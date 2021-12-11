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Новости
Артём Мазанов

Кадыров назвал Сокурова «продажной мордой» и призвал проверить на экстремизм его предложение «отпустить» регионы Кавказа Статьи редакции

Кремль заявил, что об аресте режиссёра «и речи не может быть».

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Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал режиссёра Александра Сокурова, который на встрече с Владимиром Путиным предложил «отпустить» из России республики Северного Кавказа. По словам Кадырова, он впервые видит, чтобы «так откровенно и открыто отрабатывали американскую идею развала России».

Он напомнил, что чеченцы «на референдуме решили быть в составе РФ». «А тут, видите ли, Сокуров послушал парочку человек, задержанных за экстремизм, и решил донести это до Владимира Владимировича, перебивая речь президента как базарная тётка», — добавил глава Чечни.

Эта отчаянная попытка прозападного правозащитника выглядела убого, непрофессионально и даже мерзко.

Рамзан Кадыров
глава Чечни

Отвечая на заявление режиссёра о том, что у жителей Ингушетии «забрали часть территории» из-за изменения границы с Чечней в 2018 году, Кадыров заявил, что Чечня уступила региону «весомую часть земель».

Более того, благодаря Президенту России Владимиру Путину, который решительно выступает против любых споров между субъектами страны, мы пошли на уступки и сошлись на линиях границ, предложенных ингушской стороной. Мы не стали предъявлять права на восемь населенных пунктов, которые отошли Ингушетии в результате соглашений с Джохаром Дудаевым.

Рамзан Кадыров
глава Чечни

В ответ на высказывание Сокурова о том, что в стране «появился падишах», Кадыров назвал себя «главой Чеченской Республики, что «указано в Конституции Чеченской Республики». «Пусть почитает её, а не американский листочек», — добавил глава Чечни.

Кстати, Сокуров трусливо не упомянул мое имя, но все поняли, что речь идет обо мне в одном из его тезисов.

[...]

Я — Рамзан Кадыров. И я не президент, не падишах.

Рамзан Кадыров
глава Чечни

Кадыров призвал дать словам режиссёра «правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера» и назвал его «продажной мордой». Он добавил, что Чечня «была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации»,

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил арест Сокурова за слова о российской территории. «Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», — сообщил он.

9 декабря во время заседания Совета по правам человека Сокуров поспорил с Путиным. Режиссёр предложил «отпустить всех», кто больше не хочет жить в составе России. Президент с этим не согласился, назвав позицию Сокурова «не выступлением, а манифестом» и «набором проблем и страхов».

Новости
Sasha Shambilova
Сокуров предложил Путину «отпустить» регионы Кавказа. Тот ответил, что теперь режиссёру «есть за что извиняться» Статьи редакции

Артист назвал спор с президентом «серьёзным конфликтом», а Песков заявил, что Путин не терпит таких непрофессиональных суждений.

Видео с сайта Кремля

#новости #путин #политика

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Трансгендолет

Неплохо этот Сокуров пердаки паханов подорвал. А ведь все что он сказал — то, что эти республики живут по своим законам и клали они на законы РФ и своего будущего с Россией они не видят и не хотят, просто метафорически.

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26
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Людской кубок

больше мне понравился визг Пыни в ответ на жаявления Сокурова)

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16
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Трансгендолет

Ну так пыня все прекрасно понял, а он сильно не любит, когда кто-то смеет сомневаться в его профпригодности (а текущее состояние дел с республиками — это результат политики путина и ко последних 20 лет) и тем более кто-то, хоть и завуалировано, заявляет об этом на всю страну.

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15
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Людской кубок

Не просто профнепригодность, а замах на «спас страну от развала». Один из любимых мифов топовых пропагандистистов.

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10
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Соколов Андрей

Девяностые в которых страна чуть не распалась

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0
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woqugyzo

Вот честное слово, лучше бы распалась. Такого количества проблем бы избежали все.

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2
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Людской кубок

Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится.

Ну законы и в РФ не работают. Президент хорошо относится, так что похуй на экстремизм и статью о призывах к сепаратизму. Зато если ты комментик напишешь и майор увидит, то посадят очень быстро

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5
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Трансгендолет

Суверенный Паханат — мужикам закон, блатным понятия

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5
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Людской кубок

О боги комитета, вернулся блудной сын!

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2
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Людской кубок

Вчера Асем, сегодня вертолет.
Под новый год все стремятся попасть домой

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2
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Трансгендолет

И Асем удалялась?? Довели все-таки...

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2
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Людской кубок

не думаю, что довели, она про иные причины говорила

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1
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Chikk

Нельзя просто так взять и существовать в обществе, которое показывает возмутительный похуизм к деревьям.

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0
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Дмитрий Орлов

так живет вся россия

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0
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Людской кубок

Может они и все золотые пистолеты вернуть хотят, чисто метафорически? Вроде всех всё устраивает, кроме 2% избранных людей, им самим не живется нормально, вот и набрасывают

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0
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Людской кубок

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил арест Сокурова за слова о российской территории. «Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», — сообщил он.
 Заебись, когда к тебе хорошо президент относится. Не сажают за то, что любого другого влёгкую закрыли бы.

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8
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Саша

И за всем энтим базаром никто не упомянул , что Сокуров говорил о политизации полиции , засилии многоэтажной застройки и много ещё чего.
Эх ,тж...

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6
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Chikk

В каком магазине сейчас попкорн по акции? Хотелось бы купить побольше. :)

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2
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DarkFire

Жаль человека, как все поутихнет - наверняка выйдет из дома в неизвестном направлении и не вернётся.

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1
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Федя Прозоров

Стоп, а во время чеченских войн не этого ли хотели?

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–1
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Людской кубок

Кауих ещё чеченских войн? Ты статью захотел?

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3
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Федя Прозоров

Интересную статью бы прочитал на выходных. Что-нибудь про поп-культуру

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0
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Рыжий

Не совсем. Чечня хотела стать Ичкерией и кроме себя оторвать еще у России регионы. Дагестан тот же они хотели взять

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0
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Федя Прозоров

Ну ок

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Людской кубок

Либо ишак, либо падишах

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1
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Людской кубок

"Морда продажная! Козёл ты!"

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Очень Cерьёзный Валера

Справедливо.

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1
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Людской кубок

Лучше назначить Сокурова послом в Украине, пусть там учит как надо регионы отпускать

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–2
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Super 72

Это другое! Из всех стран мира только с Россией должны случаться плохие вещи

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0
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Рыжий

Он и завалят тебя минусами

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Людской кубок

Ни одному же путену в истерике биться

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Александр Горелик

я так понимаю об аресте не может быть и речи?

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Дмитрий Орлов

только о ликвидации

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Людской кубок

Значит точно арестуют. Только чуть попозже. Когда уляжется хайп

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Рыжий

Пiхуй

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Paladin 404992

Попущены будут все (с) Рамзан Ахматович

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Дмитрий Орлов

Кадыров шайтан и должен быть наказан по всем законам шариата

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Людской кубок

Рамзан паясничает, на самом деле он с большой радостью стал бы диктатором в суверенном государстве. Просто эти слова нужны для того, что бы показать лояльность Лучезарному.

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Daniel Shnaider

Югославия распалась и сейчас люди там живут лучше,чем жили когда либо

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MangaloriANAL

чеченцы «на референдуме решили быть в составе РФ».
А россияне того хотели?

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Рыжий

Россияне помнят то время, когда Чечня не была в составе РФ. Спасибо, не надо

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Людской кубок

Он даже с боброедкой совладать не смог, какой уж там Сокуров.

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Иван

Интересно, как царьки вели бы себя, если из Кремля спустили бы KPI по количеству русских в республике и на руководящих постах :)

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Chikk

Имели бы место разрывы. :)

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Людской кубок

ЭТО ДРУГОЕ

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