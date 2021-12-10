О долге в 1000 рублей теперь напомнит приложение Сбербанка, а пользователь сможет отслеживать возврат денег.

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Скриншот TJ



В мобильном приложении Сбербанка появился сервис «Дать в долг», который позволяет одалживать деньги знакомым сроком на один месяц. Об этом сказано на сайте компании.

В Сбербанке отмечают, что функция поможет клиентам «выстраивать комфортные отношения» с теми, кто занимает деньги. Пользователю больше не нужно будет напоминать и помнить, кто и сколько ему должен. Это сделают уведомления в мобильном приложении.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в раздел «Диалоги» и выбрать чат с человеком, которому планируется отправить деньги. Затем нужно нажать на знак «+» и выбрать новую категорию — «Дать в долг». После оправки нужной суммы и установки даты возврата средств, получателю придёт push-уведомление, а в чате появится возможность отслеживать возврат денег.

Скриншот РИА «Новости»

