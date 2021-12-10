Компания также наняла третью сторону «для оценки рабочей культуры».

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Вишал Гарг во время увольнения 900 сотрудник

Совет директоров Better.com разослал сотрудникам электронные письма о том, что глава компании Вишал Гарг «взял недельный отпуск после событий, которые случились за последнюю неделю». Об этом пишет TechCrunch.

В электронном письме отмечено, что на время отсутствия Гарга обязанности генерального директора возьмёт на себя финансовый директор Кевин Райан. Совет также признался, что привлёк «независимую третью сторону для оценки лидерства и культуры», результаты которой будут «приняты во внимание для создания долгосрочной устойчивой и позитивной культуры в Better».

Издание также пообщалось с некоторыми сотрудниками компании, которые рассказали, что хотели уволиться ещё раньше из-за поведения главы компании.

Гарг [давит на сотрудников] за счёт страха. Ничто и никогда у него не бывает хорошим. Он говорил сотрудникам работать усерднее, быстрее и не лениться, но никогда не понимал, какие могут быть последствия. сотрудница Better.com



Другой сотрудник отметил, что компания просто перенаняла людей и не справилась со своими обязанностями перед ними. Он также добавил, что извинения, которые Гарг принёс после увольнения главы отдела маркетинга и главы по связям с общественность, были неискренними.

1 декабря 2021 года основатель и гендиректор стартапа по оформлению ипотеки Better.com Вишал Гарг уволил 900 сотрудников одним видеозвонком. В конце речи Гарг поблагодарил уволенных работников, пожелал им удачи и отключил трансляцию.

Многие пользователи соцсетей раскритиковали его поступок и отметили, что Гарг не в первый раз попадает в такие скандалы. Сотрудники компании описывали его как «дерзкого», а за его плечами было несколько судебных процессов.