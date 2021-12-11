Уступать место можно не более чем на час.

Пассажирам с верхней полки необходимо уступать место на нижней три раза в день — не менее чем на полчаса во время завтрака и ужина. В обед время для приёма пищи не должно превышать час. Об этом сказано в проекте правил перевозок, опубликованном на официальном портале правовой информации.

При этом в документе не сказано, в какие именно часы дня нужно уступать место. Там же отмечается, что предоставить место у стола пассажир на нижней полке должен будет по требованию проводника.

Ведомство также предлагает установить возможности бесплатной перевозки одной пары лыж и сноуборда, а также ввести оформление билетов по гендерному признаку или для пассажиров с детьми, чтобы они ехали в соответствующих купе. Также Минтранс планирует запретить высадку из поезда детей младше 16 лет.

Сейчас пассажир с верхней полки может занять нижнюю лишь только с разрешения того, кто купил на это место билет. В конце 2019 года на новых электронных билетах для поездов дальнего следования заметили разрешение для пассажиров, которые едут на верхних полках, сидеть на нижних в дневное время.