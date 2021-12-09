Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Яна Ломакина

Starbucks с 2022 года перестанет брать дополнительную плату за растительное молоко в напитках Статьи редакции

В компании назвали это борьбой с «диетическим расизмом».

Starbucks с 1 января 2022 года перестанет взимать дополнительную плату за напитки на растительном молоке — например, кокосовом и миндальном, говорится в сообщении на сайте компании.

Вместо этого в сети кофеен введут надбавки на молоко животного происхождения. Сначала изменения вступят в силу в США и Канаде. Сроки для других стран в сообщении Strabucks не обозначили.

По мнению компании, отказ от наценки за растительное молоко — это способ борьбы с «диетическим расизмом». В сообщении на сайте Strabucks говорится, что 65% населения мира не способны переваривать молочные продукты.

«Starbucks выступает с инициативой, чтобы извиниться за глубоко укоренённое системное неравенство в нашем ценообразовании на растительное молоко. Мы привержены более справедливым практикам для мирового большинства, которое страдает от непереносимости лактозы», — заявил сотрудник Starbucks Блейн Стивенсон.

#новости #starbucks

2494 просмотров
106
14
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
106 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Антигравитационный торт

Вместо этого в сети кофеен введут надбавки на молоко животного происхождения
 ахахах

Ответить
59
Развернуть ветку
Интимный франт

Обратного расизма нет.

Ответить
27
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

Да не, заголовок же
перестанет брать дополнительную плату за растительное молоко
 а на самом деле увеличение оплаты

Ответить
9
7 комментариев
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

Произошёл отрицательный рост

Ответить
6
Развернуть ветку
Интимный франт

на молоко животного-животного

Ответить
3
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

Не выдоешь за день устанет рука

Ответить
1
1 комментарий
Развернуть ветку
Интимный франт

В компании назвали это борьбой с «диетическим расизмом».
 Вся суть такого вот равенства. Сделать хуёво тем, у кого нет твоих проблем.

Ответить
28
Развернуть ветку
Интимный франт

Вместо этого в сети кофеен введут надбавки на молоко животного происхождения.
Охуенный план. Пошли на хуй.

Ответить
21
Развернуть ветку
Алексей Куликов

Я вообще удивляюсь с тех, кто до сих пор пьет кофе в Старбаксе. Стоит как в приличной кофейне, а по качеству может чуть лучше, чем 3 в 1 (в юности иногда по эту дрянь, каюсь).

Ответить
1
Развернуть ветку
Вадим Александров

Если считать 3 в 1 просто напитком, а не кофе, то мне нравится

Ответить
0
Развернуть ветку
испанский смех

уебки хуле

Ответить
0
Развернуть ветку
Johny Lee

Не, по мне норм тема. Нахуй могут пойти кто пьет обычное молоко)

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

white rich people problems

Ответить
13
Развернуть ветку
Максоний

ага, Latin American and Asian people problems так то

Ответить
1
Развернуть ветку
Интимный франт

hey barista just make me one cup of americano and shut the fuck up

Ответить
4
4 комментария
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

На 50 рублей богаче с каждой кружкой

Ответить
1
Развернуть ветку
Интимный франт

Москвичей хоть в жопу ебите. Не жалко.

Ответить
8
Развернуть ветку
Интимный франт

шо значит хоть

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

То и значит, хозяин жизни

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

А ты откуда?

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Куликов

Сразу после вас.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ivan

Бля в этом растительном молоке сахара больше чем в кока коле) такая себе диета

Ответить
7
Развернуть ветку
Dmitry Pasyutin

ты расист?

Ответить
5
Развернуть ветку
Интимный франт

У эволюционно отсталых в принципе не переваривается лактоза, так что им или так, или никак

Ответить
0
Развернуть ветку
Ху Эмай

Пейте кофе дома, хватит по старбаксам шароебиться

Ответить
6
Развернуть ветку
Интимный франт

Ебать кофемашина стоит слишком дохуя

Ответить
0
Развернуть ветку
Ху Эмай

Дешевле, чем кофе в кофейне покупать. Отобьется быстро

Ответить
7
8 комментариев
Развернуть ветку
Павел Каташев

я за 4,5 взял, доволен как крот

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

Пейте по-турецки

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Bekharsky

Купи турку

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Michko

Капельная за 1000₽, главное кофемолка (3500₽)

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Куликов

У меня капельная, стоит пару тысяч, вполне неплохо выходит. Главное, более менее приличное зерновое кофе подобрать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Oz Print

И сколько нынче кофе в старбаксе стоит? Дороже ланча в кафе? Люди, которые спонсируют покупками эту сеть, у меня к вам вопрос — нахуа??? Вы больные или считать не умеете?

Ответить
4
Развернуть ветку
Ху Эмай

Есть подозрение, что это что-то вроде секты

Ответить
1
Развернуть ветку
Oz Print

В этой секте обрядом просвещения считается заем Айфона в кредит?

Ответить
2
Развернуть ветку
Max Mayers

слышал что он реально стоит того (сколько стоит хз)

Ответить
0
Развернуть ветку
Oz Print

Свежевыжатый фреш стоит своих денег, виски кола стоит своих денег, даже Пуэр стоит своих денег. Пара кофейных зерен с кипятком за 250 р. своих денег уж точно не стоит

Ответить
2
6 комментариев
Развернуть ветку
Алексей Куликов

Я конечно давно последний раз был в Старбаксе (лет 8-10 назад, но кофе там было стабильно дорогое и дрянное). Зачем туда ходят сейчас, я не в курсе. В нулевые девочки ходили в Старбаксы в Москве, потому что там можно было знакомиться с экспатами.

Ответить
0
Развернуть ветку
плюшевый батон

Зачем считать?

Ответить
0
Развернуть ветку
N/a

Смешно, если с животным берут больше - они просто денег больше заработают, но еще под каким-то оправданием

Ответить
4
Развернуть ветку
Валенок

диетический расизм
 клоуны

Ответить
4
Развернуть ветку
Федя Прозоров

Значит коровье молоко будет по цене растительного

Ответить
2
Развернуть ветку
Valery Kirichenko

Вместо этого в сети кофеен введут надбавки на молоко животного происхождения

Ответить
1
Развернуть ветку
Федя Прозоров

Я живу по принципу:
не читай новость, сразу пиши комментарий

Ответить
1
2 комментария
Развернуть ветку
Адольф Пиплер

Пиздец соевые чуханы кэнселят напиток белых людей

Ответить
0
Развернуть ветку
Ху Эмай

@alien Alina

Ответить
0
Развернуть ветку
alien Alina

Овсяное молоко топ

Ответить
2
5 комментариев
Развернуть ветку
Интимный франт

Starbucks перестанет взимать дополнительную плату за напитки на растительном молоке.
 Starbucks выступает с инициативой, чтобы извиниться за глубоко укоренённое системное неравенство в нашем ценообразовании на растительное молоко.
 @
Starbucks вводит надбавки на молоко животного происхождения.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sweety bread

Там ещё прямое угнетение "меньшинства", в пользу, кхмм, большинства, подкреплённое экономическими пруфами

"65% населения мира не способны переваривать молочные продукты"

@

Поэтому для оставшихся 35% мы сделаем наценку

Такая вот борьба с "диетическим расизмом" при помощи расизма обыкновенного, прямого

Ответить
3
Развернуть ветку
Интимный франт

С такими ценами на плохой кофе, себестоимостью 40 рублей, грешно брать оплату за допы в целом

Ответить
1
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

ХУЛИ МЫ ЧЕ ХУЖЕ АВТОСАЛОНОВ?

Ответить
0
Развернуть ветку
alien Alina

@Яна Ломакина
На блумберге пишут что тот сайт не относится к старбаксу и это фейк 🧐

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-09/starbucks-says-report-on-plant-based-milk-upcharges-is-false

Bloomberg - Are you a robot?
Bloomberg - Are you a robot?
www.bloomberg.com
Ответить
1
Развернуть ветку
Sergey Michko

там пишут про отмену надбавок за растительное «молоко», выше в статье про наценку на обычное (может и то и то фейк)

Ответить
0
Развернуть ветку
alien Alina

Блумберг пишет что старбакс на самом деле ниче отменять не станет.
Starbucks Corp. said a media report on Thursday that the company is doing away with plant-based milk upcharges is fake.

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Sweety bread

delete

Ответить
0
Развернуть ветку
Гоша Папершвилли

Там можно взять кофе без кофеина

Ответить
1
Развернуть ветку
Sweety bread

Кстати, спасибо за напоминание, надо будет попробовать наконец.
С другой стороны, какой в этом тогда толк, нет кофеина - нет "бодрости", ради которой его и пьют, иначе это просто горькая жижа :(

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Луиджи Вампа

ждём новостей из Макдака относительно мяса

Ответить
0
Развернуть ветку
Ху Эмай

В Российском макдаке вроде ж пока нет вегетаринского мяса

Ответить
0
Развернуть ветку
Луиджи Вампа

вот и ждём , когда введут , а потом сделают наценку на настоящее

Ответить
2
1 комментарий
Развернуть ветку
Chikk

Бесплатное кокосовое молоко? Беру 10 литров.

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Стас Фарбер

Таблойд

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Кондратьев

Я не диетический расист, но всё же …

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

Starbucks выступает с инициативой, чтобы извиниться за глубоко укоренённое системное неравенство
 Ну-ка извинись, ДОН

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

Когда инклюзия дойдет до того, что можно будет самому приносить молоко и кофе и требовать, чтобы из этого сварили хуечино?

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

✊🏻✊🏻 давно пора

Ответить
0
Развернуть ветку
Петр Карманов

Мир: более дорогие продукты дороже.
Starbucks: всё дорого, но дешевые продукты ещё дороже

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Куликов

65% населения мира не способны переваривать молочные продукты
 Wtf? Я конечно не отрицаю, что существует непереносимость лактозы, но не у 65% населения мира же.

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Сурков

хм странно. Любое растительное молоко раза в 2х-3х дороже обычного. В азбуке, вкус вилле, да даже в мяснове везде ценники от 300р. Т.е дополнительная плата оправдана, даже в любом ресторане ты всегда платишь за это. Если будут продавать по цене обычного, то это круто.
Кокосовое молоко топ.

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Горелик

какая наценка бляха у вас кофе меньше 300р не стоит, цена молока в нем 5 рублей

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 106 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null