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Новости
Сергей Исенеков

Управление авиации США признало Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона астронавтами. Ведомство больше не будет вручать награды Статьи редакции

Им также вручат соответствующий нагрудный знак, который в США дают участникам космических миссий.

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о закрытии своей программы Commercial Space Astronaut Wings («Крылья астронавта») и больше не будет награждать участников космических полётов. Среди лауреатов последней награды — основатель Blue Origin Джефф Безос, Ричард Брэнсон из Virgin Galactic и актёр из телесериала «Звёздный путь» Уильям Шетнер. Об этом сказано на сайте ведомства.

Программа «Крылья астронавтов» была создана, чтобы отметить пилотов и лётный экипаж, которые помогали FAA в разработке ракет, предназначенных для отправки людей в космос. Это было выполнено совместно с тремя коммерческими космическими компаниями (Blue Origin, Virgin Galactic и SpaceX), которые в настоящее время лицензированы Управлением для полётов в космос.

из заявления FAA

В ведомстве отмечают, что одна из главных причин прекращения поддержки программы — потому что «в космос запускают очень много людей». Вместо нагрудных знаков всех теперь будут отмечать в онлайн-реестре. При этом такое решение не повлияет на астронавтов NASA, так как они получают свои значки и звания от космического агентства.

Программу «Крылья астронавтов» учредили в 2004 году. Её цель — привлечь дополнительное внимание к полётам в космос. Всего нагрудный знак получили 30 человек.

11 июля 2021 года миллиардер Ричард Брэнсон ещё пять членов экипажа отправились в суборбитальный полёт на космолёте своей компании Virgin Galactic. Он не пересёк высоту в 100 километров и не достиг формальной границы космоса, но пассажиры несколько минут пробыли в невесомости.

Спустя девять дней основатель и бывший глава Amazon Джефф Безос отправился в суборбитальный полёт на корабле своей компании Blue Origin. Ему удалось подняться выше 100 километров, после чего корабль вернулся на Землю. В октябре такой же полёт повторил актёр Уильям Шетнер, сыгравший капитана Кирка в «Звёздном пути». Он стал самым пожилым астронавтом в истории.

#новости #blueorigin #virgingalactic #космос #сша

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Людской кубок

Тоже своего рода астронавт

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Рыжий

Прикольно его тут обыграли

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Резуан Бетоков

Так "ху из уин"?)

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Рыжий

Я за "Маска". Рифмы прикольнее, подколы острее

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0
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Резуан Бетоков

Так же был за Маска, пока не надоели его манипуляции массами через твиттер. Особенно по биткоинам...

В любом случае, они оба уже победители по жизни и добились своего.

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Людской кубок

Напомните идиому с английского "на пол шишечки"

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1
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Arolf

on a half the shishechki

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15
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Людской кубок

MGIMO finished?

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6
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Людской кубок

ask

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5
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Рыжий

О, вы из Англии? А я и не узнал (с)

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0
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Щячло Попячтса

Na pol shishechki

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1
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Chikk

Вместо нагрудных знаков всех теперь будут отмечать в онлайн-реестре.
 Жопошники!11! :)

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Chef

Не успел…

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Людской кубок

Брэнсон первый. Безос сосатб!

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Sweety bread
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Людской кубок

А Маск не летал штоле? Во лох

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Zzzzzzz

Так у него настоящие корабли, а на 90 км на три минуты

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Konstantin Valter

Ну теперь то акции бренсона взлетят!

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Друз Фаруэл

Черт, только билет в космос хотел купить. Я же казак, еще один значок не помешал бы!

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