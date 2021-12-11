Кадыров назвал Сокурова «продажной мордой» и призвал проверить на экстремизм его предложение «отпустить» регионы Кавказа Статьи редакции
Кремль заявил, что об аресте режиссёра «и речи не может быть».
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал режиссёра Александра Сокурова, который на встрече с Владимиром Путиным предложил «отпустить» из России республики Северного Кавказа. По словам Кадырова, он впервые видит, чтобы «так откровенно и открыто отрабатывали американскую идею развала России».
Он напомнил, что чеченцы «на референдуме решили быть в составе РФ». «А тут, видите ли, Сокуров послушал парочку человек, задержанных за экстремизм, и решил донести это до Владимира Владимировича, перебивая речь президента как базарная тётка», — добавил глава Чечни.
Отвечая на заявление режиссёра о том, что у жителей Ингушетии «забрали часть территории» из-за изменения границы с Чечней в 2018 году, Кадыров заявил, что Чечня уступила региону «весомую часть земель».
В ответ на высказывание Сокурова о том, что в стране «появился падишах», Кадыров назвал себя «главой Чеченской Республики, что «указано в Конституции Чеченской Республики». «Пусть почитает её, а не американский листочек», — добавил глава Чечни.
Кадыров призвал дать словам режиссёра «правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера» и назвал его «продажной мордой». Он добавил, что Чечня «была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации»,
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил арест Сокурова за слова о российской территории. «Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», — сообщил он.
9 декабря во время заседания Совета по правам человека Сокуров поспорил с Путиным. Режиссёр предложил «отпустить всех», кто больше не хочет жить в составе России. Президент с этим не согласился, назвав позицию Сокурова «не выступлением, а манифестом» и «набором проблем и страхов».
Неплохо этот Сокуров пердаки паханов подорвал. А ведь все что он сказал — то, что эти республики живут по своим законам и клали они на законы РФ и своего будущего с Россией они не видят и не хотят, просто метафорически.
Ну так пыня все прекрасно понял, а он сильно не любит, когда кто-то смеет сомневаться в его профпригодности (а текущее состояние дел с республиками — это результат политики путина и ко последних 20 лет) и тем более кто-то, хоть и завуалировано, заявляет об этом на всю страну.
Девяностые в которых страна чуть не распалась
Вот честное слово, лучше бы распалась. Такого количества проблем бы избежали все.
Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится.
Ну законы и в РФ не работают. Президент хорошо относится, так что похуй на экстремизм и статью о призывах к сепаратизму. Зато если ты комментик напишешь и майор увидит, то посадят очень быстро
Суверенный Паханат — мужикам закон, блатным понятия
И Асем удалялась?? Довели все-таки...
Нельзя просто так взять и существовать в обществе, которое показывает возмутительный похуизм к деревьям.
так живет вся россия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил арест Сокурова за слова о российской территории. «Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», — сообщил он.
Заебись, когда к тебе хорошо президент относится. Не сажают за то, что любого другого влёгкую закрыли бы.
И за всем энтим базаром никто не упомянул , что Сокуров говорил о политизации полиции , засилии многоэтажной застройки и много ещё чего.
Эх ,тж...
В каком магазине сейчас попкорн по акции? Хотелось бы купить побольше. :)
Жаль человека, как все поутихнет - наверняка выйдет из дома в неизвестном направлении и не вернётся.
Стоп, а во время чеченских войн не этого ли хотели?
Интересную статью бы прочитал на выходных. Что-нибудь про поп-культуру
Не совсем. Чечня хотела стать Ичкерией и кроме себя оторвать еще у России регионы. Дагестан тот же они хотели взять
Ну ок
Справедливо.
Это другое! Из всех стран мира только с Россией должны случаться плохие вещи
Он и завалят тебя минусами
я так понимаю об аресте не может быть и речи?
только о ликвидации
Пiхуй
Попущены будут все (с) Рамзан Ахматович
Кадыров шайтан и должен быть наказан по всем законам шариата
Югославия распалась и сейчас люди там живут лучше,чем жили когда либо
чеченцы «на референдуме решили быть в составе РФ».
А россияне того хотели?
Россияне помнят то время, когда Чечня не была в составе РФ. Спасибо, не надо
Интересно, как царьки вели бы себя, если из Кремля спустили бы KPI по количеству русских в республике и на руководящих постах :)
Имели бы место разрывы. :)