ФСБ: украинский корабль «Донбасс» приблизился к Керченскому проливу и не реагировал на требования изменить курс Статьи редакции
Министр обороны Украины назвал заявление российского ведомства «информационным вбросом».
В ФСБ России заявили, что украинский корабль «Донбасс» движется к Керченскому проливу и находится на расстоянии 18 морских миль до него. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ФСБ заявили, что действия корабля создают угрозу безопасности мореплавания. Как сказали в ведомстве, утром 9 декабря «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь. Заявку на прохождение Керченского пролива украинская сторона не подавала.
Украина заявление ФСБ пока не прокомментировала. Президент страны Владимир Зеленский с 21:34 мск проводит переговоры с президентом США Джо Байденом, сообщила пресс-служба Белого дома. По данным СМИ, они запланировали обсудить «наращивание Россией военных сил на границе Украины».
- 22:59: переговоры Байдена и Зеленского завершились;
- 23:02: пресс-служба Госпогранслужбы Украины в разговоре с «РБК-Украина» заявила, что пока не владеет информацией о ситуации с кораблём «Донбасс»;
- 23:12: корабль лёг на обратный курс, но на запросы по-прежнему не реагирует, сказали в ФСБ;
- 23:16: в ФСБ расценили действия экипажа украинского корабля как провокационные;
- 23:30: министр обороны Украины Алексей Резников в интервью «РБК-Украина» назвал сообщения об украинском корабле, движущимся в сторону Керченского пролива, «очередным информационным взбросом со стороны России» и манипуляцией. «Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна - судна без оружия, в то время когда корабли ФСБ постоянно находятся на расстоянии 2 километров от Мариуполя и Бердянска», — сказал Резников. Он отметил, что в Азовском море есть акватория совместного пользования, там украинские суда находятся на законных основаниях;
- 23:43: корабль «Донбасс» возвращается на базу, сообщили в украинском штабе.
Зарплата в России движется к нулю. На требование изменить курс не реагирует
@Madegghead бегаешь истеришь по поводу ботов провокаторов и сам залайкиваешь откровенно ангажированный аккаунт лол) лемминги блин)
Это правильный бот
это ж вроде @Myemptyblog
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Если Россия не идёт на Донбасс — Донбасс идёт в Россию.
*перекидываю папиросу из одного уголка рта в другой*
Плавает говно в проруби, судно меняют, а военный корабль идёт.
Пацанские цитаты
Произнёс лидер страны, где на протяжении многих лет:
Единственным однозначно ненаказуемым способом самозащиты при нападении является бегство — только так пострадавшая сторона точно не попадет под статью, рассказал «Ленте.ру» член Адвокатской палаты Москвы Евгений Корчаго.
https://lenta.ru/news/2021/11/09/samooborona/
Вы лишены логики, мистер Андерсон.
или вы — интеллекта, Глеб
Донбасс уже давно Россия
Вместе с Таджикистаном и Киргизстаном.
надо покупать доллары кажется срочно)
А ты че их продавал что-ли?
Покупаем продаём
Надо было 7 лет назад покупать.
Никогда не поздно
Вообще-то 22 года назад
Надо брать доллары и валить куда подальше, в идеале куда-то ближе к Новой Зеландии, чтоб на другом конце планеты от всей этой хуйни быть.
Думаешь украинский корабль «Донбасс» не доплывет до Новой Зеландии? уааххахахаха🤣😂😁
там сигареты запретили.
я не курю и не курил, но признак хреновый
туалетная бумага и тушенка.
рекомендую
в пизду?
твоей мамки))))
летучий донбасец
Давайте жить дружно
Чуть позже давай
С понедельника?
давайте уже после праздников
Давайте жить по братски
давай после праздников
Поздно, уже лет 7 поздно.
Вайти
Казалось бы причем тут курсы geekbrains
да пиздец, то каких-то украинских диверсантов задерживают, теперь корабли вон придумали. кому и что они пытаются доказать? путин вроде байдена попугал уже, че продолжают?
Так ему же дали понять, что за захват Украины он получит только санкции и глубочайшую озабоченность. Вот и началося.
Ну ты хоть готов за родину умереть, или каких-то моторол будешь подстрекать?
Сейчас хуй украдут снова,в жопе спрячут,и будут рассказывать что наказали американцев и Украину.
вообще то байден попугал путина
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По логике очевидной всем здравомыслящим людям украинские корабли имеют полное право проходить через Керченский пролив без разрешения России.
Мне не очевидно. Пыня злодействует, а украинцы пишут и пишут все эти годы "моста не будет", "Крым вернём", "рфии капут"
Как-то вера во всеобщую справедливость и неэффективность гопнических методов теряется
почалося
Рано. Вот когда стрелять начнут, тогда и приходите
Как нет? Есть Путин.
Силовики новая элита России.
ФСБ заведует теперь всем.
@Україна 🇺🇦 чё за хуйня
Блять, ну сделайте вы уже что-то, Украина. 7 ебанных лет прошло и нихуя не поменялось.
Горькая правда,что оккупация Донбасса выгодна всем, включая Украину, кроме самих жителей Донбасса
Украина сделала большую ошибку когда избавилась от ядерного оружия. И делает еще большую,что не пытается это исправить.
Так в европу же собрались. Чем не великое дело.
пока у власти в РФ эти ребята ничего не выйдет
Украинский корабль "донбасс"
Татьяна Васильевна Кораблёва
И вроде новость не сильно не обычная, но настораживает сто что кремлевские боты как то сильно активизировались
Тред открыл украинский бот лол
Боже, бомби Донбасс
А что украинским кораблям запрещено проходить через Керченский пролив?
Там любым кораблям еще недавно было запрещено проходить. Они тупа все азовское моря блокировали
По версии РФ Керченский пролив - это внутренние воды РФ, а потому все судна, имеющие намерение пройти через Креченский пролив, типа должны заранее сообщать РФ об этом и получать от неё разрешение.
Скорее всего на украине цена на металл упала, решили сдать в рашке.
Это какая-то метафора?
це ребус
ДАВЯТ ЕГО БЛЯТЬ???
Уже был инцидент, когда унитазы у хохлов спиздили
Ковальски, доложите обстановку
Когда власти займутся внутренними делами? Надоело уже(
Слава Дефендера покоя не даёт
Началось?
Да все нормально будет
Кстати на марин трафик не наблюдаю
Судно не вооружено даже, оно спасательное. Какая блять в сраку опасность мореплаванию?
Россия движется к светлому будущему. На замечания не реагирует.
Казус белли?
их земля имеют право
Опять Украина мешает русским жить
Ну бля, опять никакого экшена. Когда уже украинская армия покажет свою мощь?
Епта, ну опять. Я живу в полкилометре, дайте поспать.
Такое было пару лет назад. В году 18 вроде. И ничего страшного не произошло
вот такой кораблик решил просто поплавать по азовскому морю, а в чекистане тревогу обьявили будто вторжение авианосной группы нацистов
Почему ФСБ, не армия