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Новости
Sasha Shambilova

Экс-профессор РГПУ Кобринский, которого студенты обвиняли в домогательствах, подал иск против ВШЭ и издания «Холод» Статьи редакции

Иск связан с материалом журнала, в котором студентки рассказали о насилии со стороны преподавателя.

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Фото Александра Кобринского 

Это второй иск экс-преподавателя РГПУ им. Герцена и бывшего члена партии «Яблоко» Александра Кобринского, связанный с изданием «Холод». На этот раз претензии у филолога также возникли к Высшей школе экономики (ВШЭ). Об этом сообщается в телеграм-канале «Холода».

Детали иска неизвестны, однако журнал связывает его с материалом «Блистательный профессор» , где приводятся рассказы студенток, которые вступали с Кобринским в интимные отношения. По словам учащихся, он переписывался с ними в соцсетях, звал в гости и кафе. Две девушки также сообщили о принуждении к БДСМ-сессиям.

Кроме этого, в одной из частей текста сообщается, что в мае 2020 года три академических руководительницы образовательных и магистерских программ по филологии написали открытое письмо студентам и студенткам, предложив обсудить «недопущение насилия и сексуальных домогательств» в кодексе этики университета. В итоге они получили семь негативных отзывов о Летней школе Кобринского, в шести из которых описывалось «недостойное поведение» преподавателя по отношению к студенткам.

Одна из составительниц письма, академический руководитель программы «Филология» Яна Линкова заявила, что не посоветует своим студентам посещать школу Кобринского. Запретить участвовать в ней она не могла. Также не рекомендовал посещать школу профессор Школы филологических наук ВШЭ Олег Лекманов.

И пусть останется на совести Александра Аркадьевича, если он будет внушать нашим студентам, что мы заигрались в демократию или слишком увлеклись нынешней модой на обсуждение харассмента.

Яна Линкова
академический руководитель программы «Филология» ВШЭ

Кобринский рассказал «Бумаге», что цель иска — «прорвать эту стену анонимности». Он заявил, что в ответ на адвокатский запрос во ВШЭ уведомил, что у университета нет свидетельств его «недостойного поведения». Кобринский хочет, чтобы вуз разместил опровержение на своём сайте, а также готовит ещё один иск — к каналу «78».

TJ обратился за комментарием в Высшую школу экономики, но не получил оперативного ответа.

В начале декабря суд обязал журналистку «Холода» Софью Вольянову выплатить 300 тысяч рублей Кобринскому за материл «Блистательный профессор». Также она должна опровергнуть информацию на своей странице в фейсбуке. Тогда главный редактор издания Таисия Бекбулатова отметила, что сам Кобринский факт отношений со студентками не отвергал, а задели его только рассказы двух девушек о насилии.

Бывший профессор РГПУ подал в суд в декабре 2020 года. Он назвал материал «Холода» клеветой, а также отверг все обвинения в насилии над женщинами. Рабочая группа «Яблока» во время проверки материала связалась с автором материала и героинями материала. Они не нашли причин назвать публикацию недостоверной, а также заявили о женщине из партии, которая обвинила Кобринского в домогательствах.

#новости #право #образование

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9 комментариев
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Bad Mother Fucker

TJ обратился за комментарием в Высшую школу экономики, но не получил оперативного ответа.

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Ze Katze

Нужно было посылать студентку за коментарием

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Грядущий ящик

Всё правильно сделал

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Грядущий ящик

Почему то чуть ли не самый главный абзац оказался в самом конце

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syrslava

Так у редакции ТЖ всегда так

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Заяц

Тот самый гг из хентая который может по десять раз за подход и со всеми подряд

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Александр Горелик

судебное домогательство

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Алексей Маликов

Харви Ванштейн не получает судебных исков, а сам их инициирует против своих жертв. Как-то так.

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Грядущий ящик

Блястательный профессор

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