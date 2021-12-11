Разработчики рассказали, что дрон поможет уничтожать взрывные устройства без привлечения сапёров.

{"id":491245} 1345 просмотров

Дрон Eren Фото Anadolu

Дрон Eren турецкого производства совершил успешные выстрелы с расстояния 500, 300 и 100 метров. Дрон способен уничтожать взрывные устройства на расстоянии с помощью лазерного оружия. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Максимальная высота полёта Eren составляет три тысячи метров. В ходе испытаний дрон наносил удары по стальной пластине.

Selim Yücel @lisan_ihafi Dünyanın ilk lazerli bomba imha dronu Eren 500-300 ve 100 metre atışlarını başarıyla gerçekleştirdi. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6b602bb6-6b30-5c93-9417-6c8bb82319bf\/","width":700,"height":466}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a835e8cf-0f48-5c6c-b3d6-3f4ef81c444e\/","width":700,"height":466}}}]

Eren разработали оборонные компании Tübtak и Assguard совместно с департаментом криминалистики Главного управления безопасности Турции. После всех фаз испытаний устройство передадут министерству обороны Турции.