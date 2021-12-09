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Новости
Яна Ломакина

ФСБ: украинский корабль «Донбасс» приблизился к Керченскому проливу и не реагировал на требования изменить курс Статьи редакции

Министр обороны Украины назвал заявление российского ведомства «информационным вбросом».

В ФСБ России заявили, что украинский корабль «Донбасс» движется к Керченскому проливу и находится на расстоянии 18 морских миль до него. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФСБ заявили, что действия корабля создают угрозу безопасности мореплавания. Как сказали в ведомстве, утром 9 декабря «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь. Заявку на прохождение Керченского пролива украинская сторона не подавала.

Украина заявление ФСБ пока не прокомментировала. Президент страны Владимир Зеленский с 21:34 мск проводит переговоры с президентом США Джо Байденом, сообщила пресс-служба Белого дома. По данным СМИ, они запланировали обсудить «наращивание Россией военных сил на границе Украины».

  • 22:59: переговоры Байдена и Зеленского завершились;
  • 23:02: пресс-служба Госпогранслужбы Украины в разговоре с «РБК-Украина» заявила, что пока не владеет информацией о ситуации с кораблём «Донбасс»;
  • 23:12: корабль лёг на обратный курс, но на запросы по-прежнему не реагирует, сказали в ФСБ;
  • 23:16: в ФСБ расценили действия экипажа украинского корабля как провокационные;
  • 23:30: министр обороны Украины Алексей Резников в интервью «РБК-Украина» назвал сообщения об украинском корабле, движущимся в сторону Керченского пролива, «очередным информационным взбросом со стороны России» и манипуляцией. «Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна - судна без оружия, в то время когда корабли ФСБ постоянно находятся на расстоянии 2 километров от Мариуполя и Бердянска», — сказал Резников. Он отметил, что в Азовском море есть акватория совместного пользования, там украинские суда находятся на законных основаниях;
  • 23:43: корабль «Донбасс» возвращается на базу, сообщили в украинском штабе.

#новости #флот #фсб #россия #украина

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272 комментария
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VladimirV

Зарплата в России движется к нулю. На требование изменить курс не реагирует

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229
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Horny Owl

@Madegghead бегаешь истеришь по поводу ботов провокаторов и сам залайкиваешь откровенно ангажированный аккаунт лол) лемминги блин)

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–71
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Грядущий ящик

ангажированный
 Horny Owl
 пук

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26
1 комментарий
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Сталин спас Россию

Это правильный бот

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5
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Грядущий ящик

это ж вроде @Myemptyblog

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1
1 комментарий
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Мистер Андерсон

Если Россия не идёт на Донбасс — Донбасс идёт в Россию.

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77
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Грядущий ящик

Плывёт

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7
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Антон Сарамуд

*перекидываю папиросу из одного уголка рта в другой*
Плавает говно в проруби, судно меняют, а военный корабль идёт.

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37
19 комментариев
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ИгорьOK
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8
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Добро и позитив

Пацанские цитаты

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14
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Романелло Кивогенс

Произнёс лидер страны, где на протяжении многих лет:

Единственным однозначно ненаказуемым способом самозащиты при нападении является бегство — только так пострадавшая сторона точно не попадет под статью, рассказал «Ленте.ру» член Адвокатской палаты Москвы Евгений Корчаго.
 https://lenta.ru/news/2021/11/09/samooborona/

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6
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Глеб Орлов

Вы лишены логики, мистер Андерсон.

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0
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Мистер Андерсон

или вы — интеллекта, Глеб

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0
1 комментарий
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Роман Яремчук

Донбасс уже давно Россия

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0
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Andrew Muralov

Вместе с Таджикистаном и Киргизстаном.

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0
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Яночка

надо покупать доллары кажется срочно)

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58
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Егор Васильев

А ты че их продавал что-ли?

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39
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испанский смех

Покупаем продаём

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3
2 комментария
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tanya kasatkina

Надо было 7 лет назад покупать.

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21
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Slow Dimon

Никогда не поздно

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10
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Рыжий

Вообще-то 22 года назад

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2
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Alexander Personazhe

Надо брать доллары и валить куда подальше, в идеале куда-то ближе к Новой Зеландии, чтоб на другом конце планеты от всей этой хуйни быть.

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8
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Geletey Ivan

Думаешь украинский корабль «Донбасс» не доплывет до Новой Зеландии? уааххахахаха🤣😂😁

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15
1 комментарий
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Madegghead

там сигареты запретили.
я не курю и не курил, но признак хреновый

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2
3 комментария
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Madegghead

туалетная бумага и тушенка.
рекомендую

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1
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Грядущий ящик

https://tjournal.ru/489402

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0
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Грядущий ящик

украинский корабль «Донбасс» движется в родную гавань

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39
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Romula Daraa

в пизду?

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–9
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Aleksandr Dolgikh

твоей мамки))))

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21
3 комментария
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Ваша Закладко

летучий донбасец

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2
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Антигравитационный торт

Давайте жить дружно

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25
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Сталин спас Россию

Чуть позже давай

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14
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Антигравитационный торт

С понедельника?

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9
2 комментария
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Рыжий

давайте уже после праздников

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5
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Marhal_New _Arleana

Давайте жить по братски

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3
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Грядущий ящик

Самые охуительные предложения от незнакомого человека всегда начинаются с фразы: послющай, брат!

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1
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Igor Savchenko

давай после праздников

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2
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Madao

Поздно, уже лет 7 поздно.

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1
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Грядущий ящик

Донбасс собирается войти в состав РФ.

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23
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Sergey Rotanev

Вайти

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0
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Silvermooncat

Казалось бы причем тут курсы geekbrains

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Дмитрий Орлов

да пиздец, то каких-то украинских диверсантов задерживают, теперь корабли вон придумали. кому и что они пытаются доказать? путин вроде байдена попугал уже, че продолжают?

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8
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Сталин спас Россию

Так ему же дали понять, что за захват Украины он получит только санкции и глубочайшую озабоченность. Вот и началося.

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25
60 комментариев
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VladimirV

Ну ты хоть готов за родину умереть, или каких-то моторол будешь подстрекать?

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0
2 комментария
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VladimirV

Сейчас хуй украдут снова,в жопе спрячут,и будут рассказывать что наказали американцев и Украину.

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8
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jonathan rogers

вообще то байден попугал путина

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Сергей Ахрем
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12
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Полуслепой Пью

По логике очевидной всем здравомыслящим людям украинские корабли имеют полное право проходить через Керченский пролив без разрешения России.

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9
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Мордовский Русский

Мне не очевидно. Пыня злодействует, а украинцы пишут и пишут все эти годы "моста не будет", "Крым вернём", "рфии капут"

Как-то вера во всеобщую справедливость и неэффективность гопнических методов теряется

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6
1 комментарий
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Misha

почалося

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10
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Marhal_New _Arleana

Рано. Вот когда стрелять начнут, тогда и приходите

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2
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Грядущий ящик

А морскими штуками вообще ФСБ заведует? Ощущение, что кроме ФСБ МВД и Росгвардии у нас ничего нет

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7
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Грядущий ящик

пограничники это ФСБ

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10
3 комментария
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Sergey Rotanev

Как нет? Есть Путин.

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0
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Веня Пупкин

Силовики новая элита России.
ФСБ заведует теперь всем.

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0
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Грядущий ящик

@Україна 🇺🇦 чё за хуйня

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7
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Грядущий ящик

Ахуели совсем?

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6
3 комментария
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Madao

Блять, ну сделайте вы уже что-то, Украина. 7 ебанных лет прошло и нихуя не поменялось.

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6
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Daniel Shnaider

Горькая правда,что оккупация Донбасса выгодна всем, включая Украину, кроме самих жителей Донбасса

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1
10 комментариев
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Daniel Shnaider

Украина сделала большую ошибку когда избавилась от ядерного оружия. И делает еще большую,что не пытается это исправить.

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3
15 комментариев
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Ёршик Золотой

Так в европу же собрались. Чем не великое дело.

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0
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Роман Яремчук

пока у власти в РФ эти ребята ничего не выйдет

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0
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Татьяна Васильевна Кораблёва

Украинский корабль "донбасс"

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2
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Сталин спас Россию

Татьяна Васильевна Кораблёва

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15
1 комментарий
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Bob

И вроде новость не сильно не обычная, но настораживает сто что кремлевские боты как то сильно активизировались

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4
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Horny Owl

Тред открыл украинский бот лол

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1
3 комментария
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Marhal_New _Arleana

Боже, бомби Донбасс

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4
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Полуслепой Пью

А что украинским кораблям запрещено проходить через Керченский пролив?

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3
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Marhal_New _Arleana

Там любым кораблям еще недавно было запрещено проходить. Они тупа все азовское моря блокировали

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2
3 комментария
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Alexander Personazhe

По версии РФ Керченский пролив - это внутренние воды РФ, а потому все судна, имеющие намерение пройти через Креченский пролив, типа должны заранее сообщать РФ об этом и получать от неё разрешение.

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2
2 комментария
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Ёршик Золотой

Скорее всего на украине цена на металл упала, решили сдать в рашке.

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3
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N/a

Это какая-то метафора?

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3
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Ваша Закладко

це ребус

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0
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FOX

про корабль https://korrespondent.net/ukraine/politics/3349999-korabl-donbass-vernuly-vms-ukrayny

Корабль Донбасс вернули ВМС Украины
Донбасс стал четвертым кораблем, возвращенным Украине из Крыма.
korrespondent.net
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2
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Aleksandr Dolgikh

ДАВЯТ ЕГО БЛЯТЬ???

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2
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Joseph Knecht

Уже был инцидент, когда унитазы у хохлов спиздили

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2
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Privetandrey

Ковальски, доложите обстановку

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2
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Дизайнер Павленко

Когда власти займутся внутренними делами? Надоело уже(

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2
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Horny Owl

Слава Дефендера покоя не даёт

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–4
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Яня

Началось?

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0
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Виталий Лановой

Да все нормально будет

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3
4 комментария
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Грядущий ящик

Инфляция в России снялась с рейда и движется в стратосферу.
На прохождение тропосферы заявки не подавала.

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1
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Очень Cерьёзный Валера
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1
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Иван Демченко

Кстати на марин трафик не наблюдаю

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1
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Stan Majors
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1
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stepan ua

Судно не вооружено даже, оно спасательное. Какая блять в сраку опасность мореплаванию?

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1
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tanya kasatkina

Россия движется к светлому будущему. На замечания не реагирует.

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rotten pepperoni

Казус белли?

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ฺ ฺ

их земля имеют право

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Плотва обыкновенная

Опять Украина мешает русским жить

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Люц Шнайдер

Ну бля, опять никакого экшена. Когда уже украинская армия покажет свою мощь?

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Иван Демченко

Епта, ну опять. Я живу в полкилометре, дайте поспать.

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5 комментариев
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Marhal_New _Arleana

Такое было пару лет назад. В году 18 вроде. И ничего страшного не произошло

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6 комментариев
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Лим Кирсанов

вот такой кораблик решил просто поплавать по азовскому морю, а в чекистане тревогу обьявили будто вторжение авианосной группы нацистов

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2 комментария
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Елена Скрэтова

Почему ФСБ, не армия

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6 комментариев
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Ещё 19 комментариев
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