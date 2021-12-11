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Новости
vc.ru

Акции Peloton упали на 17% после перезапуска «Секса в большом городе», где тренажёр связан с поворотом в сюжете Статьи редакции

Peloton встала на защиту своих устройств и заявила, что это не они плохо влияют на здоровье.

25
1772 просмотров

После выхода первой серии сериала HBO «И просто так», продолжения «Секса в большом городе», акции производителя тренажёров Peloton упали на 17% — с 45,21 долларов на открытии биржи 9 декабря, до 38,54 долларов 10 декабря, сообщает CNBC.

10 декабря падение продолжилось из-за того, что банк Credit Suisse снизил целевую цену на акции компании c 112 до 50 долларов и изменил рейтинг бумаг с «выше рынка» на «нейтральный», приводит данные издание.

Ниже в тексте указаны спойлеры о сюжете сериала.

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В первой серии «Мистер Биг» — муж главной героини Кэрри Брэдшоу — умирает после тренировки на тренажёре Peloton. Представитель компании выступила в защиту велотренажеров.

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«"Мистер Биг" умер от сердечного приступа. Он вел образ жизни, который многие назвали бы экстравагантным — коктейли, сигары и большие стейки — и был подвержен серьезному риску, поскольку в шестом сезоне у него уже был сердечный приступ», — заявила профилактический кардиолог и член консультативного совета Peloton по вопросам здоровья доктор Сюзанна Стейнбаум.

В 2020 году популярность компании выросла из-за ограничений на фоне пандемии и росте популярности домашних тренировок. Но за последний год акции Peloton упали почти на 70%.

Издание связывает падение с замедлением продаж из-за улучшения ситуации с Covid-19, снижением цены на тренажёры, проверкой со стороны регулирующих органов и отзыве беговых дорожек в мае после сообщений об одной смерти и нескольких случаях травм.

Котировки Peloton за год

#новости #сериалы #hbomax

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25 комментариев
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Людской кубок

Серьёзно?

В КИНО МУЖИК УМЕР НА ТРЕНАЖЁРЕ? СРОЧНО ПРОДАВАТЬ АКЦИИ! ОТМЕНА! ГАЛЯ! ОТМЕНАААА!

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25
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woqugyzo

В одной из первых серий Доктора Хауса парень чуть не умер под бабой.
Не знаю, что теперь с этим делать. Стать геем? Так под мужиком тоже можно умереть...

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2
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Sail

Будь сверху просто

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7
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Людской кубок

А кто производители матраса и кровати были? Надо их акции продавать.

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1
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Рпош Ашршщ

Не знаю, что теперь с этим делать
 изменить рейтинг бумаг с «выше рынка» на «нейтральный»

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0
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Gre Li

У Акунина тоже был такой сюжет

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0
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Vadim Sigaev

Фондовый рынок, как девка на ПМСе. Неадекватная реакция на безобидные вещи.

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15
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Трансгендолет

Peloton Interactive PTON, -5.38% was downgraded to neutral from outperform at Credit Suisse, as it lowered its price target to $50 from $112. Analysts led by Kaumil Gajrawala lowered their rating due to improving mobility and a return to in-person fitness after a strong 2021.

В статье имхо приплетание 99 лвла.

https://www.marketwatch.com/story/peloton-downgrades-by-credit-suisse-which-slashes-price-target-to-50-2021-12-10

Peloton downgraded by Credit Suisse, which…
Peloton Interactive undefined was downgraded to neutral from outperform at Credit Suisse, as it…
www.marketwatch.com
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3
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Твинкиллер

с возвращением

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6
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Людской кубок

Ты ж вроде удалился

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0
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Трансгендолет

Средь малых действуя, мельчаешь,
А средь больших и сам растешь.

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1
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Людской кубок

То что ты считаешь безобидным не значит что другие считают это безобидным и/или обязаны считать безобидным. И не значит что это является безобидным.

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–1
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bor_vn

Чтобы не говорили, очевидно, что дело в тренажере.
Они много чего могут говорить, но всем известно, что спорт вредит здоровью.

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5
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Рыжий

Ну да, сколько сезонов герой бухал и курил и все норм было. Решил спортом заняться - умер

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2
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Людской кубок

Только хотел с понедельника спортом заниматься...

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0
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Людской кубок

Не совершай ошибку

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1
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Людской кубок

Пока на улице такой дубак точно не буду

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1
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Рыжий
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1
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Emile Zäkiev

Пелотон насколько я помню были замешаны а скандале о том что их дорожкой нельзя пользоваться без подписки так лососнули они невидимый хуец рынка не просто так

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3
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N/a

По кол-ву публикаций мне кажется кто-то из комитетчиков тоже шортит

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1
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Праздничный Никита

Post hoc ergo propter hoc

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0
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Верен Дар

Я бы иск въебал за использование торговой марки, ведь наверняка без разрешения использовали.

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–1
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Людской кубок

Ты не поверишь, но там можно использовать чужие марки в любом виде, кроме открытого опускания. Именно поэтому в зарубежной рекламе они могут открыто рекламировать себя и сравнивать с конкурентами, говоря чем они лучше конкурентов

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Людской кубок

А у нас беззубые заявления типа «зелёный банк», «желтый банк»

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Верен Дар

Не знал, спасиб!

Поэтому в судебной практике США использование товарных знаков в описательных целях не является нарушением исключительного права при соблюдении трех условий. Используемое слово или выражение:
1) не индивидуализирует товар, то есть не используется в качестве товарного знака;
2) используется добросовестно;
3) используется только для описания своего товара или услуги.

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