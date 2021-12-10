Краудфандинговая платформа Kickstarter анонсировала переход на блокчейн Статьи редакции
Это позволит ей стать децентрализованной.
Платформа для привлечения финансирования Kickstarter в 2022 году перейдёт на децентрализированную платформу. Новая версия будет построена на блокчейне с отрицательным выбросом углерода — Celo, сообщили в компании.
Kickstarter создаст новую организацию Kickstarter PBC, которая будет разрабатывать протокол с открытым исходным кодом. Позже Kickstarter переведут на эту платформу. Также появится «независимая управленческая лаборатория», которая будет публиковать исследования и общаться с сообществом разработчиков на тему управления протоколом.
Как пишет компания в блоге, для пользователей принцип взаимодействия с Kickstarter останется прежним. «Вы не увидите сам блокчейн, но получите пользу от его улучшений», — заявили представители платформы.
Не совсем понятно для чего этого - пользователь переводит деньги, разработка оплачивается деньгами. Для чего в середине нужен блокчейн не ясно. И какая связь между переводами денег от них лиц другим и выбросами углерода?