Минстрой решил создать госсистему для аренды жилья: нужно будет регистрировать там договоры и платить комиссию Статьи редакции
За сдачу квартир вне системы гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей.
Минстрой рассказал о разработке законопроекта о создании государственной информсистемы (ГИС). В ней нужно будет в течение 30 дней регистрироваться договоры по сдаче в аренду квартир, апартаментов и машино-мест. Все расчеты тоже нужно будет производить через систему. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Замглавы Минстроя Никита Стасишин рассказал, что система будет полностью принадлежать государству, а ведомство выступит как оператор. Её интегрируют с ФНС и другими регуляторами. Для создания привлекут частных инвесторов, среди которых «Дом.РФ». Стасишин отметил, что законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию.
Ведомство планирует ввести штрафы для тех арендодателей, которые не перестанут проводить расчёты вне ГИС. Для физических лиц он составит от 500 до 2,5 тысячи рублей, для юридических — от 5 до 10. Если информацию не разместят или исказят, граждан обяжут выплатить от 3 до 5 тысяч рублей, компании — от 30 до 50.
Как отмечает РБК, при расчётах в ГИС арендатора обяжут платить комиссию оператору платформы, а также банку или другому платёжному агенту. При этом размер комиссии в законопроекте не указан.
В пояснительной записке к проекту закона авторы объясняют, что его основная цель — защита нанимателей и прозрачность рынка аренды. В Минстрой подсчитали, что из-за неуплаты налогов в этой сфере госбюджет теряет около 162 миллиардов рублей ежегодно. В 2023–2025 годах с помощью ГИС ведомство планирует собрать 62,8 миллиарда дополнительно.
В Минстрое рассказали, что проект пока находится на этапе разработки. После согласования с органами власти, его выложат в открытый доступ.
В «Яндекс.Недвижимости» рассказали TJ, что такие законопроекты необходимо обсуждать с участниками рынка. В пресс-службе отметили, что компания поддерживает повышение прозрачности, но «такие инициативы не должны приводить к увеличению расходов пользователей и созданию рисков для развития конкуренции».
Планы создать специальную платформу для контроля рынка аренды жилья появилась у Минстрой в 2020 году. По официальным данным, в России в съёмных помещениях живут около 5,7 миллиона семей.
последние?!
хоспади да отъебитесь вы уже
ага, разбежались
Сейчас арендодатели под эту марку поднимут цены, скриньте
Ну может не сейчас, но когда введут скачок цен точно будет.
скачок будет и сейчас и когда введут
10 лет цены на аренду не растут. Они зависят от спроса. Я 10 лет назад снимал однушку за 20к в Питере. Сейчас сам сдаю однушку за 15к (пандемия, платеже способность упала)
А собственно почему нет?
Может хоть подобие порядка настанет на рынке аренды.
Ну да, везде ведь уже порядок, куда государство суется
Ну теперь хоть в суде можно будет доказать факт платежей.
Хотя кого я обманываю, все просто положат хуй на эту систему.
Ведь по сути ничего не поменяется. Обязанность платить нолог со сдачи и сейчас есть.
Получается налог + комиссия за эту систему. Как будто система и так из налогов оплатится.
Мне тоже идея нравится. Она по факту должна также подтвердить место временного проживания aka временная прописка
Ой, просто заткнись
Если очень хочется порядка, можно не искать хату по низу рынка. А данная система отправит цены на аренду в космос.
РосГосОбъявления
на госуслугах будешь искать
Ну и правильно,
заебали иронисты ебаные...
А когда уже введут систему аналогичную "платону" для всех пешеходов? Ходишь по улице - истаптываешь асфальт, так что будь добр плати за его ремонт. И всех пусть обяжут постоянно держать включенным GPS, чтобы неудаляемое обязательное приложение в телефоне насчитывало кто сколько натоптал.
Совет Федерации взял этот комментарий в разработку.
"Народ нас сам попросил"
Ебучее ворьё никак не может успокоиться, всё им мало. Мало сука вилл в Европе, мало миллионов на счетах, мало вымирающего, голодающего, обнищавшего населения.
так потребление только растет
В Болгарии уже давно 10% налога надо платить за сдачу жилья. Ну и за любую копеечку, что физлицо заработало (а если работаешь вне страны по ЕС, то еще и НДС оформи и оплачивай). Правда, ИП никто не заставит делать, заработал - молодец, заплати десятину в казну и свободен.
ну и чё с того блять?Мы в Болгарии?
Дали денег молодым семьям за детей .. теперь нужно вернуть
с процентами
"За сдачу квартир вне системы гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей."
Идите нахуй )
Арендодатели уже давно внесистемные.
Не волнуйтесь, штраф скорректируют с учётом инфляции.
А что плохого если самозанятый? Вот допустим сдаю в белую, плачу налоги
Теперь кроме 4% по самозанятости будет ещё какая-то комиссия кому то? Это что вообще? И зачем??
А не, это я в глаза долблюсь
Причём об этом пишет даже кремлевская РГ
Ты на вопрос не ответил ни разу.
Что плохого в самозанятом?
Плоти
Идея, как завуалировано написать "только для славян"? Написать:
сдаю в белую
Типа многие не платят, поэтому система. Но хз, почему она должна оплачиваться отдельно от налогов за сдачу жилья в аренду.
Вообще 4% это прям мало - в Чехии 15% до 462к₽ в месяцев, выше --23%
Зато там никакой гос системы с комиссией нет.
ну слушай 4% за сдачу я плачу и это норм. Но 15% вот нахер я бы послал
Чтобы контролировать где люди живут. По факту, в какой нибудь Москве народу значительно больше, чем в статистике.
Во первых можно будет налоги собирать с "приезжих".
А во-вторых, лучше расчёсывать инфраструктуру.
Такие хейтеры собрались кошмар на Tj. Все что делает государство по дефолту == ублюдки, пиздец все жидам мало. Придет какой нибудь Навальный с точно такой же инициативой как тут же скажут давно пора.
В Москве снимал хату больше года, при выезде хозяин хаты заявил, типо меняй диван, ещё всякую херню которую якобы я сломал. А платил ему только наликом, типо чтобы он не палился. И пока я этому пидору не пригрозил сдать его жопу в налоговую, где его ждёт штраф в районе 400 тыс, он не переставал угрожать :)
И как бы тебе государство помогло в этом случае? Дополнительно увеличило аренду?
Много левых объявлений помогло бы отфильтровать. Очень много историй наверняка слышал когда кто-то арендует квартиру, через 2-3 дня приходят реальные владельцы в ахуе не приделах.
По итогу, как твой диван спасёт государство?
Какой же ты долбаёб
Купил мешал найти хату дороже, но с адекватным хозяином?
Нужно больше систем богу систем.
Минстрой подсчитали, что из-за неуплаты налогов в этой сфере госбюджет теряет около 162 миллиардов рублей ежегодно
В 2023–2025 годах с помощью ГИС ведомство планирует собрать 62,8 миллиарда дополнительно
куда ушли 100 миллиардов?
Опять программисты просто так денег получат
Россияне будут богатые и жить в своём жилье
Имхо так и должно быть. Цены на квартиры улетели в космос из-за тех, кто покупает их как инвестицию. И никакого порядка на рынке, почему доход со сдачи квартиры как-то отличается от другого дохода и поэтому не надо платить налоги?
Цены на аренду немного подскочат, но точно не на сам налог, все же рыночек размажет между арендатором и арендодателем, да и снимать станет спокойнее с меньшей опаской кидалова.
Ты путаешь обязанность платить налоги с обязанностью платить комиссию каким-то левым чувакам. Оплата налогов была и будет, для этого есть целый аппарат ФНС, который, очевидно, не справляется с работой. Но вместо его починки просто решили ввести новый побор
Опять же зависит от размера "побора". Если это будет стоить столько же сколько взять выписку из ЕГРН, то я не против.
Где вас только делают таких педерастов.
в советской россии
покупает их как инвестицию
Их от 10 до 20% в зависимости от расположения и класса жилья. Цены взлетели из-за высокого спроса - это факт. Но инвестиционщики не были основными бустерами спроса.
В остальном согласен
Разве цены взлетели не из-за ипотечной программы?
Цены на квартиры улетели в космос из-за тех, кто покупает их как инвестицию.
С чего их будут брать меньше, как инвестиции?
И никакого порядка на рынке
Много сфер, где пришло государство и навело порядок?
почему доход со сдачи квартиры как-то отличается от другого дохода и поэтому не надо платить налоги?
И сейчас надо платить налоги.
Цены на аренду немного подскочат
Немного?
но точно не на сам налог, все же рыночек размажет между арендатором и арендодателем
Вы уверены? Сначала это целиком ляжет на арендатор, а дальше рынок будет что-то решать. Ну и квартира это не машина, без которой можно перекантоваться, повкушать прелести ОТ, без квартиры не переконтуешься особо.
да и снимать станет спокойнее с меньшей опаской кидалова.
Чтобы меньше бояться кидалова, искать стоит не по дну рынка.
Сначала ебнули с самозанятыми, теперь с этим. Молодцы, прям хорошо работают.
Удобно, станет безопаснее и меньше мороки, а аренда увеличится на сумму комиссии и налогов, съёмщикам деться некуда
Люди - новая нефть. Полагаю, на этом не остановятся.
Кого то заебали риелторы
Всех
Да, только эта инициатива их никак не уменьшит
Для создания привлекут частных инвесторов, среди которых «Дом.РФ»
Это когда домрф стал частным инвестором
при расчётах в ГИС арендатора обяжут платить комиссию оператору платформы, а также банку или другому платёжному агенту
за что?
Вообще не понимаю, чего все так горят. По сути ничего не поменялось. Просто государство внезапно решило следить за исполнением закона. Ух, какое плохое государство.
Можно будет сдавать только славянам?
Просто интересно , а у кого нет компьютера , им что делать?
Только славянам
Ахахахахаха
плоти нологи
Очень интересно, но я пожалуй пас)))
Ещё когда был анонс системы контроля рекламы в интернете, я подумала, почему именно она? Именно эта сфера? Государство что, теперь будет требовать галочку у каждой сделки в принципе? И будет расползаться в другие сферы тоже?
Кажись, сбывается.
"В Минстрой подсчитали, что из-за неуплаты налогов в этой сфере госбюджет теряет около 162 миллиардов рублей ежегодно."
А если еще заставить людей сдавать квартиры свои, а их переселить в коробки на улицу, то бюджет можно еще увеличить будет на 324 миллиарда рублей?
Предлагаю ввести маркировку на все предметы в квартире, чтобы вести учет на товары используемые в "коммерческой цели", и с них платился налог, а по маркировке считать амортизацию и начисление налога.
Всегда хотел... помогать людям и стране.
И налог платить и комиссию?
Правильно я понимаю?
Или только комиссию?
это они хитро придумали
что из-за неуплаты налогов в этой сфере госбюджет теряет около 162 миллиардов рублей ежегодно.
как можно терять то, чего нет?
О нет, теперь не платить налоги будет сложнее! До чего кровавый довел нищих арендодателей!