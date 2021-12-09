ФСБ: украинский корабль «Донбасс» движется к Керченскому проливу и не реагирует на требования изменить курс Статьи редакции
Министр обороны Украины назвал заявление российского ведомства «информационным вбросом».
В ФСБ России заявили, что украинский корабль «Донбасс» движется к Керченскому проливу и находится на расстоянии 18 морских миль до него. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ФСБ заявили, что действия корабля создают угрозу безопасности мореплавания. Как сказали в ведомстве, утром 9 декабря «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь. Заявку на прохождение Керченского пролива украинская сторона не подавала.
Украина заявление ФСБ пока не прокомментировала. Президент страны Владимир Зеленский с 21:34 мск проводит переговоры с президентом США Джо Байденом, сообщила пресс-служба Белого дома. По данным СМИ, они запланировали обсудить «наращивание Россией военных сил на границе Украины».
- 22:59: переговоры Байдена и Зеленского завершились;
- 23:02: пресс-служба Госпогранслужбы Украины в разговоре с «РБК-Украина» заявила, что пока не владеет информацией о ситуации с кораблём «Донбасс»;
- 23:12: корабль лёг на обратный курс, но на запросы по-прежнему не реагирует, сказали в ФСБ;
- 23:16: в ФСБ расценили действия экипажа украинского корабля как провокационные;
- 23:30: министр обороны Украины Алексей Резников в интервью «РБК-Украина» назвал сообщения об украинском корабле, движущимся в сторону Керченского пролива, «очередным информационным взбросом со стороны России» и манипуляцией. «Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна - судна без оружия, в то время когда корабли ФСБ постоянно находятся на расстоянии 2 километров от Мариуполя и Бердянска», — сказал Резников. Он отметил, что в Азовском море есть акватория совместного пользования, там украинские суда находятся на законных основаниях;
- 23:43: корабль «Донбасс» возвращается на базу, сообщили в украинском штабе.
Зарплата в России движется к нулю. На требование изменить курс не реагирует
@Madegghead бегаешь истеришь по поводу ботов провокаторов и сам залайкиваешь откровенно ангажированный аккаунт лол) лемминги блин)
Это правильный бот
это ж вроде @Myemptyblog
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Если Россия не идёт на Донбасс — Донбасс идёт в Россию.
*перекидываю папиросу из одного уголка рта в другой*
Плавает говно в проруби, судно меняют, а военный корабль идёт.
Пацанские цитаты
Вы лишены логики, мистер Андерсон.
или вы — интеллекта, Глеб
надо покупать доллары кажется срочно)
А ты че их продавал что-ли?
Покупаем продаём
Надо было 7 лет назад покупать.
Никогда не поздно
Вообще-то 22 года назад
Надо брать доллары и валить куда подальше, в идеале куда-то ближе к Новой Зеландии, чтоб на другом конце планеты от всей этой хуйни быть.
Думаешь украинский корабль «Донбасс» не доплывет до Новой Зеландии? уааххахахаха🤣😂😁
там сигареты запретили.
я не курю и не курил, но признак хреновый
туалетная бумага и тушенка.
рекомендую
в пизду?
твоей мамки))))
Давайте жить дружно
Чуть позже давай
С понедельника?
давай после праздников
Давайте жить по братски
давайте уже после праздников
Поздно, уже лет 7 поздно.
Комментарий удален
Комментарий удален
да пиздец, то каких-то украинских диверсантов задерживают, теперь корабли вон придумали. кому и что они пытаются доказать? путин вроде байдена попугал уже, че продолжают?
Так ему же дали понять, что за захват Украины он получит только санкции и глубочайшую озабоченность. Вот и началося.
Ну ты хоть готов за родину умереть, или каких-то моторол будешь подстрекать?
Ему дали понять, что войска в Украину никто посылать не будет, чтобы предотвратить российское вторжение
И по этому Украина в очередной раз напала на Россию?
Сейчас хуй украдут снова,в жопе спрячут,и будут рассказывать что наказали американцев и Украину.
почалося
Рано. Вот когда стрелять начнут, тогда и приходите
@Україна 🇺🇦 чё за хуйня
Блять, ну сделайте вы уже что-то, Украина. 7 ебанных лет прошло и нихуя не поменялось.
Горькая правда,что оккупация Донбасса выгодна всем, включая Украину, кроме самих жителей Донбасса
Украина сделала большую ошибку когда избавилась от ядерного оружия. И делает еще большую,что не пытается это исправить.
Так в европу же собрались. Чем не великое дело.
Боже, бомби Донбасс
И вроде новость не сильно не обычная, но настораживает сто что кремлевские боты как то сильно активизировались
Тред открыл украинский бот лол
Украинский корабль "донбасс"
Татьяна Васильевна Кораблёва
По логике очевидной всем здравомыслящим людям украинские корабли имеют полное право проходить через Керченский пролив без разрешения России.
Мне не очевидно. Пыня злодействует, а украинцы пишут и пишут все эти годы "моста не будет", "Крым вернём", "рфии капут"
Как-то вера во всеобщую справедливость и неэффективность гопнических методов теряется
Это какая-то метафора?
Скорее всего на украине цена на металл упала, решили сдать в рашке.
А что украинским кораблям запрещено проходить через Керченский пролив?
Там любым кораблям еще недавно было запрещено проходить. Они тупа все азовское моря блокировали
По версии РФ Керченский пролив - это внутренние воды РФ, а потому все судна, имеющие намерение пройти через Креченский пролив, типа должны заранее сообщать РФ об этом и получать от неё разрешение.
ДАВЯТ ЕГО БЛЯТЬ???
Россия движется к светлому будущему. На замечания не реагирует.
Уже был инцидент, когда унитазы у хохлов спиздили
Опять Украина мешает русским жить
Казус белли?
их земля имеют право
Ну бля, опять никакого экшена. Когда уже украинская армия покажет свою мощь?
Началось?
Да все нормально будет
Слава Дефендера покоя не даёт
Епта, ну опять. Я живу в полкилометре, дайте поспать.
Такое было пару лет назад. В году 18 вроде. И ничего страшного не произошло
выходи снимать на телефон, историческая хуйня
Началось
Так смысл его не пропускать? Он хочет из Азовского моря, ну так пусть. Думаю, пропустят
Банановый кораблик идёт к тебе!
Небось на таран идет
В международный суд пускай пожалуются. Я б поржал.
Почему ФСБ, не армия
Потому что пограничники - это не армия. Вот если бы этот корабль открыл огонь, например - тогда армия, да. А если россии кажется, что нарушают её границу - то такими вопросами занимается пограничная служба.
Корабль или судно?
Кстати на марин трафик не наблюдаю
Пишут, что авиация НАТО в воздухе висит. Скорее всего просто снимают реакцию
Корабль управления "Донбасс" ВМС Украины лег на обратный курс — ФСБ
Вот и славно
Да там от корабля одна шкурка. Выгорал до тла два раза
ничего не будет, как и всегда
Все, на обратный курс лёг. Шоу не будет, расходимся.