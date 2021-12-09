В Кабардино-Балкарии блогера Инсу арестовали по делу о содействии терроризму Статьи редакции
По словам знакомых девушки, она готовила расследование о высокопоставленном чиновнике.
В городе Баксан Кабардино-Балкарской Республики силовики пришли домой к блогеру Инсе Ландер и увезли девушку на допрос в Нальчик, сообщили «ОВД-Инфо» её знакомые.
По предварительным данным, Инсу обвиняют по статье о содействии террористической деятельности. Предположений, с чем связано обвинение, у близких девушки нет. «ОВД-Инфо» сообщает, что Инсе избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до февраля.
Как рассказали The Insider знакомые девушки, она готовила расследование о высокопоставленном чиновнике и утечке денег из его благотворительного фонда. По их словам, госслужащий знал о деятельности Инсы.
Инса Ландер — автор расследования о женщине из Красноярска, которая продавала полуобнажённые фотографии своей 13-летней дочери. Блогер предоставила доказательства, что мать продаёт снимки на специальных площадках в интернете. После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль и поручил красноярским следователям предоставить по ней доклад.
ты на твиттер джорнале это спрашиваешь?
А ты бы за 500к рублей в месяц не пошёл бы работать в Юлу?
Это оскорбление или просто вопрос?
Думаю пожаловаться на тебя вахтёру или нет
Когда нибудь мы все пропадем на месяц, кто будет писать комменты под новостями об арестах?
На самом деле я боюсь заходя утром на этот сайт увидеть решение суда о блокировке в один день
Олег
Боже. Да ты святой человек, еб*нный рот бл*ть!
набрала себе аудиторию пиная всяких радфемок, сделала пару расследований, а потом стала собирать деньги инвалидам, попутно обсирая тех кто собирает деньги на психологов, лечение котов
Мне еще понравилось ее сообщение, что человеку более естественно жить во время кризиса и в коментах там набежали всякие супер-выживальщики. Ну вот видимо и к ней этот кризис пришел
самый угар что ее аудитория (двачеры) постоянно пинают либерах, Навального и.т.д, а когда беда пришла побежали в ОВД Инфо, медузу, медиазону и блядь даже Инсайдер.
Вся суть. Но с одной стороны смешно, а с другой очень грустно, что система перемалывает всех и не угодных и угодных. Вот только угодные потом ловят дикие тильты и не знают, куда бежать
я бы подождал развития событий, чет ваще фуфлом пахнет
Да все может быть, в какое время живем
А в каком месте они побежали?
С чего вы решили что эти сайты (медуза, медиазона) не сами решили напечатать этот текст?
А ничего что некоторые кого она разоблачала вообще были мошенниками?
Некоторые несуществующие люди и фейки и аккаунты только ради боратов создавались.
Я так понял она собирала деньги в фонды инвалидов? В фондах хотя бы все более менеее честно
- некоторые
- более менее честно
Инсаблогер
не знаю, надо ли пояснять, что она, очевидно отсылает к Саландер из «девушки с татуировкой
чем?
преемник
Я перекрестился сейчас
Сук, Инсу не трогайте
а что ты сделаешь? пойдешь всем двачем на одиночные пикеты?
Ждём радостных визгов фемлядей от посадки невиновного человека
Они часто агрились на неё. Мол если она разоблачает наёбщиц, то это сексизм
Ммм ээ?
визгов кого?
Фемлядей
Ахахах
вот это заебись ответ, дайте огнемёт
Хованскому будет не скучно, близкие по беде, так сказать
Если за тобой завтра приедут за очередную подобную шутку на ТЖ — кто будет шутить вместо тебя?
есть подсайт тупые шутки
подпишись и страдать не будешь
«По ней доклад» не понятно по кому? По матери, по дочери, по Инсе?
По ситуации
Баксан, Нальчик ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Ппц
как ей помочь?
едь в кабарду