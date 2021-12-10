Ильназ Галявиев признал вину.

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Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву, который в мае 2021 года устроил стрельбу в казанской гимназии и убил девять человек. Об этом сообщается на сайте СК.

Галявиева обвиняют по четырём статьям уголовного кодекса: убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершённых общеопасным способом; изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.

По мнению СК, Галявиев напал на школу, поскольку хотел «подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур».

Согласно материалам уголовного дела причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении. из сообщения СК

По делу о стрельбе в школе Казани потерпевшими считаются более 600 человек. Галявиев признал вину и раскаялся. Экспертиза сочла его вменяемым.

11 мая бывший выпускник гимназии №175 в Казани Ильназ Галявиев открыл стрельбу в здании школы. Погибли семеро детей и двое взрослых, пострадали 23 человека. У Галявиева было разрешение на оружие. После нападения на школу правительство ужесточило условия выдачи разрешения на него.

В мае выяснилось, что в 2020 году Галявиеву диагностировали атрофию головного мозга. При этом заболевании клетки постепенно отмирают, а нейронные связи между ними нарушаются. На учётах у психиатра и нарколога Галявиев при этом не состоял. С начала 2021 года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.