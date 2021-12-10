Сокуров предложил Путину «отпустить» регионы Кавказа. Тот ответил, что теперь режиссёру «есть за что извиняться» Статьи редакции
Артист назвал спор с президентом «серьёзным конфликтом», а Песков заявил, что Путин не терпит таких непрофессиональных суждений.
9 декабря Владимир Путин поучаствовал в заседании Совета по правам человека (СПЧ).У президента возник спор с режиссёром Александром Сокуровым, который предложил «отпустить» некоторые субъекты из состава страны. Полную запись заседания разместили на сайте Кремля.
По мнению Сокурова, Россия проводит «очень дорогую» внешнюю политику «для такой небольшой страны». Он отметил, что «на довольствии в нашем полку и Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия», а ещё нужно помогать Сирии и южным регионам.
Кроме этого, Сокуров считает, что в стране происходит кризис федеративности, особенно сильно это проявляется на Северном Кавказе. По словам режиссёра, жители этих регионов «всё больше» не любят русских и не хотят с ними жить. «Кавказ становится мононациональным», — заключил Сокуров.
Путин с позицией режиссёра не согласился, назвав её «не выступлением, а манифестом» и «набором проблем и страхов». Он спросил Сокурова, откуда тот знает, «кто с нами хочет жить, а кто не хочет», а также попросил думать, прежде чем говорить.
На вопрос Путина, хочет ли Сокуров «повторения Югославии», режиссёр ответил, что лишь предлагает думать». «Нашей Конституции 100 лет. Нашему строительству 100 лет», — добавил он.
Президент также сообщил, что «о некоторых вещах лучше помолчать», и обсудить их лично, чтобы никого не обидеть или оскорбить. Он назвал эти вопросы «очень тонкими и чувствительные».
Сразу после дискуссии Сокуров отказался от комментария «Север.Реалиям», сказав, что у него «произошёл серьёзный конфликт с президентом». Позже он заявил «Газете.Ru», что у него были проблемы со связью, из-за чего Путин его не так понял.
Реакцию президента позже объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он заявил, что Путин жёстко ответил Сокурову из-за «очень непрофессиональных и без знания предмета» суждений по деликатным вопросам. «Это то, чего не терпит президент», — объяснил Песков.
А что нужно… во что нужно вникнуть? Саша, во что вкинуть надо? Вникнуть во что нужно? Я не понял, во что я вникнуть должен?
Александр Сокуров
... гражданин Великобритании с 11.12.2021.
Тут у нас хокку (хз насчет правильности размера) родился:
Весна. Цветет ветка сакуры
На могиле Сокурова.
Новичком был он в политике.
Красава
В диалоге с Путиным заработал на статью. Думаю это максимальное комбо. )))))
Возможно он первый за много лет, кто публично смог вызвать у ВВП раздражение.
Ну он немолодой уже, ему сложно
Синие таблетки
Неужели все эти артисты и спортсмены всерьёз возомнили себя политическими акторами . Нести такой бред на серьёзных щах ....
Любой человек имеет право на собственное мнение. И президент это не божество, с которым нельзя вступать в дискуссию и полемику.
Спор невежды со специалистом в любой отрасли как минимум непродуктивен. Взяли для массовки - сиди молча и надувай щёки.
Специалистом в любой отрасли)))))
президенту потом принимать решения о приказах, так-то
Президент даже гарант одной бумажки, где такое написано.
Неужели все эти артисты и спортсмены всерьёз возомнили себя политическими акторами
Артисты и спортсмены в это время: ачо?
Маразматик видимо
Навального
Дон!
ган
Проверим? Проверяли! В том числе и в ходе голосования по Конституции. Вы посмотрите, как люди голосуют.
У нас люди в большинстве даже не знают что такое конституция.
Вы посмотрите как люди голосуют!
Люди: *игнорируют выборы, никак не голосуют*
Ага, ты один такой грамотный
Интересно, а если бы вот сейчас возник референдум про отделение республики Извинись, то... Тема для вечерних набросов. :)
то 90% голосов на Кавказе было бы против, при явке в 99%.)
А если серьёзно, то референдумы о независимости почти всегда проваливаются. Независимость - это всегда резкие перемены, и не всегда в лучшую сторону, народ просто не захочет рисковать, пока ему есть, что терять. Однозначно выигрывают от суверенитета только местные элиты, они же его и добиваются, зачастую вообще не спрашивая напрямую мнения самого народа.
И это, кстати, очень хорошая причина такие референдумы проводить, а не запрещать. Потому что именно через референдум можно противопоставить простых людей региональным элитам и сделать отделение региона невозможным.
Я имел в виду общероссийский. Впрочем, ничего я не имел в виду, итак уже лет на 5 наговорил тут. Вам пока объяснишь, так ещё на 12 наобъяснять можно. :)
А, ну тогда да, тогда возможны варианты. С другой стороны, она уже была независимой и, прямо скажем, всем её соседям от этого было ну очень "весело". Это при том, что её первый президент был куда как адекватнее нынешнего мастера принимать извинения.
А знает ли история вообще случай, когда страна добровольно, путём всеобщего голосования отторгла территорию. Типа, да е...есь вы конём сами!
Хватит меня провоцировать! Россия - многонациональное неделимое государство. Да. Точка. Всё, что написано выше - не моё, это какеры.
Я, кстати, заглянул в статейку:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8b38952a3e743c7996551cbfe4b32d4d336a35ad/
Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации
Пошел погуглить, что есть "территориальная целостность":
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Территориа́льная це́лостность или территориа́льная неприкоснове́нность (в редких случаях — интегрите́т[1]) государства — принцип международного публичного права, согласно которому территория государства является неприкосновенной от посягательств со стороны других государств путём применения военной силы или угрозы силой[2].
То есть непонятно тогда. Он же не призывал отделить, от призвал отпустить - это право на самоопределение.
Если же целостность - это "географическое понятие", тогда призыв что-то присоединить тоже является призывом к нарушению целостности.
Юристы есть здесь, кто мог бы разъяснить значение термина "территориальная целостность"?
значение термина "территориальная целостность"?
Басманный суд установит, разъяснит и так далее. :)
Через какое-то время режиссер умрет от ковида, выпадет с окна, самоубьется. Скриньте.
При чем порядок будет именно таким, как указано.
Минимально будет травля. Суровая и беспощадная.
он украину то с белорусью не может отпустить, хотя если любишь опути
Не могу согласиться с сокуровым, за это есть статья
«Кавказ становится мононациональным», — заключил Сокуров.
Факт, причем не только Кавказ. В других регионах доля русских тоже снижается
интересно он уже купил билеты на самолёт?
Главное не на малазийские или белорусские авиалинии.
ну да, как обычно всех собрать и удерживать железной рукой.
А сделать чтобы люди сами тянулись вариант не рассматривается
Свобода слова, наглядно.
И в чем собственно в данном контексте Путин не прав? Распустить все спорные территории хуйня делов, а дальше?
Дальше строить мононациональную и монокультурную страну Руссия. Как это успешно делает Израиль, к примеру.
Да необязательно мононациональное. Тут достаточно разделять базовые ценности, которые позволяют договариваться и сосуществовать в мире и сотрудничестве.
А где таймкод Сокурова на полной записи?
Сообщение удалено
Вот, уже началось. Кто скринил, что тут было? Чтоб знать за что Барсика. :D
теперь режиссёру «есть за что извиняться»
Поначалу прочитал как "теперь режиссёру сесть за что извиняться"
А Крым не призвал.
За призывы к отделению надо херачить с максимальной жестокостью.
Откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?
Вот это дед, конечно, умеет правильно ставить вопрос. А больше я вам ничего не скажу.
Чтот сложно, а что не так в итоге?
сокурову вообще не стоит посещать подобные мероприятия во избежание потери репутации