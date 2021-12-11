Управление авиации США признало Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона астронавтами. Ведомство больше не будет вручать награды Статьи редакции
Им также вручат соответствующий нагрудный знак, который в США дают участникам космических миссий.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о закрытии своей программы Commercial Space Astronaut Wings («Крылья астронавта») и больше не будет награждать участников космических полётов. Среди лауреатов последней награды — основатель Blue Origin Джефф Безос, Ричард Брэнсон из Virgin Galactic и актёр из телесериала «Звёздный путь» Уильям Шетнер. Об этом сказано на сайте ведомства.
В ведомстве отмечают, что одна из главных причин прекращения поддержки программы — потому что «в космос запускают очень много людей». Вместо нагрудных знаков всех теперь будут отмечать в онлайн-реестре. При этом такое решение не повлияет на астронавтов NASA, так как они получают свои значки и звания от космического агентства.
Программу «Крылья астронавтов» учредили в 2004 году. Её цель — привлечь дополнительное внимание к полётам в космос. Всего нагрудный знак получили 30 человек.
11 июля 2021 года миллиардер Ричард Брэнсон ещё пять членов экипажа отправились в суборбитальный полёт на космолёте своей компании Virgin Galactic. Он не пересёк высоту в 100 километров и не достиг формальной границы космоса, но пассажиры несколько минут пробыли в невесомости.
Спустя девять дней основатель и бывший глава Amazon Джефф Безос отправился в суборбитальный полёт на корабле своей компании Blue Origin. Ему удалось подняться выше 100 километров, после чего корабль вернулся на Землю. В октябре такой же полёт повторил актёр Уильям Шетнер, сыгравший капитана Кирка в «Звёздном пути». Он стал самым пожилым астронавтом в истории.
Прикольно его тут обыграли
Так "ху из уин"?)
Я за "Маска". Рифмы прикольнее, подколы острее
Так же был за Маска, пока не надоели его манипуляции массами через твиттер. Особенно по биткоинам...
В любом случае, они оба уже победители по жизни и добились своего.
on a half the shishechki
О, вы из Англии? А я и не узнал (с)
Na pol shishechki
Вместо нагрудных знаков всех теперь будут отмечать в онлайн-реестре.
Жопошники!11! :)
Не успел…
Так у него настоящие корабли, а на 90 км на три минуты
Ну теперь то акции бренсона взлетят!
Черт, только билет в космос хотел купить. Я же казак, еще один значок не помешал бы!