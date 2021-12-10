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Новости
Sasha Shambilova

Минстрой решил создать госсистему для аренды жилья: нужно будет регистрировать там договоры и платить комиссию Статьи редакции

За сдачу квартир вне системы гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей.

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Минстрой рассказал о разработке законопроекта о создании государственной информсистемы (ГИС). В ней нужно будет в течение 30 дней регистрироваться договоры по сдаче в аренду квартир, апартаментов и машино-мест. Все расчеты тоже нужно будет производить через систему. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Замглавы Минстроя Никита Стасишин рассказал, что система будет полностью принадлежать государству, а ведомство выступит как оператор. Её интегрируют с ФНС и другими регуляторами. Для создания привлекут частных инвесторов, среди которых «Дом.РФ». Стасишин отметил, что законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию.

Ведомство планирует ввести штрафы для тех арендодателей, которые не перестанут проводить расчёты вне ГИС. Для физических лиц он составит от 500 до 2,5 тысячи рублей, для юридических — от 5 до 10. Если информацию не разместят или исказят, граждан обяжут выплатить от 3 до 5 тысяч рублей, компании — от 30 до 50.

Как отмечает РБК, при расчётах в ГИС арендатора обяжут платить комиссию оператору платформы, а также банку или другому платёжному агенту. При этом размер комиссии в законопроекте не указан.

В пояснительной записке к проекту закона авторы объясняют, что его основная цель — защита нанимателей и прозрачность рынка аренды. В Минстрой подсчитали, что из-за неуплаты налогов в этой сфере госбюджет теряет около 162 миллиардов рублей ежегодно. В 2023–2025 годах с помощью ГИС ведомство планирует собрать 62,8 миллиарда дополнительно.

В Минстрое рассказали, что проект пока находится на этапе разработки. После согласования с органами власти, его выложат в открытый доступ.

В «Яндекс.Недвижимости» рассказали TJ, что такие законопроекты необходимо обсуждать с участниками рынка. В пресс-службе отметили, что компания поддерживает повышение прозрачности, но «такие инициативы не должны приводить к увеличению расходов пользователей и созданию рисков для развития конкуренции».

Сейчас отрасль динамично развивается и разные игроки конкурируют между собой. Мы видим риски в появлении единственного оператора — это может монополизировать рынок и негативно повлиять на пользовательский опыт.

пресс-служба «Яндекс.Недвижимости»

Планы создать специальную платформу для контроля рынка аренды жилья появилась у Минстрой в 2020 году. По официальным данным, в России в съёмных помещениях живут около 5,7 миллиона семей.

#новости #право

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182 комментария
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Грядущий ящик

Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, нужно ее меньше кормить и больше доить - девиз российского государства последние несколько лет

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73
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испанский смех

последние?!

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1
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Сол Нце Пёк

хоспади да отъебитесь вы уже

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32
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Грядущий ящик

Государство: Hiт )

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4
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испанский смех

ага, разбежались

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0
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Славой Жижек

Сейчас арендодатели под эту марку поднимут цены, скриньте

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27
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Алексей Куликов

Ну может не сейчас, но когда введут скачок цен точно будет.

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2
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испанский смех

скачок будет и сейчас и когда введут

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1
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Mr Hidden

10 лет цены на аренду не растут. Они зависят от спроса. Я 10 лет назад снимал однушку за 20к в Питере. Сейчас сам сдаю однушку за 15к (пандемия, платеже способность упала)

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0
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Ray Smith

А собственно почему нет?
Может хоть подобие порядка настанет на рынке аренды.

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–21
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Ху Эмай

Ну да, везде ведь уже порядок, куда государство суется

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32
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Ray Smith

Ну теперь хоть в суде можно будет доказать факт платежей.
Хотя кого я обманываю, все просто положат хуй на эту систему.
Ведь по сути ничего не поменяется. Обязанность платить нолог со сдачи и сейчас есть.

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–8
44 комментария
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Sergey Michko

Получается налог + комиссия за эту систему. Как будто система и так из налогов оплатится.

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1
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ildar shagidullin

Мне тоже идея нравится. Она по факту должна также подтвердить место временного проживания aka временная прописка

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1
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Грядущий ящик

Чтобы военкомат знал, куда слать повестку

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0
1 комментарий
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Грядущий ящик

Не, не сработает.
Если арендодатель не хочет оформлять временную регистрацию жильцу, то его никак к этому принудить нельзя.

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0
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Alex Baystruykin

Ой, просто заткнись

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0
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Алексей Куликов

Если очень хочется порядка, можно не искать хату по низу рынка. А данная система отправит цены на аренду в космос.

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0
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Грядущий ящик

Соцсети уже стали государственными. Авито походу скоро тоже станет государственным. Мать моя женщина. Мы в СССР

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8
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aliftin
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17
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Славой Жижек

РосГосОбъявления

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4
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Антигравитационный торт

на госуслугах будешь искать

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1
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Грядущий ящик

…Мы в СССР
Значит придёт день и разлетится этот технологический костяк новой экономики по карманам функционеров-ноунеймов, как советские заводы в начале 90-ых. За копейки, Миш.

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2
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Грядущий ящик

Ну и правильно, у нас же количество бедных снизилось после изменения алгоритма подсчёта бедных. Да и среднего класса полстраны. Жирует народ.

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10
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Грядущий ящик

Есть квартира - средний класс, есть квартира для сдачи в аренду - богач.

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8
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Грядущий ящик

обычно все арендодатели выглядят именно так

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3
2 комментария
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ред.

Ну и правильно,
 заебали иронисты ебаные...

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0
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Forrest_Dumb

А когда уже введут систему аналогичную "платону" для всех пешеходов? Ходишь по улице - истаптываешь асфальт, так что будь добр плати за его ремонт. И всех пусть обяжут постоянно держать включенным GPS, чтобы неудаляемое обязательное приложение в телефоне насчитывало кто сколько натоптал.

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11
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Chikk

Совет Федерации взял этот комментарий в разработку.

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0
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encake

"Народ нас сам попросил"

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2
1 комментарий
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Ivar Ragnarsson

Ебучее ворьё никак не может успокоиться, всё им мало. Мало сука вилл в Европе, мало миллионов на счетах, мало вымирающего, голодающего, обнищавшего населения.

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7
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испанский смех

так потребление только растет

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0
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Грядущий ящик

В пояснительной записке к проекту закона авторы объясняют, что его основная цель — защита нанимателей и прозрачность рынка аренды

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5
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Грядущий ящик

В Болгарии уже давно 10% налога надо платить за сдачу жилья. Ну и за любую копеечку, что физлицо заработало (а если работаешь вне страны по ЕС, то еще и НДС оформи и оплачивай). Правда, ИП никто не заставит делать, заработал - молодец, заплати десятину в казну и свободен.

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2
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Сергей Ахрем

ну и чё с того блять?Мы в Болгарии?

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4
3 комментария
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Alex Sallivan

Дали денег молодым семьям за детей .. теперь нужно вернуть

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6
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испанский смех

с процентами

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0
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Руслан Астратов

"За сдачу квартир вне системы гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей."

Идите нахуй )

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4
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Грядущий ящик

У нас когда-то была внесистемная оппозиция, теперь будут внесистемные арендодатели. Какое-то время

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3
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Ray Smith

Арендодатели уже давно внесистемные.

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1
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Алексей Куликов

Не волнуйтесь, штраф скорректируют с учётом инфляции.

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0
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Super 72

А что плохого если самозанятый? Вот допустим сдаю в белую, плачу налоги

Теперь кроме 4% по самозанятости будет ещё какая-то комиссия кому то? Это что вообще? И зачем??

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3
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Грядущий ящик

Это что вообще? И зачем??
 Затем же, зачем еще 20 лет назад впарили главную наебку про "у вас же всего 13% налог" населению, когда реально это 35-45% со взносами сразу со счета работодателя.
Повсюду скрытые налоги, а ты ничего взамен не требуй.

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6
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Doktor Streyndzhlav

А не, это я в глаза долблюсь

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2
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Славой Жижек

Причём об этом пишет даже кремлевская РГ

Среднюю налоговую нагрузку на зарплату…
Налоговая нагрузка на доходы физических лиц в России считается одной из самых низких в сравнении с…
rg.ru
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1
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Doktor Streyndzhlav

Ты на вопрос не ответил ни разу.
Что плохого в самозанятом?

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0
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Андрей Рядькин

Плоти

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4
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Ху Эмай

Идея, как завуалировано написать "только для славян"? Написать:
сдаю в белую

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0
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Sergey Michko

Типа многие не платят, поэтому система. Но хз, почему она должна оплачиваться отдельно от налогов за сдачу жилья в аренду.
Вообще 4% это прям мало - в Чехии 15% до 462к₽ в месяцев, выше --23%
Зато там никакой гос системы с комиссией нет.

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0
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Василий Павлов

ну слушай 4% за сдачу я плачу и это норм. Но 15% вот нахер я бы послал

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Станислав Назаров

Чтобы контролировать где люди живут. По факту, в какой нибудь Москве народу значительно больше, чем в статистике.
Во первых можно будет налоги собирать с "приезжих".
А во-вторых, лучше расчёсывать инфраструктуру.

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0
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ildar shagidullin

Такие хейтеры собрались кошмар на Tj. Все что делает государство по дефолту == ублюдки, пиздец все жидам мало. Придет какой нибудь Навальный с точно такой же инициативой как тут же скажут давно пора.
В Москве снимал хату больше года, при выезде хозяин хаты заявил, типо меняй диван, ещё всякую херню которую якобы я сломал. А платил ему только наликом, типо чтобы он не палился. И пока я этому пидору не пригрозил сдать его жопу в налоговую, где его ждёт штраф в районе 400 тыс, он не переставал угрожать :)

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2
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господин Эдик

И как бы тебе государство помогло в этом случае? Дополнительно увеличило аренду?

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2
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ildar shagidullin

Много левых объявлений помогло бы отфильтровать. Очень много историй наверняка слышал когда кто-то арендует квартиру, через 2-3 дня приходят реальные владельцы в ахуе не приделах.

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0
7 комментариев
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господин Эдик

По итогу, как твой диван спасёт государство?

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1
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ildar shagidullin

Какой же ты долбаёб

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0
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Алексей Куликов

Купил мешал найти хату дороже, но с адекватным хозяином?

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0
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Ваня Погост

Нужно больше систем богу систем.

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4
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Антигравитационный торт

Минстрой подсчитали, что из-за неуплаты налогов в этой сфере госбюджет теряет около 162 миллиардов рублей ежегодно
 В 2023–2025 годах с помощью ГИС ведомство планирует собрать 62,8 миллиарда дополнительно
 куда ушли 100 миллиардов?

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3
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Грядущий ящик

На создание ГИС

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2
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Антигравитационный торт

Опять программисты просто так денег получат

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4
1 комментарий
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Грядущий ящик

На покупку 2ГИС )

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0
1 комментарий
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Андрей Рядькин

Россияне будут богатые и жить в своём жилье

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0
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Леха

Имхо так и должно быть. Цены на квартиры улетели в космос из-за тех, кто покупает их как инвестицию. И никакого порядка на рынке, почему доход со сдачи квартиры как-то отличается от другого дохода и поэтому не надо платить налоги?
Цены на аренду немного подскочат, но точно не на сам налог, все же рыночек размажет между арендатором и арендодателем, да и снимать станет спокойнее с меньшей опаской кидалова.

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–10
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Danil Kuznetsov

Ты путаешь обязанность платить налоги с обязанностью платить комиссию каким-то левым чувакам. Оплата налогов была и будет, для этого есть целый аппарат ФНС, который, очевидно, не справляется с работой. Но вместо его починки просто решили ввести новый побор

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8
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Леха

Опять же зависит от размера "побора". Если это будет стоить столько же сколько взять выписку из ЕГРН, то я не против.

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–6
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Alex Baystruykin

Где вас только делают таких педерастов.

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2
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испанский смех

в советской россии

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0
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Doktor Streyndzhlav

покупает их как инвестицию
 Их от 10 до 20% в зависимости от расположения и класса жилья. Цены взлетели из-за высокого спроса - это факт. Но инвестиционщики не были основными бустерами спроса.
В остальном согласен

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0
2 комментария
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Ху Эмай

Разве цены взлетели не из-за ипотечной программы?

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10 комментариев
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Алексей Куликов

Цены на квартиры улетели в космос из-за тех, кто покупает их как инвестицию.
 С чего их будут брать меньше, как инвестиции?
И никакого порядка на рынке
 Много сфер, где пришло государство и навело порядок?
почему доход со сдачи квартиры как-то отличается от другого дохода и поэтому не надо платить налоги?
 И сейчас надо платить налоги.
Цены на аренду немного подскочат
 Немного?
но точно не на сам налог, все же рыночек размажет между арендатором и арендодателем
 Вы уверены? Сначала это целиком ляжет на арендатор, а дальше рынок будет что-то решать. Ну и квартира это не машина, без которой можно перекантоваться, повкушать прелести ОТ, без квартиры не переконтуешься особо.
да и снимать станет спокойнее с меньшей опаской кидалова.
 Чтобы меньше бояться кидалова, искать стоит не по дну рынка.

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0
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Грядущий ящик

Наша миссия - комиссия

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3
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Грядущий ящик

Эмиссия выхлопных газов у населения после таких законов )

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1
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aliftin

Сначала ебнули с самозанятыми, теперь с этим. Молодцы, прям хорошо работают.

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2
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Грядущий ящик

А что с первыми?

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–1
6 комментариев
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Миша Рашкин

Удобно, станет безопаснее и меньше мороки, а аренда увеличится на сумму комиссии и налогов, съёмщикам деться некуда

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–5
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Вася Пражкин

Люди - новая нефть. Полагаю, на этом не остановятся.

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2
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Андрей Рядькин

Кого то заебали риелторы

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1
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Horny Owl

Всех

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3
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Svargr

Да, только эта инициатива их никак не уменьшит

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2
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Dmitry Novikov

Для создания привлекут частных инвесторов, среди которых «Дом.РФ»

Это когда домрф стал частным инвестором

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1
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испанский смех

при расчётах в ГИС арендатора обяжут платить комиссию оператору платформы, а также банку или другому платёжному агенту
 за что?

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1
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Ray Smith

Вообще не понимаю, чего все так горят. По сути ничего не поменялось. Просто государство внезапно решило следить за исполнением закона. Ух, какое плохое государство.

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0
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Horny Owl

Можно будет сдавать только славянам?

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0
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Грядущий ящик

Деньги - да.

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0
3 комментария
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Веб Новичек

Просто интересно , а у кого нет компьютера , им что делать?

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0
2 комментария
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Соколов Андрей

Только славянам

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0
1 комментарий
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Ху Эмай

Ахахахахаха

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0
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Антигравитационный торт

плоти нологи

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0
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Adir Hartmann

Очень интересно, но я пожалуй пас)))

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0
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Грядущий ящик

Вы обязаны нам платить, если не будете то мы заставим!

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0
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Анастасия Лукьянова

Ещё когда был анонс системы контроля рекламы в интернете, я подумала, почему именно она? Именно эта сфера? Государство что, теперь будет требовать галочку у каждой сделки в принципе? И будет расползаться в другие сферы тоже?

Кажись, сбывается.

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1 комментарий
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Анар FS

"В Минстрой подсчитали, что из-за неуплаты налогов в этой сфере госбюджет теряет около 162 миллиардов рублей ежегодно."

А если еще заставить людей сдавать квартиры свои, а их переселить в коробки на улицу, то бюджет можно еще увеличить будет на 324 миллиарда рублей?

Предлагаю ввести маркировку на все предметы в квартире, чтобы вести учет на товары используемые в "коммерческой цели", и с них платился налог, а по маркировке считать амортизацию и начисление налога.

Всегда хотел... помогать людям и стране.

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Sergei Sokov

И налог платить и комиссию?
Правильно я понимаю?
Или только комиссию?

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0
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испанский смех

это они хитро придумали

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испанский смех

что из-за неуплаты налогов в этой сфере госбюджет теряет около 162 миллиардов рублей ежегодно.
как можно терять то, чего нет?

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Сергей Степанов

О нет, теперь не платить налоги будет сложнее! До чего кровавый довел нищих арендодателей!

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