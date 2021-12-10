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Новости
Sasha Shambilova

Сокуров предложил Путину «отпустить» регионы Кавказа. Тот ответил, что теперь режиссёру «есть за что извиняться» Статьи редакции

Артист назвал спор с президентом «серьёзным конфликтом», а Песков заявил, что Путин не терпит таких непрофессиональных суждений.

65
4308 просмотров
Видео с сайта Кремля

9 декабря Владимир Путин поучаствовал в заседании Совета по правам человека (СПЧ).У президента возник спор с режиссёром Александром Сокуровым, который предложил «отпустить» некоторые субъекты из состава страны. Полную запись заседания разместили на сайте Кремля.

По мнению Сокурова, Россия проводит «очень дорогую» внешнюю политику «для такой небольшой страны». Он отметил, что «на довольствии в нашем полку и Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия», а ещё нужно помогать Сирии и южным регионам.

Кроме этого, Сокуров считает, что в стране происходит кризис федеративности, особенно сильно это проявляется на Северном Кавказе. По словам режиссёра, жители этих регионов «всё больше» не любят русских и не хотят с ними жить. «Кавказ становится мононациональным», — заключил Сокуров.

Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве. Пожелаем удачи всем падишахам, я не знаю, всем, кто хотел бы начинать жить своей жизнью. А нашей армии пожелаем крепости и сил. Вот, простите, что я так долго и так страстно, слишком страстно говорил. Извините.

Александр Сокуров
режиссёр

Путин с позицией режиссёра не согласился, назвав её «не выступлением, а манифестом» и «набором проблем и страхов». Он спросил Сокурова, откуда тот знает, «кто с нами хочет жить, а кто не хочет», а также попросил думать, прежде чем говорить.

Путин: Да, есть за что извиниться, Александр Николаевич! Потому что у вас не выступление, а манифест. Набор проблем и набор страхов, которые есть у какой-то части наших граждан. Всегда так бывает, какие-то из них, может быть, относятся к вещам, лежащим на поверхности, и гипертрофированны. Какие-то выбраны очень странным образом и для меня совершенно непонятны. Ну, например, вы сказали о том, что все республики носят национальный характер теперь. А разве раньше было иначе? Разве при Советском Союзе было по-другому? Вы сказали «давайте отпустим всех, кто с нами не хочет жить». Откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?

Сокуров: А давайте проверим?

Путин: Проверим? Проверяли! В том числе и в ходе голосования по Конституции. Вы посмотрите, как люди голосуют. Можно как угодно дискутировать, но подавляющее большинство людей понимает, с чем они столкнутся, если будут действовать по-другому. И чеченский народ знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе.

Вы говорите о многообразии, привели в пример Дагестан. Пример, кстати, очень хороший. Это многонациональная республика. Что, предлагается разделить весь Дагестан? Или разделить Карачаево-Черкесию? Там много вопросов, я знаю их очень хорошо. У нас две тысячи территориальных претензий по стране! Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?

На вопрос Путина, хочет ли Сокуров «повторения Югославии», режиссёр ответил, что лишь предлагает думать». «Нашей Конституции 100 лет. Нашему строительству 100 лет», — добавил он.

Александр Николаевич, у нас с вами же сейчас не дискуссия, у нас обмен мнениями. А то мы сейчас превратимся в какое-то ток-шоу и будем друг друга перебивать не переставая. Я вас знаю очень давно. Очень давно. Отношусь к вам с большим уважением. Потому что вы говорите всегда искренне, но, прямо скажем, далеко не всегда точно. И некоторые вещи следовало бы сначала рассмотреть и подумать.

Например, отношения среди вайнахов. Я прошу вас относиться к этому серьёзно. Да, две тысячи разных претензий на территории России. Не буди лихо, как у нас говорят! К этому очень серьёзно надо относиться. И поверхностно вот так на всю страну об этом говорить непозволительно даже вам! Уверяю вас, это опасные игрушки, мы это проходили. Как я говорил при прошлой нашей дискуссии: люди в нашем с вами возрасте на войну не пойдут.

Владимир Путин

Президент также сообщил, что «о некоторых вещах лучше помолчать», и обсудить их лично, чтобы никого не обидеть или оскорбить. Он назвал эти вопросы «очень тонкими и чувствительные».

Сразу после дискуссии Сокуров отказался от комментария «Север.Реалиям», сказав, что у него «произошёл серьёзный конфликт с президентом». Позже он заявил «Газете.Ru», что у него были проблемы со связью, из-за чего Путин его не так понял.

Он зря обижается — вот что я могу сказать. Он обижается зря. Он не вник, не смог вникнуть в то, что я говорил. И зря обижается.

Александр Сокуров
режиссёр

Реакцию президента позже объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он заявил, что Путин жёстко ответил Сокурову из-за «очень непрофессиональных и без знания предмета» суждений по деликатным вопросам. «Это то, чего не терпит президент», — объяснил Песков.

#новости #путин

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Грядущий ящик

"Он зря обижается — вот что я могу сказать. Он обижается зря. Он не вник, не смог вникнуть в то, что я говорил."

Александр Сокуров
бывший режиссер

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40
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norm

А что нужно… во что нужно вникнуть? Саша, во что вкинуть надо? Вникнуть во что нужно? Я не понял, во что я вникнуть должен?

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50
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Грядущий ящик

В голос ору сижу почему-то

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2
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Грядущий ящик

каждый раз

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0
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Chikk

Александр Сокуров
 ... гражданин Великобритании с 11.12.2021.

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11
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Pavel Voronin

Тут у нас хокку (хз насчет правильности размера) родился:

Весна. Цветет ветка сакуры
На могиле Сокурова.
Новичком был он в политике.

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2
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Грядущий ящик

Умора

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1
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Кирилл Вселенский

Красава

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0
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Vasilev Alexey

В диалоге с Путиным заработал на статью. Думаю это максимальное комбо. )))))
Возможно он первый за много лет, кто публично смог вызвать у ВВП раздражение.

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2
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Грядущий ящик

Александр Сокуров взял курс на отделение от России

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12
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Грядущий ящик

Это сепаратизм, ща Бастрыкин возбудиться, а может и не возбудиться

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1
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Doktor Streyndzhlav

Ну он немолодой уже, ему сложно

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0
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Грядущий ящик

Последнее время он очень оживлен

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0
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Doktor Streyndzhlav

Синие таблетки

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0
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Саша

Неужели все эти артисты и спортсмены всерьёз возомнили себя политическими акторами . Нести такой бред на серьёзных щах ....

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–4
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Alex Blake

Любой человек имеет право на собственное мнение. И президент это не божество, с которым нельзя вступать в дискуссию и полемику.

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29
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Саша

Спор невежды со специалистом в любой отрасли как минимум непродуктивен. Взяли для массовки - сиди молча и надувай щёки.

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–1
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Rusty Nail

Специалистом в любой отрасли)))))

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1
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Vladimir Vorobyev

президенту потом принимать решения о приказах, так-то

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0
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Pavel Voronin

Президент даже гарант одной бумажки, где такое написано.

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0
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Майка Ника

Неужели все эти артисты и спортсмены всерьёз возомнили себя политическими акторами
 Артисты и спортсмены в это время: ачо?

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11
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Richard Lewis

Маразматик видимо

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0
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Грядущий ящик

А что нужно отпустить? Что надо отпустить? Отпустить что нужно? Я не понял. Что я должен отпустить?

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7
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Alex Blake

Навального

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4
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Майка Ника

Дон!

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6
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БЕ3HOГNM

ган

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0
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Грядущий ящик

В любой непонятной ситуации ссылайся на конституцию и на голосование

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3
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Грядущий ящик

Вчера так сделал, но все равно отпиздили

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4
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Michael Konovalov

Проверим? Проверяли! В том числе и в ходе голосования по Конституции. Вы посмотрите, как люди голосуют.
 У нас люди в большинстве даже не знают что такое конституция.

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3
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Никита

Вы посмотрите как люди голосуют!
Люди: *игнорируют выборы, никак не голосуют*

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0
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Richard Lewis

Ага, ты один такой грамотный

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–3
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Грядущий ящик

режиссёру «есть за что извиняться»
 На камеру!!
КОГДА УЖЕ В УК Я НЕ ПОЙМУ??

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3
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Chikk

Интересно, а если бы вот сейчас возник референдум про отделение республики Извинись, то... Тема для вечерних набросов. :)

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1
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Кристобаль Фейра

то 90% голосов на Кавказе было бы против, при явке в 99%.)

А если серьёзно, то референдумы о независимости почти всегда проваливаются. Независимость - это всегда резкие перемены, и не всегда в лучшую сторону, народ просто не захочет рисковать, пока ему есть, что терять. Однозначно выигрывают от суверенитета только местные элиты, они же его и добиваются, зачастую вообще не спрашивая напрямую мнения самого народа.

И это, кстати, очень хорошая причина такие референдумы проводить, а не запрещать. Потому что именно через референдум можно противопоставить простых людей региональным элитам и сделать отделение региона невозможным.

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2
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Chikk

Я имел в виду общероссийский. Впрочем, ничего я не имел в виду, итак уже лет на 5 наговорил тут. Вам пока объяснишь, так ещё на 12 наобъяснять можно. :)

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2
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Кристобаль Фейра

А, ну тогда да, тогда возможны варианты. С другой стороны, она уже была независимой и, прямо скажем, всем её соседям от этого было ну очень "весело". Это при том, что её первый президент был куда как адекватнее нынешнего мастера принимать извинения.

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1
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Pavel Voronin

А знает ли история вообще случай, когда страна добровольно, путём всеобщего голосования отторгла территорию. Типа, да е...есь вы конём сами!

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0
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Chikk

Хватит меня провоцировать! Россия - многонациональное неделимое государство. Да. Точка. Всё, что написано выше - не моё, это какеры.

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0
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Pavel Voronin

Я, кстати, заглянул в статейку:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8b38952a3e743c7996551cbfe4b32d4d336a35ad/

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации
Пошел погуглить, что есть "территориальная целостность":

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

Территориа́льная це́лостность или территориа́льная неприкоснове́нность (в редких случаях — интегрите́т[1]) государства — принцип международного публичного права, согласно которому территория государства является неприкосновенной от посягательств со стороны других государств путём применения военной силы или угрозы силой[2].
То есть непонятно тогда. Он же не призывал отделить, от призвал отпустить - это право на самоопределение.

Если же целостность - это "географическое понятие", тогда призыв что-то присоединить тоже является призывом к нарушению целостности.

Юристы есть здесь, кто мог бы разъяснить значение термина "территориальная целостность"?

Территориальная целостность
Территориальная целостность или территориальная неприкосновенность (в редких случаях — интегритет…
ru.wikipedia.org
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Chikk

значение термина "территориальная целостность"?
 Басманный суд установит, разъяснит и так далее. :)

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1
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stikerman

Через какое-то время режиссер умрет от ковида, выпадет с окна, самоубьется. Скриньте.

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2
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Pavel Voronin

При чем порядок будет именно таким, как указано.

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1
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Chikk

Минимально будет травля. Суровая и беспощадная.

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–1
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Кирилл Вселенский

он украину то с белорусью не может отпустить, хотя если любишь опути

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2
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Eldar

Не могу согласиться с сокуровым, за это есть статья

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2
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Sliperon

«Кавказ становится мононациональным», — заключил Сокуров.
Факт, причем не только Кавказ. В других регионах доля русских тоже снижается

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1
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Computer dragon

интересно он уже купил билеты на самолёт?

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0
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norm

Главное не на малазийские или белорусские авиалинии.

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3
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Сол Нце Пёк

ну да, как обычно всех собрать и удерживать железной рукой.
А сделать чтобы люди сами тянулись вариант не рассматривается

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1
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Грядущий ящик

Конституции не 100 лет

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1
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Ivar Ragnarsson

Свобода слова, наглядно.

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1
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Владимир Керенский

И в чем собственно в данном контексте Путин не прав? Распустить все спорные территории хуйня делов, а дальше?

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0
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Степан Литвинов

Дальше строить мононациональную и монокультурную страну Руссия. Как это успешно делает Израиль, к примеру.

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2
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Pavel Voronin

Да необязательно мононациональное. Тут достаточно разделять базовые ценности, которые позволяют договариваться и сосуществовать в мире и сотрудничестве.

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1
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Дмитрий Анисимов

А где таймкод Сокурова на полной записи?

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0
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Грядущий ящик

У тебя за щекой

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–6
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Грядущий ящик

Сообщение удалено

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0
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Chikk

Сообщение удалено
 Вот, уже началось. Кто скринил, что тут было? Чтоб знать за что Барсика. :D

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0
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Грядущий ящик
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0
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Романелло Кивогенс

теперь режиссёру «есть за что извиняться»
Поначалу прочитал как "теперь режиссёру сесть за что извиняться"

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0
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Алина Кипр

А Крым не призвал.

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Photuum

За призывы к отделению надо херачить с максимальной жестокостью.

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0
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Hagotireno

Откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?
 Вот это дед, конечно, умеет правильно ставить вопрос. А больше я вам ничего не скажу.

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Денис Ваймс

Чтот сложно, а что не так в итоге?

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Сергей Ахрем

сокурову вообще не стоит посещать подобные мероприятия во избежание потери репутации

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