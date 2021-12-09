По словам знакомых девушки, она готовила расследование о высокопоставленном чиновнике.

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Фото из соцсетей

В городе Баксан Кабардино-Балкарской Республики силовики пришли домой к блогеру Инсе Ландер и увезли девушку на допрос в Нальчик, сообщили «ОВД-Инфо» её знакомые.

По предварительным данным, Инсу обвиняют по статье о содействии террористической деятельности. Предположений, с чем связано обвинение, у близких девушки нет. «ОВД-Инфо» сообщает, что Инсе избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до февраля.

Как рассказали The Insider знакомые девушки, она готовила расследование о высокопоставленном чиновнике и утечке денег из его благотворительного фонда. По их словам, госслужащий знал о деятельности Инсы.

Инса Ландер — автор расследования о женщине из Красноярска, которая продавала полуобнажённые фотографии своей 13-летней дочери. Блогер предоставила доказательства, что мать продаёт снимки на специальных площадках в интернете. После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль и поручил красноярским следователям предоставить по ней доклад.