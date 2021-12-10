Глава американской компании Better.com взял «недельный отпуск» после критики за увольнение 900 сотрудников по видеосвязи Статьи редакции
Компания также наняла третью сторону «для оценки рабочей культуры».
Совет директоров Better.com разослал сотрудникам электронные письма о том, что глава компании Вишал Гарг «взял недельный отпуск после событий, которые случились за последнюю неделю». Об этом пишет TechCrunch.
В электронном письме отмечено, что на время отсутствия Гарга обязанности генерального директора возьмёт на себя финансовый директор Кевин Райан. Совет также признался, что привлёк «независимую третью сторону для оценки лидерства и культуры», результаты которой будут «приняты во внимание для создания долгосрочной устойчивой и позитивной культуры в Better».
Издание также пообщалось с некоторыми сотрудниками компании, которые рассказали, что хотели уволиться ещё раньше из-за поведения главы компании.
Другой сотрудник отметил, что компания просто перенаняла людей и не справилась со своими обязанностями перед ними. Он также добавил, что извинения, которые Гарг принёс после увольнения главы отдела маркетинга и главы по связям с общественность, были неискренними.
1 декабря 2021 года основатель и гендиректор стартапа по оформлению ипотеки Better.com Вишал Гарг уволил 900 сотрудников одним видеозвонком. В конце речи Гарг поблагодарил уволенных работников, пожелал им удачи и отключил трансляцию.
Многие пользователи соцсетей раскритиковали его поступок и отметили, что Гарг не в первый раз попадает в такие скандалы. Сотрудники компании описывали его как «дерзкого», а за его плечами было несколько судебных процессов.
8 декабря вице-президент по коммуникациям Патрик Ленихан, глава отдела маркетинга Мелани Хан и глава по связям с общественностью Таня Гиллогли подали заявления об увольнении.
Либо пересидит как Путин и вернётся через неделю как ни в чем не бывало.
Совет директоров Better.com разослал сотрудникам электронные письма о том, что глава компании Вишал Гарг «возьмёт недельный отпуск после событий, которые случились за последнюю неделю».
Совет директоров Better.com взял «недельный отпуск» после критики за рассылание сотрудникам электронных писем о том, что глава компании Вишал Гарг «возьмёт недельный отпуск после событий, которые случились за последнюю неделю».
Как одномоментно стать токсичной компанией без возможности в будущем нанимать людей
Компания также наняла третью сторону для оценки
Могут себе позволить. Молодцы.
А в России же была в этом году подобная история с увольнениями и там атланты на VC на перебой работу предлагали бедолагам. Напомните, что за контора
Xsolla
Он также добавил, что извинения, которые Гарг принёс после увольнения главы отдела маркетинга и главы по связям с общественность, были неискренними.
Т.е. из-за того, что он не побоялся лично сказать это людям, а не просто втихаря уволить его теперь прессуют. Но судя по статье ему пох) И правильно.
Атмосфера better нихуя не good
Выдыхся барыга, опроверг пословицу п*здеть не мешки ворочить