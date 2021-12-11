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Новости
Сергей Исенеков

Турция испытала первый в мире дрон с лазерным оружием Статьи редакции

Разработчики рассказали, что дрон поможет уничтожать взрывные устройства без привлечения сапёров.

26
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Дрон Eren Фото Anadolu

Дрон Eren турецкого производства совершил успешные выстрелы с расстояния 500, 300 и 100 метров. Дрон способен уничтожать взрывные устройства на расстоянии с помощью лазерного оружия. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Максимальная высота полёта Eren составляет три тысячи метров. В ходе испытаний дрон наносил удары по стальной пластине.

Selim Yücel @lisan_ihafi
Dünyanın ilk lazerli bomba imha dronu Eren 500-300 ve 100 metre atışlarını başarıyla gerçekleştirdi.

Eren разработали оборонные компании Tübtak и Assguard совместно с департаментом криминалистики Главного управления безопасности Турции. После всех фаз испытаний устройство передадут министерству обороны Турции.

Турецкие военные дроны пользуются спросом в других странах. Например, в конце октября стало известно, что вооружённые силы Украины впервые использовали турецкие боевые дроны Bayraktar в Донбассе.

#новости #дроны

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26 комментариев
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Людской кубок
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14
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Людской кубок

Сложно.

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3
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Людской кубок
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9
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Andrey Dolg

А ты хорош =)

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2
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Otto Blotto

Ну молодцы, всего за каких то 30-40 лет с производства пистолетов типа пм перешли в высшую лигу по производству бпла и др многих видов вооружений. Мне больше нравится их система беспрерывное подачи патронов для штурмовых винтовок, получается как мини пулемет

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8
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Andrej Krav

У них ещё мини дроны с пулеметами есть причем стабилизация отличная, РФ даже стабилизацию на БТР не может нормальную сделать, снаряды летят крив кось.

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1
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Arthur Sergeev

РФ: выпускает, наверное больше 1000 разных видов оружия. от пистолетов до боевых ракетных комплексов и т.д., которые в том числе покупает и Турция.
Турция: выпустила несколько коммерчески успешных дронов.
Комментатор в сети: О! Россия, нещадно отстаёт. Турция в высшей лиге.

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–2
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Резуан Бетоков

Он видимо позитивно пристрастен к Турции, а к России - негативно, раз пишет такой бред и дизлайкает адекватный комментарии о проблемах Турции :

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Magomed Kulaev

Замена пороха на жидкость, неплохо себя зарекомендовала. Замена гильзы камерой сгорания и принцип работы такой же как двг, только вместо поршня снаряд. Материалов, достаточно прочных, пока что нет. Но в скором будущем мы увидим прототипы.

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0
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Людской кубок

А я вам говорил лиры покупать, они захватят весь мир и введут единственную валюту

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Vladislav Donets

Только сперва ещё упадут в пару раз.

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5
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Marco Pagot

Assguard

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Magomed Kulaev

лазер по отражающим поверхностям не работает. рассеивается в пыли и в тумане. требует много энергии. Перспектив у такого оружия не то чтобы нет совсем, но они маленькие.

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2
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Трансгендолет

Можно пилотам вражеских самолетов и вертолетов в окошки светить)))

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Magomed Kulaev

Пилоты, это уже история. А окошки для оптики уже защищают жидкими кристаллами и шторками.

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Людской кубок

Стрёмно всё это. Всё это предполагается как оружие против международных бандитов как бэ. А вы прикиньте если одно цивилизованное государство с другим начнёт воевать и одной атомкой дело не ограничится. И вот вся эта хрень полетит в обе стороны. Это ж писец полный.

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1
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Трансгендолет

Не переживай, уже сейчас существую всякие РСЗО, крылатые ракеты, МБР, авиация с кучей различных бомб, и другая техника. Так что способов превращения тушки в фарш достаточно много и все они настолько эффективны, что эти лазерные пукалки не так уж и страшны.

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5
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Людской кубок

Пасибули, будем надеяться)

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1
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Алексей Акулов

Эрдагану для начала нужно страну не развалить, а потом уже лазерных дронов делать. Хотя о чем это я...

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Andrey Dolg

Интересно сколько выстрелов он может сделать за один заход. Да и как там вообще с запасом энергии для пострелушек и запасом хода. В остальном молодцы продвигаются.)

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Magomed Kulaev

Ну если учесть, что авианосцы с ядреной тягой от лазеров отказались. Сам можешь догадаться, сколько там энергии, в летающей пострелушке. Как раз, что бы прожечь три дырки в тонкостенной трубе.

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0
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Andrey Dolg

Я не уверен что это сделано за 1 заход))

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Magomed Kulaev

Одна тысячная грамма антивещества аннигилирует с выделением энергии, равным 46 тоннам тротила. Но таких объемов ни нарабытывать ни хранить пока не умеют. А когда научатся, то война потеряет всякий смысл.

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0
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Людской кубок
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0
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Людской кубок

Любой кто играл в Фоллаут, знает что плазма круче лазера

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Romula Daraa

они прилепили лазер с диодной накачкой к дрону? скока секунд это проработает?

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–2
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