За сдачу квартир вне системы гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей.

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Минстрой рассказал о разработке законопроекта о создании государственной информсистемы (ГИС). В ней нужно будет в течение 30 дней регистрироваться договоры по сдаче в аренду квартир, апартаментов и машино-мест. Все расчеты тоже нужно будет производить через систему. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Замглавы Минстроя Никита Стасишин рассказал, что система будет полностью принадлежать государству, а ведомство выступит как оператор. Её интегрируют с ФНС и другими регуляторами. Для создания привлекут частных инвесторов, среди которых «Дом.РФ». Стасишин отметил, что законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию.

Ведомство планирует ввести штрафы для тех арендодателей, которые не перестанут проводить расчёты вне ГИС. Для физических лиц он составит от 500 до 2,5 тысячи рублей, для юридических — от 5 до 10. Если информацию не разместят или исказят, граждан обяжут выплатить от 3 до 5 тысяч рублей, компании — от 30 до 50.

Как отмечает РБК, при расчётах в ГИС арендатора обяжут платить комиссию оператору платформы, а также банку или другому платёжному агенту. При этом размер комиссии в законопроекте не указан.

В пояснительной записке к проекту закона авторы объясняют, что его основная цель — защита нанимателей и прозрачность рынка аренды. В Минстрой подсчитали, что из-за неуплаты налогов в этой сфере госбюджет теряет около 162 миллиардов рублей ежегодно. В 2023–2025 годах с помощью ГИС ведомство планирует собрать 62,8 миллиарда дополнительно.

В Минстрое рассказали, что проект пока находится на этапе разработки. После согласования с органами власти, его выложат в открытый доступ.

В «Яндекс.Недвижимости» рассказали TJ, что такие законопроекты необходимо обсуждать с участниками рынка. В пресс-службе отметили, что компания поддерживает повышение прозрачности, но «такие инициативы не должны приводить к увеличению расходов пользователей и созданию рисков для развития конкуренции».

Сейчас отрасль динамично развивается и разные игроки конкурируют между собой. Мы видим риски в появлении единственного оператора — это может монополизировать рынок и негативно повлиять на пользовательский опыт. пресс-служба «Яндекс.Недвижимости»