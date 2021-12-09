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Новости
Яна Ломакина

В Кабардино-Балкарии блогера Инсу арестовали по делу о содействии терроризму Статьи редакции

По словам знакомых девушки, она готовила расследование о высокопоставленном чиновнике.

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Фото из соцсетей

В городе Баксан Кабардино-Балкарской Республики силовики пришли домой к блогеру Инсе Ландер и увезли девушку на допрос в Нальчик, сообщили «ОВД-Инфо» её знакомые.

По предварительным данным, Инсу обвиняют по статье о содействии террористической деятельности. Предположений, с чем связано обвинение, у близких девушки нет. «ОВД-Инфо» сообщает, что Инсе избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до февраля.

Как рассказали The Insider знакомые девушки, она готовила расследование о высокопоставленном чиновнике и утечке денег из его благотворительного фонда. По их словам, госслужащий знал о деятельности Инсы.

Инса Ландер — автор расследования о женщине из Красноярска, которая продавала полуобнажённые фотографии своей 13-летней дочери. Блогер предоставила доказательства, что мать продаёт снимки на специальных площадках в интернете. После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль и поручил красноярским следователям предоставить по ней доклад.

Интернет
Даша Лейзаренко
Красноярка ведёт инстаграм несовершеннолетней дочери и продаёт её снимки. После интернет-расследования СК возбудил дело Статьи редакции

Мать заявляет, что не видит сексуального подтекста, о котором говорят в сети, а за фото дочери платят «истинные фанаты». Главное из материала «Холода».

#новости #соцсети #терроризм

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56 комментариев
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Грядущий ящик

Ебать, одна из тех, от кого не тошнило в твиттере.

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32
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Грядущий ящик

Твиттер читаешь? Ты что, дурак?

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10
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Грядущий ящик

Да. Да.

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9
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Егор Владимирович

ты на твиттер джорнале это спрашиваешь?

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5
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Грядущий ящик

Да с этими-то всё понятно, один из авторов этой потрясающей идеи теперь вообще в Юле работает.

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0
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New

А ты бы за 500к рублей в месяц не пошёл бы работать в Юлу?

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0
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New

Это оскорбление или просто вопрос?
Думаю пожаловаться на тебя вахтёру или нет

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0
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Грядущий ящик

Ещё один повод мне завести твиттер. Чтобы когда и меня посадют, ты про меня то же самое написал

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0
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Грядущий ящик

Я тебя тут читаю. Тебя вот месяц не было! Я ПЕРЕЖИВАЛ!

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5
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Bibba La Bibba

Когда нибудь мы все пропадем на месяц, кто будет писать комменты под новостями об арестах?

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2
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Грядущий ящик

Новые пользователи.

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1
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Bibba La Bibba

На самом деле я боюсь заходя утром на этот сайт увидеть решение суда о блокировке в один день

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2
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New

Олег

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0
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New

Боже. Да ты святой человек, еб*нный рот бл*ть!

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0
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некипишуй

набрала себе аудиторию пиная всяких радфемок, сделала пару расследований, а потом стала собирать деньги инвалидам, попутно обсирая тех кто собирает деньги на психологов, лечение котов

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1
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A Z

Мне еще понравилось ее сообщение, что человеку более естественно жить во время кризиса и в коментах там набежали всякие супер-выживальщики. Ну вот видимо и к ней этот кризис пришел

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0
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некипишуй

самый угар что ее аудитория (двачеры) постоянно пинают либерах, Навального и.т.д, а когда беда пришла побежали в ОВД Инфо, медузу, медиазону и блядь даже Инсайдер.

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1
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A Z

Вся суть. Но с одной стороны смешно, а с другой очень грустно, что система перемалывает всех и не угодных и угодных. Вот только угодные потом ловят дикие тильты и не знают, куда бежать

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0
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некипишуй

я бы подождал развития событий, чет ваще фуфлом пахнет

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0
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A Z

Да все может быть, в какое время живем

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0
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New

А в каком месте они побежали?
С чего вы решили что эти сайты (медуза, медиазона) не сами решили напечатать этот текст?

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New

А ничего что некоторые кого она разоблачала вообще были мошенниками?
Некоторые несуществующие люди и фейки и аккаунты только ради боратов создавались.

Я так понял она собирала деньги в фонды инвалидов? В фондах хотя бы все более менеее честно

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некипишуй

- некоторые
- более менее честно

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Александр Воронин

Инсаблогер

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12
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Александр Горелик

не знаю, надо ли пояснять, что она, очевидно отсылает к Саландер из «девушки с татуировкой

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Александр Семушин

чем?

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Грядущий ящик

После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль и поручил красноярским следователям предоставить по ней доклад.
 Ну вот, взял под свой контроль и решил проблему

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9
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Грядущий ящик

Что-то Бастрыкин очень часто мелькает.

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2
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испанский смех

преемник

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New

Я перекрестился сейчас

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Грядущий ящик

Тоже заметил, да

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Грядущий ящик

В преемники путина метит

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Andrew Gladkov

Сук, Инсу не трогайте

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6
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некипишуй

а что ты сделаешь? пойдешь всем двачем на одиночные пикеты?

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0
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Грядущий ящик

Подорвала кавказские обычаи, точно террористка

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4
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Грядущий ящик

Инса самая адекватная в этом болоте, антипод ТогоСамогоКуколдаМартина

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3
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Олег Лукас

#СвободуИнсеЛандер

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3
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Baileys

Ждём радостных визгов фемлядей от посадки невиновного человека

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–3
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Грядущий ящик

При чем тут феминистки?

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0
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Baileys

Они часто агрились на неё. Мол если она разоблачает наёбщиц, то это сексизм

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6
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Виталий Чухнов

Ммм ээ?

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0
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Bad Mother Fucker

визгов кого?

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0
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Baileys

Фемлядей

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1
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New

Ахахах

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Грядущий ящик

В городе Баксан
 $$

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2
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Ольга Ханина

вот это заебись ответ, дайте огнемёт

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Рыжий

Хованскому будет не скучно, близкие по беде, так сказать

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Андрей Фокин

Если за тобой завтра приедут за очередную подобную шутку на ТЖ — кто будет шутить вместо тебя?

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Bad Mother Fucker

есть подсайт тупые шутки

подпишись и страдать не будешь

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Грядущий ящик

блогеру
Ну это оскорбление всех женщин

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Mr Eight

«По ней доклад» не понятно по кому? По матери, по дочери, по Инсе?

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Верен Дар

По ситуации

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испанский смех

Баксан, Нальчик ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

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DZ for arts

Ппц

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Ольга Ханина

как ей помочь?

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groostlan

едь в кабарду

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