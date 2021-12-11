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Новости
Сергей Исенеков

Управление авиации США признало Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона астронавтами Статьи редакции

Им также вручат соответствующий нагрудный знак, который в США дают участникам космических миссий.

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о закрытии своей программы Commercial Space Astronaut Wings («Крылья астронавта») и больше не будет награждать участников космических полётов. Среди лауреатов последней награды — основатель Blue Origin Джефф Безос, Ричард Брэнсон из Virgin Galactic и актёр из телесериала «Звёздный путь» Уильям Шетнер. Об этом сказано на сайте ведомства.

Программа «Крылья астронавтов» была создана, чтобы отметить пилотов и лётный экипаж, которые помогали FAA в разработке ракет, предназначенных для отправки людей в космос. Это было выполнено совместно с тремя коммерческими космическими компаниями (Blue Origin, Virgin Galactic и SpaceX), которые в настоящее время лицензированы Управлением для полётов в космос.

из заявления FAA

В ведомстве отмечают, что одна из главных причин прекращения поддержки программы — потому что «в космос запускают очень много людей». Вместо нагрудных знаков всех теперь будут отмечать в онлайн-реестре. При этом такое решение не повлияет на астронавтов NASA, так как они получают свои значки и звания от космического агентства.

Программу «Крылья астронавтов» учредили в 2004 году. Её цель — привлечь дополнительное внимание к полётам в космос. Всего нагрудный знак получили 30 человек.

11 июля 2021 года миллиардер Ричард Брэнсон ещё пять членов экипажа отправились в суборбитальный полёт на космолёте своей компании Virgin Galactic. Он не пересёк высоту в 100 километров и не достиг формальной границы космоса, но пассажиры несколько минут пробыли в невесомости.

Спустя девять дней основатель и бывший глава Amazon Джефф Безос отправился в суборбитальный полёт на корабле своей компании Blue Origin. Ему удалось подняться выше 100 километров, после чего корабль вернулся на Землю. В октябре такой же полёт повторил актёр Уильям Шетнер, сыгравший капитана Кирка в «Звёздном пути». Он стал самым пожилым астронавтом в истории.

#новости #blueorigin #virgingalactic #космос #сша

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