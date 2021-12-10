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Новости
Яна Ломакина

В Норильске из-за пурги около 130 человек остались ночевать в городском центре культуры Статьи редакции

Они всю ночь бесплатно смотрели фильмы и пили чай с вафлями.

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2693 просмотров
Фото «Таймырский телеграф»

В Норильске из-за «чёрной пурги» администрация города ограничила движение всех видов транспорта. Тех, кто остался в Центральном районе и не смог добраться до дома, оставили на ночёвку в Городском центре культуры, сообщает «Таймырский телеграф».

В ночь на 9 декабря в центре разместили около 130 человек. Вместе с посетителями там остались и работники учреждения. Они всю ночь бесплатно смотрели фильмы и пили чай с вафлями. Утром погода улучшилась, и горожане смогли уехать домой.

Фото «Таймырский телеграф»

Как сообщают NGS24 и «Газета», в Норильске при температуре до -23℃ порывы ветра достигали 25 метров в секунду. С утра 6 декабря до утра 7 декабря снегоуборочная техника работала в две смены по 12 часов, пишет «Норильск News». Со всех районов города вывезли около 1,5 тонн снега.

Видео «Борус»

#новости #регионы #погода

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Стас Фарбер

местным пориджам, твитерянам, и прочим интересным личностям опять все не нравится. одному баранки подавай, третьему матрасы икея. как обычно эта страна обречена

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14
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Chikk

Один только Стасик в плаще белом. И коммент сральный написал, и о стране подумал. Золотой человек.

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17
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Федя Прозоров

Потому что эти пориджи не живут в ебенях с черной пургой

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1
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Федя Прозоров

Где-то ночуют на матрасах в магазине икеа, а где-то приходится сидеть на неудобных креслах всю ночь

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–11
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Сём

Согласен. Им нужно было заранее построить Икею в Городском центре культуры. Непредусмотрительность.

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38
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Федя Прозоров

Мне кажется, в Норильске икеа самое то

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0
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Грядущий ящик

…Со всех районов города вывезли около 1,5 тонн снега.
Чушь. 1,5 тоны снега это меньше одного самосвала.

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11
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Vladislav Donets

Может 1.5 тысяч тонн?

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3
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Грядущий ящик

Именно так. У топик-стартера была опечатка. За сутки 8 декабря вывезли 1500 тонн снега.

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0
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Сталин спас Россию

Это вообще около полутора-двух кубометров снега)

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2
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Грядущий ящик

Наверное у них контракт на поставку снегоуборочной техники выиграл не Камаз а Лего

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3
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Сталин спас Россию

Сын главы администрации с игрушечным грузовичком

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1
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Грядущий ящик

Одна Газель.

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Грядущий ящик

Два рюкзака.

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6
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Жабка

снегоуборочная техника работала в две смены по 12 часов
 КПД просто низкий. Они старались, как могли.

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2
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woqugyzo

Чушь. 1,5 тоны снега это меньше одного самосвала.
 Ну они же не могут написать: мы нихуя не вывезли и что вы нам сделаете?

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1
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Грядущий ящик

Это просто опечатка топик-стартера.
На самом деле:
Норильск завалило пушистым снегом. За сутки 8 декабря с улиц вывезли 1500 тонн его.

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0
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Артем Бардиж

1. Откуда столько вафель в ДК
2. На утром все 130 человек пошли не домой, а на работу.

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6
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dzirt do'urden

Столько это сколько? я там только одну пачку вафель вижу)

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1
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Alexandr Blokhin

И то, в кармане одного из посетителей оказалась.

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2
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Артем Бардиж

"...разместили около 130 человек. Вместе с посетителями там остались и работники учреждения. Они всю ночь бесплатно смотрели фильмы и пили чай с вафлями.

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Слава Инженеров

даже если до этого не работали нигде?

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Грядущий ящик

В этот любимый город
Всегда есть вернуться повод.
Простите, а что здесь такого?
Это с детства любимый город.

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3
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Грядущий ящик

@Сталин спас Россию

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2
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Сталин спас Россию

Так круто же. Россияне смотрели фильмы и пили чай с печеньками, а британцы в аналогичной ситуации бухали как черти. Ну и кто теперь культурная нация?

Десятки британцев провели три дня в пабе…
Когда их спасли, одна из женщин сказала, что не хочет уходить оттуда.
tjournal.ru
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Грядущий ящик

Согласен

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Some Dude

о, как раз хотел про них вспомнить. в итоге пара британцев сказали, что не хотели оттуда уходить и замечательно провели время, а русские просто угрюмо пошли на работу после бессоной ночи

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Сталин спас Россию

Откуда ты знаешь что угрюмо?

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Some Dude

а, простите. конечно же радостно и вприпрыжку. именно так ведь передвигаются все россияне

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Сталин спас Россию

Ты с Лентача сбежал что ли?

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Some Dude

блять, ну чел. ты всю ночь сидел и смотрел всякую хуюту, на ужин у тебя было 2 вафли. а теперь ты идешь на работу, тебе хуярить 8 часов, а потом ты опять вернешься в свою ебучую однушку к орушим детям, недовольной теще и вечно ебущей мозги жене.
конечно же они будут довольные уходить из этого ДК

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Сталин спас Россию

Чел, не проецируй свою унылость на всех

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Some Dude

ты был в норильске? а за мкадом?

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Сталин спас Россию

Я и сейчас за мкадом

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Some Dude

и где же? новосиб? крайний север? дальний восток? или какой-нить спб?

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Сталин спас Россию

Лучше. Казахстан.

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Some Dude

а, ну да, ,казахи - лучшие специалисты по норильску, как же я мог забыть. все, понял, раз ты говоришь, что они охуенно счастливые поперлись на смену, значит так оно и есть

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Сталин спас Россию

Госпади, что ты несёшь, порридж? Выйди хоть раз за пределы своей говноедской либерашьей тусовочки и удивись, что даже глубоко за мкадом люди живут и радуются жизни

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Some Dude

ага, радуются. пока ехал сегодня в офис, весь автобус был таким радостным. мы весело пели песни и дарили друг другу подарки. обнимались и говорили, какие все замечательные.
не знаешь как живут люди в регионах рф - не пизди

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Сталин спас Россию

По-твоему, люди всегда выражают своё хорошее настроение танцами и обнимашками, как в школьной театральной постановке? знаток жизни бля 😆

Прикинь, не все изо дня в день жуют сопли оттого что живут в Новосибе или Норильске, а не в священной Калифорнии, или о чём ты там мечтаешь с влажными трусами. Я даже больше скажу: люди из Норильска пачками валят из-за сурового климата, но некоторые прикипают душой к этому краю. Говорят, что там особенная атмосфера, которая тянет обратно.

*жду очередной порции говнистого визга, не подкачай*

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Some Dude

@Шоггот2 тебе есть что рассказать о норильске, чего я не знаю, или ты так и будешь молча минусы хуярить? давай лучше обсудим

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Chikk

пили чай с вафлями
 Неправославно такое. Где баранки, кто ответит за отсутствие баранок к чаю?! :)

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Some Dude

раз уж у нас такой скрепный сайт, то не вафли, а печеньки в клеточку!

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Ivan Boldyrev

"Печенье в клеточку" присвоила себе украинская хунта.
https://youtu.be/S8lXEswMzx0

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