Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Сергей Исенеков

Минтранс решил обязать пассажиров в поездах уступать нижние полки попутчикам с верхних для приёма пищи Статьи редакции

Уступать место можно не более чем на час.

Пассажирам с верхней полки необходимо уступать место на нижней три раза в день — не менее чем на полчаса во время завтрака и ужина. В обед время для приёма пищи не должно превышать час. Об этом сказано в проекте правил перевозок, опубликованном на официальном портале правовой информации.

При этом в документе не сказано, в какие именно часы дня нужно уступать место. Там же отмечается, что предоставить место у стола пассажир на нижней полке должен будет по требованию проводника.

Ведомство также предлагает установить возможности бесплатной перевозки одной пары лыж и сноуборда, а также ввести оформление билетов по гендерному признаку или для пассажиров с детьми, чтобы они ехали в соответствующих купе. Также Минтранс планирует запретить высадку из поезда детей младше 16 лет.

Сейчас пассажир с верхней полки может занять нижнюю лишь только с разрешения того, кто купил на это место билет. В конце 2019 года на новых электронных билетах для поездов дальнего следования заметили разрешение для пассажиров, которые едут на верхних полках, сидеть на нижних в дневное время.

#новости

807 просмотров
19
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Трансгендолет

а также ввести оформление билетов по гендерному признаку
 Буду указывать что я трансгендолет и требовать, чтобы остальные гендеры не ехали со мной в кабинке

Ответить
3
Развернуть ветку
Untiy

Заходишь в купе а там 3 трансгендолета-дембеля из армии возвращаются

Ответить
8
Развернуть ветку
Трансгендолет
Ответить
7
Развернуть ветку
Andrew Sychev

Ну это уже есть. Есть женские купе. И хуй ты возьмёшь туда место если хуеносец. И особенно бесит если в поезде остались свободные места именно в таких купэ.

Ответить
0
Развернуть ветку
Трансгендолет

Ну ты в курсе же, что гендеров немножко больше, чем 2?)

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Левчук

В России гендера 3. Сын, Отец и святой Дух.

Ответить
0
Развернуть ветку
Трансгендолет

И владим владимирович, дай бог ему здоровья и долгой жизни

Ответить
1
Развернуть ветку
Людской кубок

Зачем люди ездят на поезде, если есть самолёт…

Ответить
–1
Развернуть ветку
Людской кубок

тогда у тебя работы не будет

Ответить
3
Развернуть ветку
Федя Прозоров

Я всегда спускался вниз

Ответить
1
Развернуть ветку
Федя Прозоров

Пусть звучит многозначительно

Ответить
1
Развернуть ветку
Алексей Клыков

сверху не нравилось?

Ответить
0
Развернуть ветку
DarkFire

опущенный

Ответить
0
Развернуть ветку
Себастиан Перейра

Ну, вообще-то это и так неписанное правило, что человеку сверху нужно дать похарчеваться

Ответить
1
Развернуть ветку
Людской кубок

Всегда выкупал обе полки

Ответить
0
Развернуть ветку
Bibba La Bibba

Всегда брал 4, чтобы никто не мешал

Ответить
1
Развернуть ветку
Айзеблакетбрасорк

Кросс продажа таймера для удобства, при покупке билета.

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Ryleev

Им делать нефиг придумывать такую чепуху?

Ответить
0
Развернуть ветку
DarkFire

В конце 2019 года на новых электронных билетах для поездов дальнего следования заметили разрешение для пассажиров https://tjournal.ru/news/132831-v-novyh-biletah-rzhd-nashli-razreshenie-passazhiram-verhnih-polok-sidet-na-nizhnih-ranshe-mozhno-bylo-ih-ne-puskat
вот это некроманта откопали!

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null