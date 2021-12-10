«Казанскому стрелку» предъявили обвинение. По мнению СК, он нашёл в интернете участников субкультур и подражал им Статьи редакции
Ильназ Галявиев признал вину.
Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву, который в мае 2021 года устроил стрельбу в казанской гимназии и убил девять человек. Об этом сообщается на сайте СК.
Галявиева обвиняют по четырём статьям уголовного кодекса: убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершённых общеопасным способом; изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.
По мнению СК, Галявиев напал на школу, поскольку хотел «подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур».
По делу о стрельбе в школе Казани потерпевшими считаются более 600 человек. Галявиев признал вину и раскаялся. Экспертиза сочла его вменяемым.
11 мая бывший выпускник гимназии №175 в Казани Ильназ Галявиев открыл стрельбу в здании школы. Погибли семеро детей и двое взрослых, пострадали 23 человека. У Галявиева было разрешение на оружие. После нападения на школу правительство ужесточило условия выдачи разрешения на него.
В мае выяснилось, что в 2020 году Галявиеву диагностировали атрофию головного мозга. При этом заболевании клетки постепенно отмирают, а нейронные связи между ними нарушаются. На учётах у психиатра и нарколога Галявиев при этом не состоял. С начала 2021 года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.
Согласно материалам уголовного дела причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет
Мм, новое оправдание для цензуры подъехало.
Только бы не аниме...
Лишь бы аниме…
Ебануть санкциями по Пикачу
И провести показательную казнь Сергууна
Ты в Россию переезжать собрался?
Да вроде нет. Уже однажды от мудрой политики Владимира Владимировича съебался и большого желания возвращаться к ней нет. Ну а в какую-нибудь демократическую Россию в будущем - вполне.
А куда съебался? Хоть в какую-то нормальную страну или куда денег хватило?
А точно. Чёт я запамятовал.
Придумали вот такое говно, чтобы не анализировать контекст и действительно вникать в проблему. Ебучие совки. Желаю всем таким людям и им сочувствующим заболеть раком.
мог бы сразу написать - визуальные новеллы)
Субкультуры умерли в 2007м, сейчас есть только гендеры
Эмо переродились и теперь они ноют на формах и в комментах что им во время не привезли заказ с ozon, таксист приехал не к той стороне дома или отказались пускать в бассейн без шапочки.
Так что это точно не эмо.
А что субкультуры куда-то делись? Потише себя вести стали разве что
а назови хотя бы парочку субкультур 20-х?
анимешники, ауешники
и давно ты на улицах видел девочек с кучей значков на рюкзаке и чотких посонов в абибасах(хотя они себя субкультурой не считают)?
Сегодня видел. Значки на рюкзаке это по твоему что-то ключевое? Я думаю, субкультура это больше про занятия и общие интересы
Занятия/интересы - это скорее хобби. Субкультуры всегда имели четкие визуальные признаки, а таких у нас старательно повывели.
Да на манеже всё те же. Если ты не видишь чего-то, то это не значит что их нет
А на вопрос ты ответить можешь, а не жопой вилять?
Нахуя мне очевидные вещи проговоривать? Как минимум, правый/левый движ, фанатский движ. Они делись куда-то чтоли?
Фанаты - та еще субкультура, так можно и гопников назвать субкультурой полноценной
А субкультура это исключительно светлоликая элита, да
Она даже сами себя никакими культурами не считали никогда.
Ты откуда там знаешь кем они себя считали. И даже если бы это было так, то какая нахуй разница что они считают, если это субкультура по факту
Те же тиктокеры делятся на разные подгруппы. Просто все ушло в онлайн.
хованский же. батя в здании, бэнг-бэнг-бэнг и все такое
Так а что там по срокам в местах не столь отдалённых?
Очевидно, что нужно признать субкультуры экстремизмом. Не ну вы только посмотрите на эти рожи - явно опаснее всяких шамилей басаевых!
Его еще и вменяемым признали
Что им признавать что ли что система породила очередного травмированного убицу-одиночку ?
Очевидно, речь идёт о Эмо, сами посудите, вот строчка из песни группы Оригами - "без лишних слов нажми на курок"...
Дайте догадаюсь, деструктивные субкультуры это Навальный?
Хотя бы раз могли утроить действительный разбор полетов с наказанием всех кто спровоцировал/проявил халатность приведшее к этому говну. Но нет опять виноват интернет блять.
Не перестаю угорать с этой совдеповский хуйни "проявил халатность". Мамку выебать? Соседа? Близких друзей?
Мамку скорей всего жизнь уже выебла. Учителей, школьного психолгога, тех кто его после обследовал. Если покопаться - там можно целую толпу народа найти, которые свою работу на отъебись сделало
Ещё комсомол развивать, чтоб активно с молодёжью работать и предотвращать подобные вещи, ага