Нет, Starbucks не перестанет брать дополнительную плату за растительное молоко в напитках Статьи редакции
В сообщениях СМИ говорилось, что компания решила таким образом бороться с «диетическим расизмом», но это выдумка неизвестных.
Starbucks с 1 января 2022 года перестанет взимать дополнительную плату за напитки на растительном молоке — например, кокосовом и миндальном, говорится в сообщении на сайте компании.
Вместо этого в сети кофеен введут надбавки на молоко животного происхождения. Сначала изменения вступят в силу в США и Канаде. Сроки для других стран в сообщении Strabucks не обозначили.
По мнению компании, отказ от наценки за растительное молоко — это способ борьбы с «диетическим расизмом». В сообщении на сайте Strabucks говорится, что 65% населения мира не способны переваривать молочные продукты.
«Starbucks выступает с инициативой, чтобы извиниться за глубоко укоренённое системное неравенство в нашем ценообразовании на растительное молоко. Мы привержены более справедливым практикам для мирового большинства, которое страдает от непереносимости лактозы», — заявил сотрудник Starbucks Блейн Стивенсон.
Вместо этого в сети кофеен введут надбавки на молоко животного происхождения
ахахах
Да не, заголовок же
перестанет брать дополнительную плату за растительное молоко
а на самом деле увеличение оплаты
Произошёл отрицательный рост
Не выдоешь за день устанет рука
Я вообще удивляюсь с тех, кто до сих пор пьет кофе в Старбаксе. Стоит как в приличной кофейне, а по качеству может чуть лучше, чем 3 в 1 (в юности иногда по эту дрянь, каюсь).
Если считать 3 в 1 просто напитком, а не кофе, то мне нравится
уебки хуле
Не, по мне норм тема. Нахуй могут пойти кто пьет обычное молоко)
ага, Latin American and Asian people problems так то
На 50 рублей богаче с каждой кружкой
Бля в этом растительном молоке сахара больше чем в кока коле) такая себе диета
ты расист?
Сразу после вас.
Пейте кофе дома, хватит по старбаксам шароебиться
Дешевле, чем кофе в кофейне покупать. Отобьется быстро
я за 4,5 взял, доволен как крот
Купи турку
Капельная за 1000₽, главное кофемолка (3500₽)
У меня капельная, стоит пару тысяч, вполне неплохо выходит. Главное, более менее приличное зерновое кофе подобрать.
диетический расизм
клоуны
И сколько нынче кофе в старбаксе стоит? Дороже ланча в кафе? Люди, которые спонсируют покупками эту сеть, у меня к вам вопрос — нахуа??? Вы больные или считать не умеете?
Есть подозрение, что это что-то вроде секты
В этой секте обрядом просвещения считается заем Айфона в кредит?
слышал что он реально стоит того (сколько стоит хз)
Свежевыжатый фреш стоит своих денег, виски кола стоит своих денег, даже Пуэр стоит своих денег. Пара кофейных зерен с кипятком за 250 р. своих денег уж точно не стоит
Я конечно давно последний раз был в Старбаксе (лет 8-10 назад, но кофе там было стабильно дорогое и дрянное). Зачем туда ходят сейчас, я не в курсе. В нулевые девочки ходили в Старбаксы в Москве, потому что там можно было знакомиться с экспатами.
Зачем считать?
Смешно, если с животным берут больше - они просто денег больше заработают, но еще под каким-то оправданием
Значит коровье молоко будет по цене растительного
Вместо этого в сети кофеен введут надбавки на молоко животного происхождения
Я живу по принципу:
не читай новость, сразу пиши комментарий
65% населения мира не способны переваривать молочные продукты
Wtf? Я конечно не отрицаю, что существует непереносимость лактозы, но не у 65% населения мира же.
Ну некоторые расы его практически не переносят. У тех же китайцев вроде очень большой процент непереносимости, одни они уже огромный процент делают.
Starbucks перестанет взимать дополнительную плату за напитки на растительном молоке.
Starbucks выступает с инициативой, чтобы извиниться за глубоко укоренённое системное неравенство в нашем ценообразовании на растительное молоко.
@
Starbucks вводит надбавки на молоко животного происхождения.
Там ещё прямое угнетение "меньшинства", в пользу, кхмм, большинства, подкреплённое экономическими пруфами
"65% населения мира не способны переваривать молочные продукты"
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Поэтому для оставшихся 35% мы сделаем наценку
Такая вот борьба с "диетическим расизмом" при помощи расизма обыкновенного, прямого
Комментарий удален
Овсяное молоко топ
ХУЛИ МЫ ЧЕ ХУЖЕ АВТОСАЛОНОВ?
@Яна Ломакина
На блумберге пишут что тот сайт не относится к старбаксу и это фейк 🧐
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-09/starbucks-says-report-on-plant-based-milk-upcharges-is-false
там пишут про отмену надбавок за растительное «молоко», выше в статье про наценку на обычное (может и то и то фейк)
Блумберг пишет что старбакс на самом деле ниче отменять не станет.
Starbucks Corp. said a media report on Thursday that the company is doing away with plant-based milk upcharges is fake.
delete
Там можно взять кофе без кофеина
Кстати, спасибо за напоминание, надо будет попробовать наконец.
С другой стороны, какой в этом тогда толк, нет кофеина - нет "бодрости", ради которой его и пьют, иначе это просто горькая жижа :(
ждём новостей из Макдака относительно мяса
В Российском макдаке вроде ж пока нет вегетаринского мяса
вот и ждём , когда введут , а потом сделают наценку на настоящее
Бесплатное кокосовое молоко? Беру 10 литров.
Комментарий удален
Таблойд
Я не диетический расист, но всё же …
Мир: более дорогие продукты дороже.
Starbucks: всё дорого, но дешевые продукты ещё дороже
хм странно. Любое растительное молоко раза в 2х-3х дороже обычного. В азбуке, вкус вилле, да даже в мяснове везде ценники от 300р. Т.е дополнительная плата оправдана, даже в любом ресторане ты всегда платишь за это. Если будут продавать по цене обычного, то это круто.
Кокосовое молоко топ.
какая наценка бляха у вас кофе меньше 300р не стоит, цена молока в нем 5 рублей