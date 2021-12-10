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Новости
Сергей Исенеков

Глава американской компании Better.com взял «недельный отпуск» после критики за увольнение 900 сотрудников по видеосвязи Статьи редакции

Компания также наняла третью сторону «для оценки рабочей культуры».

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Вишал Гарг во время увольнения 900 сотрудник

Совет директоров Better.com разослал сотрудникам электронные письма о том, что глава компании Вишал Гарг «взял недельный отпуск после событий, которые случились за последнюю неделю». Об этом пишет TechCrunch.

В электронном письме отмечено, что на время отсутствия Гарга обязанности генерального директора возьмёт на себя финансовый директор Кевин Райан. Совет также признался, что привлёк «независимую третью сторону для оценки лидерства и культуры», результаты которой будут «приняты во внимание для создания долгосрочной устойчивой и позитивной культуры в Better».

Издание также пообщалось с некоторыми сотрудниками компании, которые рассказали, что хотели уволиться ещё раньше из-за поведения главы компании.

Гарг [давит на сотрудников] за счёт страха. Ничто и никогда у него не бывает хорошим. Он говорил сотрудникам работать усерднее, быстрее и не лениться, но никогда не понимал, какие могут быть последствия.

сотрудница Better.com

Другой сотрудник отметил, что компания просто перенаняла людей и не справилась со своими обязанностями перед ними. Он также добавил, что извинения, которые Гарг принёс после увольнения главы отдела маркетинга и главы по связям с общественность, были неискренними.

1 декабря 2021 года основатель и гендиректор стартапа по оформлению ипотеки Better.com Вишал Гарг уволил 900 сотрудников одним видеозвонком. В конце речи Гарг поблагодарил уволенных работников, пожелал им удачи и отключил трансляцию.

Многие пользователи соцсетей раскритиковали его поступок и отметили, что Гарг не в первый раз попадает в такие скандалы. Сотрудники компании описывали его как «дерзкого», а за его плечами было несколько судебных процессов.

8 декабря вице-президент по коммуникациям Патрик Ленихан, глава отдела маркетинга Мелани Хан и глава по связям с общественностью Таня Гиллогли подали заявления об увольнении.

#новости #сша

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Грядущий ящик

Из отпуска он уже не вернется. Найдут кого-нибудь Better

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14
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Selfish Ledger

Либо пересидит как Путин и вернётся через неделю как ни в чем не бывало.

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2
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Грядущий ящик

Зачем better если нужен the best

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1
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Грядущий ящик

Тогда придется домен менять

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2
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Грядущий ящик

Совет директоров Better.com разослал сотрудникам электронные письма о том, что глава компании Вишал Гарг «возьмёт недельный отпуск после событий, которые случились за последнюю неделю».
 Совет директоров Better.com взял «недельный отпуск» после критики за рассылание сотрудникам электронных писем о том, что глава компании Вишал Гарг «возьмёт недельный отпуск после событий, которые случились за последнюю неделю».

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2
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Roman Sapon

Как одномоментно стать токсичной компанией без возможности в будущем нанимать людей

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2
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Грядущий ящик

Тупые американцы, не могут просто дать людям пня под зад, не устроив целой голливудской драмы

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Грядущий ящик

Но 900 сотрудников, так и останутся уволенными. А начальник на Гавайи съездит в отпуск.

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0
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Chikk

Компания также наняла третью сторону для оценки
 Могут себе позволить. Молодцы.

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Грядущий ящик

На сэкономленные средства

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Андрей Рядькин

А в России же была в этом году подобная история с увольнениями и там атланты на VC на перебой работу предлагали бедолагам. Напомните, что за контора

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0
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Имя И Фамилия

Xsolla

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1
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супрематизм 2.0

Он также добавил, что извинения, которые Гарг принёс после увольнения главы отдела маркетинга и главы по связям с общественность, были неискренними.

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Верен Дар

Т.е. из-за того, что он не побоялся лично сказать это людям, а не просто втихаря уволить его теперь прессуют. Но судя по статье ему пох) И правильно.

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Vyacheslav Khristolyubov

Атмосфера better нихуя не good

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Грядущий ящик

Лучший шрифт эва

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Грядущий ящик

Почему rt не лигатура?

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Shenmue

Выдыхся барыга, опроверг пословицу п*здеть не мешки ворочить

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