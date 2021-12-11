Акции Peloton упали на 17% после перезапуска «Секса в большом городе», где тренажёр связан с поворотом в сюжете Статьи редакции
Peloton встала на защиту своих устройств и заявила, что это не они плохо влияют на здоровье.
После выхода первой серии сериала HBO «И просто так», продолжения «Секса в большом городе», акции производителя тренажёров Peloton упали на 17% — с 45,21 долларов на открытии биржи 9 декабря, до 38,54 долларов 10 декабря, сообщает CNBC.
10 декабря падение продолжилось из-за того, что банк Credit Suisse снизил целевую цену на акции компании c 112 до 50 долларов и изменил рейтинг бумаг с «выше рынка» на «нейтральный», приводит данные издание.
Ниже в тексте указаны спойлеры о сюжете сериала.
В первой серии «Мистер Биг» — муж главной героини Кэрри Брэдшоу — умирает после тренировки на тренажёре Peloton. Представитель компании выступила в защиту велотренажеров.
«"Мистер Биг" умер от сердечного приступа. Он вел образ жизни, который многие назвали бы экстравагантным — коктейли, сигары и большие стейки — и был подвержен серьезному риску, поскольку в шестом сезоне у него уже был сердечный приступ», — заявила профилактический кардиолог и член консультативного совета Peloton по вопросам здоровья доктор Сюзанна Стейнбаум.
В 2020 году популярность компании выросла из-за ограничений на фоне пандемии и росте популярности домашних тренировок. Но за последний год акции Peloton упали почти на 70%.
Издание связывает падение с замедлением продаж из-за улучшения ситуации с Covid-19, снижением цены на тренажёры, проверкой со стороны регулирующих органов и отзыве беговых дорожек в мае после сообщений об одной смерти и нескольких случаях травм.
В одной из первых серий Доктора Хауса парень чуть не умер под бабой.
Не знаю, что теперь с этим делать. Стать геем? Так под мужиком тоже можно умереть...
Будь сверху просто
Не знаю, что теперь с этим делать
изменить рейтинг бумаг с «выше рынка» на «нейтральный»
У Акунина тоже был такой сюжет
Фондовый рынок, как девка на ПМСе. Неадекватная реакция на безобидные вещи.
Peloton Interactive PTON, -5.38% was downgraded to neutral from outperform at Credit Suisse, as it lowered its price target to $50 from $112. Analysts led by Kaumil Gajrawala lowered their rating due to improving mobility and a return to in-person fitness after a strong 2021.
В статье имхо приплетание 99 лвла.
https://www.marketwatch.com/story/peloton-downgrades-by-credit-suisse-which-slashes-price-target-to-50-2021-12-10
с возвращением
Средь малых действуя, мельчаешь,
А средь больших и сам растешь.
Чтобы не говорили, очевидно, что дело в тренажере.
Они много чего могут говорить, но всем известно, что спорт вредит здоровью.
Ну да, сколько сезонов герой бухал и курил и все норм было. Решил спортом заняться - умер
Пелотон насколько я помню были замешаны а скандале о том что их дорожкой нельзя пользоваться без подписки так лососнули они невидимый хуец рынка не просто так
По кол-ву публикаций мне кажется кто-то из комитетчиков тоже шортит
Post hoc ergo propter hoc
Я бы иск въебал за использование торговой марки, ведь наверняка без разрешения использовали.
Не знал, спасиб!
Поэтому в судебной практике США использование товарных знаков в описательных целях не является нарушением исключительного права при соблюдении трех условий. Используемое слово или выражение:
1) не индивидуализирует товар, то есть не используется в качестве товарного знака;
2) используется добросовестно;
3) используется только для описания своего товара или услуги.