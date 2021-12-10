Это позволит ей стать децентрализованной.

Платформа для привлечения финансирования Kickstarter в 2022 году перейдёт на децентрализированную платформу. Новая версия будет построена на блокчейне с отрицательным выбросом углерода — Celo, сообщили в компании.

Kickstarter создаст новую организацию Kickstarter PBC, которая будет разрабатывать протокол с открытым исходным кодом. Позже Kickstarter переведут на эту платформу. Также появится «независимая управленческая лаборатория», которая будет публиковать исследования и общаться с сообществом разработчиков на тему управления протоколом.

Как пишет компания в блоге, для пользователей принцип взаимодействия с Kickstarter останется прежним. «Вы не увидите сам блокчейн, но получите пользу от его улучшений», — заявили представители платформы.