

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6
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Интимный франт

Что-то Бастрыкин очень часто мелькает.

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1
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испанский смех

преемник

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1
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Интимный франт

Тоже заметил, да

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0
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Интимный франт

В преемники путина метит

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0
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Andrew Gladkov

Сук, Инсу не трогайте

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3
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Олег Лукас

#СвободуИнсеЛандер

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2
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Baileys

Ждём радостных визгов фемлядей от посадки невиновного человека

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–1
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Bad Mother Fucker

визгов кого?

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0
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Интимный франт

При чем тут феминистки?

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0
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Интимный франт

Подорвала кавказские обычаи, точно террористка

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1
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Интимный франт

блогеру
Ну это оскорбление всех женщин

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1
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Интимный франт

Инса самая адекватная в этом болоте, антипод ТогоСамогоКуколдаМартина

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Рыжий

Хованскому будет не скучно, близкие по беде, так сказать

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Андрей Фокин

Если за тобой завтра приедут за очередную подобную шутку на ТЖ — кто будет шутить вместо тебя?

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Bad Mother Fucker

есть подсайт тупые шутки

подпишись и страдать не будешь

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0
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испанский смех

Баксан, Нальчик ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

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Интимный франт

В городе Баксан
 $$

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