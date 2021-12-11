Минтранс решил обязать пассажиров в поездах уступать нижние полки попутчикам с верхних для приёма пищи Статьи редакции
Уступать место можно не более чем на час.
Пассажирам с верхней полки необходимо уступать место на нижней три раза в день — не менее чем на полчаса во время завтрака и ужина. В обед время для приёма пищи не должно превышать час. Об этом сказано в проекте правил перевозок, опубликованном на официальном портале правовой информации.
При этом в документе не сказано, в какие именно часы дня нужно уступать место. Там же отмечается, что предоставить место у стола пассажир на нижней полке должен будет по требованию проводника.
Ведомство также предлагает установить возможности бесплатной перевозки одной пары лыж и сноуборда, а также ввести оформление билетов по гендерному признаку или для пассажиров с детьми, чтобы они ехали в соответствующих купе. Также Минтранс планирует запретить высадку из поезда детей младше 16 лет.
Сейчас пассажир с верхней полки может занять нижнюю лишь только с разрешения того, кто купил на это место билет. В конце 2019 года на новых электронных билетах для поездов дальнего следования заметили разрешение для пассажиров, которые едут на верхних полках, сидеть на нижних в дневное время.
а также ввести оформление билетов по гендерному признаку
Буду указывать что я трансгендолет и требовать, чтобы остальные гендеры не ехали со мной в кабинке
Заходишь в купе а там 3 трансгендолета-дембеля из армии возвращаются
Ну это уже есть. Есть женские купе. И хуй ты возьмёшь туда место если хуеносец. И особенно бесит если в поезде остались свободные места именно в таких купэ.
Ну ты в курсе же, что гендеров немножко больше, чем 2?)
В России гендера 3. Сын, Отец и святой Дух.
И владим владимирович, дай бог ему здоровья и долгой жизни
Я всегда спускался вниз
Пусть звучит многозначительно
сверху не нравилось?
опущенный
Ну, вообще-то это и так неписанное правило, что человеку сверху нужно дать похарчеваться
Всегда брал 4, чтобы никто не мешал
Кросс продажа таймера для удобства, при покупке билета.
Им делать нефиг придумывать такую чепуху?
В конце 2019 года на новых электронных билетах для поездов дальнего следования заметили разрешение для пассажиров https://tjournal.ru/news/132831-v-novyh-biletah-rzhd-nashli-razreshenie-passazhiram-verhnih-polok-sidet-na-nizhnih-ranshe-mozhno-bylo-ih-ne-puskat
вот это некроманта откопали!