В компании назвали это борьбой с «диетическим расизмом».

Starbucks с 1 января 2022 года перестанет взимать дополнительную плату за напитки на растительном молоке — например, кокосовом и миндальном, говорится в сообщении на сайте компании.

Вместо этого в сети кофеен введут надбавки на молоко животного происхождения. Сначала изменения вступят в силу в США и Канаде. Сроки для других стран в сообщении Strabucks не обозначили.

По мнению компании, отказ от наценки за растительное молоко — это способ борьбы с «диетическим расизмом». В сообщении на сайте Strabucks говорится, что 65% населения мира не способны переваривать молочные продукты.

«Starbucks выступает с инициативой, чтобы извиниться за глубоко укоренённое системное неравенство в нашем ценообразовании на растительное молоко. Мы привержены более справедливым практикам для мирового большинства, которое страдает от непереносимости лактозы», — заявил сотрудник Starbucks Блейн Стивенсон.