Он работал вместе с «королём спама» Петром Левашовым.

Кошкин управлял службой «шифрования» для сокрытия вредоносного ПО Kelihos, что позволяло хакерам систематически заражать вредоносным ПО около сотен тысяч компьютеров-жертв по всему миру, пишет Минюст США.

Его арестовали в Калифорнии в сентябре 2019 года, с этого момента он находился под стражей. Летом 2021 года присяжные признали его виновным в киберпреступлениях.

По данным Минюста, Кошкин работал вместе с Петром Левашовым. В США обвиняли последнего в том, что он в течение 20 лет управлял сетью крупных ботнетов Storm Worm, Waledac и Kelihos, рассылающих спам.

Левашова задержали в Испании в 2017 году, в 2018 году его экстрадировали в США. В июле 2021 года суд приговорил «короля спама» к уже отбытому сроку в 2,7 года.