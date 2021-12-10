В Норильске из-за пурги около 130 человек остались ночевать в городском центре культуры Статьи редакции
Они всю ночь бесплатно смотрели фильмы и пили чай с вафлями.
В Норильске из-за «чёрной пурги» администрация города ограничила движение всех видов транспорта. Тех, кто остался в Центральном районе и не смог добраться до дома, оставили на ночёвку в Городском центре культуры, сообщает «Таймырский телеграф».
В ночь на 9 декабря в центре разместили около 130 человек. Вместе с посетителями там остались и работники учреждения. Они всю ночь бесплатно смотрели фильмы и пили чай с вафлями. Утром погода улучшилась, и горожане смогли уехать домой.
Как сообщают NGS24 и «Газета», в Норильске при температуре до -23℃ порывы ветра достигали 25 метров в секунду. С утра 6 декабря до утра 7 декабря снегоуборочная техника работала в две смены по 12 часов, пишет «Норильск News». Со всех районов города вывезли около 1,5 тонн снега.
местным пориджам, твитерянам, и прочим интересным личностям опять все не нравится. одному баранки подавай, третьему матрасы икея. как обычно эта страна обречена
Один только Стасик в плаще белом. И коммент сральный написал, и о стране подумал. Золотой человек.
Потому что эти пориджи не живут в ебенях с черной пургой
Где-то ночуют на матрасах в магазине икеа, а где-то приходится сидеть на неудобных креслах всю ночь
Согласен. Им нужно было заранее построить Икею в Городском центре культуры. Непредусмотрительность.
Мне кажется, в Норильске икеа самое то
Может 1.5 тысяч тонн?
Это вообще около полутора-двух кубометров снега)
Сын главы администрации с игрушечным грузовичком
снегоуборочная техника работала в две смены по 12 часов
КПД просто низкий. Они старались, как могли.
Чушь. 1,5 тоны снега это меньше одного самосвала.
Ну они же не могут написать: мы нихуя не вывезли и что вы нам сделаете?
1. Откуда столько вафель в ДК
2. На утром все 130 человек пошли не домой, а на работу.
Столько это сколько? я там только одну пачку вафель вижу)
И то, в кармане одного из посетителей оказалась.
"...разместили около 130 человек. Вместе с посетителями там остались и работники учреждения. Они всю ночь бесплатно смотрели фильмы и пили чай с вафлями.
даже если до этого не работали нигде?
Так круто же. Россияне смотрели фильмы и пили чай с печеньками, а британцы в аналогичной ситуации бухали как черти. Ну и кто теперь культурная нация?
о, как раз хотел про них вспомнить. в итоге пара британцев сказали, что не хотели оттуда уходить и замечательно провели время, а русские просто угрюмо пошли на работу после бессоной ночи
Откуда ты знаешь что угрюмо?
а, простите. конечно же радостно и вприпрыжку. именно так ведь передвигаются все россияне
Ты с Лентача сбежал что ли?
блять, ну чел. ты всю ночь сидел и смотрел всякую хуюту, на ужин у тебя было 2 вафли. а теперь ты идешь на работу, тебе хуярить 8 часов, а потом ты опять вернешься в свою ебучую однушку к орушим детям, недовольной теще и вечно ебущей мозги жене.
конечно же они будут довольные уходить из этого ДК
Чел, не проецируй свою унылость на всех
ты был в норильске? а за мкадом?
Я и сейчас за мкадом
и где же? новосиб? крайний север? дальний восток? или какой-нить спб?
Лучше. Казахстан.
а, ну да, ,казахи - лучшие специалисты по норильску, как же я мог забыть. все, понял, раз ты говоришь, что они охуенно счастливые поперлись на смену, значит так оно и есть
Госпади, что ты несёшь, порридж? Выйди хоть раз за пределы своей говноедской либерашьей тусовочки и удивись, что даже глубоко за мкадом люди живут и радуются жизни
ага, радуются. пока ехал сегодня в офис, весь автобус был таким радостным. мы весело пели песни и дарили друг другу подарки. обнимались и говорили, какие все замечательные.
не знаешь как живут люди в регионах рф - не пизди
По-твоему, люди всегда выражают своё хорошее настроение танцами и обнимашками, как в школьной театральной постановке? знаток жизни бля 😆
Прикинь, не все изо дня в день жуют сопли оттого что живут в Новосибе или Норильске, а не в священной Калифорнии, или о чём ты там мечтаешь с влажными трусами. Я даже больше скажу: люди из Норильска пачками валят из-за сурового климата, но некоторые прикипают душой к этому краю. Говорят, что там особенная атмосфера, которая тянет обратно.
*жду очередной порции говнистого визга, не подкачай*
пили чай с вафлями
Неправославно такое. Где баранки, кто ответит за отсутствие баранок к чаю?! :)
раз уж у нас такой скрепный сайт, то не вафли, а печеньки в клеточку!
"Печенье в клеточку" присвоила себе украинская хунта.
https://youtu.be/S8lXEswMzx0