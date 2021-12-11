Peloton встала на защиту своих устройств и заявила, что это не они плохо влияют на здоровье.

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После выхода первой серии сериала HBO «И просто так», продолжения «Секса в большом городе», акции производителя тренажёров Peloton упали на 17% — с 45,21 долларов на открытии биржи 9 декабря, до 38,54 долларов 10 декабря, сообщает CNBC.

10 декабря падение продолжилось из-за того, что банк Credit Suisse снизил целевую цену на акции компании c 112 до 50 долларов и изменил рейтинг бумаг с «выше рынка» на «нейтральный», приводит данные издание.

Ниже в тексте указаны спойлеры о сюжете сериала.

Содержание скрыто Показать В первой серии «Мистер Биг» — муж главной героини Кэрри Брэдшоу — умирает после тренировки на тренажёре Peloton. Представитель компании выступила в защиту велотренажеров.

Содержание скрыто Показать «"Мистер Биг" умер от сердечного приступа. Он вел образ жизни, который многие назвали бы экстравагантным — коктейли, сигары и большие стейки — и был подвержен серьезному риску, поскольку в шестом сезоне у него уже был сердечный приступ», — заявила профилактический кардиолог и член консультативного совета Peloton по вопросам здоровья доктор Сюзанна Стейнбаум.

В 2020 году популярность компании выросла из-за ограничений на фоне пандемии и росте популярности домашних тренировок. Но за последний год акции Peloton упали почти на 70%.

Издание связывает падение с замедлением продаж из-за улучшения ситуации с Covid-19, снижением цены на тренажёры, проверкой со стороны регулирующих органов и отзыве беговых дорожек в мае после сообщений об одной смерти и нескольких случаях травм.