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Новости
Яна Ломакина

Краудфандинговая платформа Kickstarter анонсировала переход на блокчейн Статьи редакции

Это позволит ей стать децентрализованной.

Платформа для привлечения финансирования Kickstarter в 2022 году перейдёт на децентрализированную платформу. Новая версия будет построена на блокчейне с отрицательным выбросом углерода — Celo, сообщили в компании.

Kickstarter создаст новую организацию Kickstarter PBC, которая будет разрабатывать протокол с открытым исходным кодом. Позже Kickstarter переведут на эту платформу. Также появится «независимая управленческая лаборатория», которая будет публиковать исследования и общаться с сообществом разработчиков на тему управления протоколом.

Как пишет компания в блоге, для пользователей принцип взаимодействия с Kickstarter останется прежним. «Вы не увидите сам блокчейн, но получите пользу от его улучшений», — заявили представители платформы.

#новости #блокчейн #краудфандинг

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aliftin

Не совсем понятно для чего этого - пользователь переводит деньги, разработка оплачивается деньгами. Для чего в середине нужен блокчейн не ясно. И какая связь между переводами денег от них лиц другим и выбросами углерода?

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