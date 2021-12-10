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Новости
Яна Ломакина

«Казанскому стрелку» предъявили обвинение. По мнению СК, он нашёл в интернете участников субкультур и подражал им Статьи редакции

Ильназ Галявиев признал вину.

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Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву, который в мае 2021 года устроил стрельбу в казанской гимназии и убил девять человек. Об этом сообщается на сайте СК.

Галявиева обвиняют по четырём статьям уголовного кодекса: убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершённых общеопасным способом; изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.

По мнению СК, Галявиев напал на школу, поскольку хотел «подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур».

Согласно материалам уголовного дела причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении.

из сообщения СК

По делу о стрельбе в школе Казани потерпевшими считаются более 600 человек. Галявиев признал вину и раскаялся. Экспертиза сочла его вменяемым.

11 мая бывший выпускник гимназии №175 в Казани Ильназ Галявиев открыл стрельбу в здании школы. Погибли семеро детей и двое взрослых, пострадали 23 человека. У Галявиева было разрешение на оружие. После нападения на школу правительство ужесточило условия выдачи разрешения на него.

В мае выяснилось, что в 2020 году Галявиеву диагностировали атрофию головного мозга. При этом заболевании клетки постепенно отмирают, а нейронные связи между ними нарушаются. На учётах у психиатра и нарколога Галявиев при этом не состоял. С начала 2021 года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.

Разборы
Саша Кириллова
Главное о стрельбе в школе Казани: подробности нападения, информация о стрелке и первая реакция властей Статьи редакции

Погибли не менее 8 человек, задержанный — 19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев. Незадолго до нападения он писал о будущих убийствах в блоге, а на допросе провозгласил себя «богом».

Фото РИА «Новостей»

#новости #стрельбавказани

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51 комментарий
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rustyrazor

Согласно материалам уголовного дела причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет
Мм, новое оправдание для цензуры подъехало.

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18
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Анар FS

Только бы не аниме...

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1
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Максим Грандов

Лишь бы аниме…

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0
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Люц Шнайдер

Ебануть санкциями по Пикачу

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4
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Максим Грандов

И провести показательную казнь Сергууна

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1
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Люц Шнайдер

Ты в Россию переезжать собрался?

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rustyrazor

Да вроде нет. Уже однажды от мудрой политики Владимира Владимировича съебался и большого желания возвращаться к ней нет. Ну а в какую-нибудь демократическую Россию в будущем - вполне.

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Люц Шнайдер

А куда съебался? Хоть в какую-то нормальную страну или куда денег хватило?

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0
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Имя И Фамилия
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1
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Люц Шнайдер

А точно. Чёт я запамятовал.

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Грядущий ящик

ждем создания отдела по борьбе с интернетом и субкультурами

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7
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Грядущий ящик

Ильназ Галявиев признал вину.
 Ебать спасибо

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4
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Alexander the Nth

Придумали вот такое говно, чтобы не анализировать контекст и действительно вникать в проблему. Ебучие совки. Желаю всем таким людям и им сочувствующим заболеть раком.

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4
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Грядущий ящик

По мнению СК, он нашёл в интернете участников субкультур и подражал им
 Точно аниме виновато.

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2
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Грядущий ящик

И игры.

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2
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Some Dude

мог бы сразу написать - визуальные новеллы)

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Грядущий ящик

участник субкультур
 атрофия мозга
просто СК против стигматизации психических заболеваний

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2
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Грядущий ящик

Что за субкультура? Эмо?

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walkindizaster

Субкультуры умерли в 2007м, сейчас есть только гендеры

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Станислав Назаров

Эмо переродились и теперь они ноют на формах и в комментах что им во время не привезли заказ с ozon, таксист приехал не к той стороне дома или отказались пускать в бассейн без шапочки.
Так что это точно не эмо.

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Грядущий ящик

Субкультур
 Давно кто-то слышал или использовал такое слово?

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1
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Horny Owl

А что субкультуры куда-то делись? Потише себя вести стали разве что

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Beerman

а назови хотя бы парочку субкультур 20-х?

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Слава Инженеров

анимешники, ауешники

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Beerman

и давно ты на улицах видел девочек с кучей значков на рюкзаке и чотких посонов в абибасах(хотя они себя субкультурой не считают)?

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Слава Инженеров

Сегодня видел. Значки на рюкзаке это по твоему что-то ключевое? Я думаю, субкультура это больше про занятия и общие интересы

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Задумчивой Кот

Занятия/интересы - это скорее хобби. Субкультуры всегда имели четкие визуальные признаки, а таких у нас старательно повывели.

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Horny Owl

Да на манеже всё те же. Если ты не видишь чего-то, то это не значит что их нет

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Задумчивой Кот

А на вопрос ты ответить можешь, а не жопой вилять?

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Horny Owl

Нахуя мне очевидные вещи проговоривать? Как минимум, правый/левый движ, фанатский движ. Они делись куда-то чтоли?

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Задумчивой Кот

Фанаты - та еще субкультура, так можно и гопников назвать субкультурой полноценной

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Horny Owl

А субкультура это исключительно светлоликая элита, да

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Задумчивой Кот

Она даже сами себя никакими культурами не считали никогда.

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Horny Owl

Ты откуда там знаешь кем они себя считали. И даже если бы это было так, то какая нахуй разница что они считают, если это субкультура по факту

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Добро и позитив

Те же тиктокеры делятся на разные подгруппы. Просто все ушло в онлайн.

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Грядущий ящик

Импровизируют

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Грядущий ящик

хотел «подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур».
Ждём объявлений кого-либо известного неугодного в представительстве деструктивных субкультур

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Some Dude

хованский же. батя в здании, бэнг-бэнг-бэнг и все такое

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Magnat

Так а что там по срокам в местах не столь отдалённых?

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Грядущий ящик

Пожизненное, очевидно

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Грядущий ящик

в каком-нибудь черном дельфине будет загнутым, пока не вскроется

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Forrest_Dumb

Очевидно, что нужно признать субкультуры экстремизмом. Не ну вы только посмотрите на эти рожи - явно опаснее всяких шамилей басаевых!

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Саша Аристова

Его еще и вменяемым признали

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Задумчивой Кот

Что им признавать что ли что система породила очередного травмированного убицу-одиночку ?

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Ваня Погост
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Sweety bread

Очевидно, речь идёт о Эмо, сами посудите, вот строчка из песни группы Оригами - "без лишних слов нажми на курок"...

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Ivar Ragnarsson

Дайте догадаюсь, деструктивные субкультуры это Навальный?

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Задумчивой Кот

Хотя бы раз могли утроить действительный разбор полетов с наказанием всех кто спровоцировал/проявил халатность приведшее к этому говну. Но нет опять виноват интернет блять.

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Люц Шнайдер

Не перестаю угорать с этой совдеповский хуйни "проявил халатность". Мамку выебать? Соседа? Близких друзей?

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Задумчивой Кот

Мамку скорей всего жизнь уже выебла. Учителей, школьного психолгога, тех кто его после обследовал. Если покопаться - там можно целую толпу народа найти, которые свою работу на отъебись сделало

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Horny Owl

Ещё комсомол развивать, чтоб активно с молодёжью работать и предотвращать подобные вещи, ага

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