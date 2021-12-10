Главред «Новой газеты» в конце речи объявил минуту молчания в честь погибших коллег и сказал: «Хочу, чтобы журналисты умирали старыми».

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Фото AP



10 декабря в столице Норвегии Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. Её получили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Прямая трансляция велась на ютуб-канале Нобелевской премии.

Муратов упомянул международное расследование катастрофы MH-17, который разбился на территории Донбаса, заключение в тюрьму Алексея Навального и пытки в российских тюрьмах. Главред «Новой» также предложил мировому сообществу создать трибунал против пыток и заявил, что журналистика в России «переживает тёмные времена».

TJ публикует полный текст нобелевской речи Дмитрия Муратова.

Дмитрий Муратов

главный редактор «Новой газеты»



Ваше Величество, ваше Королевское высочество, уважаемые члены Нобелевского комитета, уважаемые гости. Утром 8 октября мне позвонила мама. Спросила, что новенького. Вот говорю, мама, Нобелевскую премию получили. Это, говорит, хорошо, а что ещё новенького? Сейчас, мама, я тебе всё расскажу.

Я убеждён, что свобода убеждений, наряду с другими основами гражданской свободы, является основой прогресса. Я защищаю тезис об определяющем значении гражданских и политических свобод в формировании судеб человечества. Я убеждён, что международное доверие, разоружение и безопасность немыслимы без открытости общества, свободы информации и гласности. Мир, прогресс, права человека — эти три цели неразрывно связаны. Это из Нобелевской речи академика Андрея Сахарова, гражданина Земли, великого мыслителя. Эту речь прямо здесь, в этом городе, в четверг 11 декабря 1975 года прочитала его жена Елена Боннер. Я посчитал необходимым, чтобы слова Сахарова прозвучали здесь второй раз в этом знаменитом на весь мир зале.

Это очень важно для нас, это очень важно для меня. Почему мир разлюбил демократию? Мир разочаровался в правящих элитах. Мир потянулся к диктатуре. Возникла иллюзия, что прогресса можно достичь технологиями и насилием, а не соблюдением прав и свобод человека.

Такой вот прогресс без свободы. Такое молоко без коровы. Диктатуры обеспечили себе упрощенный доступ к насилию. У нас в стране — и не только у нас — популярна мысль: те политики, которые избегают крови — слабые люди. А вот угрожать миру войной – долг настоящих патриотов. Власть активно продаёт идею войны. Под влиянием агрессивного маркетинга войны люди привыкают к мысли о её допустимости.

Правительства и близкие к ним пропагандисты несут всю полноту ответственности за милитаристскую риторику на государственных телевизионных каналах. Но я видел и другие телевизоры, которые показали честные и страшные картины. Во время чеченской войны на одном из вокзалов стояли на рельсах пять белых вагонов-холодильников. Возле них круглосуточно была охрана. Это были морги. Морги на колёсах 124-й лаборатории министерства обороны.

В этих рефрижераторах хранились неопознанные тела солдат и офицеров. У многих уже не было лиц от прямых попаданий или пыток. Начальник лаборатории капитан первого ранга Щербаков делал всё, чтобы не осталось безымянных солдат. И поэтому в небольшом домике возле этих вагонов стоял телевизор. А в креслах, как в зале ожидания, сидели матери и отцы пропавших без вести солдат. А оператор с видеокамерой транслировал на экран перед ними одно за другим изображения тел. Одно за другим. 458 раз. Столько военных лежали тогда в этих вагонов при минус 15 градусах. В своём последнем поезде, пришедшем по маршруту «Война — Смерть». Матери, которые по многу месяцев искали в горах и ущельях Чечни своих мальчиков, увидев на экране лицо своего мёртвого сына кричали: «Это не он! Это же не он!». А это был он.

Нынешние идеологи продвигают идею смерти за Родину, а не жизни за Родину. Не дадим снова себя обмануть. Вспомним про то, что показывал другой телевизор в той маленькой комнате возле морга на колёсах.

Гибридные боевые действия, трагическая, безобразная и преступная история с боингом МН-17. Они разрушили отношения России и Украины. Я не знаю, сумеют ли следующие поколения их восстановить. Тем более, в больных головах геополитиков война России и Украины перестаёт казаться невозможной.

Но я знаю: войны заканчиваются с опознанием солдат и обменом пленными. На чеченской войне «Новая газета» и наш обозреватель майор Измайлов смогли освободить из плена 174 человека. Если сейчас, в моём новом качестве, я и газета сможем что-то сделать для возвращения ещё живых пленных по домам, скажите, я готов.

Я хочу вспомнить ещё одного человека, получившего премию Мира в этом зале в 1990 году. Москва. Кремль.18 апреля 1988 года. Идёт заседание Политбюро. Один из советских министров требует оставить войска в Афганистане. Михаил Горбачёв жёстко прерывает его: «Прекрати свой ястребиный клёкот!». «Прекратить ястребиный клекот!». Чем не современная программа для политики и журналистики? Наладить жизнь без похоронок? Это сложно.

В центре Европы к событиям на востоке Украины добавилась на грани большой крови игра белорусского президента Лукашенко. Его военные гонят под автоматами беженцев с Ближнего Востока на цепи автоматчиков, охраняющих границы Евросоюза. Стороны обвиняют друг друга, а обезумевшие люди мечутся буквально между двух огней.

Мы — журналисты, наша работа понятна: разделить факт и ложь. Новое поколение журналистов-профессионалов умеет расследовать события с использованием больших данных с информационными базами. Мы изучили их и мы нашли, чьи борта доставляют беженцев в точку конфликта. Только факты. Белорусские самолеты увеличили рейсы в Минск с Ближнего Востока осенью этого года более, чем в четыре раза. Смотрите, шесть рейсов было в августе-ноябре 2020 года и 27 рейсов — за те же месяцы в этом году. 4,5 тысячи человек привезла белорусская компания для возможного прорыва границы в этом году, а только 600 туристов было в прошлом. А ещё шесть тысяч беженцев доставила авиакомпания из Ирака. Вот так, как мы сумели расследовать, и организуются вооруженные провокации и конфликты, ведущие к войне. Мы, журналисты, выяснив, как это устроено, сделали свою работу. Дальше — дело политиков, занимайтесь.

Народ для государства или государство для народа? Это главный конфликт сегодня. Этот конфликт Сталин решал массовыми репрессиями.

Но практика пыток в тюрьмах и во время следствия сохранилась и в современной России. Жестокое обращение, изнасилования, ужасные условия содержания, запрет на свидания, на звонок матери в день её рождения, бесконечное продление сроков содержания под стражей. До суда за решётку отправляют людей с тяжелыми заболеваниями, с тремя операциями за последний год. У них в заложниках больные дети, а от них требуют признания вины без предъявления доказательств.

Уголовные дела по фальшивым обвинениям часто носят у нас политический характер. Оппозиционного политика Алексея Навального держат в лагере по ложному доносу российского директора крупнейшей парфюмерной компании из Франции. Заявление директор написал, но даже в суд не был вызван и потерпевшим себя не считает. А Навальный — сидит. Сама парфюмерная компания предпочла отойти в сторону, надеясь, что запах этого дела не повредит аромату её продукции.

Увы, мы всё чаще слышим о пытках, применяемых к заключённым и задержанным. Людей пытают, чтобы сломить, чтобы увеличить жестокость наказания за рамками приговора. Это дикость.

Я выступаю сейчас и здесь с инициативой создания Международного трибунала против пыток, задача которого собирать данные о применении пыток в разных частях света и государствах. Установить палачей и их хозяев, причастных к подобным преступлениям. Надеюсь, конечно, в первую очередь, на журналистов-расследователей со всего света. Пытки должны быть признаны тяжелейшим преступлением против личности.

Кстати, «Новая газета» продолжает в век диджитал выходить и на бумаге. Для того, чтобы нас могли читать и в тюрьмах: там нет интернета.

Две тенденции борются сейчас в России. С одной стороны, президент России помогает установить памятник к 100-летию академика Сахарова. А с другой стороны, в нашей же стране Генпрокуратура требует ликвидировать общество «Мемориал». «Мемориал» занимается реабилитацией жертв сталинских репрессий. А обвиняют его прокуроры в «нарушении прав человека»!

А может быть, потом что недавно у нас в стране ФСБ вновь засекретило имена сталинских следователей и палачей. Напомню, «Мемориал»-то создал Сахаров. Может, памятник мертвому Сахарову безопасней, чем его живой действующий проект? «Мемориал» — не «враг народа», «Мемориал» — друг народа. «Мемориал» надо сохранять.

Мы, конечно, понимаем: эта премия — всему профессиональному сообществу настоящих журналистов. Мои коллеги разоблачали отмывочные технологии и вернули в бюджет миллиарды украденных рублей, вскрывали оффшоры, останавливали вырубки сибирских лесов. Государство поддержало усилия «Новой газеты», «Эха Москвы», «Дождя», и других медиа по лечению детей, больных редкими заболеваниями, для которых нужны самые дорогие лекарства в мире.

Мы эту премию передаем на помощь больным людям и поддержку независимой журналистики.

Я, кстати, надеюсь, что представители фарминдустрии, от которых зависят судьбы детей и молодых взрослых с орфанными заболеваниями, в том числе со спинально-мышечной атрофией, сядут с нами за круглый стол. Может, они потратятся на доступные лекарства и раннюю диагностику-скрининг? Может, богатый мир найдёт деньги на несколько десятков тысяч мальчиков и девочек, в которых пока ещё есть жизнь?

Но журналистика в России сейчас переживает тёмные времена. За несколько последних месяцев уже более ста журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус «иностранных агентов». В России это — «враги народа». Многие наши коллеги остались без работы. Кто-то вынужден уехать из страны.

У человека отбирают привычную жизнь на неизвестное время. Может, и навсегда. Такое случалось в нашей истории.

В следующем году будет 100 лет, как 29 сентября из Санкт-Петербурга отошёл в Германию, в порт Штеттен, «философский пароход» — это очередной рейс, на котором большевики выгнали из России 300 виднейших представителей интеллектуальной элиты. На пароходе отправили в изгнание будущего изобретателя вертолётов Сикорского, создателя телевидения Зворыкина, философов Франка, Ильина, Питирима Сорокина. Крупнейший мыслитель Николай Бердяев тоже был там. Как и всем, ему разрешили взять пижаму, две рубашки, две пары носков и зимнее пальто. Так Родина попрощалась со своими великими гражданами — вещи оставляйте, а мозги можете забирать с собой.

С журналистами и правозащитниками сегодня картина повторяется. Теперь вместо «философского парохода» улетает «журналистский самолёт». Это метафора, конечно, но десятки представителей нашей профессии покидают Россию. Но а кого-то лишили и такой возможности.

Орхана Джемаля, Кирилла Радченко, Александра Расторгуева, российских журналистов, безжалостно расстреляли в Центрально-африканской Республике, куда они приехали расследовать деятельность одной из российских частных военных компаний. Вдова Орхана, Ира Гордиенко, работает у нас в «Новой газете». С момента убийства, 30 июня 2018 года, она разоблачает ложь официального следствия. Вот вам только одна деталь: бесценные вещественные доказательства — это одежда погибших, которая просто была сожжена полицейскими властями ЦАР. Никаких результатов не добилось российское следствие. Да и международное тоже. Генсек ООН Антониу Гутерриш обещал содействовать в расследовании. Он, наверное, забыл об этом. Вот, я и напоминаю.

Меня, конечно, как всегда, могут спросить: а зачем ваши коллеги туда полезли? А чтобы свидетельствовать. Чтобы доказать. Чтобы лично увидеть. Чтобы, как сказал великий военный фотограф Роберт Капа: «Если тебе твой снимок не нравится, значит, ты был недостаточно близко».

«А разве не страшно?» — самый частый вопрос моим коллегам. Это их миссия. Когда правительства все время улучшают прошлое, журналисты пытаются улучшить будущее.

Эта премия — всей настоящей журналистике. Эта премия моим погибшим коллегам из «Новой газеты»: Игорю Домникову, Юрию Щекочихину, Анне Политковской, Анастасии Бабуровой, и Стасу Маркелову, Наташе Эстемировой. Эта премия и живым моим коллегам, сообществу, которое выполняет профессиональный долг.

За день до объявления об этой награде мы отметили 15 лет со дня убийства Ани Политковской. Убийцы получили справедливые приговоры, но заказчик преступления не найден, а срок давности истек. Официально заявляю: редакция «Новой газеты» этот срок давности не признаёт.

В русском и в английском, и в других языках есть поговорка: «Собака лает, а караван идет». Её трактуют так: движению вперёд каравана ничто не помешает. Иногда власть так пренебрежительно говорят о журналистах. Они лают, но ни на что не влияют.

А я недавно узнал, смысл поговорки имеет противоположное значение. Караван идет вперед, потому что собаки лают. Рычат и кидаются на хищников в горах и пустынях. И движение вперёд возможно только, когда они сопровождают караван.

Да, мы рычим и кусаем. У нас клыки и хватка. Но мы — условие движения. Мы — антидот от тирании.

Я хотел сэкономить минуту. Давайте встанем и почтим минутой молчания наших с Марией Рессе коллег-репортеров, отдавших жизни за эту профессию, и поддержим тех, кто подвергается преследованиям. Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми.

8 октября 2021 года Нобелевскую премию мира присудили главному редактору «Новой газеты» и филиппинской журналистке Марийе Рессе за их борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. Награду вручили «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».