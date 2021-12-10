Сбер запустил сервис для выдачи денег в долг для друзей и знакомых Статьи редакции
О долге в 1000 рублей теперь напомнит приложение Сбербанка, а пользователь сможет отслеживать возврат денег.
В мобильном приложении Сбербанка появился сервис «Дать в долг», который позволяет одалживать деньги знакомым сроком на один месяц. Об этом сказано на сайте компании.
В Сбербанке отмечают, что функция поможет клиентам «выстраивать комфортные отношения» с теми, кто занимает деньги. Пользователю больше не нужно будет напоминать и помнить, кто и сколько ему должен. Это сделают уведомления в мобильном приложении.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в раздел «Диалоги» и выбрать чат с человеком, которому планируется отправить деньги. Затем нужно нажать на знак «+» и выбрать новую категорию — «Дать в долг». После оправки нужной суммы и установки даты возврата средств, получателю придёт push-уведомление, а в чате появится возможность отслеживать возврат денег.
За несколько дней до даты возврата денег должник получит несколько уведомлений с напоминанием. Все расчёты он производит самостоятельно — приложение не будет списывать деньги со счёта. Оно только напомнит, что пора вернуть долг. «У нас получился сервис, который помогает не забыть об одолженной сумме. Помимо напоминаний, упрощается сама переписка по вопросу переведенных денег, становится намного проще и одолжить кому-то нужную сумму, и вовремя вернуть долг», — отметил вице-президент Сбербанка Алексей Круглов.
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Оно только напомнит, что пора вернуть долг
Ну в итоге долг тебе не вернут
а пользователь сможет отслеживать возврат денег
или невозврат
Хоть без комиссии
лучше бы снимали после 2 месяцев например невозврата. а так не очень
«Привет это Служба безопасности Сбербанка, когда долг вернёшь пидрила?»
А юридически это предьявлять то можно будет? Ну то есть развернет ли меня полиция, если я одолжил человеку через эту штуку тысяч 10 или больше, а он меня футболит после этого?
Будет круто, если сбер сам будет списывать банки со счета должника.
А там есть функция вставить швабру за невозврат?
Удобная штука!
У тинькофф давно есть, но неудобно именно для долга, без напоминаний
Вот бы Сбер добавил страницу для активных подписок к картам (Netflix, Яндекс Плюс).