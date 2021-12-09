Министр обороны Украины назвал заявление российского ведомства «информационным вбросом».

В ФСБ России заявили, что украинский корабль «Донбасс» движется к Керченскому проливу и находится на расстоянии 18 морских миль до него. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФСБ заявили, что действия корабля создают угрозу безопасности мореплавания. Как сказали в ведомстве, утром 9 декабря «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь. Заявку на прохождение Керченского пролива украинская сторона не подавала.

Украина заявление ФСБ пока не прокомментировала. Президент страны Владимир Зеленский с 21:34 мск проводит переговоры с президентом США Джо Байденом, сообщила пресс-служба Белого дома. По данным СМИ, они запланировали обсудить «наращивание Россией военных сил на границе Украины».

22:59 : переговоры Байдена и Зеленского завершились;

: переговоры Байдена и Зеленского завершились; 23:02 : пресс-служба Госпогранслужбы Украины в разговоре с «РБК-Украина» заявила, что пока не владеет информацией о ситуации с кораблём «Донбасс»;



: пресс-служба Госпогранслужбы Украины в разговоре с «РБК-Украина» заявила, что пока не владеет информацией о ситуации с кораблём «Донбасс»; 23:12 : корабль лёг на обратный курс, но на запросы по-прежнему не реагирует, сказали в ФСБ;

: корабль лёг на обратный курс, но на запросы по-прежнему не реагирует, сказали в ФСБ; 23:16 : в ФСБ расценили действия экипажа украинского корабля как провокационные;

: в ФСБ расценили действия экипажа украинского корабля как провокационные; 23:30 : министр обороны Украины Алексей Резников в интервью «РБК-Украина» назвал сообщения об украинском корабле, движущимся в сторону Керченского пролива, «очередным информационным взбросом со стороны России» и манипуляцией. «Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна - судна без оружия, в то время когда корабли ФСБ постоянно находятся на расстоянии 2 километров от Мариуполя и Бердянска», — сказал Резников. Он отметил, что в Азовском море есть акватория совместного пользования, там украинские суда находятся на законных основаниях;

: министр обороны Украины Алексей Резников в интервью «РБК-Украина» назвал сообщения об украинском корабле, движущимся в сторону Керченского пролива, «очередным информационным взбросом со стороны России» и манипуляцией. «Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна - судна без оружия, в то время когда корабли ФСБ постоянно находятся на расстоянии 2 километров от Мариуполя и Бердянска», — сказал Резников. Он отметил, что в Азовском море есть акватория совместного пользования, там украинские суда находятся на законных основаниях; 23:43: корабль «Донбасс» возвращается на базу, сообщили в украинском штабе.